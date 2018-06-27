Предложенный механизм противодействия инфоугрозам выглядит как «выстрел себе в ногу»

Документ призван сформировать эффективную государственную политику в борьбе с информационными угрозами в условиях войны (это если отталкиваться от названия). А если от сути предлагаемых норм, то картина вырисовывается несколько иная. Общественность усмотрела в законопроекте целый “букет” законодательных противоречий, где и цензура, и посягательство на свободный интернет, и коррупция, и давление на политических оппонентов, и даже подавление бизнес-конкурентов. А это уже серьезные обвинения. Однако полные патриотизма авторы и их сторонники убеждают – никаких угроз для демократии и законопослушных граждан проект не содержит. Хотя признают, действительно есть спорные моменты и лазейки, которые нужно исправлять. Поэтому внимательно на них и посмотрим.

Народные депутаты: “Защитим Украину в интернете!”...

В стране идет мощная информационная война и, без сомнения, мы должны защищаться – так, чтобы не навредить в первую очередь собственным гражданам. Если раньше мы не знали, что такое разрушительная информационная атака, то сегодня это привычное явление в гибридном противостоянии. Вот почему нынешняя Доктрина информационной безопасности Украины, среди прочего, предусматривает законодательное урегулирование механизма блокирования и удаления из информационного пространства государства запрещенного контента.

21 июня 2018 года Верховная Рада Украины включила в повестку дня (законопроект) “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере” №6688. Этот законопроект, в частности, вводит механизмы временного блокирования сайтов, обязывает провайдеров устанавливать технические средства ограничения доступа и предусматривает высокие штрафные санкции, вплоть до уголовной ответственности, за невыполнение требований блокирования. По замыслу авторов - депутатов, членов Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Винника (“Блок Петра Порошенко”), Дмитрия Тымчука (“Народный фронт”) и Татьяны Чорновол (“Народный фронт”) - в Украине должен заработать Единый реестр заблокированных ресурсов.

Однако в охваченной гибридной войной Украине попытка выдачи силовым органам права вмешиваться в интернет-коммуникации оказалась чрезвычайно дискуссионной. Почти год назад, 13 июля 2017 года, под давлением общественности этот законопроект не был включен в повестку дня парламента. Тогда правозащитники и представители медиа-организаций призвали отозвать этот законопроект как ставящий под угрозу свободное развитие Интернета в Украине. Бывшая Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская также заявила, что законопроект №6688 “посягает на права человека и подрывает саму суть права на свободу выражения взглядов”.

Но сегодня проект снова в повестке дня, и его авторы довольно нервно реагируют на претензии общественности. Мол, люди, которые вопят о том, что Украина проигрывает в информационной войне и бессильна перед киберугрозами, при малейшей попытке исправить ситуацию, начинают голосить о диктатуре и ущемлении свободы слова.

...граждане: “Не дадим нарушить наши права!”

Между тем, правозащитники и юристы убеждены: положения законопроекта № 6688 действительно нарушают национальное законодательство и международное право и создают условия для интернет-цензуры. “В частности, основанием для блокирования ресурсов названо “распространение через этот ресурс (сервис) информации, с использованием которой совершаются тяжкие или особо тяжкие преступления”. Такая формулировка - избыточно широка и противоречит принципу правовой определенности, создавая серьезные возможности для злоупотреблений. Кроме того, хотя законопроект устанавливает механизм блокирования – по решению следственного судьи или суда, – в отдельных случаях допускается ограничение доступа к ресурсам по постановлению прокурора или следователя на срок до 48 часов. При этом законопроект не устанавливает предельных сроков временного блокирования во всех других случаях”, – говорится в исследовании “Интерньюс-Украина”.

“Особенно настораживает формулировка, на основании которой могут закрыть доступ к ресурсу: "Распространение через этот ресурс (сервис) информации, с использованием которой совершаются тяжкие или особо тяжкие преступления". Это определение - слишком широкое и противоречит принципу правовой определенности, создавая серьезные возможности для злоупотреблений. А учитывая уровень коррумпированности украинских правоохранителей, этот законопроект создает угрозу для любого СМИ, которое критикует власть”, – написал в своем Фейсбуке нардеп Борислав Береза.

В целом эксперты считают, что законопроект абсолютно непродуман и фактически перекладывает ответственность за распространение опасной информации с производителей контента на посредников, то есть его распространителей. “Единственная хорошая часть в нем, которую можно использовать, касается механизма судебного регулирования, который как раз и отвечает европейским демократическим ценностям. Но в то же время в этом законе есть очень много странных вещей, – комментирует Оксана Романюк, исполнительный директор Института массовой информации.

– Например, в нем определено, что интернет будет временно блокироваться. Но конец этого временного периода не определен. А вы знаете, что в нашей стране все временное может длиться вечно. Решение о временном блокировании принимается на уровне следователей. Можете представить себе, во что это выльется – ручной режим принятия решений гарантирован, особенно в регионах”.

Тревогу также вызывают высокие штрафы, прописанные на основе размытых критериев (за непредоставление операторами, провайдерами документов, информации о предмете проверки штраф в размере 1% дохода. – Ред.). “Мы понимаем – нужно что-то делать, но так это не должно выглядеть ни в коем случае. Надеюсь поддержки этот законопроект не найдет несмотря на те пафосные фразы про национальные интересы, которые звучат от его авторов. В таком виде борьба с антигосударственной информации будет ударом как по репутации Украины в международной среде, так и по доверию к государству со стороны его граждан. Должен быть баланс государственных интересов и понятны принципы, по которым обеспечивается свободное функционирование интернета”.

Слишком много коррупции там, где ее не должно быть

Чтобы расставить все точки над “і”, Укринформ обратился непосредственно к специалистам по кибербезопасности. Способны ли предлагаемые механизмы, по их мнению, эффективно обезопасить киберпространство Украины от вражеского влияния? Они дружно ответили: в таком варианте – “Нет!”. Мол, кроме возможной цензуры, просматривается слишком много коррупционных составляющих.

“Кто на самом деле заплатит за блокирование?

Константин Корсун, специалист по информационной безопасности:

- Для того, чтобы полностью заблокировать информационный ресурс, нужно иметь дорогостоящее специальное оборудование, так называемое DPI (Deep Packet Inspection – технология накопления статистических данных, проверки и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому. – Ред.). Авторы законопроекта предлагают провайдерам покупать такое оборудование за свой счет – каждому из 6 тысяч провайдеров по всей Украине, которые планируют продолжать работать на рынке, придется раскошелиться на десятки, а то и на сотни тысяч долларов. Причем покупать не где попало, а только у компаний, согласованных Службой безопасности Украины и Госспецсвязи. Здесь невооруженным глазом видна огромная коррупционная составляющая – сговор с определенными производителями, поставщиками, дистрибьюторами этого оборудования.

Тех, у кого нет средств на покупку нужного оборудования, могут силой и шантажом принуждать к сотрудничеству с "нужными людьми”. В любом случае пострадают обычные пользователи, ведь есть риски на некоторое время вообще остаться без интернета, иметь интернет худшего качества, или дороже, если провайдер все-таки решит купить оборудование.

“От перестановки доменных имен “сумма” меняется”

Шон Таунсенд, спикер Украинского киберальянса:

– Наш законопроект №6688 полностью копирует практику РФ создания реестра запрещенных интернет-ресурсов. Реестр сам по себе – прекрасный инструмент для проведения разрушительных кибератак. Любой хакер может "направить" (сменить IP) в заблокированном домене на легитимный ресурс - и тот автоматически попадет под блокирование. При этом защититься от подобных технических “фокусов” почти нереально.

Оборудование для блокирования очень дорогое, купить его смогут только очень крупные провайдеры. Это приведет к монополизации рынка, нарушению принципа свободной конкуренции и коррупции (оборудование должно быть одобрено СБУ и Госспецсвязи). То есть технических и экономических причин уже достаточно, чтобы не принимать этот закон. Без сомнения бороться с враждебной пропагандой и информационными атаками необходимо, но это можно делать экономическими методами (санкции), военными, политическими и многими другими, но не стоит портить жизнь себе, чтобы насолить противнику.

Например, можно наложить санкции на производителей пропагандистского контента (телеканалы, издательства), чтобы здесь в Украине их контент нельзя было купить, остановив действие договоров с ними до окончания войны. Можно отказать филиалам российских компаний в Украине в регистрации. Всех, кто пытается стать посредником между российской санкционной компанией и на украинском – отправить туда же в “черные” списки. Можно обязать регистраторов приостановить договор на регистрацию доменов из этого “черного” списка (привет yandex.ua), можно обязать хостеров приостановить оказание услуг таким компаниям (одно из министерств так называемой “ЛНР” в свое время “хостилось” в Киеве). И вообще, нужно различать, когда ограничения затрагивают непосредственных производителей информации – то это санкции. Если заставлять операторов фильтровать контент – это не что иное, как цензура.

“Частичная “заморозка” более цивилизованный метод, чем полное блокирование”

Александр Федиенко, глава Интернет-ассоциации Украины:

– В европейских странах блокирование информационных ресурсов также существует, но на практике оно очень отличается от того, что хотят сделать у нас. К примеру, в Европе действует так называемая "заморозка". Лишь отдельные ответственные лица в правоохранительных органах, то есть не просто обычный следователь районного уровня, имеют право на двое суток “заморозить” распространение сомнительной информации. Обратите внимание – сайт отключается не полностью, а блокируется только конкретный контент, в отношении которого есть подозрения в его “вражеском” характере. Далее – специальные прокуроры должны предоставить оператору контента соответствующее судебное решение на дальнейшие действия. Впрочем, что самое главное, во всех случаях есть персональная ответственность того правоохранителя, который все эти действия санкционирует.

Мирослав Лискович, Марина Нечипоренко, Киев; Укринформ