Как Венгрия готовится к «донбасизации» Закарпатья

На днях в сети появилось видео, которое вызвало возмущение украинцев и заново возбудило тему выдачи украинским гражданам на западе паспортов соседних стран. Из записи, обнародованной в YouTube пользователем Konstantin, видно, как людям, очевидно украинцам, выдают венгерские паспорта, после чего они приносят присягу на верность Венгрии и исполняют государственный гимн этой страны.

И самое главное — в конце сотрудники выражают просьбу «скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства». Как сообщают СМИ, это видео было сделано в венгерском консульстве в Берегово.

«У Венгрии есть две опции: доказать, что видео с выдачей в Генконсульстве Венгрии в г. Берегово — фейк, или принять меры прямо сейчас. Думаю, что реально только второе», — написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Помимо этого он сообщил, что во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретится с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто. «Если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов — не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее», — добавил он.

«Украинское государство должно перейти от уговоров к решительным действиям, чтобы не допустить российского сценария «донбасизации» Закарпатья. Во-первых, положить конец подрывной деятельности эмиссаров Будапешта и Москвы. Зарубежных провокаторов — отправить домой, а их местных помощников — привлечь к ответственности», — написала в Facebook глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко. «Во-вторых, навести порядок с незаконным двойным гражданством. В-третьих, усилить составляющую безопасности на Закарпатье, включая восстановление военных частей в Берегово и других городах и размещение подразделений национальной гвардии. Но главное, что следует сделать, — сменить руководство области и решительно очистить вертикаль исполнительной власти и правоохранительных структур на Закарпатье», — отметила она.

Стоит отметить, что украинское законодательство не предусматривает уголовную ответственность за двойное гражданство. Поэтому «День» обратился к экспертам с просьбой прокомментировать эту ситуацию и рассказать, какой в таком случае, по их мнению, должна быть реакция украинской власти на действия Будапешта.

«ШАНТАЖ УКРАИНЫ И НЕПРАВОМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НЕ БУДУТ НИКОГДА НИ В КАКОЙ ФОРМЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ»

Владимир ВАСИЛЕНКО, доктор юридических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины:

— Во-первых, надо послать ноту протеста в ответ на эти действия венгерской стороны. Во-вторых, я бы закрыл это консульство, поскольку оно занимается деятельностью, противоречащей законодательству Украины и нормам международного права. Кроме того, надо менять Закон «О гражданстве Украины» и предусмотреть санкции за приобретение вопреки Конституции и законам Украины двойного гражданства без выхода из гражданства Украины.

— Почему украинская власть ничего не делает в ответ на такие действия Будапешта?

— Очевидно, она не хочет обострять отношения с соседней страной в надежде на то, что все само собой как-то решится. Однако ничего само собой не решится, потому что венгерская сторона, к сожалению, заняла непримиримую позицию в отношении Украины, вмешивается в наши внутренние дела и пытается навязать нам модель поведения, которая бы устраивала Венгрию во вред национальным интересам Украины. Это недопустимо, и в конце концов надо занять твердую позицию, дать понять и вербально, и на деле, что шантаж Украины и неправомерные требования не будут никогда ни в какой форме удовлетворены.

«НАДО УПОРЯДОЧИТЬ УКРАИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»

Дмитрий ТУЖАНСКИЙ, политолог, эксперт по украинско-венгерским отношениям:

— Выдача венгерских паспортов на территории Закарпатья гражданам Украины не является какой-то новостью. Это происходит с 2011 года. В 2010 году одним из первых решений нового венгерского парламента и тогдашнего большинства правящей партии, которое возглавляет Виктор Орбан, было внесение изменений в закон о гражданстве, в частности внедрение упрощенной процедуры получения гражданства, она начала действовать с 1 января 2011 года. С тех пор во всем так называемом Карпатском бассейне — Словакия, Румыния, Сербия, Хорватия и Украина — начали выдавать венгерское гражданство этническим гражданам по упрощенной процедуре.

Эта процедура открыто описана на ресурсах практически всех дипломатических ведомств Венгрии за рубежом: вы должны собрать пакет документов, который должен подтверждать, что вы являетесь этническим венгром или ваши родные являются этническими венграми, имели венгерское гражданство (например, были гражданами Австро-Венгерской империи до 1920 года или в чехословацкий период на Закарпатье и т.п.), знать венгерский язык, заполнить анкету и подать настоящие документы.

По поводу реакции Украины. Киев реагировал и, по моей информации, неоднократно обращался в Будапешт с призывом уважать украинское законодательство и не раздавать венгерские паспорта гражданам Украины. Это было преимущественно по дипломатическим линиям, непублично. Это видео вынесло данный вопрос в публичную плоскость. До сих пор он был табу, не обсуждался, и проблема накапливалась, обострялась, особенно на фоне агрессии России в Крыму и на Донбассе, где российский паспорт сыграл одну из ключевых ролей.

Нельзя назвать реакцию Киева резкой, но в то же время нельзя сказать, что она недостаточна. Павел Климкин заявил, что сотрудники консульства, которые есть на видео, находятся под угрозой стать персонами нон-грата в Украине. Впрочем, это не самая жесткая реакция из всех возможных.

Объявление персонами нон-грата или протесты не решают проблемы. У украинских граждан на руках более 100 тыс. только венгерских паспортов. Представьте, сколько румынских паспортов у украинцев на Буковине. Кроме того, украинцы имеют паспорта других стран. То есть это проблема не только Украины и Венгрии, гражданство, вопрос двойного гражданства — это серьезная украинская проблема.

Нужна системная, в хорошем смысле бюрократическая работа, нужно упорядочить украинское законодательство. Но опять же, под выборы это очень рискованно. Нужно начать диалог со всеми соседями, потому что Венгрия делала это в одностороннем порядке: Киев протестовал, а Будапешт выдавал паспорта. Это нездоровая ситуация, должны садиться дипломаты, юристы и за одним столом искать решения. Рано или поздно эта проблема должна была появиться. Должны быть дискуссии, обсуждения, и это вопрос точно не одного года.

ТО САМОЕ ВИДЕО...

Думаю, что это видео появилось, с одной стороны, случайно, а с другой — неслучайно. В то же время не хотел бы разводить эти конспирологические теории: кто это все спланировал или не спланировал. Суть в том, что эта проблема есть, о ней все давно знают и с украинской, и с венгерской стороны, знают о процедуре и о присягах. А теперь все увидели это на видео, и возник скандал. Для нескольких сотен тысяч украинских граждан это видео не является сенсацией, это дежавю, потому что они проходили такую же процедуру.

Автор: Наталия ПУШКАРУК, «День»