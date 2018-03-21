Принят новый Устав украинской полиции. Как это отразится на жизни граждан и общества

На прошлой неделе малозаметно прошла информация о том, что Верховная Рада утвердила новый Дисциплинарный устав для Нацполиции. То есть с момента ее реформирования, летом 2015 года, полиция пользовалась старым Дисциплинарным уставом для правоохранительных органов - от 2006 года, который, по словам экспертов, и сам лишь видоизменение Устава 90-х годов.

Но ведь не может быть современного европейского правоохранительного органа, который опирается на советскую традицию в своем внутреннем распорядке. Теперь же, когда новый Устав для полиции принят, в агентстве Укринформ узнавали, как это отразится на жизни граждан и общества, а не только на внутренних делах правоохранительных органов.

Имеете жалобы на действия полицейских? Теперь их обещают чаще удовлетворять

Работа над новым Уставом для правоохранителей длилась более двух лет. По состоянию на март 2017-го, после его принятия в первом чтении, экспертная среда указывала на ряд недостатков - отсутствие исчерпывающего перечня проступков, за совершение которых работников полиции могут привлечь к ответственности, отказ в юридической помощи полисменам и в привлечении общественности к дисциплинарному контролю.

Об этом тогда писал Александр Банчук, эксперт Центра политико-правовых реформ. В последней (но, возможно, не окончательной) версии документа от 7 марта 2018 года эти замечания частично учли — закрепили право на юридическую помощь, разрешили (но не обязали) привлекать представителей общественности в состав дисциплинарных комиссий, но перечень проступков так там и не приведен. Что же дает этот документ, утвержденный после более чем двухлетних доработок?

Евгений Крапивин

Евгений Крапивин, эксперт группы по реформе органов правопорядка Реанимационного пакета реформ отмечает, что принятый устав касается именно дисциплинарных проступков, а не преступлений. То есть наибольшие претензии к действиям полиции, как незаконное задержание или пытки и т.п., дисциплинарного Устава не касаются. Это уже преступления, которым посвящены уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. А проступки, которые регулируются этим документом, это такие внутриведомственные вещи, как потеря удостоверения, оружия или опоздания на работу, и внешние, затрагивающие права граждан, например, нецензурная брань из уст полицейского, необоснованная остановка им транспортного средства, досмотр вещей с нарушением процедуры или отказ принять заявление о преступлении и т.п.

“Устав от 2006 года действовал по принципу, когда начальник единолично принимал решение о привлечении к ответственности своего подчиненного. Поэтому если поступали какие-то дисциплинарные жалобы на действия полицейского, то руководитель, как правило, “не находил” состав проступка, прикрывая его.

Теперь Устав отменяет единоличную роль начальника в принятии решений по действиям подчиненного и привлекает дисциплинарную комиссию. Эта комиссия, хоть и будет состоять из сотрудников полиции, но они уже не будут непосредственными руководителями полицейского, совершившего проступок, что дает надежду на большую объективность в назначении взыскания. То есть теперь у людей станет больше шансов, что хотя бы их жалобы на действия полицейских будут удовлетворены”, - говорит Крапивин.

Он также добавляет, что представители общественности добивались, чтобы привлечение их в состав дисциплинарных комиссий было обязательным, а не возможным. “Раньше привлекать общественность к рассмотрению дисциплинарной жалобы тоже разрешалось, но активистам, которые для этого должны отдельно подать прошение, обычно отказывали. Это было декоративным правом, а вот изменится ли что-то теперь, когда это прописано в Уставе, — увидим”, - говорит Евгений Крапивин.

Тарас Гук

Тарас Гук, эксперт общественной организации по развитию органов правопорядка LEAD-office считает, что даже если общественные активисты и будут включены в дисциплинарные комиссии, то скорее всего не будут иметь возможности участвовать на всех этапах сбора объяснений, дополнительных доказательств, а только при рассмотрении и принятии решений комиссией. Он также отмечает, что кроме более справедливого привлечения к ответственности полицейских во время проведения внутренних служебных расследований документ имеет еще одну важную задачу — надежнее защитить правовые позиции полицейских.

То есть речь идет о том, чтобы полицейских не подвергали наказанию за невыполнение незаконного или преступного приказа. “Принятие нового полицейского устава не отразится на жизни украинцев кардинально. Но его логика такова: если есть нормальная законодательная база для полицейских, то они будут выполнять свою работу лучше и понимать, что их внутренние права тоже защищены”, - резюмирует Тарас Гук.

Подчиненный не будет наказан за невыполнение преступного приказа, если, конечно, докажет свою правоту

В целом же эксперты говорят, что принятие этого устава все же дает больше преимуществ именно полицейским, в частности в той же части невыполнения незаконных приказов. Тарас Гук: “Если раньше руководитель давал указание, противоречащее закону, а подчиненный его не выполнял, то все равно стопроцентно попадал под взыскание. Поэтому подчиненный всегда выполнял все приказы, чтобы его не наказывали по дисциплинарному производству. В старом Уставе тоже прописывалось право невыполнения преступных приказов подчиненным, но сама процедура была такой, что он ничего не мог сделать, кроме как дать объяснения. По новому же Уставу, полицейский может анализировать приказ и имеет все права доказать свою правоту при рассмотрении его дела перед дисциплинарной комиссией”.

С этим согласен и Евгений Крапивин, но добавляет, что устав уточняет и саму процедуру невыполнения преступного приказа — если такой приказ был отдан, то полицейский не просто не должен его исполнять, но и сообщить об этом высшему руководству.

Правда, эксперты не выражают особого оптимизма насчет того, как будет работать новый Устав на практике в этой части. Это и понятно, ведь хотя документ и может быть выписан идеально - споры между начальником и подчиненным, возникшие из-за невыполнения приказов, должны решаться действительно независимым органом. Уверенности в том, что дисциплинарная комиссия из состава полиции будет независимой - нет. Следующий этап для этого — решать подобный спор в суде, но пока суды не будут принимать свои решения независимо от власти, которая их и назначает, то нет и речи о полной защита прав честных полицейских, если они станут на сторону закона, а не руководителя.

Автор: Юлия Горбань, Киев; УКРИНФОРМ