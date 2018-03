Made in China. Еще один «вечный» китайский кормчий

Действующий глава КНР Си Цзиньпин руководит Китаем с 2013 года. Согласно новой Конституции, он имеет право не оставлять пост в 2023 году. Обычно перед стартом второго пятилетнего срока в состав политбюро вводят предполагаемого преемника нынешнего председателя КНР. На съезде Компартии в октябре 2017 года такого человека не было.

Правило двух сроков для председателя действовало в Китае с 1982 года. Реформатор Дэн Сяопин ввёл его, чтобы избежать повторения ситуации с Мао Цзэдуном, который находился у власти вплоть до своей смерти.

***

25 февраля Коммунистическая партия Китая, занимающая главенствующее положение в местной политической системе, предложила снять ограничение на количество президентских сроков. Эти ограничения действовали больше тридцати лет, и у них была одна цель — не допустить появление в стране с авторитарными наклонностями нового диктатора наподобие Мао Цзэдуна.

Си Цзинпинь в ожидании делегации из Гонконга. Фото Getty

С 2013 года пост президента Китая занимает «партийный принц» Си Цзиньпин. Его семья участвовала в гражданской войне, пострадала от террора, а после гонений вернулась в руководство государством. Си стал известным борцом с коррупцией и взобрался на вершины политической системы, а потом оказался в шаге от пожизненного единоличного правления.

От всеобщей гласности к всеобщему террору

В 1950 году в Китае завершилась гражданская война, в которой коммунисты победили левых националистов из партии «Гоминьдан». Китай стал республикой с «демократической диктатурой народа» во главе с «великим кормчим» Мао Цзэдуном, который поначалу во многом ориентировался на главного внешнеполитического союзника Китая — СССР.

После смерти Сталина Китай поначалу последовал курсу хрущевской поры. В 1956 году Мао объявил собственную политику гласности под лозунгом «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». Через год кампанию по либерализации слова свернули из-за критики в адрес компартии и лично Мао, а сторонников пересмотра курса начали травить.

Вскоре после этого Мао придумал «Большой скачок» — собственный вариант коллективизации, при котором крестьян согнали в производственные коммуны. Массовость производства должна была компенсировать его непрофессионализм, но на деле и промышленность, и сельское хозяйство за несколько лет пришли в упадок, а в стране начался масштабный голод.

Голодающие китайские крестьяне во время «Большого скачка». Фото c сайта The New York Times

«Кормчий» признал неудачу и на несколько лет удалился от руководства государством. Параллельно с этим укрепилась роль сторонников Мао в армии: её возглавили союзники национального лидера, которые начали внедрять среди солдат культ его личности.

Мао вернулся в политику в 1966 году, и его первым шагом стала масштабная критика китайских ревизионистов, которые к тому времени смогли снизить нестабильность национальной экономики. Он также выдвинул 16 тезисов о том, как нужно перестроить Китай под новую социалистическую реальность — так началась «Великая пролетарская культурная революция».

Власти выступили с нападками на коррумпированную интеллигенцию, например профессоров. Против преподавателей объединились школьники и студенты, которых на полгода отправили на внеочередные каникулы. Просветительский поход обернулся пропагандой культа личности Мао, а также поиском «классовых врагов», погромами и волной убийств.

Хунвейбины («красногвардейцы») на митинге с собраниями изречений Мао и портретами «кормчего» и Маркса. Фото AP

От пещеры до императорского дворца

Мао умер в 1976 году. В том же году завершилась и «культурная революция», которая в последние годы снизила свой накал. После кончины Мао к власти, вопреки ожиданиям, снова вернулись подвергавшиеся гонениям члены компартии. В их числе был и бывший заместитель председателя Государственного совета КНР Си Чжунсюнь.

Его сына Си Цзиньпина, входившего в число так называемых «партийных кронпринцев», во время «культурной революции» отправили в провинцию на трудовое перевоспитание. Шестнадцатилетний подросток работал наравне с обычными бедными крестьянами, жил в пещере и спал на покрытых одеялом кирпичах. Си Цзиньпин стал убеждённым коммунистом и вернулся в Пекин — там он поступил в престижный университет Циньхуа.

В вузе Си получил химико-технологическое образование, но не связал жизнь с наукой. Он получил канцелярскую работу в Госсовете, а затем стал секретарём одного из соратников своего отца — министра обороны Гэн Бяо. В 1982 году «партийный кронпринц» по собственному желанию уехал назад в провинцию, где начал активно продвигаться по длинной череде не только по гражданских, но и военно-партийных должностей.

Молодой Си Цзиньпин на сельских работах во время «культурной революции». Фото из спецпроекта «Би-би-си»

Спустя почти 20 лет Си Цзиньпинь дослужился до первого высокого поста — он стал губернатором одной из восточнокитайских провинций, расположенных через пролив от Тайваня. Глава региона активно привлекал инвесторов с мятежного острова, которым руководили бывшие враги его отца из «Гоминьдана». Благодаря этому он смог быстро нарастить благополучие провинции, и его перевели в более богатый регион.

К этому времени Си Цзиньпин, стал одним из самых известных борцов с коррупцией, хотя до этого предположительно шёл по карьерной лестнице при поддержке своего отца и его соратников. Благодаря этому он в 2007 году возглавил горком Шанхая (фактически — стал мэром города). На должности он задержался всего на полгода: уже в 2008 году он стал заместителем председателя КНР (фактически вице-президентом республики).

То, что Цзиньпина готовят на замену действующему президенту Ху Цзиньтао, стало понятно почти сразу: он занимался антикоррупционной подготовкой Олимпиады в Пекине, его почти сразу ввели в высшее военное руководство, а в 2009 году ради него изменили протокол дипломатической встречи китайской делегации с японским императором.

Синь Цзиньпинь со своим предшественником – президентом Ху Цзиньтао. Фото Саймона Сонга, South China Morning Post

От реформатора к вождю за пятилетку

В 2013 году Си Цзиньпин, как и ожидалось, стал президентом Китайской народной республики. Это произошло после добровольной отставки его предшественника Ху Цзиньтао. К этому момент в Конституции Китая уже три десятилетия существовало правило: президент страны может находиться у власти не больше двух сроков по пять лет Это правило должно было не допустить нового Мао, который бы правил страной бессрочно.

Первый срок Си Цзиньпина прошёл под знаменем экономических реформ. Опираясь на свой опыт в отношениях с Тайванем, он пустил в страну иностранные инвестиции, после чего Китай поднялся ещё выше в списке лидеров мировой экономики — даже несмотря на падение мелкого производства, составлявшего значительную часть китайской экономики.

Уже тогда «партийный принц», перевоспитанный «культурной революцией», начал собирать власть над страной в своих руках. Он создал несколько «специальных руководящих групп» при президенте, который выполняли параллельные правительству функции — в экономике, интернет-регулировании, разведке и армии. При этом он, прикрываясь борьбой с коррупцией, отправил в тюрьму нескольких крупных оппозиционеров.

«Партийный принц» Бо Силай, якобы имевший досье о состоянии Си Цзиньпина. Фото агентства Синьхуа

В 2016 году Си Цзиньпин первым из сменяющихся президентов получил высокое государственное наименование «руководящее ядро партии». На следующий год его переизбрали на пост президента КНР, а несколько его изречений внесли в устав Коммунистической партии Китая — так же, как это было с тезисами Мао Цзэдуна в разгар «Культурной революции».

Американские журналисты отмечают, что к началу 2018 года Си Цзиньпин имеет неограниченную власть над Китаем. Сегодня он позиционирует себя как «добродушный отец нации», который надзирает за мирным развитием страны. Он заменил единоличным правлением жёсткие правила коллективистской системы — той самой, которую создавали ещё с конца 20 века, чтобы защитить Китай от нового Мао.

2018 год начался для Китая с предложения членов Центрального комитета компартии — фактически, главного руководящего органа страны. На первом же заседании после Нового года члены ЦК предложили исключить из конституции параграф, ограничивающий количество президентских сроков. После того, как партийный пленум примет это решение, Си Цзиньпин сможет остаться у власти после 2023 года — на сколь угодно долгий срок.

Си Цзиньпин во время своего новогоднего обращения. Кадр из эфира CCTV

Что об этом говорят эксперты

По мнению руководителя тихоокеанский программ Центра Карнеги Александра Габуева, в последний год Си Цзиньпин перестал быть равным президентам, которые сменялись десятилетиями. Вместо этого, более чем сто лет спустя после падения Великой империи Цин, он превратил себя в нового императора, а политбюро — в собственный двор.

По словам специалиста американо-китайского центра имени Джона Торнтона Джеффри Бейдера (Jeffrey Bader), решение Си Цзиньпина остаться на третий срок не только создаст проблемы для передачи власти, но и покажет всем будущим лидерам: нормы и консенсусы больше не играют роли. При этом Бейдер усомнился в сравнении Си и Мао, поскольку политика современного главы Китая опирается на рациональную логику, а не на слепую идеологию.

Управляющий директор консалтингового агентства Eurasia Group Каллум Хендерсон (Callum Henderson) счёл, что дальнейшее усиление власти в руках рационального лидера может сказаться на пользу Китаю, который начнёт обращать больше внимания на социальные проблемы.

Глава аналитического отделения компании Complete Intelligence Тони Нэш (Tony Nash) считает, что уже начинающее богатеть население Китая может в скором времени потребовать большего представительства во власти. По его мнению, это может привести к социальному беспокойству и цинизму в отношениях граждан с государственными институтами.