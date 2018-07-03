Семь причин провала судебной реформы

28 июня 2018 г. вступил в силу Закон «О Высшем антикоррупционном суде». ВАС замкнет знаменитый «антикоррупционный треугольник», включающий Национальное антикоррупционное бюро, Специальную антикоррупционную прокуратуру и собственно суд. Согласно последним социологическим опросам преодоление коррупции в Украине относится к самым актуальным запросам общества наряду с прекращением войны на Донбассе и повышением уровня жизни.

Ожидания напрямую связаны с "антикоррупционным треугольником".

"Украина прошла часть пути, но должна закончить дело полностью", - заявил 27 июня исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс, ответственный за Украину.

Но позитивные ожидания могут закончиться разочарованием. Дело в том, что ВАС рискует попасть под полное влияние действующей власти. Виной всему судебная реформа, которая пошла не в ту сторону.

В нее изначально заложены глубокие изъяны, которые сводят на нет огромный позитив самой реформы. Ниже мы анализируем главные недостатки судебной реформы и чем они чреваты для борьбы с коррупцией в Украине.

Ошибка первая и главная. Глав-ный закон судебной реформы - "О судоустройстве и статусе судей" - не прошел анализ и согласование с Венецианской комиссией.

Вернемся в 2014 г. Сразу после Революции достоинства в Украине возник запрос на реформы, в том числе судебную. Ее реализацией занялась группа в составе Реанимационного пакета реформ. Но ее опередили две комиссии при президенте.

Конституционная занялась разработкой изменений в Конституцию, которые затем презентовала Венецианской комиссии - совещательному органу Совета Европы, дающему выводы о соответствии законопроектов европейским стандартам и ценностям. Вторая, названная Советом по вопросам судебной реформы, разрабатывала Закон "О судо- устройстве и статусе судей", на основе которого сегодня проводится судебная реформа. Секретарем Конституционной комиссии и координатором Совета по вопросам судебной реформы стал зам- главы АП Алексей Филатов.

Так вот, законопроект "О судоустройстве" не согласовывался с Венецианской комиссией. Сегодня твердо можно сказать, что такая случайность была не случайной. Из-за незамеченных изначально изъянов судебная система попала под полный контроль власти, хотя в планах такого не было и близко. Об этом сегодня говорят и общественные организации (в частности, РПР), и Общественный совет добропорядочности, и судьи, попавшие под прессинг власти.

"Никто не ставил себе целью осуществлять качественные и кардинальные изменения. Скорее подстроить к ситуативным интересам той политической элиты, которая сегодня у власти. В результате получили, без преувеличения, развалившуюся судебную систему", - утверждает бывший представитель Украины в Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Владимир Пилипенко.

Можно догадаться, что конечный бенефициар всех проблем и их инициатор - власть. Другое дело, знал об этом президент Петр Порошенко или сокрытие главного закона судебной реформы от Венецианской комиссии оказалось "самоходом"?

Ошибка вторая.

Общественность устранили от контроля над судами. Отсутствие согласования с Венецианской комиссией позволило сохранить в Законе "О судоустройстве и статусе судей" много двусмысленных пунктов. В европейских странах они никогда не были бы реализованы. Но Украина - пока что не Европа.

Формально в Законе "О судоустройстве" записано, что общественность может контролировать суды. Но не сказано, через какие механизмы. В итоге общественность осталась без инструментов воздействия.

Впервые рекомендации общественности власть проигнорировала накануне избрания Верховного суда. В результате в суд высшей инстанции проникли лояльные к Банковой судьи, зачастую с неидеальной репутацией. Сегодня они составляют костяк информационной линии, утверждающей, что судебная реформа в Украине проводится без изъянов.

Помимо РПР и ОСД, от контроля над судебной властью отодвинуты негрантовые гражданские объединения (например, "Стоп Кор-рупция!"), моральные и духовные лидеры нации. Таким образом, под угрозу поставлен главный запрос судебной реформы - ожидание равного доступа к честному правосудию.

Ошибка третья.

Новый состав Высшей квалификационной ко- миссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП) сформирован непрозрачно.

Люди, которые отвечают за честный и прозрачный отбор судей, сами должны соответствовать критериям, которые выдвигает общество. А это - отсутствие незаконных доходов, соблюдение закона и другие обоснованные требования. В противном случае как можно стоять на страже законности, если закон не соблюдают сами контролеры?

Ошибка четвертая.

Власть злоупотребила квалификационным оцениванием.

Изначально судебная реформа в изложении РПР предполагала, что судебную систему страны перезагрузят полностью. Это означало увольнение около 8 тыс. судей и замену их полностью новыми людьми. Венецианская комиссия отвергла такое решение, поскольку далеко не все судьи являются коррупционерами и врагами Майдана. Тогда Совет по вопросам судебной реформы предложил вариант проведения квалификационного оценивания.

В Европе квалификационное оценивание - это имиджевый инструмент. Он служит для подтверждения профессионализма судьи. В 2016 г. в Украине провели первое оценивание апелляционных судов по достаточно мягким правилам. В его ходе некоторые судьи отправились на дополнительное обучение в школы, финансируемые за грантовые деньги. Но большинство судей подтвердили, что по праву занимают свои посты.

Очевидно, столь мягкие результаты не устроили ни общественность, требующую убрать судей с коррупционными следами, ни власть. Тем более что последняя решила не расформировывать прежний Верховный суд Украины (ВСУ), а создать вместо него просто Верховный суд (ВС) без приставки "Украины". Тут и пригодились новые критерии квалификационного оценивания.

По заявлению общественности отбор судей в ВС прошел вопреки рекомендациям Общественного совета добропорядочности.

Ошибка пятая.

Закрыта возможность обжаловать решения ВСП по сути, а не по форме.

Это особенно опасный пункт для будущих судей ВАС. Власть запросто сможет уволить судью ВАС, который примет решение по условному Насирову или условному Розенблату, и тот не сможет обжаловать по сути. Согласно Закону "О судоустройстве" сегодня возможно оспорить решение ВСП лишь по процессуальным нормам - если кто-то из членов ВСП, принимавших участие в принятии этого решения, не поставил подпись под решением (что нереально) или ВСП не имел права принимать это решение (вовсе абсурдно).

После двух лет реформы судьи заявили о ручной системе отбора в пользу действующей власти. После конкурса в ВС под ручной отбор попали судьи местных судов.

"Квалификационное оценивание судей, которое было призвано стать эффективным инструментом обновления судебной власти и введения нового качества судопроизводства в Украине, превращается в еще одну провальную попытку власти реформировать судебную систему", - сказала координатор Общественного совета добропорядочности Галина Чижик.

Квалификационное оценивание в Украине стало реальным механизмом, позволяющим убрать любого судью (из числа тех, кому предстоит пройти это оценивание), который неудобен власти.

"Фактически суды работают в том же режиме, в котором работали до 2014 года", - рассказал старший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого Николай Сирый.

Ошибка шестая.

Не решена проблема судей, которые работали в ликвидированных Верховном суде Украины, Высшем административном суде, Высшем хозяйственном суде и Высшем специализированном суде.

Законом "О судоустройстве и статусе судей" их новый статус не прописан никак. Специалисты безусловно высокой квалификации сегодня попали под увольнение или принудительный перевод в суды низших инстанций, хотя в законе эти действия не предусмотрены.

Ошибка седьмая.

Даже Верховный суд теперь можно легко ликвидировать. Устранением Верховного суда Украины создан опасный прецедент. Если завтра власть не устроит Верховный суд, вместо него запросто можно будет создать "Верховный суд в Украине". Негативные последствия этого шага не принимаются во внимание. Так, на местном уровне подобный подход уже ударил по населению. Хаотическое укрупнение судов привело к тому, что в сельской местности люди вынуждены ехать сотни километров лишь для того, чтобы подать заявление. Хотя судебная реформа обязана была упростить доступ к правосудию, внедрив принцип "единого окна" и снизив судебные сборы.

Как видим, последующие ошибки являются следствием первой - отсутствия согласования текста Закона "О судоустройстве" с Венецианской комиссией. Прене-брежение процедурой привело к проблемам. Судебная реформа еще не испорчена, но явно искажена и нуждается в исправлении. Но этим, очевидно, должна заняться уже новая власть после выборов.

Автор: Сергей ГОЛЕНКО; DSnews.ua