Спецоперация по освобождению заложников в Харькове: «Вова, давай прекратим это безобразие»

40-летний житель Харькова задержан в результате операции по освобождению заложников в отделении «Укрпочты» на улице Шевченко. Около пяти часов потребовалось силовикам, чтобы освободить всех девятерых удерживаемых в здании. Захватчик вёл себя неадекватно, был пьян и угрожал взрывом. Задержать его помогли переговорщики и сами заложники — сотрудницы отделения спровоцировали его на конфликт, и одна из них открыла дверь бойцам «Альфы» и КОРДа.

Прошло не меньше трёх часов с момента захвата, как из здания почтового отделения вышли первые люди. Захватчик отпустил пятерых людей — трёх женщин и двух детей, 11 и 13 лет.

«Он говорил, мы вас выпустим... Но это было долго, с трёх часов... Он всё время предлагал кофе и чай. Он на себя нацепил «взрывчатку», он говорил, что если полицейские меня не будут слушать, он взорвёт это. Она была в бутылках, туда что-то положили и там синее горело. Он сначала сказал, чтобы все полицейские отошли, и потом он нас отпустит...», — рассказал после освобождения мальчик Андрей.

Заложники передавали информацию правоохранителям — телефоны он не отбирал. По словам Андрея, сам захватчик просил выкладывать информацию. Видеозапись с человеком в балаклаве и «взрывным устройством» позже попала в сеть.

«Произойдёт взрыв... тут более тысячи... веществ. Когда у меня рука устанет, я должен буду переключиться. У меня есть специальная педалька. Вот педалька. Я ставлю её на пол, идёт нажимание, здесь идёт переключение, таким образом, я смогу удержать, чтобы не было разжатия», — предупреждал заложников человек в балаклаве.

Когда бойцы спецподразделения готовились к штурму, заложники спровоцировали потасовку. По предварительной информации — ударили захватчика, а после одна из женщин открыла дверь. Это облегчило задачу силовикам, мужчину сразу же обезвредили. Его личность установили, благодаря оперативным данным: это 40-летний местный житель Владимир Б. На видеозаписи, доступной в YouTube, он называл себя экстрасенсом.

Всё это время с ним вели переговоры. Среди переговорщиков были отец захватчика, которого он не слушал, начальник криминальной полиции области Вячеслав Давыденко (по словам главы Нацполиции Сергея Князева, Давыденко предлагал захватчику себя в обмен на женщин и детей) и знакомый по школе, психолог Вадим Безуглый. Он сам вызвался помочь — разговаривал с захватчиком через дверь, окно и по телефону.

«Я его знаю давно. Можно сказать, больше 20 лет. Беда с головой у человека. Это психиатрия, даже не психология. Нет, он не у меня наблюдался. Так получилось, что мы знакомы с ним со школы, он учился на год младше меня. Сложности у него всегда были с головой, с психикой... Выразились они вот таким вот образом», — рассказал Безуглый журналистам.

— Когда вы с ним разговаривали, что он отвечал?

Я ему говорил: «Вова, давай прекратим это безобразие. Отвечал он непечатные вещи. Повторить это в эфире неприлично... Он очень нетрезвый и, судя по всему, «догонялся» там непрерывно. Он всё время пил — и пока находился в этой острой фазе, был вообще неконтактным, потом стал немножко приходить в себя, потерял, видимо, бдительность, и закончилось всё как закончилось».

— Если убрать матерные выражения, что можно вычленить?

Там сложно что-либо вычленить, он находится в своём мире. Это особое состояние сознания. Галлюциногенный бред, это можно назвать так.

— Что вы ему говорили? Как можно было до него достучаться?

Достучаться до него я пробовал различными способами. Пока он немного не успокоился, это всё было бесполезно. Как только он стал контактным, стал разговаривать, это всё закончилось в течение 10-15 минут. Я его уговаривал, я говорил с ним строго, я пробовал всё. Лишь бы его разговорить... Мне хотелось бы верить, что он успокоился благодаря мне, но, скорее всего, перестала действовать водка, ослабло опьянение.

По словам прокурора Харьковской области Юрия Данильченко, чётких требований мужчина не выдвигал и не требовал денег.

«Сложно было определить, поскольку требования непонятные были всё время, и в этом была сложность. Самое главное — мы не понимали, насколько серьёзна угроза, связанная со взрывом, поскольку внешне было видно, что на нём что-то находится. Понятно, что видимость ограниченная была. В связи с этим силовой вариант не применялся, хотя все специализированные подразделения были готовы. Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло внутрь и обезвредило этого гражданина», — рассказал Дальниченко.

«Он кричал то «освободите какого-то заложника», то «не всех заложников освободили». Постоянно выдвигались разные требования, но в общем-то достаточно запутанно. Нам сложно было понять, чего же он хочет», — сообщил начальник Главного управления полиции Олег Бех.

Никто из заложников не пострадал, но психологическое состояние людей прокурор области назвал сложным. Сложно было и родственникам. Корреспондент «МедиаПорта» стал свидетелем ситуации, когда в первые минуты после штурма муж одной из заложниц бросился через ленту заграждения со словами «Там моя жена!», но сотрудница полиции преградила ему путь. Через некоторое время патрульные осмотрели мужчину, передали его данные следственной группе и пропустили к зданию.

Сам захватчик получил лёгкую травму — на фото, опубликованном главой МВД, видно рану на голове.

Источник фото: facebook.com/arsen.avakov.1

При захватчике нашли предмет, похожий на пистолет, балаклаву и нож. Предметы, которые он выдавал за взрывчатку, отправили на экспертизу. До её результатов полиция не готова ответить, представляли ли они опасность.

«Он угрожал подорвать постоянно, сколько велись переговоры, он постоянно говорил о том, что у него находится в руках кнопка, которую он отпустит, и произойдёт взрыв. В связи с этим была сложность всей операции», — сказал прокурор области.

Местный житель Василий рассказал журналистам, что знаком с захватчиком ещё со школы и часто видел его нетрезвым.

«Его зовут Вова, кличка — «Безя». Он тут недалеко живёт, частный дом. Семья — мама, папа, брат, жены нет, он с девочкой живёт молодой. Ну он всё употребляет... Не работал он. Я недавно его встретил. Говорит: мне нужно в тюрьму. Я говорю: для чего? Он говорит: надо. Буквально три дня прошло — и захватилась почта», — рассказал Василий.

Проблемы с законом у задержанного уже были, подтверждает полиция.

«Указанное лицо вело антисоциальный образ жизни. Он 77-го года рождения, житель города Харькова, уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Нуждается, по всей вероятности, в помощи психиатров. Мы это уже установим путём назначения и психиатрических экспертиз, и, самое главное, сегодня, безусловно, отберём его биологические образцы, чтобы мы чётко владели, в каком всё-таки он состоянии был. Предварительно заложники нам сообщили, что он на месте употреблял вроде как спиртные напитки», — уточнил Бех.

«Пока проводились переговоры, часть следственно-оперативной группы выехала по месту жительства, провели осмотр, где он проживал. Обнаружили растительного происхождения — траву, вещество, которое будет исследовано, пневматический пистолет, всё это зафиксировано и будет приобщено к материалам уголовного дела», — добавил Данильченко.

После освобождения пяти заложников в здании оставалось четыре человека — мужчина-посетитель и три женщины-сотрудницы.

«Они очень мужественно себя вели, очень во многом нам помогли. Они были с нами в контакте. Мы работали с их родственниками, и мы им очень благодарны за то, что они так достойно выдержали такое чрезвычайное событие», — отметил начальник облуправления полиции.

В подготовке к спецоперации и штурме участвовали представители всех силовых органов, включая спецподразделения «Альфа» и КОРД. По ч. 2 ст. 147 — захват заложников — задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Прокуратура готовит ходатайство в суд — будет требовать для задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Павел Пахоменко

Автор: Татьяна Федоркова, Mediaport.ua