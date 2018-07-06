Три года Патрульной полиции: что осталось от того всплеска эйфории трехлетней давности?

Три года назад Киев впервые проснулся без милиции на улицах. И это сопровождалось огромным всплеском эйфории в обществе, надежды на то, что наконец в Украине наступит порядок и справедливость. Первые месяцы новая полиция старалась быть более открытой для граждан. Три года спустя что осталось от той эйфории? Это нам кажется, что не осталось ничего? Недовольство действиями полиции постепенно росло, а иначе и не могло быть, иначе бывает только в сказках.

Молодым патрульным полицейским до сих пор приходится противостоять старой системе – убеждены эксперты. Но уровень доверия к ним – все еще высок, пишет У кринформ.

Утром 4 июля 2015 года на столичные улицы впервые выехали новенькие автомобили Toyota Prius с экипажами новосозданной Патрульной полиции Украины. Это было историческое событие – начало конца «славной» милиции, которая досталась Украине в наследство от Советского Союза и на двадцать с лишним лет существования независимой Украины была ни чем иным, как рудиментом «совка», с которым ничего нельзя было сделать. Вспомним “ментов”, которые без всякой причины подходили на улицах в надежде “содрать” деньги с прохожего, или ограбить пьяного. Вспомним “гаишников”, которые прятались за каждым кустом и выпрыгивали на дороги чтобы брать взятки с водителей за все, что получится.

Именно милиция стояла по ту сторону баррикад Майдана. Именно милиция принимала участие в расстреле Небесной сотни. Именно милиция стояла за спинами титушек, которые калечили и убивали майдановцев. Именно милиция игнорировала “зеленых человечков” в Крыму и именно милиция первой перешла на сторону российских орков в Донецке и Луганске. У украинцев был длинный список претензий и обид к «ментам»...

А ровно три года назад Киев впервые проснулся без милиции на улицах. И это сопровождалось огромным всплеском эйфории в обществе, надежды на то, что наконец в Украине наступит порядок и справедливость. Первые месяцы новая полиция старалась быть более открытой для граждан. Каждый день СМИ и социальные сети наполнялись историями о положительном опыте общения людей и полиции, мол, молодые сотрудники сняли кота с дерева, подвезли банку бензина пожилому водителю, у которого далеко от заправки опустел бак, поймали за руку карманного вора в троллейбусе. Киевляне полицейских, можно сказать, полюбили, защищали от зрадофилов в Сети и с удовольствием делали селфи с правоохранителями...

Три года спустя что осталось от той эйфории? Это нам кажется, что не осталось ничего? Недовольство действиями полиции постепенно росло, а иначе и не могло быть, иначе бывает только в сказках. Все чаще появляется информация и о случаях взяточничества, и о бездействии правоохранителей, и о неожиданно лояльном их отношение к преступникам. Рейтинг полиции заметно упал : только за 2017 год – на 25%, и сейчас лишь пятая часть граждан уверенно отвечают, что доверяют полицейским. Хотя, по сравнению с милицией, это не так уж и плохо. Значит, что-то осталось между обществом и правоохранителями от того, что несло радость в 2015 году?

В агентстве Укринформ обратились к известным экспертам и общественным деятелям, так им и задав вопрос: что же осталось от того всплеска эйфории трехлетней давности? Неужели надежда на некоррумпированную и действенную правоохранительную систему уже потеряна? Или Украина получила опыт, из которого вырастает новая надежда?

Ярослав Грицак, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета:

Ярослав Грицак

“Чтобы дать оценку реформе, трех лет мало. Для этого надо лет 5, а может даже и 10”

Я когда вижу полицейских - этих молодых, красивых людей, испытываю к ним определенную симпатию и даже сострадание. Они пытаются быть некоррумпированными в обществе, которое продолжает оставаться коррумпированным. Они должны быть белыми воронами. И для меня большой вопрос, будут ли они и дальше оставаться такими, или нет. Потому что уровень соблазнов – очень высокий.

В целом, считаю, что судьбу реформы полиции будут определять другие реформы. Говорим терминами математики: эта реформа необходима, но еще не достаточна. Сама она не может работать, если не изменится ситуация в сферах вокруг нее, в частности в важных институтах, как, скажем, независимые суды. Пока суды не будут независимы, я опасаюсь за судьбу этой реформы. Искушения очень высоки. Мы должны бороться с коррупцией, и пока мы не поборем коррупцию, по крайней мере на высшем уровне – полиция всегда будет под угрозой распространения коррупции в своей среде.

Думаю, что общество еще не совсем потеряло надежду. Лично я имел несколько ситуаций с полицией, и это, к счастью, было очень хорошо и очень корректно. Это совсем другой опыт, чем общение с милицией. В конце концов, я могу говорить только о Львове, но думаю, что мой положительный опыт – не единственный. Другое дело – как общество в целом реагирует теперь на правоохранителей: оно относится положительно к тем институтам, которые занимаются безопасностью – к армии, к полиции. Это объясняется тем, что украинцы не чувствуют себя в безопасности.

Эйфория, конечно, не может продолжаться долго. Реформа полиции была проведена на волне революции, а революция всегда порождает завышенные надежды. И самый большой вызов любой революции – эти надежды перевести в системные реформы, и при этом не разочароваться и не бросить их. Пока реформы будут продолжаться, страна будет идти более-менее нормальным путем.

Для того, чтобы дать оценку этой реформе, трех лет мало. Для этого надо лет 5, а может даже и 10. Украина на марафонской дистанции, а не на спринтерской. А поэтому, очень важно выбирать правильные повороты и ускорять движение. Пока считаю, что Украина справляется со своими задачами “на троечку”.

От себя хочу поздравить с праздником этих молодых людей и пожелать как можно дольше оставаться честными полицейскими, пусть даже из последних сил!

Евгений Головаха, социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины:

Евгений Головаха

“Только комплексные реформы могут быть залогом существования действительно новой полиции”

Я не согласен с тем, что на момент создания Национальной полиции в обществе была эйфория. Это была надежда, скажем так. Было объявлено, что будет проведен конкурс, с помощью которого будут отбирать только лучших, и выберут тех, кто будет жить по новым законам. И да, к новой полиции, по нашим данным, относятся лучше, чем к их предшественникам. Но тенденция такова: в сравнении с первыми годами ее существования, уровень доверия граждан все снижается. Это свидетельствует о том, что у людей есть много претензий к новой полиции. Хотя доверия все равно больше, чем раньше было к милиции.

То, что надежда частично потеряна, связано с многими факторами. Прежде всего, не может быть в коррумпированном обществе какая-то уникальная полиция. Нельзя провести реформу только в одной институциональной сфере, если в других они существенно отстают. Понятно, что если общество еще преимущественно коррумпировано, то полиция не может жить вне этого общества. Отсюда и некоторое разочарование. Хотя принципы были заложены правильные.

Если будут проводиться комплексные реформы, будет меняться общество, то в нем сможет появиться действительно новая, компетентная и некоррумпированная полиция. Если реформы в других сферах будут тормозиться – то и полиция вернется к тому уровню, на котором находилась милиция в последние годы своего существования. И предпосылки для позитивных изменений – есть, все в наших руках.

Олег Ельцов, журналист, основатель сайта “Украина криминальная”:

Олег Ельцов

“Молодняку, который ничего не умеет, все еще приходится противостоять “ментам””

Из позитива, оставшегося от той эйфории – это уровень доверия населения. Но он такой не из-за повышения качества, профессионализма работы полиции, а из-за снижения коррумпированности в патрульно-постовой полиции. Она всегда на виду, ее сотрудники больше всего контактируют с населением, а потому именно по ее работе население делает вывод о работе полиции в целом, что не есть правильно. Тем не менее, патрульные полицейские, у которых много проблем – и с условиями работы, и с руководством – но они уже не те милицейские ППС-ники, которые грабили пьяниц и искали студентов-иностранцев, с которых можно что-то содрать.

Но в целом, как по мне, реформа МВД – не слишком удачная. Системная коррупция в полиции – не побеждена, реальных реформ – нет, есть показуха. Какие системные изменения нужны в полиции? Фактически, все довольно эффективно работало еще с советских времен. Единственное, надо было сделать уклон на соблюдение прав человека и восстановить эффективную структуру, которая была разрушена уже во времена независимости такими как Кравченко. (Юрий Кравченко – бывший глава МВД времен Кучмы. – Ред.). Они, фактически, превратили МВД в доходную, коммерческую структуру. Тогда же был ослаблен уголовный розыск, отделены от уголовного розыска службы борьбы с наркотиками и торговлей людьми. А это – главные сборщики информации для уголовного розыска. Я уже не говорю, что три года Нацполиция только обещает внедрить автоматический контроль на улицах, на который вечно нет денег. Но ведь известно, что ни копейки на это не нужно – есть опыт Швейцарии, где все оборудовали на средства от штрафов нарушителей.

Почему реформа забуксовала? Частично из-за отсутствия понимания, как работает структура МВД, а частично – из-за коррупционной составной. Например, пресловутая переаттестация полиции, которая разрушила профессиональное ядро и настроила старый состав, таких себе “ментовских волчат” против молодняка – честного, открытого, но который абсолютно ничего не умеет.

Оценка населения – это не самый главный показатель работы правоохранителей. Ведь люди реагируют “религиозно” – им нравился американский полицейский из голливудских фильмов: он улыбается, он мужественный и честный. И вот у нас появляются парни в похожих черных мундирах... Но это был пиар, а на нем одном три года не проедешь.

Автор: Николай Романюк, Киев; УКРИНФОРМ