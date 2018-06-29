Пчел убивает... контрабанда. Пасечники будут искать правду в СНБО

Больше всего, говорят в Союзе пчеловодов Украины, потерпели производители меда на Криворожье: там речь идет о гибели пчел у около полутысячи пасечников. Погибли, по неофициальным данным, около 15 тысяч пчелиных семей. Ущерб оценивают в миллионы гривен. Одна пчелиная семья продуктивного возраста на рынке сегодня стоит от 2,5 до 3 тысяч гривен. Кроме того, гибель насекомых произошла в сезон. Соответственно, пасечники потеряли еще и продукт. По данным Союза пчеловодов, одна пчелосемья может принести 120—140 килограмм меда в год, а это — от 18 до 21 тысячи гривен. Точнее, могла. В Союзе пчеловодов Украины просят называть ситуацию в Криворожье — экологической катастрофой.

ПЧЕЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ

Пчеловоды обвиняют в гибели насекомых близлежащие агропредприятия, которые, по их словам, обрабатывают поля высокотоксичными препаратами.

Так, например, в период обработки полей рапса в Волынской области погибли около 400 семей пчел более чем в 10 селах Турийского района. Даже через пять дней после опрыскивания пчелы погибали. Это свидетельствует о сверхвысокой концентрации яда в ульях, куда его занесли сами пчелы. После общественной огласки и вмешательства областной власти следователи открыли по этому факту уголовное производство по ч. 1 ст. 326 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами»). У погибших пчел выявили остаточное содерание пестицидов, что свидетельствует о нарушении правил обработки посевов. Та же ситуация в Днепропетровской и Криворожской областях.

Пострадавшие пасечники единодушно утверждают, что об обработке их не предупредили. Однако Закон Украины «О пчеловодстве» вводит ответственность за несообщение (укрывательство) или предоставление неправдивой информации о возникновении угрозы пчелам в случае применения средств защиты растений.

К тому же согласно государственным санитарным правилам «Транспортировки, хранения и применения пестицидов в народном хозяйстве», за двое суток до начала химической обработки полей нужно известить об этом население, представителей местной власти и пр. В сообщении нужно указать место обработки, срок и метод применения пестицида.

Есть и другие правила, которые следует соблюдать: во время проведения работ на расстоянии 200 метров от поля следует устанавливать предупредительные таблички с надписями. Санитарный разрыв от поля, которое обрабатывают пестицидами, до пределов населенных пунктов, животноводческих комплексов, водоемов и мест отдыха должно быть 300—500 метров в зависимости от метода применения. А чтобы не навредить пчелам, работы следует проводить ночью или в мрачную прохладную погоду, когда пчелы не вылетают.

И в конце концов сами же аграрии советуют коллегам: во время цветения плодово-ягодных растений, рапса, горчицы и других медоносных культур нельзя проводить обработку пестицидами, иначе цветы могут обгореть, а пчелы и другие полезные насекомые-опыливатели — погибнуть. Напомним: когда пчела прилетает на цветущее растение, это полезно не только для пчелы, но и для растения, потому что происходит опыление. Поэтому обрабатывать нужно в фазу бутонизации до цветения. Из этих требований не было соблюдено ни одно.

Поэтому, по словам исполнительного директора Союза пчеловодов Украины Татьяны СУШКО, пчел убивает бесконтрольное и неправильное использование запрещенных с 27 апреля этого года в Европе химикатов — неоникотиноидов.

МАЛЕНЬКИЕ ЖЕРТВЫ ХИМИЧЕСКОЙ АТАКИ

Правда, от каких именно препаратов погибли пчелы — и до сих пор не выяснено, потому что местные аграрии не идут на контакт с пчеловодами. Владельцы пасек пригласили ветеринаров для проведения экспертизы. Но оказалось, что не так все просто с той экспертизой. Прежде всего, чтобы открыть производство, нужно, чтобы пасека была зарегистрирована в сельраде, на нее, по закону о пчеловодстве, должен быть ветеринарный паспорт. Если его нет, никто не начнет расследование.

Почему нет? Прежде всего потому, что люди, запуганные всевозможными фискальными мерами и угрозой потери коммунальных субсидий, боятся декларировать доходы и предпочитают тихонько вести хозяйственную деятельность в тени. А если ты официально не существуешь, то и защищать тебя никто не должен.

Да и это еще не все. Провести анализ — тоже довольно большая сложность. В главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области сообщили, что всю линейку ядовитых веществ, которые могли применять на полях, способна определить лишь Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК в Киеве. У других, по словам исполнительного директора Союза пчеловодов Украины Татьяны Сушко, просто нет необходимых реагентов — могут определить один-два пестицида, а их около сотни.

К слову, все исследования пчеловодам придется оплачивать из собственного кармана, а они недешевые: анализ на наличие только одного препарата стоит около 3,5 тысячи гривен. А нужно — сотни. Но только такая экспертиза лицензированной лаборатории потом может стать аргументом в суде.

УБИЙСТВЕННАЯ КОНТРАБАНДА

Полиция открыла уголовные производства по статье 247 Уголовного кодекса Украины (нарушение законодательства о защите растений).

И на днях появилось сообщение, что правоохранители разоблачили частное предприятие, которое осуществляло закупку и поставку на территорию Украины средств защиты растений неизвестного происхождения и состава из Китайской Народной Республики.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, предприятие вело свою деятельность в Киевской области и было разоблачено бориспольским управлением.

Фактически нарушители осуществляли торговлю препаратами, которые не разрешены к ввозу и не проходили обязательную государственную регистрацю в Украине.

В процессе таможенного оформления в декларацию вносились недостоверные данные, якобы СЗР изготовлены на территории Европейского Союза и имеют госрегистрацию. А сотрудники таможенных и экологических органов умышленно не видели несоответствия в препаратах, ввозившихся под видом качественных СЗР, говорят в ГПУ.

В целом, было выявлено 17 наименований химикатов неизвестного происхождения, которые ввозились как европейский продукт. Неуплаченная сумма за госрегистрацию этих препаратов оценивается в 1 млн грн.

В ГПУ также уточняют, что в результате обысков обнаружено и изъято 139 тонн средств защиты растений на общую сумму почти 18 млн грн, которые импортированы на территорию Украины без надлежащих разрешительных документов.

По оценкам участников рынка, четверть пестицидов, продающихся в Украине, на самом деле являются фальсификатом. Часть из них незаконно ввозят из-за рубежа, остальные изготовляют местные «кулибины».

МЕД БУДЕТ?

Тем временем люди побаиваются, что массовая гибель пчел в этом году приведет к резкому росту цен на мед и другие продукты пчеловодства. Впрочем, отметила в комментарии «Дню» исполнительный директор Союза пчеловодов Украины, есть намного большая опасность. И она не только экономическая. Ведь уже ставят под сомнение безопасность уже собранного в Украине меда. Это, в частности, может негативно повлиять на экспорт украинского меда. Ведь такие вопиющие случаи в Украине и за рубежом не останутся незамеченными.

Кроме того, химикаты, убившие украинских пчел, — это контрафактный продукт. Он не исследован. Соответственно, никому не известно, какого вреда он уже нанес окружающей среде и будет наносить еще, отмечает Сушко.

«Это токсичное вещество, относящееся к первой группе риска для пчел и ко второй-третьей для человека. Вы же видите, что 15 коров погибли на Прикарпатье, пастух, их выпасавший, умер», — замечает Сушко.

По ее словам, несмотря на национальные масштабы и огласку, расследование на местах все равно тормозится: коррупция и круговая порука. «Специально затягивают проведение экспертизы, потому что вещество летучее — быстро выветривается. И соответственно, это делается, чтобы пасечник не мог доказать вину агропроизводителя. Обращались пасечники и к Госслужбе экологии при Министерстве экологии, чтобы они проверили агропроизводителя, какие интоксициды там использовали, но на сегодняшний день никакая работа не проведена. И вообще я не могу понять, почему молчит министр экологии?» — рассказывает исполнительный директор Союза пчеловодов Украины.

По словам Сушко, сегодня пасечники уже готовятся подавать обращение на секретаря Совета национальной безопасности и обороны с просьбой провести специальное заседание. Ведь это уже вопрос национального масштаба. «Пчела — это индикатор пригодности к жизни экосистемы. В конце концов, убийственные интоксициды — это уже следствие. А первая причина — это контрабанда. Наша граница нас убивает, отравляет наши детей, землю...», — говорит Сушко.

Известному физику Альберту Эйнштейну приписывают пророчество: «если на Земле исчезнут пчелы, то через четыре года исчезнет и человек. Не будет пчел — не будет опыления, не будет растений, не будет животных, не будет человека». Не хотелось бы проверять эту «гипотезу» на Украине, правда же?!+