Можно ли бороться с нарушителями ПДД при помощи SMS?

Дорожная полиция китайского города Шэньчжэнь планирует начать серьезную борьбу с пешеходами — нарушителями правил дорожного движения. Нарушителей много, поскольку население города составляет 12 млн человек, а, следовательно, они негативно влияют на качество дорожного движения в мегаполисе. Те, кто пересекает дорогу в неположенном месте или на красный свет светофора, подвергают угрозе свои и чужие жизни.

Понятно, что на каждом пешеходном переходе или ином участке дороги не поставишь полицейского, поэтому бороться решили при помощи технологий. А именно — искусственного интеллекта и распознавания лиц. Нарушитель ПДД, которого «узнали», получит SMS с предупреждением. Кроме того, виновник получит и штраф, размер которого пока что неизвестен.

В Китае особых проблем с использованием личных данных граждан нет — по запросу властей любой китайский сервис обязан предоставить любые данные конкретного пользователя. В момент нарушения правил лицо нерадивого гражданина передается в специализированную систему, которая управляется полицией. Затем лицо сравнивается с базой фотографий в крупнейших социальных сервисах страны, включая WeChat, Weibo и другие.

Как только пользователь определен, ему высылается сообщение — это может быть обычное SMS или мессенджер. Пересечение дороги в неположенном месте пешеходами — головная боль для полиции. Многие китайцы переходят дорогу как бог на душу положит, не обращая никакого внимания на движение на дороге. Причина тому — неосторожность, неосмотрительность или просто глупость. Но все это приводит к возникновению аварийных ситуаций на дорогах.

Комбинация технологий и психологии, по мнению полиции, должна решить проблему некорректного пересечения дороги.

Распознавание лиц в связке с искусственным интеллектом уже применялось китайцами для регулирования дорожного движения. Правда, в отношении к водителям — нерадивых владельцев автомобилей, которые нарушили правила, выявляли и в оперативном режиме наказывали штрафом.

Сейчас принято решение начать действовать и в отношении пешеходов. Кстати, кроме штрафов и SMS на них действуют и иным способом — лица нарушителей показывают на большом экране, установленного у пешеходного перехода. Конечно, такие экраны есть не везде, поскольку они достаточно дороги. Но в наиболее оживленных местах их все же установили. Этот проект власти начали реализовывать в 2017 году.

Программное обеспечение для наблюдения SenseTime, идентифицирующее детали о людях и транспортных средствах, демонстрирует в офисе компании в Пекине как это работает, Китай, 11 октября 2017 года. Власти в Шэньчжэна планируют использовать наблюдение за распознаванием лиц вместе с сотовыми технологиями, чтобы идентифицировать нарушителей и мгновенно передать им сообщения о штрафах.



Установкой камер в Шэньчжэне занимается компания Intellifusion, предоставляющая властям системы с разрешением в 7 млн пикселей. Камеры отслеживают в реальном режиме времени движение переходов через дорогу, и затем, как уже говорилось выше, прогоняют снимки лиц нарушителей через специализированные базы.

Проект уже проходит пилотную стадию. За 10 месяцев работы было зафиксировано 13930 нарушителей, лица которых были показаны на большом экране. Более того, их же демонстрируют и на специализированном сайте, запущенном полицией несколько месяцев назад. На сайте указываются имена нарушителей, а также частично показаны их ID с тем, чтобы люди не путались. Ну а шаг с предупреждением пешеходов при помощи SMS и личных сообщений был сделан для того, чтобы еще больше усилить давление на нарушителей.

Система выявляет не только единоразовые правонарушения. «Дорожные рецидивисты», то есть пешеходы, нарушившие правила несколько раз, получают снижение социального рейтинга (на Geektimes публиковалась соответствующая статья). Если кратко, то чем ниже социальный рейтинг, тем меньше возможностей доступно гражданину. Самым злостным нарушителям могут запретить выезд за границу, а также покидать район проживания на общественном транспорте любого типа.

По словам полиции, на китайцев действует даже просто демонстрация их лиц на экранах около дороги. ИИ и распознавание лиц не идеальны, кроме того, в Шэньчжэне много туристов, жителей иных регионов, еще не попавших в базу и просто случайных гостей. Поэтому вероятность срабатывания системы может составлять около 10%. Но меры, принятые полицией, помогают бороться и с теми пешеходами, чьи лица не распознаны системой.

В ближайшем будущем, впрочем, базы данных жителей разных регионов Китая будут объединены в одну, так что борьба с правонарушителями станет общегосударственной, выйдя за границы мегаполиса. С течением времени полиция обещает отточить технологию распознавания лиц и расширить базы фотографий граждан.

Автор: Максим Агаджанов; Geektimes