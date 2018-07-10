Преступление или правонарушение. Что меняется по сути, и ждать ли ужесточения наказаний?

В начале июня Верховной Радой в первом чтении был принят законопроект №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", основной целью которого является определение на законодательном уровне понятия уголовного проступка и правовых последствий его совершения.

Дело в том, что на сегодняшний день имеет место некоторое несогласование в терминологии, используемой в Уголовном и Уголовном процессуальном кодексах. В частности, в соответствии с первым в Украине уголовная ответственность может наступать только за совершение "преступлений", то есть общественно опасных виновных деяний, предусмотренных этим самым кодексом.

В то же время в принятый в 2012 г. Уголовный процессуальный кодекс законодатель ввел новую разновидность уголовно наказуемых деяний, дополнив их термином "уголовный проступок" и объединив его с "преступлениями" в одну категорию — "уголовные правонарушения".

Сама суть понятия "уголовный проступок" в процессуальном кодексе раскрыта не была, однако было установлено, что подобный вид ответственности должен быть предусмотрен отдельным законом. В то же время для уголовных проступков был предусмотрен отдельный упрощенный порядок их расследования и рассмотрения судом, исходя из которого можно понять, что эта категория уголовных правонарушений характеризуется небольшой тяжестью и общественной опасностью.

И только спустя шесть лет наши парламентарии вновь вспомнили об указанном пробеле в законодательстве. Одной из причин, послуживших подобным толчком, стало то, что на сегодняшний день органы, расследующие преступления и, в частности, следователи чрезвычайно перегружены. Это существенно влияет как на сроки рассмотрения уголовных дел, так и на качество проведения расследований и раскрываемость преступлений. Законодатель считает, что передача расследования этой категории уголовных правонарушений в ведение дознавателей позволит следственным органам разгрузиться минимум на четверть и сосредоточиться на более важных задачах.

Следует отметить, что подобная концепция сама по себе не нова. Вопрос о выделении преступлений небольшой тяжести в отдельную категорию преступных деяний рассматривался еще десять лет назад. Так, в 2008 г. Совет национальной безопасности и обороны принял решение "О ходе реформирования системы уголовной юстиции и правоохранительных органов", которым с целью гуманизации уголовного законодательства предлагалось определенную часть преступлений трансформировать в уголовные проступки, заменив наказания за их совершение с тех, что связаны с лишением свободы, на штрафные санкции.

Анализируя законопроект №7279-д, в первую очередь следует отметить, что к уголовным проступкам планируется отнести все уголовные правонарушения, за которые предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 51 тыс. грн или иное наказание, не связанное с лишением свободы.

Одной из целей принятия данного законопроекта заявлено "быстрое и полное расследование уголовных правонарушений". Довольно противоречиво на этом фоне выглядит устранение из Уголовного процессуального кодекса положения о граничных сроках проведения расследования по уголовным проступкам. То есть, если сейчас такой срок ограничен шестью месяцами с момента начала досудебного расследования, то в проекте предлагается установить временные ограничения лишь с момента сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного проступка:

— 72 часа, если подозреваемый признает вину;

— 20 суток, если подозреваемый не признает вину, то есть необходимость в проведении дополнительных следственных действий, или проступок совершен несовершеннолетним;

— 1 месяц, если есть необходимость в проведении экспертизы.

Проблема заключается еще и в том, что тяжесть преступления не всегда сопоставима со сложностью его расследования, поэтому на сегодняшний день нет гарантий того, что преступления, которые подпадут под определение уголовных проступков, будут расследованы в установленные законом сроки. Такими примерами могут служить расследования преступлений, предусмотренных статьями 177 (нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растения, рационализаторское предложение), 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности), 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасности эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса, которые в случае принятия законопроекта станут уголовными проступками. Возможно, именно для этих целей законодатель предлагает никак не ограничивать сроки расследования проступков до момента сообщения лицу о подозрении, чтобы основной массив розыскных действий проводить в этот период.

Также законодатель нашел довольно оригинальный способ решения проблемы с переходом значительной части преступлений в разряд уголовных проступков. В частности, законопроектом предусматривается, что наказание за совершение значительного числа преступлений будет ужесточено путем поднятия максимальной границы штрафа (выше уже отмеченных ранее 51 тыс. грн). Если рассматривать это на примере экономических преступлений (преступлений в сфере хозяйственной деятельности), то за исключением пяти из них (подделка документов (статья 205-1), противодействие законной хозяйственной деятельности (статья 206), нарушение порядка осуществления операций с металлоломом (статья 213), незаконных операций с контрольными марками (статья 216) и разглашение коммерческой или банковской тайны), за всеми остальными 17 будет сохранен статус преступлений с помощью увеличения размеров штрафов. Вместе с тем подобный подход полностью противоречит самой идее выделения отдельной категории уголовных правонарушений, а именно — "гуманизации уголовного законодательства".

Одной из предусмотренных законопроектом особенностей привлечения к уголовной ответственности за совершение уголовного проступка является также и то, что лица, осужденные за их совершение, признаются такими, что не имеют судимости, сразу же после отбытия наказания. Это фактически исключает возможность отягощения вины осужденного за совершенные в дальнейшем преступления в связи с наличием таких факторов, как повторность или рецидив.

Подытоживая, можно сказать, что на сегодняшний день не совсем понятен смысл создания отдельной правовой категории в виде уголовных проступков, поскольку такие проблемы, как разгрузка следственных органов, смягчение ответственности, можно было бы разрешить путем установления отдельного порядка проведения расследования (дознания) преступлений, не являющихся тяжкими. Подобные изменения не требовали бы внесения огромного числа поправок и дополнений, предусмотренных законопроектом №7279-д. В целом предложенные новшества выглядят, скорее, как один из способов ужесточения ответственности за совершение ряда преступлений, хотя и в довольно гуманной его форме — увеличив суммы штрафов.

Автор: Иван Божко, адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры"; ZN.ua