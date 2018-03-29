Обстановка на восточном фронте - конец марта: столкновения тоже стали рутиной

На фронте у нас пришло время «абсолютного перемирия». До этого были рутинные уже школьные, хлебные и пасхальные, а это вот «абсолютное». Дальше, скорее всего, придётся придумывать что-то с Солнечной системой и галактикой, потому что, несмотря на пару дней подряд тишины в марте (стоит признать, немыслимая в прошлом и позапрошлом году вещь), обстрелы продолжаются.

Просто потому, что обе стороны банально могут насыпать из АГС или вывести на позицию «коробку», чтобы «подогреть» позиции врага — разве нужны какие-то причины, когда ты воюешь четвёртый год и там сидят ребята, которые убивают вас месяцами?

Политики в Минске могут договариваться сколько угодно, но пока в этой посадке в «секрете» сидит конкретно это отделение — только оно решает «Минск» или не «Минск» в визуальной видимости. Хотя, опять же, стоит констатировать факт — в абсолютных цифрах доля применения тяжёлого вооружения на востоке страны продолжает падать. 120-мм и 82-мм миномёты привычно работают, а РСЗО и 152-мм артиллерию используют крайне эпизодично.

Проще говоря, противник на сегодня пытается вести или хотя бы изображать переговоры — на фоне прошедших выборов президента, возможного бойкота чемпионата по футболу, давления ЕС после химического скандала в Британии. Но есть тому причины, которые не обязательно касаются санкций и экономики. Стоит осознавать, что многие первоначальные успехи боевиков против ВСУ — это чистой воды специальные действия. Атака за 190 километров от баз «гибридов» в Славянске на блокпост в Волновахе, рейды в африканском стиле на два здания в ДАП, просачивание под 32-й блокпост, засада под Счастьем на «Айдар» — удары по «лентам», пленные, погоны и колонны с собаками, ПТУР по ОП на камеру.

Специальные действия, несомненно, эффективны на поле боя, выгодны и в плане информационной кампании, и притока «добровольцев», но есть одно «но». Они очень медленно развиваются в оперативном плане. Ну разбили блок, вынесли опорный пункт с ротой, ну сфотографировались. А в итоге Славянск ушёл, Лисичанск ушёл, Мариуполь ушёл, Авдеевку проспали (до сих пор у них там разборки, кто кого слил). Пришлось вводить регулярные войска, лезть под санкции глубже и заниматься военным делом настоящим образом. В результате чего многие любители махновщины с той стороны отправились в небесную «Новороссию», некоторые переехали на подвал, а многие бежали. «Обригаживание» НВФ добавило огневой мощи, твёрдости командования, но убило тот самый дух у бывших «именных батальонов».

Интересно было под рукой батьки Мозгового набегать на «укропов», выпиливать блоки, параллельно отжимая квартиры и машины. Интересно было из застройки шатать два здания «сапогами» и кричать «Аллах Акбар!», обстреливая «Рапирами» диспетчерскую башню, параллельно требуя выкуп за задержанных волонтёров и людей с трезубцем на телефонах. А вот сидеть в 700 метрах от мотивированного противника в грязи под миномётами месяцами — желающих уже намного меньше.

Металл вырезан, зарплата в «республиках» куда меньше, чем в «сестре» Сирии, скучные замполиты выносят мозг, а за дела с углём местные бонзы приглашают на подвал. Поэтому Викинги, Мильчаковы, Гиркины и Бесы дружно читают лекции в Крыму, катаются по Ближнему Востоку, рассказывают, что вернутся в «республики» за 300 тысяч, но в Донецк почему-то ни ногой. Кто-то сгорел в кабинете, кто-то полетал на переезде, кто-то сел не в ту машину в «ЛНР» — зажиточная эпоха вольницы закончилась. А через день на ремень с некомплектом в 40%, за зарплату грузчика в РФ — спасибо, не надо. Тем более что лезть под сотни орудий «укропов», продвинувшихся на 20 км за три года, чтобы те вместо потрёпанной 128-й поставили на линию соприкосновения одну из десятка моторизованных бригад по ротации — и снова здравствуйте?!

Увеличивающиеся дни тишины на фронте свидетельствуют только об одном — противник не в состоянии решить вопрос насилием и откровенно готов заморозить конфликт. Нужно продолжать стачивать его подразделения в «серой зоне», уменьшать окно ротации и неуклонно придерживаться «Минска», как и месяцы до этого — лечение назначено правильное. Хотя также следует отметить, что за последнее время было несколько серьёзных залётов у ВСУ, с гибелью малых групп и неудачными атаками на «секреты» и опорные пункты. Если ещё год назад мы нагибали всё, что шевелится в «серой зоне», брали по 8 человек пленных в Приморье, то сейчас были неприятные моменты и с рейдовыми действиями, и со снайперами, и жёстко прилетало от орудийного огня. Не стоит расслабляться и делать из врага пропитых маргиналов. Против нас воюет Россия с её внушительными для нас ресурсами. Не забывайте об этом не на минуту, а резервная армия россиян на Востоке за 4 года набралась опыта.

По поводу замаха на тысячу рублей, а удара на рубль от Британии во время скандала с химическим оружием и последующими «санкциями», высылкой дипломатов и бойкотом футбола официальными лицами. Многие сейчас спросят: «А причём тут Британия к противостоянию в Украине?». Отвечаем: и пролёты стратегических бомбардировщиков в территориальном пространстве стран-членов НАТО, и Сирия, и Украина, и альтернативные маршруты газовых потоков, и снабжение вооружением «Талибана», и попытки заигрывать с Турцией, и участие в вооружении Ирана — это всё звенья одной цепи. Несогласие РФ смириться с поражением в холодной войне, попытка переиграть хотя бы локально, защитить наворованное и обрисовать круг своих интересов хотя бы на бывших территориях империи.

Так вот, Британии параллельно с акцией возмездия нужно думать о многом. О том, чтобы вместе с миллионерами из РФ не побежали миллионеры из Африки и арабских стран, чьи капиталы и стиль управления не отличаются от российских ничем. О том, что будет, если российские банки под западным прессом закончатся, программа «Нефть в обмен на продовольствие» стартует, а РФ не прекратит мутить воду и применять боевые вещества в третьих странах.

О том, что углеводородный бан и платёжные системы — это тяжёлая артиллерия в случае начала РФ континентальной войны или попытки проверить крепость Альянса в Балтии, и не стоит буднично размахивать ими. А как было весело в 2014–2015 году клеймить украинцев за «недостаточный ответ», когда мы трамбовали колонны агрессора «реакторами» и делали десятки вылетов престарелыми «грачами» под их оцифрованные «Панцири» и «Торы»?

Реакция Соединённого Королевства — синхронная высылка дипломатов; закрытые миссии; очень аккуратный мониторинг, где надавить по линии британских доминионов, связанных с офшорными операциями; изоляция и остракизм, которые обязательно ударят по инвестициям с Запада; арест сомнительного российского имущества. Именно так отвечает западный мир на весьма серьёзный залёт — атаку боевым ОМП на территории страны-члена НАТО. Конечно, никуда всё равно власть РФ с подводной лодки не денется — сотни миллиардов долларов элиты на Западе дают огромный простор для выкручивания сосков поехавшему скоту. Но урок должен быть усвоен: сначала свои интересы, а потом махание шашкой.

Соединённые Штаты высылают из страны 60 дипломатов РФ и закрывают консульство в Сиэтле. В США подписали бюджет, в котором на поддержку Украины заложено 620 млн долларов — и по линии военного сотрудничества, и по линии Госдепа. Напоминаем, что Украина, по словам посла США, с 2014-го освоила около 500 млн долларов, в этом бюджетном году наблюдается серьёзное увеличение помощи. Совсем скоро мы увидим РЛС и много «вкусных» подарков для молодой демократии.

Стратегические БПЛА США продолжают рутинные полёты над Донбассом — 18, 22 и 26 марта. Если учесть, что территория непризнанных анклавов простреливается насквозь, то банк целей постепенно пополняется, и когда-то уютные боксы для отведения, склады ГСМ и казармы «гибридов» ждёт приятный сюрприз. В общем, Боже, храни Америку! В нашем конфликте она оказывается помощи больше, чем все остальные участники регаты.

Тем не менее, и страны Балтии, и Польша, и Канада, и Британия оказывают значительную поддержку обучением персонала, логистикой. В их госпиталях лечатся наши раненные, а примерно 40 млн евро в трастовых фондах НАТО — это 8–10% от нашей суммы на закупку новой техники. На сегодня это украинский тыл, на который РФ не может никак влиять в случае обострения, а в случае необходимости помощь можно легко масштабировать.

14-я бригада завершила 55-тидневный цикл обучения в Яворове с западными инструкторами, используя MILES и работая с боевой группой НАТО из полудюжины стран. Активно проходят плановые учения — разворачивались «Гиацинты» в Приазовье, проводили стрельбы артиллеристы на севере Луганской области, в Ровно — сборы резерва, в пгт Гвардейском работает артиллерийская бригада. Начались плановые ротации: 64-й отдельный артиллерийский дивизион из Белгород-Днестровского, выполнив задачи, прибыл в ППД; 406-й дивизион тоже дома, минимум 3 подразделения будут заменены на ЛБС в ближайшие недели; 30-я ОМБр с начала месяца работает в зоне ответственности в полосе у Марьинки по фасу Донецка. В общем, доведённая до автоматизма система — плановое отведение на отдых и слаживание, плановые учения, плановая работа с личным составом и подготовка.

Столкновения тоже стали рутиной — в позиционной войне по-другому не бывает. У ВСУ у 95-й — павший от огня снайпера на «Бутовке», в 54-й — погибший в миномётной батарее, погиб от взрыва гранаты пограничник. С той стороны двое убитых за 12 марта, потеря от действий снайпера ВСУ у Зайцево и небоевые потери во время стрельб. На момент написания статьи на фронте началась обострение — от 2–5 эпизодов в сутки мы пришли к 30–40 перестрелкам, миномётным обстрелам и даже применению 122-мм артиллерии в паре случаев. Так передаёт нам привет один президент, которому мы вернули назад 13 дипломатов. Вероятно, подарок ему не понравился и он не стал ждать даже инаугурации.

Ну что тут можно сказать? Пружина конфликта заведена, войска в зоне прямой видимости, рано или поздно очередные попытки улучшить тактическое положение или политическая пробуксовка будут приводить к нескольким тоннам металла, шантажу насилием и десятку гробов по обе стороны соприкосновения. Или миротворцы, или второй раунд, или потерпеть немногом — лет десять. Это крест нашего поколения, и мы будем нести его по мере сил и возможностей. Украина продолжает войну за независимость — очередная пропахшая металлом, маслом и гудроном весна.

Автор: Кирилл Данильченко ака Ронин, ПиМ