Как курсом биткоина манипулировали финансовые аферисты

В последнее время ценовые колебания биткоина – едва ли не самая обсуждаемая тема в IT-индустрии. Но впервые биткоин реально “скакнул” отнюдь не пару месяцев назад. Теории об искусственных манипуляциях стоимостью биткоина преследуют криптовалюту с момента ее появления. И вот одна из таких теорий наконец получила подтверждение.

Резкий скачок, который буквально вытолкнул криптовалюту из мира гиков в поле зрения финансистов и широкой общественности, случился в 2013 году.

И вот сегодня эксперты утверждают, что причиной резкого подорожания биткоина тогда стала настоящая финансовая афера.

В конце 2013-года курс биткоина внезапно вырос более чем на 650%.

Причиной этого стало приобретение более 600 000 единиц криптовалюты неизвестными покупателями. Насколько чистой была эта денежная операция – проверили американские и израильские ученые.

Статья Манипуляции ценами в экосистеме биткоина, опубликованная представителями Университета Тель-Авива и Университета Тулса в конце 2017-го года, вновь подняла вопрос о безопасности криптовалют.

Суть проблемы

В период с ноября по декабрь 2013-го года курс биткоина вырос со $150 до $1000.

А уже в начале 2014-го года в сеть просочилась информация по поводу более чем 18 миллионов транзакций, проведенных на одной из самых влиятельных криптовалютных бирж Mt.Gox.

Информация была в открытом доступе и включала данные о количестве приобретенной криптовалюты, времени транзакции, стране покупателя и даже валюте, в которой он ее покупал.

Анализируя эти данные, некоторые пользователи и клиенты биржи Mt.Gox заметили несколько подозрительных криптоторговцев.

Первый из них – Маркус. В графе страны пользователя, где обычно указан код месторасположения (нулевое значение или «!!» для подозрительных случаев), у этого пользователя было указано «??».

Кроме этого, цифры твердили, что Маркус никогда не платил за услугу транзакции, и цена, которую он платил за определенное количество криптовалюты, постоянно менялась. Таким образом, программисты установили, что данный пользователь обманным путем бесплатно получал криптовалюту. За 33 дня (в августе-сентябре 2013-го) Маркус скупил 335 898 биткоинов (общей стоимостью в $76 млн), не заплатив при этом ни цента.

Через семь часов после последней активности Маркуса (27 сентября 2013-го) на бирже начал свою подозрительную деятельность новый активный пользователь – Вилли.

В отличии от Маркуса, Вилли не использовал один идентификатор входа, у него было 49 отдельных аккаунтов, каждый из которых скупал биткоины на одну круглую сумму – 2 500 000$, и никогда не продавал их.

Подозрение вызывало то, что каждый аккаунт проводил аналогичную операцию на одинаковую сумму, и после этого становился неактивным. Последней уликой стало то, что Вилли проводил сделки, даже когда система биржи не работала: 7 января 2014-го, когда биржа не работала полтора часа, Вилли покупал от 10 до 19 биткоинов каждые 6-20 минут. Всего Вилли смог заполучить 268 132 Биткоинов стоимостью в $122 млн.

Таким образом, эти два «торговца» смогли бесплатно заполучить более 600 000 биткоинов. О пропаже приблизительно этого же количества криптовалюты (точнее – 650 000 Биткоинов) заявила биржа Mt.Gox, когда она обанкротилась в начала 2014-го года.

Кто виноват

Согласно одной из теорий, представленных исследователями, Вилли и Маркус были ботами самой биржи. В июне 2011-го, когда хакеры украли большое количество биткоинов с биржи Mt.Gox, ее владелец Марк Карпелес мог принять такие неординарные меры для того, чтобы покрыть эти потери за несколько лет.

Предлагая купить большое количество биткоинов, Вилли мог спасти биржу от банкротства, конвертируя биткоины своих же пользователей в фиатную валюту, т.е. необеспеченные деньги.

Таким образом, миссия Вилли заключалась не в том, чтобы заработать деньги, а в том, чтобы предотвратить развал своей же фирмы. Эта теория могла сработать только при условии, что пользователи, которые продавали биткоины, были достаточно уверены в безопасноcти хранения своих деньги на балансе биржи.

Подтверждением данной теории являются задержки в выплатах клиентам в последние месяцы работы биржи. Когда пользователи хотели забрать вырученную с продаж биткоинов валюту, биржа Mt.Gox отклоняла этот запрос с предлогом, что их банк установил лимит на количество денег, которые могут изымать клиенты за определенный период.

На самом деле, никакого лимита не было, а была лишь одна из последних отчаянных попыток руководства биржи уйти от банкротства, заменив дефицит биткоинов на дефицит фиатной валюты.

Будущее в тумане

Независимо от того, с какими побуждениями и кем были проделаны эти махинации, авторы статьи объясняют – цель их расследования – показать, что мошеннические операции очень сильно повлияли на курс биткоина.

В заключение авторы написали: «Мы показали, что такие манипуляции могут иметь реальные значительные последствия. Подозрительная экономическая активность одного пользователя вызвала резкий скачок курса Биткоин в конце 2013-го года, от $150 до более чем $1000. Падение курса было еще более драматичным и быстрым, и для биткоина потребовалось более трех лет, чтобы восстановить курс, вызванный мошенническими операциями».

По мнению обозревателя TechCrunch Джона Биггса, из этого можно сделать серьезный и далекоидущий вывод. Если поклонники биткоина хотят, чтобы криптовалюту воспринимали всерьез, то они должны быть способны защитить ее от таких легких манипуляций.

“Хотя децентрализация должна избавить от регуляции, очевидно, что все равно криптовалютам предстоит пройти долгий путь, прежде чем их можно будет окончательно воспринимать всерьез”, - подчеркивает Биггс.

Автор: Константин Ценцура, Новое время