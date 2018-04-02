Как изменения закона приводят в чувство неплательщиков алиментов

Расторжение брака, как известно, предусматривает прекращение прав и обязанностей мужа и жены на будущее. В разных странах процедура расторжения брака происходит по-разному. В мусульманских странах, например, мужчине достаточно трижды сказать при свидетелях «расстаюсь», и на этом брак прекращается (так называемый талак). В Украине расторгнуть брак намного сложнее. Ведь официальный развод требует и официального оформления соответствующих документов. В соответствии с Семейным кодексом Украины, брак может быть расторгнут органами государственной регистрации актов гражданского состояния или в судебном порядке.

ФОТО АРТЕМА СЛИПАЧУКА / «День»

К сожалению, считалось нормой, когда родители, не живущие вместе с ребенком, не платят на содержание своего сына или дочери ни копейки. На начало этого года в исполнительной службе Министерства юстиции Украины находилось 549 тысяч производств о принудительном взыскании алиментов в интересах 446 тысяч детей. Почти каждый пятый из трех миллионов маленьких украинцев, которые должны получать алименты, не получал гарантированного законом финансового обеспечения.

Дети не выбирают родителей, но не все родители после развода хотят нести ответственность за материальное положение ребенка. Миллионы маленьких украинцев остаются без надлежащей поддержки. Они не получают игрушки, развивающие игры, книги, отдых. А все это является составляющей счастливого детства, из которого вырастают счастливые люди.

Чтобы изменить эту ситуацию, министр юстиции Украины Павел Петренко инициировал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов», который усиливает ответственность неплательщиков алиментов и внедряет новые действенные средства влияния на должников. Благодаря поддержке правительства и значительной части парламента он был принят. Сопротивление было серьезным, ведь большинство злостных неплательщиков — зажиточные люди, имеющие деньги, влияние, статус и в основном занимающие серьезные должности.

6 февраля 2018 года в Украине официально начал действовать закон «Чужих детей не бывает» и заработал настолько успешно, что по всей Украине разведенные родители выплачивают тысячи, более того, десятки даже сотни тысяч гривен долга. Среди новаций, прописанных в законе, — запрет на выезд за рубеж, управление автомобилем, пользование оружием и охоту. Это те блага, которые уже давно стали неотъемлемой частью жизни довольно большой когорты украинцев. Более того, у должников отобрали возможность запрещать ребенку выезжать за рубеж на отдых или лечение. А это был самый популярный способ шантажа со стороны одного из родителей с требованием подписать бумаги об отказе от алиментов.

Нет работы? Не можешь платить? Государство обеспечит работой, оплата за которую пойдет на погашение долга перед ребенком. Поверьте, работы хватит на всех. Анализируя данные центров занятости, по всей стране не заполнены тысячи вакансий уборщиков, дворников и других общественно полезных профессий.

История Тимура, которому десять лет, всколыхнула всех. Он — ребенок с особыми потребностями, у мальчика дислексия. Поэтому учиться в обычной средней школе он не может, поскольку нуждается в постоянных реабилитационных мероприятиях. Поэтому вопрос получения алиментов — это вопрос будущей жизни Тимура. В случае прохождения необходимой реабилитации он — полноценный член общества, при ее отсутствии — человек с ограниченными возможностями на всю жизнь. Родители мальчика расстались почти сразу после его рождения. С тех пор Тимур не видел ни отца, ни помощи от него. А когда мама три года назад подала на алименты, мужчина сразу же потерял работу. Хотя из социальных сетей можно узнать, что он активно работает и проводит бизнес-тренинги. Но даже для таких горе-родителей существует действенный механизм.

Разведенные родители вынуждены выворачивать карманы и выплачивать долги перед детьми. Ведь по новому закону должникам грозит потеря имущества, арест личных счетов и другие неприятности.

Узнав об этих новациях, отец Тимура уплатил алименты сразу за несколько месяцев. Странно, что известный бизнес-тренер, который рассказывает людям об успехе, безработный и стоит в списке должников по алиментам.

Фактически выполнение данного закона началось с первого дня его действия, когда Минюст запустил реестр неплательщиков алиментов. Такая «доска позора» теперь действует в каждом регионе. Она в открытом доступе, поэтому каждый может зайти и посмотреть, кто не выполняет свой родительский долг.

К сожалению, действующее законодательство о защите персональных данных не дает нам возможности публиковать суммы долга. А они действительно поражают! Ведь это сотни тысяч, а иногда и миллионы гривен.

Мы получили реальную обратную связь, которая демонстрирует действенность новых методов.

Один из должников задолжал почти 80 тысяч гривен. Государственные исполнители направили по его адресу постановление о временном ограничении в праве охоты. Это для заядлого охотника оказалось весомым аргументом для погашения долга.

Запрет покидать территорию Украины получил бизнесмен, который должен был ехать за границу для проведения переговоров. Деньги, которые должник не платил более семи лет, нашлись очень быстро.

А еще у одного богача по решению суда был описан и передан на реализацию пароход. После этого он мгновенно погасил всю задолженность, побаиваясь, что и другое имущество пойдет с молотка, поскольку долги не платились годами.

В феврале начали действовать мобильные группы по взысканию алиментов. В их состав входят государственные исполнители вместе с полицией. Когда письма, звонки и предупреждения не действуют, такая команда наведывается к должнику лично и по решению суда описывает имущество или квартиру для дальнейшей реализации.

Так, недавно я сам вместе с мобильной группой наведался в квартиру должника в Голосеевском районе столицы. Мужчина официально не работает, алименты не платил ни разу, мирно договориться с бывшей женой не желал. Во время выезда мобильной группы на руках у государственных исполнителей было решение суда о принудительном вхождении в квартиру должника. Однако двери квартиры открыл его родственник, который позволил исполнителям войти в жилье и описать часть имущества должника. Мужчина рассказал, что племянник никогда не работал и единственное, что имеет — это одна четвертая часть квартиры, которая досталась ему в наследство от матери.

Государственные исполнители описали эту часть квартиры. Дальше будет назначен эксперт, который оценит стоимость жилья. Следующий шаг — открытые торги. Но все-таки у каждого есть шанс. Должник имеет возможность погасить долг даже в день продажи имущества и закрыть исполнительное производство.

Следует отметить, что статья 164 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов. Под злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей (алиментов) имеются в виду любые деяния должника, направленные на невыполнение решения суда: укрывательство доходов, смена местожительства или места работы без извещения государственного исполнителя, частного исполнителя и тому подобное, — приведшие к возникновению задолженности по уплате таких средств в размере, совокупно составляющем сумму выплат за три месяца соответствующих платежей.

Для открытия уголовного производства следует обратиться с заявлением в органы досудебного расследования.

Мобильные группы следом за алиментами займутся взиманиями по заработной плате.

В европейских странах ситуация с алиментами лучше. Обычно родители ответственно относятся к собственным детям и договариваются цивилизованным образом. Если родители не подписывают такой документ, алименты будут взиматься в судебном порядке.

В Украине минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Если взимаются алименты на двух и более детей, суд определяет единую долю заработка, которая будет взиматься до достижения старшим ребенком совершеннолетия.

Тот из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере на одного ребенка — одной четверти, на двоих детей — одной трети, на троих и более детей — половины заработка плательщика алиментов, но не более десяти прожиточных минимумов на каждого ребенка соответствующего возраста.

Суд по заявлению получателя может определить размер алиментов в твердой денежной сумме.

Если размер алиментов определен судом в твердой денежной сумме, он подлежит индексации. Индексация производится по закону Украины «Об индексации денежных доходов населения».

Нужно ли подписывать какие-то бумаги? Обязанности подписания таких бумаг нет. Однако родители имеют право заключить договор об уплате алиментов на ребенка, в котором определяются размер и сроки выплаты.

Договор заключается в письменной форме и обязательно заверяется нотариально.

В случае невыполнения одним из родителей своей обязанности по договору, алименты с него могут взиматься на основании исполнительной надписи нотариуса.

В каких случаях все-таки следует обращаться в суд? При невозможности достижения между родителями договоренности о добровольном отчислении средств на содержание ребенка могут быть присуждены по решению суда.

Как бы ни сложились отношения между родителями, помните: в любом случае нельзя лишать ребенка полноценного счастливого детства.

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Первый киевский местный центр

б-р Верховной Рады, 33/1,

тел. 292-53-65;

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(Димитрова), 14 Б,

тел. 287-44-27;

Третий киевский местный центр

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тел. 566-01-19;

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