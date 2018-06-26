Нападение на лагерь ромов под Львовом: «Ненавистью легко руководить»

ФАКТАЖ

Как сообщили в прокуратуре Львовской области, представители Нацполиции Львовщины установили причастность к нападению 11 жителей Львова и прилегающих сел. Группа лиц, которая напала на лагерь, была вооружена ножами, металлическими трубами и цепями. Стражи порядка задержали 20-летнего организатора нападения и семь парней в возрасте 16-17 лет, которым сообщили о подозрении.

В прокуратуре Львовщины добавили, что по указанному факту зарегистрировано уголовное делопроизводство по п.12, ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 161 (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти, что повлекло тяжелые последствия), ч. 4 в. 296 (хулиганство, совершенное с применением предметов, специально приспособленных и предварительно подготовленных для нанесения телесных повреждений), ч.1 ст. 304 (втягивание несовершеннолетних в преступную деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры Львовской области. Максимальный срок наказания, который грозит злоумышленникам, — до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По предварительной информации, все задержанные являются участниками группировки «Трезвая и злая молодежь», которую связывают с неонацистским движением Misanthropic Division. Организация не зарегистрирована в Украине. Известно, что за несколько дней до нападения группа создала канал на YouTube. Назывался он Lemberg Jugend. С немецкого название переводится как «Львовская Молодежь». Гипотетически можно провести параллели с Hitler Jugend — молодежной нацистской организацией во времена гитлеровской Германии. Канал уже переименовали. Контент стерли. Раньше там было два видео. На одном подростки преследуют ромов, на другом — нападение подростков на нескольких ребят (по их мнению, наркоманов). Также «Трезвая и злая молодежь» ведет канал в Telegram, где участники группы делятся разными фразами и картинками в нацистском духе. Кстати, журналист Вахтанг Кипиани так описал в Facebook контент страницы: «Правый радикализм питается из нацистского наследия и русскоязычных картинок от таких же одноклеточных российских братушек».

В целом можно допустить, что за недавно созданной группировкой, которую составляют в большей части подростки, стоят значительно более опытные организаторы. Ответ на этот вопрос еще придется найти стражам порядка.

«РЕЗУЛЬТАТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ»

Это не первое нападение на ромские лагеря во Львове и в целом в Украине. Правозащитник, руководитель общественной организации «Рома Украины. Тернипе» Николай ЮРЧЕНКО комментирует ситуацию: «В действительности такой ход событий был достаточно предсказуем, ведь градус ненависти к ромам рос еще с 2016 года, когда в Лощиновке, Одещина, селяне разбили дома своих соседей-ромов, которые жили не в палатках, а в абсолютно обычных сельских домах.

Тогда причиной стала презумпция виновности, когда еще до расследования селяне решили, что к убийству девочки в селе причастен ром, а если виноват ром — отвечать должны весь ромы. Кстати, ДНК на теле девочки не совпало с ДНК подозреваемого. Поэтому выводы были очень преждевременны, а последствия радикальны. Но за эти погромы так никто ответственность не понес. Потом было убийство рома в Вильшанах, Харьковщина, потом целая волна погромов в стихийных поселениях странствующих ромов. И все списано на хулиганство или неосторожное обращение с огнем».

Правозащитник отмечает, что полиция среагировала быстро и эффективно. «Нападающих поймали, в настоящий момент они под стражей, сегодня (разговор состоялся 25 июня. — Ред.) должны были озвучить меру пресечения, — продолжает Николай Юрченко. — Особенно хотелось бы обратить внимание на добросовестную работу старшего инспектора Оксаны Санагурской, она в воскресенье с самого утра занималась этим случаем, и это уже не первая ее такая реакция».

«Но я не буду говорить, что проблема лишь в безнаказанности предыдущих случаев. Очень страшно видеть комментарии в социальных сетях, где большинство одобряет убийство!» — акцентирует правозащитник. Действительно, к сожалению, многие относятся к таким нападениям «с пониманием», но трудно согласиться с господином Юрченко, что этих людей большинство. Да, проблема есть. И причина этому — определенная деградация общества и деградация масс-медиа. Но много украинцев решительно осуждают экстремизм и насилие. Ему нет оправдания. Такой позиции придерживаются и в «Дне».

Детали нападения, которые вспоминает Юрченко, ужасают: «У убитого было 15 ножевых ранений. Ему вонзили нож в живот и тянули этот нож, чтобы выпустить кишки — это были самые настоящие пытки. Вообще все было достаточно организовано. Я думаю, юноши к этому готовились. Несомненно, есть лидер, который сильно «зазомбировал» этих детей так, что они смогли пойти на такое, гордясь, что делают доброе дело».

Правозащитник надеется на справедливость приговора и обещает вместе с другой общественностью держать все на контроле. «Это решающий и показательный случай ради того, чтобы остановить волну нападений, — отмечает Николай Юрченко. — Если приговор будет сфальсифицирован, то мне страшно представить, что будет дальше».

«ЗА ЭТИМ МОЖЕТ СТОЯТЬ РОССИЯ»

О проблеме безнаказанности отмечает и Александра МАТВИЙЧУК, председатель правления Центра гражданских свобод: «Когда случается какое-то нарушение — то ли нападения на ромский лагерь, или какое-то другое — должен работать надлежащий механизм, должно проводиться надлежащее расследование, виновные должны быть привлечены к ответственности. Это имеет эффект в том числе для предупреждения следующих нарушений, потому что люди понимают, что за это будет реальное наказание и уже дважды думают, делать ли это. Что имеем взамен? В придачу к проблеме безнаказанности существует одобрение таких действий среди определенных кругов украинского населения, которые имеют предвзятое отношение к ромам. И собственно действия радикальных групп направлены на получение очень дешевой популярности, эксплуатируя это отношение».

Но как возникают такие радикальные группы? В любых проявлениях нетерпимости нет ничего хорошего, но одно дело — строчить комментарии в соцсетях, другое — ополчившись, идти калечить людей.

«Во-первых, радикальные группы не возникают сами по себе, это как ветрянка. Это значит, что организм больной и есть более радикальные проявления этой болезни, — говорит Александра Матвийчук. — Но еще хочу обратить внимание на вещь, о которой, мне кажется, мало говорят: почти все радикальные группы — что левые, что правые — инспирированы спецслужбами. Не первый раз замечаю, что такие насильственные нападения происходят в канун важных международных событий. Вот 25 июня открывается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, продолжается глобальная акция Save Oleg Sentsov, многие друзья Украины по всему миру привлечены к ней, украинская делегация работала над тем, чтобы Украина вошла на эту сессию с вопросом освобождения Олега Сенцова, в целом всех 70 политических узников. И что мы теперь имеем? Пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы (Даниэль Холтген. — Ред.) пишет в Twitter, что СЕ напуган тем, что произошло в Украине. Это перебило информационный сигнал».

Правозащитница добавляет, что, конечно, нельзя во всем винить только Кремль, но ненавистью очень легко руководить, большинством людей, которые принимают участие в такого рода насильственных акциях, управлять несложно.

Служба безопасности Украины уделяет ситуации большое внимание. Об этом заявил на брифинге председатель СБУ Василий Грицак. «По предварительному анализу имеющихся материалов мы видим, что похожая организация была зарегистрирована в 2014 году и в России. Тем более здесь тяжелые последствия — погиб человек, почти десять человек получили ножевые ранения. Мы понимаем, что за этим может стоять, я не могу сказать на 100%, это будет некорректным, но может стоять Россия», — заметил руководитель СБУ.

ВЫЗОВ ДЛЯ СТРАЖЕЙ ПОРЯДКА

Вероятно, российские пропагандистские ресурсы сделают не один сюжет о «разгуле фашистов на Украине», это «замечательная» возможность испортить имидж страны. «Для Украины в данном случае более обидно и даже более трагично то, что есть много фейков, которые распространяются о стране, а это реальное убийство на почве ненависти, это факт, и с ним нужно разбираться. Нужно проводить расследования, нужно доказывать всему миру, что это не имеет места в стране, которую мы строим», — акцентирует Александра Матвийчук.

Поэтому в настоящий момент большая ответственность полагается на правоохранительные органы. Это касается не только того, насколько качественным будет расследование трагедии под Львовом. Также важно, чем завершатся расследования предыдущих нападений на их поселения. И жизненно необходимо, чтобы правоохранительная система работала адекватно в целом.

«Есть объективные показатели, такие как социологические исследования. Но что очевидно без данных социологии — параллельно с раздражением, усталостью и разочарованием в нашем обществе растет уровень конфликтности и толерантности к насилию, — говорит Александра Матвийчук о сегодняшнем состоянии украинского общества. — Это сигнал в том числе государственным органам власти — или у нас заработают должным образом правоохранительная и судебная системы, и люди поверят в возможность решать конфликты с помощью права, или будут другие варианты, которые нам всем без исключения, — даже тем, кто поддерживает разгром ромского лагеря — не понравятся».