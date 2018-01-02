Год для страны, год для армии, год для победы

Не сдаётся Мариуполь, не сидят босые голые солдаты в казанах, нет секретных инсайдов из посольства США и эвакуации граждан. Если в 2015 году актуально было писать, что продвижение боевиков на 25 км под Дебальцево ценой нескольких сотен убитых и раненых — это их последний успех перед долгой агонией, то в 2017-м даже самый отъявленный пессимист понимает, в какую сторону освобождаются сёла и занимаются высоты.

Если год назад было популярным вспоминать о планах Мореля и демилитаризации линии боевого соприкосновения, то сейчас откуда-то взялись миротворцы и новые санкции Кадырову, пока Басурин говорит об 11 убитых на передке боевиков за двое суток обострения только под Донецком. Если совсем недавно нам обещали флаг гибридной армии в Киеве, то сегодня пленные прячутся в автобусах во время передачи в родные «республики», а пенсионеры, путешествующие в Волноваху за пенсией, требуют льгот командиру танка «ДНР» на украинских блокпостах.

Так что даже и не ждите, что я на 20 тысяч знаков начну уговаривать вас, что жизнь налаживается — это понимают даже дети на горшках в садиках, в которых впервые за 26 лет начали работы по утеплению, или бабушки у подъездов, чья пенсия в среднем выросла на 40%. Не то чтобы прямо настал рай на земле, но кризис явно миновал — глупо это отрицать.

И это должен был бы уже ощутить и ты, %username%. Средняя зарплата в 2016 году в июле была 5370 гривен, в 2017 году в июле — 7100. Это рост больше 30%, при том, что инфляция редко превышала 13%. Можешь, конечно, пересчитывать в долларах или привычно шутить про мясо и капусту, а в среднем голубцы, но на фоне оккупации двух областных центров, аннексии Симферополя, пары миллионов беженцев и блокады на протяжении 430 км восточной границы цифры объективно смотрятся неплохо.

И если что-то лично в твоей жизни не изменилось к этому Новому году, то может быть стоит приглядеться в зеркало получше и пристально посмотреть в глаза виновнику? Потому что у всей страны поменялось, причём во всех сферах. Дефицит бюджета в 2014 году достигал 10% ВВП, сейчас он 2,5–3%. Наполнение общего фонда госбюджета по отношению к 2016 году выросло на 140 млрд гривен — столько же мы тратим на всех силовиков во время войны, по факту рост на 5% ВВП.

Местные бюджеты в 2017 году выросли на треть, также обогнав и 2016 год, и инфляцию. И кстати, об обороне — 18,8 млрд гривен (2,4 млрд долларов) в 2013 году тратилось на ВСУ, а в 2017 году на армию (подчёркиваю — на армию, а не на всех силовиков) было потрачено 69 млрд гривен. Есть калькулятор, чтобы выяснить, сколько это в долларах хотя бы по курсу 27?

А перестать катать истерики, что ничего не меняется и воруют, как и воровали, а начинать интересоваться, как это — в 2013 году было 8 батальонных учений и передали 28 раций за год, а в уходящем году провели 100+ батальонных учений и под два с половиной десятка восстановленных самолётов и вертолётов. Не две штуки, как в тёплом ламповом 2013-м, а 27-30 бортов. При том, что в долларах расходы почти идентичны — те же два с копейками миллиарда, что и при Януковиче. Оказывается можно и 50 новых БТР, и пару батальонов танков с хранения, и перезарядку ракет, и налёт поддерживать не 24 часа, и сотни учений, и вертолёты — вот что делают целебные люли.

В общем, я повторюсь, но вскоре рассказчиков о том, что ничего не меняется, будут бить ногами по лицу даже весьма далёкие от политики граждане. И не потому, что кто-то слишком полюбил нашу власть, а потому, что многие устали от потоков мочи под видом целебного лекарства от не самых умных людей, которые почему-то считают, что они ухватили Бога за бороду. Потому, что когда я читаю о том, что ЗВР подросли до 19 млрд, индекс роста украинских акций увеличился на 80%, лично ощущаю, что зарплата в принципе успевает за инфляцией, но в супермаркете у поехавших головой бегает старик с одной таблеткой и половинкой вареника, то мне просто хочется навернуть писателей лицом об стол. Или отправить их всех гамузом в 90-е, когда половина страны реально покупала яйца поштучно и жила с дачных участков, в то время как другая половина оставляла месячную зарплату за вечер в кабаке. Чтобы почувствовали, как оно было там в реальности и перестали обмазываться фантазиями.

Ну реально — каждый год мы пишем одно и то же. Армия держит линию, армия работает, несёт потери, но удушает этот рак на Востоке. Это не первый вялотекущий конфликт в истории, в этом году в Кашмире погибло 288 только пакистанских военных, а ещё гибли индийцы, гибли боевики трёх организаций по освобождению Белуджистана, умирали полицейские, мирные жители во время подрывов — есть конфликты, которые длятся годами и десятилетиями. Но по чесноку — ничего смертельного с Украиной уже не будет, это не тот случай. Сладкая витамина после укола уже давненько не нужна.

Война началась только там, куда добежали Бушуевы и Павловы, и будет задушена там же. У Польши 140 тысяч человек персонала в армии, у нас 250 тысяч, поляки призывали под 60 тысяч резервистов и бойцов территориальной обороны, а мы около 80 тысяч. 10 истребителей 4 поколения, поставленных на крыло за год — это 1\10 часть нашего боевого состава. Если мы продолжим тот же темп, то никаких проблем в обозримые 5-7 лет в плане эскалации быть не должно. Просто физически невозможно — удариться о застройку или устроить дуэль артиллерией они могут, а вот «новороссии» закончились уже навсегда.

Никакой угрозы государственности и нашему существованию как страны не наблюдается, особенно если мы продолжим тот темп в ВПК, который взяли. Будут потери, будут подрывы, будет напряжённость и прилёты крупного калибра, как между двумя Кореями, но как только РФ надоест платить по счетам, жить «республикам» останется пару месяцев. После снятия Плотницкого российский хрен в заднице у анклавов перестали отрицать даже самые закоренелые коттоновые персонажи. Там продолжится ватный ад — комендантский час с 23:00, подвалы, снятие полевых командиров их личными отрядами, сафари для богатых россиян в новое Конго. Ужас без конца. Кому надоело — линия соприкосновения открыта, просьба на пункте пропуска громко и чётко говорить, что вы мехвод танка в ДНР.

Бедность на фоне конфликта как угроза? Её нет. 7,5 миллионов семей получили субсидии. Все, кто хотел переехать и не слышать прилётов под окном — переехали за 4 года. Кто хотел остаться присмотреть за квартирой в «хрущёвке» и особо ценным бабушкиным огородом — остался на свой страх и риск. Не видел не одного из переехавших, кто хотел бы зарабатывать и не смог сделать это, покинув красную зону на востоке — встречаю переселенцев, работающих на вокзалах, делающих ремонты, работающих на СТО и в сельском хозяйстве. Куча ларьков, магазинчиков и точек с шаурмой обклеены объявлениями, что требуются работники.

Если кого-то не устраивает зарплата, которую могут предложить работодатели — заводы, фермы и фуры Польши, Чехии, Венгрии и стран Балтии ждут вас. Трудоустройство после трёх месяцев работы по безвизовому режиму и по сути режим наибольшего благоприятствования в плане движения рабочей силы продолжается. Ни черта нам не будет, я гарантирую это. Если опять не выберем себе какой-то сифилис на следующих выборах, который устроит свалку с блокадой трибун и клоунадой с блокадами, то потихоньку по 1-2% в год уменьшится потребление газа населением и по 3-4% в год будет нарастать добыча.

Потихоньку закупки ТВЭЛ на АЭС доберутся до 55% в пользу сборок из США, и потихоньку РФ и там привычно соснёт тунца. Потихоньку щедрая северная Наташа продолжит спонсировать нас своим транзитом газа, поскольку никаких южных потоков и альтернативных транзитов в обозримом будущем не намечается. Чуть подрастёт минимальная зарплата, но большую часть своих доходов вы по-прежнему будете получать в конверте и будете вечно бороться с коррупцией, в которой в той или иной форме задействовано почти всё дееспособное население Украины.

Поэтому без шуток — самый жёсткий кризис пройден месяцы назад. По большому счёту, когда стало ясно, что конфликт впереди ещё на месяцы, мы максимально ушли от того, что российская пропаганда рассказывала о мобилизованных, которые гибнут за олигархов и шоколад. Потому что ОР-1 можно подготавливать и среди 200 тысяч УБД, а на длинной дистанции важно не максимально забитый штат здесь и сейчас, а возможность ротаций на ЛБС и динамика роста группировки в красной зоне в случае обострения — даже при помощи командировочных.

Да с некомплектом, но некомплект был и у 140 млн РФ во время обеих чеченских войн — можете не полениться посмотреть в открытых источниках численность сводной группы 131-й Майкопской бригады и почему дёргали Псковский ОМОН, имея под миллион человек в армии. Зато у нас не бедные мальчики, призванные на убой, а контрактники, осознающие куда и зачем они идут. Получающие за свою службу вдвое больше среднего по рынку с боевыми и доплатами. Да, риск. Но риск вполне осознанный, лично видел бойцов, которые интересовались за столом у гражданских с их вечными вопросами о страшно или нет — «А ты если на стройке разобьёшься или за рулём неудачно выедешь, получишь 600 тысяч? А чего так? А не страшно?»

На этом фоне может казаться, что никакой войны нет, и они там на востоке разберутся сами — рано или поздно. Но это всего лишь иллюзия. Отвлекитесь немного от того, что вы потеряли на курсе доллара, сколько стоит новогодний стол и что будет с любимым сериалом в следующем году. Представьте себе линию соприкосновения — 430 км грязи, подтопленных окопов, густого тумана, плывущего из балок, пекущего ветра в лицо и терриконов. Представьте десятки тысяч людей, которые работают для того, чтобы эта линия стояла и иногда локально продвигалась вперёд — не только на передке под приходами, но и в адресах, кружа в тактическом тылу как контр-ДРГ, слушая эфир, выезжая забрать «трёхсотого», раз за разом окунаясь в прокуренный кунг, чтобы до боли в глазах всматриваться в засечки на экране, ковыряясь под пикапом и разогревая горелкой старенькую «шишигу».

Этих людей вскоре сменят другие десятки тысяч бойцов, которые месяцами живут между полигоном для слаживания и ППД, видят близких только в Скайпе и коротких отпусках. Несмотря на неплохие деньги, и на новые ботинки, и на компенсации, и на льготы — это тяжело, это холодно, это разрушает семьи. И это иногда убивает. Так что глобально мы пережили самую тёмную ночь перед рассветом, а реально теряем по 30-40 жизней в месяц, получаем десятки калек и инвалидов, десятки тысяч контрактников возвращаются и не понимают, почему тут можно в салюты и рестораны, а там в конкретном взводе не хватает людей.

Поэтому необязательно перед этим Новым годом переть на фронт тысячи гривен, тепловизор или снайперскую винтовку — вполне понятно, что все устали и полиняли за 4 года. Но письмо, песня на радио, СМС, открытка, сообщение в личку будут как никогда кстати. Необязательно своему родному солдату, есть на фронте товарищи, друзья друзей, есть соседи, есть одноклассники. Ощущение, что за тобой 42-миллионная страна, то, что о тебе думают, волнуются и переживают — одно из самых лучших в красной зоне. Лучше него только команда «По машинам», когда возвращаешься домой.

В хаосе подготовки к праздникам не забывайте о тех, кто стоит между вами и подвалом в «ЛДНР». Пусть эти сухие фамилии из сводок и журналов станут лично для вас живыми людьми с их бедами, радостями и страхами. Вечная память павшим. Удачи живым. С Новым годом, очень хотелось бы, чтобы он стал последним годом войны. Не крайним, а именно последним. Годом нашей победы.

Автор: Кирилл Данильченко ака Ронин, ПиМ