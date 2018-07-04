Коллапс туристического «пузыря»: причины и следствия

За несколько последних дней июня был задержан всего 21 чартерный авиарейс, три отменены, около тысячи пассажиров заблокированы в нескольких аэропортах мира и Украины. В Фейсбуке взывали о помощи ошалевшие люди, с телеэкранов выступали возбужденные консулы и министры, в кулуарах пресс-конференций прятались недовольные и напуганные бизнесмены. Почему компании с таким флотом вообще получили лицензию в Украине и как долго это будет продолжаться?

Такого «трэшевого» туристического лета ветераны туриндустрии давненько не помнят, пишет Укринформ. Рынок начал стремительно восстанавливаться после падения в 2014-м, и это произошло настолько быстро (беднеем, ага), что на пятом году войны в разгар высокого туристического сезона получили досадную неожиданность – хронические переносы, изменения, отмены рейсов, пассажиров, застрявших в аэропортах, авиакомпании и туроператоров, кивающих друг на друга. Не говоря уже об эмоциях людей, поте и нервах турагентов, которые держали первую линию «обороны» между туроператорами и клиентами.

За несколько последних дней июня был задержан всего 21 чартерный авиарейс, три отменены, около тысячи пассажиров заблокированы в нескольких аэропортах мира и Украины. В Фейсбуке взывали о помощи ошалевшие люди, с телеэкранов выступали возбужденные консулы и министры, в кулуарах пресс-конференций прятались недовольные и напуганные бизнесмены. Что послужило причиной и спусковым крючком столь масштабных сбоев в работе рынка? Как остановить это безумие с авиакомпаниями и туроператорами? В поисках ответа на актуальные вопросы, пришли к выводу: проблемы стремительного экономического роста не менее болезненны, чем падение – оттого, что часто на этом пути у людей появляется желание, образно говоря, съесть больше, чем можно прожевать и проглотить. В таком случае трудно не подавиться...

Эффект домино – где тонко, там и рвется

Не будем подробно пересказывать весь тот «армагеддон», который несколько дней сотрясал отечественный туристический рынок, когда сотни клиентов нескольких известных операторов и авиаперевозчиков – компаний Oasis Travel Ukraine, JoinUp, Yanair, Bravo застряли в аэропортах в ожидании вылета к месту отдыха и домой. Укринформ отслеживал ситуацию и внимательно следил за заявлениями чиновников.

Сейчас мы поставили себе цель разобраться в проблемах, которые привели к системному коллапсу. Поскольку на самом деле проблемы возникли не только у названных компаний. Директор Украинского общества экономических свобод Марьян Заблоцкий в своем сообщении в Фейсбук тщательно подсчитал, что средний срок задержки 21 рейса из аэропорта "Киев", по состоянию на 1 июля, составил 5 часов. При том, что из 12 рейсов лоукоста Wizzair в этот же день почти все вылетели вовремя, а максимальная задержка составляла 40 минут.

Вся катавасия с чартерными рейсами, заварилась, кажется после того, как самолет авиакомпании Bravo Airways попал в аварию при посадке в грозу в Жулянах. Слава Богу, обошлось без жертв и серьезных травм, но воздушное судно полностью вышло из строя. А уже через несколько недель за этим событием пошел вал переносов и отмен рейсов.

С начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Причиной задержек стало недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями. В частности, авиакомпания "Браво" заявила, что не смогла доставить 800 своих туристов из Туниса из-за того, что туроператор Oasis в течение двух лет задолжал перевозчику 25 млн грн. После громкого публичного скандала авиаперевозчик согласился за свой счет сделать гуманитарные рейсы, чтобы перевезти людей. Дальше сработал эффект домино.

По словам соучредителя компании туристической компании Аeroport.travel Павла Головненко, турагентства ежедневно сталкиваются с проблемами недобросовестного поведения участников рынка – отменой и переносами рейсов, овербукингом (как минимум часть из которых – на грани мошенничества) и тому подобным. «Ситуация с Оазисом для меня и многих моих коллег не стала неожиданной – она абсолютно предсказуема. Как предсказуем был и хаос с чартерными перевозками. Мы ждали взрыва, который станет началом изменений на рынке – он произошел. К счастью, не сильный, не катастрофический. Но если на него не отреагировать, этот взрыв будет далеко не последним. И точно не самым мощным», – отметил Павел в комментариях к посту министра Омеляна.

«Госавиаслужба выдала слишком много разрешений на чартерные авиаперевозки мелким авиакомпаниям»

Комментирует Владимир Царук, директор Центра развития туризма:

– Последние скандальные события на туристическом рынке – это яркий пример неурегулированности отечественного рынка чартерных перевозок. На сегодня чартерные авиаперевозки требуют дополнительного контроля и урегулирования со стороны государства. Часть вины лежит на чиновниках Госавиаслужбы. Те разрешения, которые выдает Госавиаслужба, со стороны авиаперевозчиков не подкреплены достаточным количеством самолетов. У большинства таких компаний по 2-4 самолета «не первой свежести». Некоторые из них совершают при этом еще и регулярные авиарейсы. Если бы со стороны Госавиаслужбы был надлежащий контроль за осуществлением чартерных авиарейсов и действовала система наказаний недобросовестных авиаперевозчиков, то сегодняшней ситуации не возникло бы. Мелкие авиакомпании не имеют соответствующих ресурсов, чтобы обслуживать имеющиеся туристические потоки. Графики чартеров и регулярных рейсов составлены настолько плотно, что в случае форс-мажоров других самолетов просто нет где взять. Госавиаслужба должна была бы как минимум контролировать графики движения чартеров и ответственность авиаперевозчиков перед потребителем.

Чартерные рейсы – на тебе Боже, что самому не гоже?

Антон Рудич, директор Украинской Ассоциации туристических агентств (УАТА) объясняет: «Рынок за последние два года (2017-2018) очень вырос, а качество услуг по авиаперевозкам ухудшилось. Нагрузка на авиакомпании и их парк существенно возросла, вот они и "посыпались". Некоторые (Браво, Янейр) не могут выполнять полетную программу, на которую подписались».

В УАТА проанализировали флот украинских авиакомпаний с точки зрения чартерных перевозок. За основу был взят актуальный на 4 июня 2018 года реестр гражданских воздушных судов. По каждому из имеющихся бортов проведен анализ полетов по данным сервиса flightradar24.com. Все борта были разделены на три категории:

• «Чартер» – борт используется или исключительно для чартерных перевозок, или частично;

• Регулярка – борт используется только на регулярных рейсах;

• Информация отсутствует – обычно такая формулировка предполагает, что борт не используется.

Вот, что из этого получилось:

* Борт UR-CNE (Boeing 737-500) задействован преимущественно на перелетах в Иран и Ливию

** Борт (UR-CRI) значится за а/к Air Alanna, но фактически принадлежит Харьковским авиалиниям. Борт (UR-CPJ) зарегистрирован за а/к Хорс, но выполняет рейсы под позывными Air Alanna.

В следующей таблице приведен возраст каждого из бортов, используемых для чартерных перевозок, возраст судна, и средний возраст флота компании.

Выводы УАТА:

Общее количество бортов, которые обслуживают чартерные цепочки операторов из Украины – незначительное Ряд авиакомпаний оперируют всего 1-2 бортами при интенсивном графике полетов (8-15 часов в воздухе в сутки) Половина авиапарка имеет возраст 20+ лет Как результат, сбои полетных программ были неизбежны.

И это при том, что количество полетов в Украине по данным Госавиаслужбы, начало расти:

2013 – 534 581 (+6,8% к предыдущему году)

2014 – 347 605 (-35,0%)

2015 – 234 861 (-32,4%)

2016 – 214 262 (-8,8%)

2017 – 253 969 (+18,5%)

По данным Госавиаслужбы, наблюдается резкий рост именно пассажирских перевозок: 2017 год – на 49%, первое полугодие 2018 года – на 22%. При этом, наибольшие темпы роста показывают такие авиакомпании как Azure Air – на 106%, Bravo и YanAir – более чем на 200% каждая.

Также растет и поток выездных туристов. По данным Госкомстата, в 2017 году услуги туризма предлагали более 3500 компаний. Всего ими было реализовано почти 1,6 млн путевок на сумму более 27 млрд грн. По прогнозам экспертов, в 2018 году туристический поток должен возрасти на 50% благодаря росту объемов по всем массовым направлениям.

«Одной из причин задержек/отмен чартерных рейсов является погоня многих участников туристического рынка за максимально дешевыми путевками – по 200-300 долларов, включая перелет. Для выхода на безубыточность таких авиаперевозок туроператоры привлекают авиакомпании с самолетами в лучшем случае 20 лет+, забивают их под завязку, самолеты часто ломаются, а заменить их нечем, потому резервных бортов нет», – считает председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

И тогда возникает вопрос к туроператорам, которые массово продают путевки, не успевают составлять графики, координироваться с перевозчиками, реагировать на проблемы, продумывать запасные варианты.

«Рынок себя не успел отрегулировать»

Комментирует Богдан Долинце, авиационный эксперт:

– В сфере продажи туристических услуг за последние два года произошло упрощение условий деятельности. Это повлекло обратный эффект с ростом спроса, рынок не успел себя отрегулировать. Желание отдельных недобросовестных туроператоров максимизировать свою прибыль за счет снижения качества услуг и продажи большего количества пакетов, чем способны обеспечить чартерные перевозчики. Вследствие этого в ближайшее время стоит ожидать усиления государственного контроля за сферой оказания туристических услуг и более жесткого регулирования чартерных авиаперевозок. Как следствие, стоимость туристических пакетов возрастет.

Отсутствие дешевых финансовых ресурсов для развития и омоложения флота авиакомпаний, отставание от плана поставки самолетов у новых авиаперевозчиков, стали главными причинами того, что авиаперевозчики не смогли справиться с такими объемами работы. Авиаперевозчики в погоне за быстрыми и легкими деньгами начали уплотнять свои графики, что в условиях высокой интенсивности полетов и малого количества самолетов всегда становится причиной сбоя целых чартерных программ при малейшей проблеме.

Все перевозчики согласовывают график полетов на весь сезон с Государственной авиационной службой. Кроме того, все дополнительные рейсы и слоты (время вылета) в аэропортах для них требуют отдельного согласования. В разных страна система регулирования деятельности авиаперевозчиков имеет схожие принципы. Украина пытается адаптировать свою систему к европейской модели. Однако, в условиях слабой судебной системы, благодаря относительно незначительным санкциям в случае нарушений прав авиапассажиров, и низким процентом обращения в суд, авиакомпании часто позволяют себе пренебрегать интересами авиапассажиров и снижать качество предоставления услуг.

Турист, жалуйся!, или Хочешь выиграть в лотерею – купи хотя бы билет

Огромная проблема, по мнению многих экспертов, заключается в том, что люди никуда не обращаются, чтобы восстановить справедливость, защитить свои права.

«Вот, например, Тунис. Около 850 пассажиров задержали. Угадайте, сколько будет исков? Единицы. Это, по моему очень субъективному мнению, одна из основных причин пренебрежительного отношения к украинскому туристу. таких исков должно быть больше», – считает партнер юрфирмы Андрей Гук в своей заметке на Фейсбук. И для разуверившихся в украинских судах предоставляет пример успешного группового иска. 4 июня 2018 года Верховный суд подтвердил право пассажиров, которые понесли значительные материальные затраты вследствие задержки в 2014 году компанией МАУ отправления рейса «Киев – Дубай», связанной с ней невозможностью дальнейшего стыковки с рейсом «Пекин – Дубай» и аннулирование авиакомпанией «Emirates Airline» бронирования на следующие сегменты маршрута и на обратный рейс.

Суд согласился с аргументами пассажиров и обязал солидарно взыскать с МАУ, авиакомпании «Emirates Airline» в лице представительства «Эмирейтс Эрлайн» в Украине по 14 512 грн компенсации каждому за отказ в перевозке, 2 885 грн стоимости неиспользованной части билета, 7 124 грн стоимости приобретенных за свой счет билетов, 1 580 грн на возмещение вреда, причиненного вследствие задержки в перевозке, 885 грн стоимости проживания в отеле, 1 144 грн на возмещение расходов на средства первой необходимости.

Как будем наводить порядок (эксклюзив из официальных кулуаров)

Журналист Укринформа побывал на брифинге. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян собрал под своим крылом основных фигурантов и участников рынка для выработки совместных решений.

Вот, что нам стало известно о ближайших планах регулятора и аргументах сторон.

Не комментируем, но для лучшего восприятия всей глубины проблемы, подаем наши с ними диалоги.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян

Укринформ: Господин министр, кажется, раньше такого хаоса с чартерными перевозками не было. Что же случилось?

В.О.: Уже второй год подряд мы имеем стремительное развитие авиации в Украине. Но либеральные правила на рынке не означают отсутствие этих правил. Мы предупреждали и туроператоров и авиаперевозчиков, однако желание минимизировать расходы и максимизировать доходы взяли свое. Нас послушали не все. И вот, кто вкладывал деньги, а значит – теперь имеет результат: перевозит людей, выполняет обязательства. Другие же ничего не сделали. Поэтому и имеем такую ситуацию, как эффект домино: когда один самолет выходит из строя – система дает сбой, рейсы задерживаются, переносятся... Последние события, связанные с задержкой вылетов украинских пассажиров из аэропортов Туниса, Египта, Албании и других стран, потребовали вмешательства государства. Мы вмешались и обеспечили возвращение всех украинских граждан с иностранных курортов. Кризис преодолен, вопрос решен.

Укринформ: Какие оргвыводы сделаны, кто конкретно наказан и в какой степени?

В.О.: Начну с последнего. Вчера владелец Oasis Travel написал мне “отчаянное письмо”. С вашего позволения не буду комментировать его содержание. Со своей стороны, я обратился с рекомендацией лишить лицензии эту компанию. Все эти вопросы будут рассмотрены завтра на совещании под председательством Степана Ивановича Кубива, потому что Министерство экономического развития и торговли отвечает за туристическую отрасль.

Укринформ: Неужели ответственность понесет только Oasis Travel?

В.О.: В случае, когда сверхурочно, без каких-либо объяснений рейсы задерживались, то на авиаперевозчиков будут налагаться санкции.

Укринформ: А что предлагаете делать пассажирам?

В.О.: Люди, которые купили путевку, и их планы нарушились туроператорами – это исключительно их отношения с туроператорами. Мы призываем подавать коллективные иски в суд. К сожалению, сейчас такая практика не распространена.

Укринформ: Относительно совещания... О чем договорились?

В.О.: Все участники откровенно обсудили ситуацию, сложившуюся с регулярными и чартерными перевозками, что необходимо сделать, чтобы проблем не возникало. В течение ближайших двух недель Государственная авиационная служба проведет полную техническую ревизию самолетов, используемых для нерегулярных перевозок. И прошу никому не обижаться, если некоторые из них будут признаны не отвечающими надлежащему техническому состоянию. Во–вторых, со следующего года мы планируем ограничить возраст пассажирских самолетов, которые могут использоваться в Украине, до 20 лет. В-третьих, до конца этой недели мы разместим на сайте Министерства инфраструктуры и Госавиаслужбы рейтинг авиакомпаний. Он будет обновляться ежемесячно. Каждый гражданин, туроператор, турагенство сможет увидеть качество рынка.

И последнее, возвращаясь к возрасту самолетов. Мы хотим разработать льготную лизинговую программу с привлечением государственных банков, для того чтобы флот можно было обновлять быстрее и качественнее, и дешевле в эксплуатации, плюс привлечь к этому компанию «Антонов», в частности их серию Ан-158, для осуществления сперва внутренних украинских перелетов, а дальше, после сертификации, и международных.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц

Укринформ: Министр уверяет, что кризис преодолен. А вы что скажете?

А.З.: Хотел бы остановиться на нескольких вопросах, которые заслуживают поддержки Министерства иностранных дел. Необходимо регламентировать обязательства и авиакомпаний и туристических агентств поддерживать круглосуточно горячую линию. Самая большая проблема, с которой столкнулись наши граждане, – это отсутствие информации. Поддерживаем инициативу регулярной публикации рейтинга авиакомпаний с точки зрения соблюдения ими расписания полетов. Министерство иностранных дел рекомендовало всем гражданам, которые были вынуждены ночевать в залах ожидания аэропортов, подавать судебные иски.

Вр.и.о. первого заместителя председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук

Укринформ: Сергей Николаевич, есть к вам несколько вопросов.

С.К.: Ну давайте, но быстрее, потому что нужно бежать.

Укринформ: Какой допустимый режим работы самолета в режиме выполнения чартерных рейсов? Сколько максимально раз он может подниматься в воздух в течение суток? Существуют ли ограничения? Зафиксированы ли случаи превышения лимита суточного налета часов одним судном?

С.К.: Ну, вы задавать такие вопросы, которые на сегодня не описаны в эксплуатации самолетов.

Укринформ: А что тогда там описано?

С.К.: То, что самолет должен быть технически готовым. Есть определенные процедуры, по которым необходимо подтвердить, что за прошедший полет не произошло ни одной поломки.

Укринформ: То есть, никаких ограничений по количеству вылетов в течение суток не существует? Летай, хоть круглосуточно? Мы правильно поняли?

С.К.: Все верно. Ограничений, как таковых, не существует.

Укринформ: Утверждают, что у чартерных перевозчиков нет резервных самолетов, потому что правила этого не требуют, и что аренду таких резервных самолетов за рубежом в вашем ведомстве не приветствуют. Это правда?

С.К.: Слушайте, тот, кто это якобы утверждает – фантазер. Без комментариев.

Укринформ: Объясните почему?

С.К.: Скажу лишь следующее: все это – неправда.

Генеральный директор авиакомпании «Bravo» Игорь Логвиненко

Укринформ: Правда ли, что туроператор “Оазис” за два последних года задолжал авиакомпании “Браво” 25 млн гривень? Если это так, то почему “Браво” не отказывалась обслуживать рейсы раньше?

И.Л.: Мы сотрудничали с “Оазисом” в течение двух лет, и долг в размере 25 млн гривень накопился не сразу. В первый год задолженность не была значительной, во второй – начала резко расти. Но путем переговоров, подписав совместный меморандум о погашении задолженности, было принято решение не прекращать сотрудничество с ними. Мы пытались искать компромиссы, идти “Оазису” навстречу. Впрочем, то, что произошло теперь – стало последней каплей. Авиакомпания “Браво” больше не сотрудничает с туроператором “Оазис”.

Укринформ: То есть, в этой неприятной ситуации вы не считаете себя виновными?

И.Л.: Мы приносим извинения всем пассажирам, которые столкнулись с задержкой наших рейсов. Но на сегодняшний день мы восстановили и урегулировали все рейсы и я надеюсь, мы сделаем правильные выводы, как вести себя в такой ситуации. Все 9 рейсов – мы перевезли более 1500 человек – были выполнены за счет авиакомпании.

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Интересно, что туроператор Join UP за несколько дней до этой встречи «в верхах» сообщил: «В связи с техническими неисправностями и регулярными задержками вылетов авиакомпаний YanAir и Bravo Airways туроператор Join UP принял очень непростое, но единственное верное решение – сократить программу по направлению Испания. Этот шаг позволит снизить нагрузку на флот авиакомпаний и выровнять дальнейшее расписание рейсов, а самое главное – позволит агентам и туристам организовывать поездки и отправляться на отдых без стресса. С 4 июля будут сняты вылеты в Барселону из Запорожья, с 09 июля – в Барселону из Львова, с 14 июля – в Барселону из Одессы. Вылет из Киева на Тенерифе теперь будет осуществляться 1 раз в 10/11 дней. Полетная программа в Пальма-де-Майорка снимается полностью со 2 июля».

Авторы: Мирослав Лискович, Оксана Полищук, Киев; УКРИНФОРМ

Фото: Министерство инфраструктуры Украины