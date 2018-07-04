Преступная наука: как работают российские археологи в Крыму

После аннексии полуострова на его территории начались масштабные археологические раскопки, в основном связанные с обследованием мест строительства крупных инфраструктурных объектов. За последние годы найдены тысячи артефактов. Между тем украинские специалисты заявляют, что российские археологи не понимают специфику работы с крымскими памятниками, а их деятельность, согласно законодательству Украины, является преступлением.

Недавно крымские археологи рассказали о планах раскопок на полуострове. Как сообщил журналистам на пресс-конференции «Начало археологического сезона-2018» директор федерального государственного бюджетного учреждения «Институт археологии Крыма РАН» Вадим Майко, в нынешнем году крымские ученые планируют провести ряд научных археологических экспедиций.

Раскопки в Керчи, май 2017 года

«Планируем достаточно масштабные научные археологические раскопки, не связанные с какими-либо инфраструктурными проектами на территории Крыма. Традиционно у нас в этом году планируется несколько научных экспедиций, которые будут работать по нашим планам научно-исследовательских работ. Сейчас утверждаем планы на ближайшую трехлетку. Как всегда, планируются раскопки в поселении эпохи бронзы на территории Керченского полуострова. Масштабные работы предполагается проводить на памятниках античного времени», – сказал он.

По словам Майко, традиционно будет работать Донузлавская археологическая экспедиция, в рамках которой продолжится изучение знаковых памятников античности на территории Северо-Западного Крыма. Кроме этого, запланированы работы и на Южном берегу Крыма, которые затронут средневековые объекты.

«Помимо этого, предполагаются охранные археологические исследования на территории Керченского полуострова. Это те традиционные работы, которые мы ведем последние несколько лет», – обратил внимание Майко.

Украинское безденежье крымской археологии

Многие археологи называют Украину «археологическим Клондайком» – на перекрестке культур на этой территории тысячелетиями жили люди. Для Крыма сложилось другое сленговое название – «археологическая Мекка»: тавры, киммерийцы, скифы, византийцы, римляне, аланы, готы, гунны, печенеги, половцы, хазары, генуэзцы и многие другие народы оставили след в истории полуострова.

Во времена Советского Союза в Крыму активно проводились археологические раскопки и изыскания. Для исследования археологических памятников в 1948 году при Крымской научно-исследовательской базе АН СССР был создан сектор истории и археологии. В 1952 году Крымская научно-исследовательская база была реорганизована в филиал, а сектор – в отдел истории и археологии. В 1956 году отдел истории и археологии был включен в состав Института археологии НАН Украины как «Отдел античной и средневековой археологии Крыма».

Многочисленными экспедициями были исследованы десятки древних городов и поселений, найдены тысячи артефактов, некоторые из которых справедливо упоминаются как весьма значимые в мировой археологии.

После распада СССР и обретения Украиной независимости раскопки на Крымском полуострове были продолжены, но количество их и масштаб сократились в разы – на науку денег в республике всегда не хватало. Тем не менее проводились археологические работы в Херсонесе, Пантикапее, Неаполе Скифском, Керкинитиде, монастыре Сурб-Хач в Старом Крыму, в районе Судакской крепости, городищ на плато Мангуп, Кыз-Кермен и в многих других местах. Также осуществлялись археологические разведки, охранные раскопки курганов – в общем, весь комплекс археологических работ.

Загвоздка была в основном в финансировании. Второй проблемой украинской археологии являлся возраст самих археологов. По данным 2010 года, в Украине около 70% представителей этой профессии были пенсионного возраста.

Российская транспортно-строительная «археологическая горячка»

После аннексии украинского полуострова Россией на захваченной территории развернулась активная хозяйственная деятельность. В частности, в Крым стали тянуть новые линии электропередач и прокладывать газопровод. Особенно масштабные работы были связаны со строительством Керченского моста, подходов к нему и новой трассы «Таврида», которая пройдет от Керчи через Симферополь до Севастополя.

С 2015 года Министерство культуры России начало выдавать право на проведение археологических работ (открытые листы – авт.) на территории Крыма. Раскопки проводились и проводятся как в местах известных древних поселений, так и в районах проведения вышеуказанных масштабных строительных работ. В исследованиях участвуют как местные археологи, так и целые археологические десанты из крупных российских городов, привлекаются студенты исторических факультетов российских вузов и местные волонтеры.

Так, первый заместитель председателя крымского Госкомитета по охране культурного наследия Вячеслав Зарубин рассказал, что в 2015 году на территории полуострова было найдено более 5 тысяч артефактов. «На сегодняшний день Крым переживает золотой век археологии. 85 уведомлений мы получили о выдаче открытых листов разрешения на производство полевых археологических работ. Это много. До 2014 года у нас было порядка 30-40», – сообщил Зарубин.

В частности, во время исследования античного поселения на побережье Азовского моря в Восточном Крыму недалеко от Керчи было обнаружено древнее святилище, в Ленинском районе археологами найдены разграбленные склепы сарматов, на могильнике Нейзац в предгорье Крыма – образцы керамики и бронзовая нашейная гривна.

Раскопки в Керчи, май 2017 года

В 2016 году уникальную находку сделали археологи на Эски-Кермен – обнаружили декоративную круглую бляху, отлитую из бронзы, на лицевой стороне которой представлено рельефное изображение хищной птицы, терзающей зайца, а также древние монеты. В ходе раскопок на Керченском полуострове нашли крепость времен античности, построенную более двух тысяч лет назад, во времена Боспорского царства.

Массовых или массированных раскопок «дождался» и Херсонес – археологи вскрыли слои эллинистического и римского времени. В списке удивительных находок – посвятительные граффито, терракота со следами красочного слоя, богатая столовая посуда, монеты, фрагмент костяной флейты эллинистического времени.

Уникальный артефакт был обнаружен во время обследования трассы газопровода «Кубань-Крым». Ученые института археологии Российской академии наук нашли ворота в Киммерийском валу (называемом также Аккозским – авт.), служившие проходом между Боспорским царством и остальной частью Крымского полуострова.

А в Белогорском районе Крыма, у села Сенное, ученые раскопали старинный некрополь со святилищем. Результаты раскопок превзошли все ожидания археологов. В святилище и могильнике были обнаружены стеклянные, сердоликовые, янтарные и гагатовые бусы, а также бронзовые фибулы, железные детали от деревянных шкатулок, фрагменты терракотовых статуэток и рельефных терракотовых масок, железные наконечники стрел, лепные фигурки, курильницы, сотни фрагментов стеклянных бальзамариев и чаш, тысячи фрагментов гончарной краснолаковой и лепной посуды.

Во время раскопок античного города Китей, располагающегося на черноморском побережье Керченского полуострова, были обнаружены необычные артефакты. Это бронзовая статуэтка первого века нашей эры, изображающая женщину, и два глиняных светильника того же времени, что и статуэтка, у одного из них носик имел ярко выраженную форму фаллоса.

В конце 2016-го старинные монеты – пиастры, древние гидротехнические сооружения и античный некрополь обнаружили археологи на месте строительства Керченского моста.

Археологи исследуют древнее поселение у будущего железнодорожного подхода к Керченскому мосту, ноябрь 2017 года

В 2017 году находок было не меньше. В крепости «Керчь» волонтеры фонда «Археология» начали расчистку так называемых «Голубых ворот», расположенных на мысе Ак-Бурун. Ученые Восточно-Боспорской Экспедиции продолжили исследования некрополя Кыз-Аул. Было найдено интересное захоронение младенца II века н.э. Его необычность заключается в том, что у погребенного по варварской традиции был сильно деформирован череп. Это захоронение участники экспедиции сразу окрестили «могилой инопланетянина». Также была обнаружена мраморная плита с надписью, которую еще предстоит расшифровать.

В 2018 году больше стало раскопок в районе Севастополя, куда дошло строительство трассы «Таврида». Поселение одного из самых древних из встречающихся в письменных источниках народов Крыма обнаружили возле села Фронтовое под Севастополем. Памятник получил название «Стена 1». «Поселение датировано VIII-VI веками до н. э. Этот памятник относится к так называемой кизил-кобинской культуре – культуре местного варварского населения. Остались в основном сооружения, связанные с их хозяйственной деятельностью, лепная керамика, бронзовые изделия, – сказала заместитель начальника экспедиции Ирина Рукавишникова. – Скорее всего это тавры, хотя мы, археологи, стараемся не оперировать такими понятиями».

Всего входе археологических разведок в зоне строительства севастопольского участка «Тавриды» специалисты обнаружили в общей сложности 7 древних поселений и около 40 курганов. После исследования, выемки артефактов и документирования все они будут срыты.

Скифское поселение – в асфальт, Херсонес – в бетон, газопровод – через «Боспорские ворота»

Так, в частности, поступят с поселением Кермен-Бурун, существовавшем во II-III веках. Его обнаружили в районе села Верхнесадовое под Севастополем. Руководитель раскопок, научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН Ирина Рукавишникова подчеркнула, что таких укрепленных сооружений в Крыму практически нет, что делает Кермен-Бурун уникальным объектом. При этом Рукавишникова уточнила, что после проведения раскопок поселение будет разрушено, так как невозможно изменить план трассы.

Не стали менять и трассу газопровода через уже упоминавшиеся «Ворота в Боспорское царство» – трубу провели прямо через створ ворот.

Между тем с сохранностью давно открытых археологических памятников дела обстоят тоже не совсем хорошо. Так, в Керчи строительство торгового центра угрожает склепу античной богини плодородия Деметры. Эта древняя гробница досталась современной Керчи в наследство от античного Пантикапея – столицы древней Боспорской цивилизации.

А берега древнего Херсонеса, спасая от разрушения морскими волнами, закатают в бетон. Госконтракт с подрядчиком уже заключен.

Между тем Анатолий Туманов – участник археологических экспедиций с 1998 года, с апреля 2007 года работавший в архитектурно-археологическом отделе Херсонесского музея в качестве археолога-реставратора, говорит, что «Херсонес разрушают непрофессионализм и бесхозяйственность».

Происходящее в Херсонесе на протяжении последних двух лет Туманов вообще называет преступлением. С этой мыслью он даже написал письмо президенту России, однако его переправили в Минкульт, откуда пришел ответ: «Принимая во внимание объем и сложность задач, стоящих перед ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», полагаем, что ваши знания и навыки будут максимально востребованы при проведении работ на объектах музея-заповедника».

В июле 2017 года, не в силах видеть, как обходятся российские «специалисты» с древностями Херсонеса, Алексей Туманов написал заявление об увольнении.

Раскопки в Херсонесе, июль 2017 года

Преступная археология

Безусловно, памятники прошлого необходимо открывать и исследовать, находки каталогизировать и музеефицировать. Особенно когда речь идет об их спасении перед предстоящими масштабными стройками в Крыму.

Однако, согласно украинскому законодательству, подобная деятельность российских специалистов на территории аннексированного полуострова является уголовным преступлением.

В июне 2017 года народный депутат Украины Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook, что, по информации группы «Информационное сопротивление», Прокуратура АР Крым готовится возбудить уголовные дела против археологов-граждан России, работавших в Крыму с 2014 года. Также Тымчук привел их фамилии.

В июле 2017-го Прокуратура АР Крым сообщила, что получила письмо от Министерства культуры Украины о раскопках в Крыму и отправила его в Национальную полицию АР Крым. «Там его зарегистрировали и внесли ведомости в Единый реестр досудебных расследований», – отметили тогда в пресс-службе Прокуратуры АРК. Национальная полиция по АР Крым письмо получила, но отметила, что «результатов следствия пока нет».

В декабре 2017-го в Киеве прошла конференция «Крым 2014-2017: аннексированная культура», принявшая резолюцию, которую Министерство культуры Украины опубликовало на своем сайте.

В резолюции, в частности, говорится: «Факты вывоза отдельных музейных коллекций из временно оккупированного Крыма в Российскую Федерацию под видом временного экспонирования и невозвращение их в крымские музеи, несмотря на якобы установленные сроки, свидетельствуют о намерениях окончательного ограбления и нивелирования музейного наследия Крыма, а также воплощения там имперской российской парадигмы исторического развития.

Многочисленные археологические раскопки, особенно под новое строительство, привели к появлению в Крыму археологов из России, которые не знают специфику раскопок археологических памятников Крыма и из-за сжатых сроков работ не придерживаются методики проведения полевых исследований. Отсутствие публичной информации о результатах раскопок и судьбе археологических находок не позволяет доверять уверениям оккупационной власти о том, что все они остаются на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».

Участники конференции призвали президента Украины включить в санкционные списки всех российских археологов, принимавших участие в раскопках в Крыму, а прокуратуру Украины – возбудить против них уголовные дела.

Автор: Елена Майко, историк, крымчанка (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности); Крым.Реалии