После снижения акциза через 180 дней будет объявлена «охота» на «евробляхеров»

Контроль за ввозом и использованием автомобилей с иностранной регистрацией будет существенно усилен. Для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину авто комитет по вопросам налоговой и таможенной политики внес в парламент законопроект № 8488.

Во-первых, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Так, нерезидент сможет без денежного обеспечения ввезти в режиме временного ввоза только один автомобиль. Ввоз следующих легковых транспортных средств предусматривает наличие гарантии. Гарантом может выступить финансовое учреждение, которое возьмет на себя обязательство уплатить сумму всех таможенных платежей, если авто не будет вывезено.

Во-вторых, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил. Лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам или разукомплектовать его. Также ему будет запрещено использование такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, для работы в такси. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф - 34 тыс грн.

Любое другое лицо, которое вопреки установленным правилам, получит транзитное или временно ввозимое авто во владение, пользование или распоряжение или будет использовать такое авто в предпринимательской деятельности, для получения дохода, также будет оштрафовано.

Первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс грн, повторная фиксация - 17 тыс грн, лишение права управления на 1 год и возмездное изъятие авто за счет нарушителя.

За несоблюдение сроков режимов транзита и временного ввоза, то есть за невывоз авто за пределы страны своевременно, нарушители должны оплатить штрафы. Размеры штрафов будут зависеть от количества дней превышения установленных сроков.

За один день просрочки вывоза транзитного авто с нарушителя будет взыскано 170 грн, а за три дня отсрочки вывоза временно ввозимой машины - 850 грн.

Лишний месяц пребывания такого автомобиля на таможенной территории Украины будет стоить нарушителю 170 тыс грн или даже транспортного средства, которое может быть конфисковано по решению суда.

В законопроекте прописаны четкие правила взаимодействия всех задействованных служб и ведомств - подразделений органа доходов и сборов, Государственной пограничной службы, Национальной полиции. Если разрешенный срок пребывания иностранного авто в Украине истек, а машина так и не была вывезена, таможенник должен сообщить другие органы о совершении правонарушения.

Получив сообщение, полицейские должны будут более пристально отслеживать такое авто на автомобильных дорогах Украины, а пограничники, в свою очередь, должны не допустить пересечения границы лицом, которое ввезло авто без уплаты соответствующих штрафов. Кроме того, Национальной полиции будет предоставлено право проверять личность водителя авто с иностранной регистрацией на соответствие лицу, которое его ввезла. Если за рулем будет любое другое лицо, полицейский может наложить на водителя соответствующий штраф и сообщить о нарушении таможенных правил таможню.

Важно, что протокол о нарушении, может быть составлен таможенником при отсутствии нарушителя, и вручен ему при выезде из Украины. Ранее глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в статье опубликованной на сайте Экономической правды объяснила, как изменится размер акцизного налога для ввозимых в Украину автомобилей.

Ждать дальше некуда

Почему большинство наших граждан чувствуют себя дискриминированными, когда встает вопрос о приобретении авто? Вероятно, потому, что машина для украинцев стала роскошью, дорогим товаром, который далеко не каждый может себе позволить.

Причин, почему так произошло, немало, но главная — это акцизный налог, обязательный платеж, ставки которого очень огорчают украинских автомобилистов. Размер акциза для различных по объему двигателя машин может отличаться в 100-150 раз.

Именно дискриминационная система ставок акцизного налога, а также невозможность таможенного оформления и регистрации в Украине машин, не соответствующих экологическому стандарту «евро-5», привели к появлению в стране такого количества авто с иностранной регистрацией.

По данным таможни, 1 мая 2018 года в Украине находилось более 315 тыс авто, зарегистрированных в других государствах и ввезенных в Украину в режиме транзита или временного ввоза. Почти половина, 125 тыс, — с нарушением срока пребывания.

Таможенный режим транзита

Количество ввозимых авто Количество не вывезенных авто Количество пересечений таможенной границы 1 квартал 2018 2017 1 квартал 2018 2017 1 квартал 2018 2017 Резиденты 75 178 200 733 16209 38 821 521 479 2 226 975 Нерезиденты 3579 11 290 11290261 5199 9016 33427 Вместе 78 757 212 023 16470 44 020 530 495 2 260 402

Таможенный режим временного ввоза

Количество ввозимых авто Количество не вывезенных авто Количество пересечений таможенной границы 1 кв. 2018 2017 1 кв. 2018 2017 1 кв. 2018 2017 Резиденты 17413 57144 2363 4404 37 592 196 516 Нерезиденты 203 823 696 232 43 925 140 958 487 208 2 583 378 Вместе 221 236 753 376 46 288 145 362 524 800 2 779 894

По данным Нацполиции, в 2017 году в Украине произошло более 10 тыс ДТП с участием авто с иностранной регистрацией или 6% от общего количества автомобильных аварий в Украине. В первом квартале 2018 года количество таких ДТП выросло до 8,5%. Полисы обязательного страхования приобрели лишь 198 тыс из 315 тыс владельцев таких авто.

Это означает, что по украинским дорогам следуют потенциально опасные машины. Учитывая это, а также для уменьшения стоимости таможенного оформления авто и создания правовых и экономических условий для регистрации ввезенных в Украину авто Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики внес в парламент законопроекты № 8487 и № 8488 соответственно.

Как будет рассчитываться новый акцизный налог

Акцизный налог для ввозимых в Украину авто будет изменен. Базовые ставки акцизного налога будут такими: для авто с бензиновым двигателем — 50 евро, для авто на дизеле — 75 евро. Речь идет именно о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты. Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Как будет рассчитываться коэффициент двигателя? Показатель объема двигателя будет делиться на 1000, а коэффициент возраста — это количество полных календарных лет. Формула вычисления будет выглядеть так:

Чем отличается новый акцизный налог от действующего

Главное — акцизный налог с авто, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньше нынешнего. Благодаря этому импортные легковые транспортные средства станут для украинцев доступными, а разница в размере ставок для различных по объему двигателя авто не будет существенной.

В то же время, акцизный налог на старые авто будет выше из-за возрастного коэффициента, который будет стимулировать покупать новые авто. Сравнение нового акцизного налога с действующим на примере авто разного возраста и с разным объемом двигателя (бензин):

Объем двигателя, см3 Действующий акциз, евро Новий акциз, евро Новые авто До 5 лет Свыше 5 лет Новые авто 5 лет 15 лет 900 92 985 1 294 45 225 675 1 000 102 1 094 1 438 50 250 750 1 200 76 1 640 2 113 60 300 900 1 500 95 2 051 2 642 75 375 1 125 1 600 427 2 629 3 906 80 400 1 200 1 800 481 2 957 4 394 90 450 1 350 2 000 534 3 286 4 882 100 500 1 500 2 100 561 3 450 5 126 105 525 1 575 2 200 587 3 615 5 370 110 550 1 650 2 500 690 5 533 12 463 125 625 1 850 2 800 773 6 196 13 958 140 700 2 100 3 000 828 6 639 14 955 150 750 2 250 3 500 7 732 11 652 17 448 175 875 2 625 4 000 8 836 13 316 19 940 200 1 000 3 000 4 500 9 941 14 981 22 433 225 1 125 3 375 5 000 11 045 16 645 24 925 250 1 250 3 750 5 500 12 150 18 310 27 418 275 1 375 4 125 6 000 13 254 19 974 29 910 300 1 500 4 500

Какими будут контроль и новые штрафы

Конечно, будет усилен контроль за ввозом и использованием авто с иностранной регистрацией. Во-первых, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Так, нерезидент сможет без денежного обеспечения ввезти в режиме временного ввоза только один автомобиль.

Ввоз следующих легковых транспортных средств предусматривает наличие гарантии. Гарантом может быть финансовое учреждение, которое возьмет на себя обязательство уплатить сумму всех таможенных платежей, если авто не будет вывезено.Во-вторых, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

Лицо, ввезшее в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам или разукомплектовать его.

Также ему будет запрещено использование такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, для работы в такси. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф 34 тыс грн. Любое другое лицо, которое вопреки установленным правилам получит транзитное или временно ввозимое авто во владение, пользование или распоряжение или будет использовать такое авто в предпринимательской деятельности для получения дохода, также будет оштрафовано.

Первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс грн, повторная фиксация — 170 тыс грн, лишение права управления на год и возмездное изъятие авто за счет нарушителя.

Неправомерные операции с транзитным и временно ввезенными авто Нарушитель — лицо, которое ввезло авто Действие Действующий штраф Предложенный штраф 1. Передача авто во владение, пользование или распоряжение другим лицам. 2. Использование авто для целей предпринимательской деятельности или получения доходов. 3. Разукомплектование авто. Х 34 000 грн Нарушитель — любое лицо, управляющее авто Авто Действующий штраф Предложенный штраф 1. Срок транзита или временного ввоза которого завершился. 2. Переданное водителю во владение, пользование или распоряжение лицом, которое его ввезло. 3. Используется для целей предпринимательской деятельности или получения доходов. Х 8500 грн Повторное нарушение Х 170 000 грн и лишение права управления на год с возмездным изъятием авто за счет нарушителя

За несоблюдение сроков режимов транзита и временного ввоза, то есть за невывоз авто за пределы страны своевременно, нарушители будут должны оплатить штрафы. Размеры штрафов будут зависеть от количества дней превышения установленных сроков.

За один день просрочки вывоза транзитного авто с нарушителя будет взыскано 170 грн, за три дня отсрочки вывоза временно ввозимой машины — 850 грн.

Лишний месяц пребывания такого автомобиля на таможенной территории Украины будет стоить нарушителю 170 тыс грн или даже транспортного средства, который может быть конфискован по решению суда.

Нарушение сроков транзита (разрешено пять суток в зоне деятельности одной таможни, десять суток — в зоне деятельности двух таможен) Срок Действующий штраф Предложенный штраф 1 сутки Предупреждение или 170 грн Предупреждение или 170 грн от 1 до 10 суток 3400 грн 3400 грн более 10 дней или потеря авто 8500 грн Х от 10 до 20 суток Х 8500 грн от 20 до 30 суток Х 85 000 грн более 30 суток или потеря авто Х 170 000 грн или конфискация по решению суда Нарушение сроков временного ввоза (разрешено: 1 год — нерезиденты, 60 суток — резиденты на консульском учете, 10 суток — резиденты — работники иностранных компаний) Срок Действующий штраф Предложенный штраф до 3 суток 850 грн 850 грн от 3 до 10 суток 5100 грн 5100 грн более 10 суток 17000 грн Х от 10 до 20 суток Х 17000 грн от 20 до 30 суток Х 85 000 грн более чем на 30 суток Х 170 000 грн или конфискация по решению суда

В законопроекте прописаны четкие правила взаимодействия всех профильных служб и ведомств: подразделений органа доходов и сборов, Государственной пограничной службы, Национальной полиции.

Благодаря автоматизированной системе обмена информацией данные об авто, зафиксированные таможенником во время открытия режима транзита или режима временного ввоза, сразу будут передаваться всем органам.

Если разрешенный срок пребывания иностранного авто в Украине истек, а машина не была вывезена, таможенник должен сообщить другим органам о совершении правонарушения. Получив сообщение, полицейские должны пристально отслеживать такое авто на автомобильных дорогах Украины, а пограничники — не допустить пересечения границы лицом, которое ввезло авто без уплаты соответствующих штрафов.

Кроме того, Национальной полиции будет предоставлено право проверять личность водителя авто с иностранной регистрацией на соответствие лицу, которое его ввезло. Если за рулем будет любое иное лицо, полицейский может наложить на водителя штраф и известить о нарушении таможенных правил таможню. Получив такую информацию, таможенник во время закрытия режима ввоза будет иметь основания для взыскания штрафа с лица, которое ввезло авто, за несоблюдение ограничения на передачу машины.

Важно, что протокол о нарушении может быть составлен таможенником при отсутствии нарушителя и вручен ему при выезде из Украины.

Таможенные послабления

Сейчас растаможка авто проводится только на таможнях, определенных в утвержденном Министерством финансов перечене. В таком случае водитель авто на транзитных номерах должен ехать в уполномоченный пункт для проведения таможенного оформления и уплаты таможенных платежей, а следовательно, иметь значительную сумму денег.

По новым правилам, при пересечении границы и заполнении декларации водитель уже оказываться под таможенным контролем, однако таможню для проведения оформления ввезенного транспортного средства он сможет выбрать самостоятельно — без риска быть ограбленным или обманутым.

Вместо заключения

Уменьшение акцизного налога, а также снятие запрета на таможенное оформление и государственную регистрацию авто без ограничений по экологическим нормам — компромиссное решение, учитывающее интересы всех сторон: государства, официальных автоимпортеров, добросовестных налогоплательщиков и тех, кто пользуется автомобилями без таможенного оформления и регистрации в Украине.

Новая модель налогообложения позволит уменьшить стоимость новых транспортных средств и создаст правовые и экономические условия для регистрации ввезенных в Украину авто с иностранными номерами.

Так же новые правила обеспечат действенный контроль за перемещением и целевым использованием таких авто, а также за соблюдением таможенных правил резидентами и нерезидентами.

Законопроекты обсуждены на всех уровнях: с представителями ОО «Автоевросила», Министерства финансов, Государственной фискальной службы, Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы, а также профильных ассоциаций — производителей, дилеров, импортеров. Поэтому уже на этой неделе его можно представить на рассмотрение парламента.

Источник: Экономическая правда