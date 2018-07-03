Новые притоны

Антисанитария, пьяные разборки, постоянный шум и даже стрельба – вот что приходится переживать жителям жилых домов из-за работі так называемых хостелов по соседству. Расследование журналиста программы "Шустрова LIVE" Анны-Евы Мельник.

Большинство жителей дома по улице Кустанайской, 7 имеют статус людей с нарушениями зрения. В свое время квартиры здесь они получили от Всеукраинского общества слепых. Впрочем, с появлением некоего мини-отеля, занимающего почти весь первый этаж жилого дома, жителям пришлось забыть про спокойный сон и уют в собственных домах. Люди уверяют: большинство клиентов заведения – подозрительные лица, которые часто употребляют алкоголь и устраивают бардак.

Прито́н (устар. вертеп; блатн. хаза) — место, где регулярно собираются люди с преступными или другими неблаговидными целями. Обычно притонами становятся квартиры членов организованной преступной группировки, заброшенные стройки, заводы и склады. Притоны являются местом распространения наркотиков, занятий проституцией. Также притоны выполняют функции укрытия или тайника, служат местом сборов (сходок) членов или главарей организованной преступной группы.



Спасибо, что живой

Однако, одними бытовыми конфликтами не обходится. Один из соседей, возмущенный таким поведением, осмелился сделать замечание компании парней, за что жестоко поплатился. В это невозможно поверить – в мужчину выпустили три пули в упор. Потом вызывающе добивали ногами с такой силой, что на его лице отпечатались следы от кроссовок.

Жена пострадавшего Александра Верещагина убеждена: ее мужа чуть не убили так называемые титушки, работающие на владельца общежития и обеспечивающие "хостелу" так называемое крышевание. Мужчина перенес несколько операций и чудом остался жив: "Владелец хостела приходил в больницу, сказал,что перестарались, должны были только напугать”.

Хостелы и закон

После такого, люди начали обивать пороги всех инстанций. Писали обращения с просьбой помочь в КГГА, поставили в известность участкового инспектора и чуть ли не ежедневно вызывают правоохранителей. Кроме того, проверить работу заведения пыталась и глава Голосеевского района Наталья Бондарь. Но в хостеле банально проигнорировали такой визит, не открыв дверей. Добиться реального закрытия ночлежки – дело не из легких, – рассказывает юрист Денис Писаный.

Дело в том, что определение правил работі хостелов в украинском законодательстве отсутствует. Именно этим и пользуются недобросовестные бизнесмены, превращая жизнь своих соседей в ад: ”Нигде нет запрета использования жилого помещения для размещения других лиц. Если они допустили бы комиссию Киевского городского совета или из Голосеевского района. Она зашла и сделала предписание, то они заплатят всего 51 гривню”.

Вместо объяснений угрозы

Временное общежитие, обосновавшееся на улице Кустанайской 7, входит в целую сеть хостелов, которая функционирует в столице – "Хостел 24". В интернете можно найти около 40 адресов их ночлежек. Мы пытались поговорить с администрацией и выяснить наличие разрешительных документов на такую деятельность в жилом доме. Однако, вместо объяснений, услышали угрозы в свой адрес.

– У них дома даже такой чистоты нет, пусть они на себя посмотрят.

– Так пустите нас, мы посмотрим какая у вас там чистота.

– Идите отсюда, пока целы!

Расширение и "крышевание" хостела

Такое наглое отношение владельцев и персонала заведения – не диковинка для местных. Активист Максим Юрьев рассказывает: произвол сомнительных бизнесменов перешел все границы. Полгода назад они устроили настоящий рейдерский захват. Взялись за цокольное помещение и кладовые, которые при строительстве проектировались специально для людей с нарушениями зрения. Никого не спрашивая, псевдохозяева выбили стену из своего общежития в общий подвал, расширив таким образом свою территорию.

Как результат площадь хостела увеличилась на 221 квадратный метр. Более того, новые хозяева даже установили сигнализацию и камеру видеонаблюдения. Жители уверяют: их вещи нагло присвоили или выбросили. По словам Юрьева, "смотрящим" за общежитием назначили спортсмена-титушку, бойца без правил Ивана Щербака. Люди знают его по прозвищу "Добрый".

В квартире, где якобы живет этот спортсмен, никто не открыл. Но нам удалось поговорить с ним по телефону. Свою причастность к работе общежития парень отрицает.

А в начале этого месяца жителей многострадального дома, ждал очередной шок. На лестнице люди нашли мертвого тридцатилетнего мужчину. Местные предполагают, что он умер в общежитии, после чего тело просто выбросили на улицу вместе со всеми вещами и документами.

Нелегальный бизнес

Тем временем, мы обратились в Департамент промышленности и развития предпринимательства при КГГА с просьбой разъяснить законность работы таких ночлежек в жилых домах. Ответ руководителей ведомства на наш журналистский запрос доказывает - работа временных ночлежек приравнивается к предпринимательской деятельности и должна быть зарегистрирована в установленном законодательством Украины порядке.

Следовательно, это означает, что бизнес является нелегальным и работает в тени. Хотя должен платить налоги,- рассказывает директор "Института города" Александр Сергиенко. Более того, по словам Сергиенко хостел должен функционировать в отдельном здании и иметь собственный выход. Как на Кустанайской, 7 коммунальная собственность превратилась в частную, вместе с прокуратурой пообещали выяснить в Голосеевской районной администрации.

Как грибы после дождя

Между тем, сейчас, почти в каждом многоквартирном доме работают нелегальные общежития. Председатель ОСМД жилого комплекса "Сосновый бор" Елена Гарас жалуется: ликвидировать хостел, расположившийся в одной из квартир на втором этаже не помогли ни заявления в полицию, ни протесты жителей.

На протесты людей владелец не обращает внимания. И даже оформил свою деятельность как предпринимательскую: "На деятельность он открыл себе документы, но эта деятельность противоречит нормам проживания в жилом доме”.

Борітеся – поборете

Оксана Кулишова вспоминает соседство с похожей ночлежкой на столичной улице Щербаковской, как страшный сон. Женщина рассказывает: нежилое помещение эксплуатировали в качестве хостела. В результате весь дом превратился в сплошную свалку, повсюду была плесень, крысы и бесконечные скандалы пьяных квартирантов. После года ожесточенной борьбы с незваными соседями и отписок из государственных учреждений люди начали собирать доказательства: засняли пожар, который устроили постояльцы, антисанитарию и драки. После чего, отправились искать справедливости в суде: "Исковая эта история продолжалась почти год, когда мы их предупредили, что мы судебную тяжбу ведем, они просто собрались и съехали”

Изменения тормозят

Сейчас по всей Украине функционируют тысячи хостелов. Некоторые действительно напоминают европейские. С отдельным входом, хорошим ремонтом, в одном номере не более восьми кроватей и бесплатный wi-fi. Но копеечные ночлежки-притоны, в которых живет до 40 человек – совсем другая история. Два года назад в Киеве полиция провела специальный рейд в подпольных мини-отелях. Однако после составления протокола и предписания, они спокойно продолжают работать.

Более того, в Запорожье, в конце прошлого года, в результате пожара в нелегальном хостеле заживо сгорели пять человек. Для того, чтобы очистить многоквартирные дома от нелегалов, необходимо дополнить законодательство всего несколькими статьями, - убежден соавтор изменений в Жилищный кодекс, народный депутат Александр Кодола. По словам парламентария, предлагае иемызменения пока коснутся домов высотой более 16 этажей.

Пока в Украине деятельность хостелов сложно регулируется законодательством, владельцы ночлежек устраивают настоящий беспредел и открыто демонстрируют свою безнаказанность, прибегая даже к бандитизму. Они получают сверхприбыли, истощая и так устаревшие коммуникации домов и издеваясь над людьми, которые боятся за собственную жизнь из-за опасного соседства.

Автор: Анна-Ева Мельник; ESPRESO.TV