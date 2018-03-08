Зачем итальянская мафия убила журналиста в Словакии

В соседней с нами Словакии, как известно, в конце прошлой недели случилось первое в истории ее независимости убийство журналиста - 27-летнего Яна Кучака. Погибла и его гражданская жена Мартина Кушнирова. Трагедия всколыхнула всю страну, а прилив достиг даже высоких кабинетов. Взглянуть на произошедшее поближе стоит, особенно через призму нынешней вялотекущей украинской борьбы с нечистыми на руку чиновниками, поскольку имеет место быть коррупция, пласт которой успешно (но не для себя) всковырнул господин Кучак.

Калабрия находится далеко от Украины, но инцидент в Словакии показал, что итальянские мафиози ближе к нашим границам, чем хотелось бы Пару убили в селе Велька Мача Трнавского края, которое расположено на востоке страны. Убийство произошло между 22 и 25 февраля в их доме. Кучака нашли со смертельным огнестрельным ранением в грудь, а Кушнирову - с простреленной головой. Мало того, рядом с телами оставили несколько полных патронов. Как пояснил словацкий публицист и эксперт по странам Восточной Европы Борис Латта, это является известным в республике с "диких" 1990-х годов "посланием-предупреждением" живым, что не надо вести себя, как убитый, иначе сами понимаете, что...". Следовательно, действовали профессиональные киллеры, добавил Латта. Известно, что еще в прошлом году журналист, специализирующийся на расследованиях коррупции среди высокопоставленных чиновников, жаловался в полицию на поступающие угрозы. Но, к сожалению, его защитой никто не озаботился. Впрочем, в Украине наблюдается схожая ситуация. Как рассказывал автору один источник из правоохранительных органов: привлечь к ответственности одно лицо за угрозы другому, особенно в сети, "из области фантастики" даже с видео- и аудиодоказательствами, скриншотами переписки и т. п. Не в последнюю очередь из-за огромной загрузки следователей, которым нужно заниматься десятками более тяжких преступлений (убийствами, изнасилованиями, грабежами и т. п.). Вероятно, в Словакии Кучаку не помогли по тем же причинам. Тем более что сам Кучак, работавший с 2015 г. в Aktuality.sk (принадлежит швейцарско-германскому медиахолдингу Ringier Axel Springer), год собирал материалы о сотрудничестве приближенных к премьеру Роберту Фицо с итальянской мафией. Кстати, сам Фицо, называвший журналистов "грязными шлюхами" и прочими не красящими главу правительства сравнениями из-за расследований коррупции, устроил шоу перед телекамерами: положил на столик слева от трибуны миллион евро в качестве вознаграждения за расследование этого дела. Канадский журналист Том Николсон, давно уже живущий в Словакии и периодически работавший с Кучаком, на страницах Politico написал: "Ян рассказывал мне о том, что работает над сбором материалов об итальянской группировке из восточных областей (Словакии), которая является ответвлением широко известной мафии ндрангета из региона Калабрия на юге Апеннин". Николсон также внес ясность: ндрангета ведут свои незаконные дела в восточных словацких городах Михаловце и Требишове с середины 1990-х годов. И небезосновательно предположил, что у местной ячейки калабрийцев уже давно все контакты налажены, и они использовали для распила субсидии Евросоюза. Суммы-то немаленькие. Так, с 2007 по 2013 гг. Братислава получила от Брюсселя 11 млрд евро. По данным расследования Кучака, на востоке Словакии работают представители четырех семей из Калабрии. Они специализируются на сельском хозяйстве, получив за последние несколько лет около 8 млн евро субсидий из еврофондов. Кроме того, по словам Николсона, ндрангета в Словакии осуществляла налоговые махинации. Например, мафиози получали от государства НДС, уплаченный за товары, которые якобы они экспортировали в другую страну ЕС. Учитывая, что Кучак, как рассказали в его издании, наладил связь с итальянскими коллегами, чтобы установить личности и всю подноготную деятельность итальянцев в Словакии, последние почувствовали, что запахло жареным. Дело было даже не в том, что их могли "схватить за руку" в Словакии. Вряд ли их это уж больно заботило. Куда опаснее, если бы карабинеры устроили им веселую жизнь в их вотчине. Учитывая, что относительно не так давно ндрангету успешно трясли итальянские правоохранители. Коза Ностра - попса Благодаря кинематографу, книгам и прочему мы с вами знаем о деятельности итальянских кланов, их традициях, берущих начало из раздробленно-междоусобного прошлого Италии. Сицилийская Коза Ностра (или неаполитанская Каморра) - это вообще попса. Эти группировки считают одними из сильнейших мафиозных структур в мире. Однако это не так. Как оказалось, ндрангета покруче будет. Она андеграудная - в прямом и переносном смыслах этого слова. Боссы кланов ндрангеты (коих великое множество, больше сотни), например, практикуют простой, но гениальный способ скрыться от Фемиды - они попросту исчезают, порой даже во время слушаний, под землей в своих бункерах, часто связанных сетями туннелей. Такие, к примеру, прорыты в "столице" ндрангеты - Плати. Что до самой группировки, то она зародилась еще в 1860 г. на базе другой группировки - Гардуны. Поначалу специализировались на грабежах и аналогичных мелких преступлениях. Постепенно ндрангета крепла. И уже после 1990 г. Коза Ностра утратила свой статус самой могущественной группировки. Ндрангета на сегодня - это целая империя в формате международной преступной корпорации с оборотом в десятки миллиардов долларов, занимающейся торговлей наркотиками (главный поставщик кокаина в Европе); продажей ядерных материалов, отмыванием денег, строительством, ресторанным бизнесом, торговлей, автобизнесом. Правоохранители разных стран периодически отлавливают членов группировки, включая боссов, но омерта и огромный масштаб группировки не позволяют разрушить ндрангету окончательно. По данным СМИ, ее ячейки есть в Австралии, куда поставляется экстази; Бельгии, где "куплен" целый пригород Брюсселя для сбыта наркотиков в Европе; Канаде (весь табачный и 30% банковского бизнеса); Колумбии (наркоплантации, торговля оружием); Германии (нарко- и автобизнес, торговля оружием); Нидерландах (нарко- и строительный бизнес, торговля оружием); США (сбывают наркотики в Голливуде) и Аргентине, к слову, где у них под контролем сбыт кокаина. Ндрангета и россияне Почему к слову? Потому что еще не отгремел скандал с 12 чемоданчиками кокаина/муки в дипломатической почте российского посольства в Аргентине. Организатором схемы по доставке которого называют полковника российских спецслужб Андрея Ковальчука. Конечно, нельзя утверждать, что калабрийско-российский след тянется из Аргентины в Словакию. Хотя кто его знает, может быть, что в клиентах у ндрангеты, пусть может и через третьи руки, были россияне. Но есть одно но. Итальянская мафия очень тесно сотрудничает с российскими ОПГ. А за спиной последних, как известно, частенько оказываются и российские спецслужбы. Тем более что и сам хозяин Кремля, по сообщениям СМИ, имеет загадочно "опэгэшное" прошлое. Но вернемся на Апеннины. Еще в апреле 2011 г. Роберто Галулло для Il Sole 24 Ore писал о связи российских мафиози с итальянскими, в частности с ндрангетой. По его словам, российские ОПГ вливают свои средства в Италию, инвестируя в различные проекты. По свидетельствам прокуратуры города Режжио (Калабрия), одним из совместных бизнес-проектов был мусоросжигательный завод в Джиоия Тауро. Отмывают россияне через офшоры и деньги, заработанные в результате получения взяток при продаже военной техники, а также получении важных государственных заказов. Результаты операции прокуратурой Тренто в 2007 г., получившей название "Матрешка", показали, что 13 чел. (10 россиян, один украинец и двое итальянцев) взятки российским чиновникам составили почти $81 млн. Частично эти средства отмыты в Италии двумя гражданами РФ и одним итальянским финансовым агентом посредством покупки недвижимости. Теперь обозначим логическую цепочку: российская мафия давно сотрудничает с ндрангетой - российская мафия спорадически используется российскими спецслужбами - российские спецслужбы прилагают максимум усилий для поиска пути к сердцу европейских политиков, и верхушка в РФ также старательно легализирует свои деньги на Западе, а с худеющей казной ищет где бы заработать. Так что все же нельзя исключать, что россияне по меньшей мере не пытались как-то воспользоваться "наработками" ндрангеты в Словакии. Коррупция и в Европе коррупция Это лишь гипотеза, а вот факт - то, что положение некоторых чиновников в Словакии очень шаткое. В отставку уже подал министр культуры и давний союзник Фицо Марек Мадарич. Правда, он в некотором роде ответственный за СМИ в стране, поэтому это может быть благородный поступок либо желание дистанцироваться от тонущего корабля соратника, а не публичное признание в причастности. А вот о секретаре Совета безопасности правительства Вильяме Ясане и помощнице премьера, бывшей модели Марии Трошковой такого сказать нельзя. Они фигурируют в расследовании Кучака, как подозреваемые в связях с членом итальянской мафии. Ясан и Трошкова все отрицают и объяснили отставку желанием, чтобы на босса не сыпались шишки - Роберта Фицо. Нельзя не заметить, что и полиция действует очень оперативно. Например, уже задержан в Михаловце один из главных фигурантов расследования - итальянский бизнесмен Антонин Вадалу. А вместе с ним и другие лица из "списка" Кучака - брат Вадалу Бруно и его кузен Пьетро Котроппа. И если сам Фицо тоже замешан, то он явно кусает себе локти и ломает голову, как выпутаться из этой ситуации. Потому-то очень занятен пожар в налоговой службе в городе Кошица, где хранилась документация о субсидиях аграриям. Пожар, кстати, тушили целые сутки, но спасатели говорят, мол, совпадение. В любом случае, убийство Кучака вопреки ожиданиям заказчиков напротив ускорило процесс раскрытия незаконной деятельности и коррупции в высших эшелонах власти Словакии. И, помимо того, в большей степени обнажило проблему с коррупцией в странах Европы, и то, как жестко порой обходятся с изобличителями. Репортеры без границ отметили, что трагедия в Словакии - это уже пятый случай убийства журналиста в ЕС за последние 10 лет. И буквально недавно - 16 октября - на Мальте подорвали журналистку Дафну Каруану Галицию, занимавшуюся в рамках проекта Panama Papers расследованием коррупционных действий премьер-министра Джозефа Муската и его жены. Так что не так уж далеки Украина и ЕС друг от друга. И не только в контексте защиты демократических ценностей, но и в посягательстве на них. Хотя, безусловно, глубина проникновения заразы все же отличается, что показывает реакция европейского сообщества, а точнее властей, на коррупционные скандалы и убийства журналистов. Достаточно взглянуть на то, как без промедления словацкие правоохранители задержали людей, на которых указал покойный Кучак. Автор: Владислав ГИРМАН, DSnews.ua