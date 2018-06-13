«Все уедут». Пять мифов о безвизе

Спустя год после введения безвизового режима с рядом стран Европы украинцы все еще не могут определиться, зрада это или перемога. Год назад Украина получила право упрощенного въезда в 30 стран Европы - соглашение о безвизовом режиме между Украиной и ЕС было подписано 17 мая 2017 г. в Страсбурге, 11 июня вступило в силу. Процесс получения безвиза был окутан множеством мифов, многие из которых живы и сегодня.

Миф 1. Безвиз Украине не светит Никто не может обхаять Украину лучше самих украинцев: несмотря на заверения государственных мужей в том, что работа над введением безвизового режима идет по плану, в прессе и соцсетях стройные хоры голосов на все лады выводили, что никакой безвиз нам не светит. Мол, не нужны Европе полчища зачуханных украинцев, которые по уши погрязли в коррупции и прочих ужасах, неведомых западному европейцу. Доходило до смешного: стоило случиться какой-то пакости, как ее моментально использовали для того, чтобы мотивировать гипотетический провал безвиза. К примеру, поймали полицейского на взятке - все, не видать нам Европы без виз. О том, что в тех же странах Европы коррупция тоже имеет место быть, критики власти старались не упоминать. Но полицейские-взяточники и прочие нехорошие люди в итоге ЕС не испугали - и с 11 июня 2017-го украинцы получили возможность путешествовать в страны Европы без виз при наличии биометрического паспорта. Что, впрочем, не гарантирует въезд в ЕС - у туриста могут попросить показать бронь гостиницы, обратные билеты. Впрочем, точно такие же правила действовали и в том случае, если у путешественника была виза. Миф 2. У украинцев нет денег на путешествия Скептики утверждали, что введение безвиза - обычная пиар-акция, поскольку денег на путешествия у украинцев просто нет. Между тем статистика свидетельствует, что в первые месяцы безвиза границу ежемесячно пересекали около 80 тыс. украинцев, потом поток слегка спал, но с весны 2018-го количество украинцев, выезжающих в Европу, снова начало расти. В целом за год украинцы воспользовались безвизом более 550 тыс. раз. За прошедший год было оформлено более 5 млн биометрических паспортов - в два раза больше, чем годом ранее. О том, что украинцы охотно открывают для себя Европу, свидетельствует и появление в стране новых лоукостов, и новые туристические продукты. Все больше туроператоров предлагают поездки на европейские курорты, стоимость отдыха на которых сравнима с уже традиционными для украинцев Турцией или Египтом. Причем если раньше для такой поездки нужно было получить визу, а значит, планировать ее нужно было загодя, то сегодня для тура по "горящей путевке" достаточно просто паспорта - и хоть завтра лети на Ибицу или Сардинию. Тем более что в Турцию опять вернулись российские туристы,и цены на отдых в стране выросли на 10-15%, Миф 3. Все уедут Сразу после введения безвиза в соцсетях стал популярен анекдот: "Кто последний будет улетать из "Борисполя" - не забудьте выключить свет". Несмотря на то что безвизовый режим посещения ряда стран ЕС не дает права работать за границей (для этого нужна рабочая виза), вечно недовольные скептики предрекали, что украинцы начнут массово выезжать за границу на заработки. Между тем, по информации польского Управления по вопросам иностранцев (UDSC), введение безвизового режима на количестве трудовых мигрантов в Польше практически не отразилось - разница в данных за четырехмесячный период до введения безвиза и четыре месяца после его введения составляет около 9%. Да, поляки специально к сезону сбора урожая подсуетились и начали нанимать украинцев на краткосрочные и сезонные разрешения на работу без рабочих виз. Но массового выезда за границу, вопреки прогнозам, так и не случилось. Миграционные потоки из страны действительно растут, но дело тут далеко не в безвизе. Миф 4. Вырастет контрабанда Специально к годовщине безвиза ряд изданий опубликовал шокирующие цифры: по данным Европейского агентства по безопасности внешних границ Frontex, в 2017 г. Украина начала занимать "призовые" места по количеству зафиксированных нарушений и контрабанды. Так, украинцы по количеству выявленных пограничниками поддельных документов лишь на чуток отстали от лидера - марокканцев: 803 случая против 801. На третьем месте - иранцы (438 случаев). Между тем дело вовсе не в том, что украинцы начали массово нарушать закон. Просто вместе с увеличением общего потока наших сограждан, отправившихся в страны Европы, вырос и процент нарушений. Причем чаще всего речь идет о фальсификации документов, которые разрешают длительное пребывание в стране, ведь по безвизу находиться в странах Шенгенской зоны можно не более 90 дней в течение полугода. Да и увеличение случаев контрабанды тоже связано вовсе не с тем, что украинцы начали массово ввозить/вывозить нажитое непосильным трудом добро, а с усилением контроля на границах. Ведь традиционный бизнес на сигаретах и алкоголе в приграничных районах процветал и до введения безвиза. Эта ситуация схожа с резким увеличением количества преступлений после реформы правоохранительной системы в Украине. Вот только больше грабить и убивать не стали - украинцы просто начали сообщать об этом полиции, не боясь в итоге самим оказаться виноватыми в преступлениях, как это случалось при старой доброй милиции. Миф 5. Безвиз отберут Эту мантру скептики, критики и пламенные оппозиционеры не устают повторять второй год. Мол, ничегошеньки эта власть хорошего не делает, Европе это все надоело, вот-вот - и снова будут стоять очереди у посольств. Но время идет, а никаких официальных подтверждений того, что безвизовому режиму скоро придет конец, пока не видно. Хотя вот в связи с Грузией, которая получила безвиз почти на три месяца раньше, чем Украина, тревожные звоночки уже прозвенели. В начале февраля глава МВД Германии Томас де Мезьер отметил, что не исключает вероятности приостановления безвизового режима между Грузией с ЕС. Все дело в том, что грузины начали массово просить в Германии политического убежища, а беженцев в стране и без грузин достаточно. Согласно данным на сайте Европейского бюро по оказанию поддержки соискателям убежища (EASO) количество заявок от граждан Грузии на получение убежища в Европе в 2017 г. увеличилось на 35%. В конце мая еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил: "Со стороны Украины отсутствуют злоупотребления пользования безвизовым режимом, которые могли бы привести к его остановке". Украинцы бежать в Европу не намерены. Даже больше: благодаря получению безвиза украинский паспорт стал одним из самых востребованных в мире. Сегодня граждане Украины могут путешествовать без виз в 85 стран мира. В ежегодном рейтинге "Индекс паспортов мира", который отражает изменения в безвизовом режиме 199 стран и территорий мира, Украина сегодня занимает 38-е место - самое высокое из всех постсоветских стран. А на протяжении следующих двух лет Украина может получить частичную или полную либерализацию визового режима с еще более 20 странами мира. Автор: Алиса НЕДЕЛИНА; DS news.ua