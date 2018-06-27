Предложенный механизм противодействия инфоугрозам выглядит как «выстрел себе в ногу»

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До окончания восьмой сессии ВР остается всего восемь пленарных дней – через неделю депутаты отправятся в летние отпуска. И вероятно, чтобы отдых прошел с чувством выполненного долга, нардепы под занавес сессии приберегли несколько одиозных проектов. Среди них и прошлогодний законопроект № 6688 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере”.
Документ призван сформировать эффективную государственную политику в борьбе с информационными угрозами в условиях войны (это если отталкиваться от названия). А если от сути предлагаемых норм, то картина вырисовывается несколько иная. Общественность усмотрела в законопроекте целый “букет” законодательных противоречий, где и цензура, и посягательство на свободный интернет, и коррупция, и давление на политических оппонентов, и даже подавление бизнес-конкурентов. А это уже серьезные обвинения. Однако полные патриотизма авторы и их сторонники убеждают – никаких угроз для демократии и законопослушных граждан проект не содержит. Хотя признают, действительно есть спорные моменты и лазейки, которые нужно исправлять. Поэтому внимательно на них и посмотрим.
В стране идет мощная информационная война и, без сомнения, мы должны защищаться – так, чтобы не навредить в первую очередь собственным гражданам. Если раньше мы не знали, что такое разрушительная информационная атака, то сегодня это привычное явление в гибридном противостоянии. Вот почему нынешняя Доктрина информационной безопасности Украины, среди прочего, предусматривает законодательное урегулирование механизма блокирования и удаления из информационного пространства государства запрещенного контента.
21 июня 2018 года Верховная Рада Украины включила в повестку дня (законопроект) “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере” №6688. Этот законопроект, в частности, вводит механизмы временного блокирования сайтов, обязывает провайдеров устанавливать технические средства ограничения доступа и предусматривает высокие штрафные санкции, вплоть до уголовной ответственности, за невыполнение требований блокирования. По замыслу авторов - депутатов, членов Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Винника (“Блок Петра Порошенко”), Дмитрия Тымчука (“Народный фронт”) и Татьяны Чорновол (“Народный фронт”) - в Украине должен заработать Единый реестр заблокированных ресурсов.
Однако в охваченной гибридной войной Украине попытка выдачи силовым органам права вмешиваться в интернет-коммуникации оказалась чрезвычайно дискуссионной. Почти год назад, 13 июля 2017 года, под давлением общественности этот законопроект не был включен в повестку дня парламента. Тогда правозащитники и представители медиа-организаций призвали отозвать этот законопроект как ставящий под угрозу свободное развитие Интернета в Украине. Бывшая Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская также заявила, что законопроект №6688 “посягает на права человека и подрывает саму суть права на свободу выражения взглядов”.
Но сегодня проект снова в повестке дня, и его авторы довольно нервно реагируют на претензии общественности. Мол, люди, которые вопят о том, что Украина проигрывает в информационной войне и бессильна перед киберугрозами, при малейшей попытке исправить ситуацию, начинают голосить о диктатуре и ущемлении свободы слова.
Между тем, правозащитники и юристы убеждены: положения законопроекта № 6688 действительно нарушают национальное законодательство и международное право и создают условия для интернет-цензуры. “В частности, основанием для блокирования ресурсов названо “распространение через этот ресурс (сервис) информации, с использованием которой совершаются тяжкие или особо тяжкие преступления”. Такая формулировка - избыточно широка и противоречит принципу правовой определенности, создавая серьезные возможности для злоупотреблений. Кроме того, хотя законопроект устанавливает механизм блокирования – по решению следственного судьи или суда, – в отдельных случаях допускается ограничение доступа к ресурсам по постановлению прокурора или следователя на срок до 48 часов. При этом законопроект не устанавливает предельных сроков временного блокирования во всех других случаях”, – говорится в исследовании “Интерньюс-Украина”.
“Особенно настораживает формулировка, на основании которой могут закрыть доступ к ресурсу: "Распространение через этот ресурс (сервис) информации, с использованием которой совершаются тяжкие или особо тяжкие преступления". Это определение - слишком широкое и противоречит принципу правовой определенности, создавая серьезные возможности для злоупотреблений. А учитывая уровень коррумпированности украинских правоохранителей, этот законопроект создает угрозу для любого СМИ, которое критикует власть”, – написал в своем Фейсбуке нардеп Борислав Береза.
В целом эксперты считают, что законопроект абсолютно непродуман и фактически перекладывает ответственность за распространение опасной информации с производителей контента на посредников, то есть его распространителей. “Единственная хорошая часть в нем, которую можно использовать, касается механизма судебного регулирования, который как раз и отвечает европейским демократическим ценностям. Но в то же время в этом законе есть очень много странных вещей, – комментирует Оксана Романюк, исполнительный директор Института массовой информации.
– Например, в нем определено, что интернет будет временно блокироваться. Но конец этого временного периода не определен. А вы знаете, что в нашей стране все временное может длиться вечно. Решение о временном блокировании принимается на уровне следователей. Можете представить себе, во что это выльется – ручной режим принятия решений гарантирован, особенно в регионах”.
Чтобы расставить все точки над “і”, Укринформ обратился непосредственно к специалистам по кибербезопасности. Способны ли предлагаемые механизмы, по их мнению, эффективно обезопасить киберпространство Украины от вражеского влияния? Они дружно ответили: в таком варианте – “Нет!”. Мол, кроме возможной цензуры, просматривается слишком много коррупционных составляющих.
Константин Корсун, специалист по информационной безопасности:
- Для того, чтобы полностью заблокировать информационный ресурс, нужно иметь дорогостоящее специальное оборудование, так называемое DPI (Deep Packet Inspection – технология накопления статистических данных, проверки и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому. – Ред.). Авторы законопроекта предлагают провайдерам покупать такое оборудование за свой счет – каждому из 6 тысяч провайдеров по всей Украине, которые планируют продолжать работать на рынке, придется раскошелиться на десятки, а то и на сотни тысяч долларов. Причем покупать не где попало, а только у компаний, согласованных Службой безопасности Украины и Госспецсвязи. Здесь невооруженным глазом видна огромная коррупционная составляющая – сговор с определенными производителями, поставщиками, дистрибьюторами этого оборудования.
Тех, у кого нет средств на покупку нужного оборудования, могут силой и шантажом принуждать к сотрудничеству с "нужными людьми”. В любом случае пострадают обычные пользователи, ведь есть риски на некоторое время вообще остаться без интернета, иметь интернет худшего качества, или дороже, если провайдер все-таки решит купить оборудование.
Шон Таунсенд, спикер Украинского киберальянса:
– Наш законопроект №6688 полностью копирует практику РФ создания реестра запрещенных интернет-ресурсов. Реестр сам по себе – прекрасный инструмент для проведения разрушительных кибератак. Любой хакер может "направить" (сменить IP) в заблокированном домене на легитимный ресурс - и тот автоматически попадет под блокирование. При этом защититься от подобных технических “фокусов” почти нереально.
Оборудование для блокирования очень дорогое, купить его смогут только очень крупные провайдеры. Это приведет к монополизации рынка, нарушению принципа свободной конкуренции и коррупции (оборудование должно быть одобрено СБУ и Госспецсвязи). То есть технических и экономических причин уже достаточно, чтобы не принимать этот закон. Без сомнения бороться с враждебной пропагандой и информационными атаками необходимо, но это можно делать экономическими методами (санкции), военными, политическими и многими другими, но не стоит портить жизнь себе, чтобы насолить противнику.
Например, можно наложить санкции на производителей пропагандистского контента (телеканалы, издательства), чтобы здесь в Украине их контент нельзя было купить, остановив действие договоров с ними до окончания войны. Можно отказать филиалам российских компаний в Украине в регистрации. Всех, кто пытается стать посредником между российской санкционной компанией и на украинском – отправить туда же в “черные” списки. Можно обязать регистраторов приостановить договор на регистрацию доменов из этого “черного” списка (привет yandex.ua), можно обязать хостеров приостановить оказание услуг таким компаниям (одно из министерств так называемой “ЛНР” в свое время “хостилось” в Киеве). И вообще, нужно различать, когда ограничения затрагивают непосредственных производителей информации – то это санкции. Если заставлять операторов фильтровать контент – это не что иное, как цензура.
Александр Федиенко, глава Интернет-ассоциации Украины:
Мирослав Лискович, Марина Нечипоренко, Киев; Укринформ
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