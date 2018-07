Смертники — как неотъемлемая составляющая современного вооруженного конфликта

Смертники — неотъемлемая составляющая современного вооруженного конфликта. Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия, Йемен, Украина… Всюду, где сейчас война, есть большая вероятность распространения этого опасного явления, пишет ZN.ua.

Кто они — террористы-смертники?

Мы должны различать понятия "смертник" и "террорист-смертник". Первый не обязательно является террористом. Например, смертниками были японские камикадзе времен Второй мировой, которые лишь за десять месяцев, с октября 1944 г. по август 1945-го, совершили 3843 атаки, уничтожив или повредив 375 американских кораблей и убив 12 300 солдат.

Но камикадзе не были террористами, поскольку принадлежали к регулярной армии страны — участницы конфликта и выполняли сугубо военные задачи. А вот бойцы "Черных тигров", спецподразделения тамильской сепаратистской организации "Тигры освобождения Тамил-Илама", которые также ценой собственной жизни атаковали военных ланкийской армии, были именно террористами.

Террорист-смертник — это, прежде всего, именно террорист, то есть человек, использующий насилие или угрозу насилием для запугивания общества или группы людей ради достижения своей политической цели. Террорист-смертник обязательно имеет, во-первых, политическую цель; во-вторых, сознательно избранную стратегию на запугивание; в-третьих, он принадлежит к какой-то организации или же идентифицирует себя с ней.

Террорист-смертник сознательно выбирает действия, которые с большой достоверностью приведут к его гибели, чтобы нанести максимальный ущерб противнику. В отличие от акта самоубийцы, акт смертника сознателен, цель его — атаковать противника, а не свести счеты с собственной жизнью из-за жизненных неурядиц.

Кроме того, обязательной характеристикой атаки смертника является наличие врага. То есть террорист-смертник — это человек, который сознательно идет на риск погибнуть, чтобы нанести своими действиями максимально возможный вред противнику ради достижения поставленной политической цели.

История феномена террориста-смертника

Одним из первых примеров атаки смертника, на мой взгляд, является история библейского Самсона, который ради мести филистимлянам ценой собственной жизни разрушил здание с врагами внутри. Первыми террористами-смертниками можно считать членов иудейских сект зелотов и сикариев, которые ценой собственной жизни атаковали римских оккупантов и местных колаборантов. Потом были солдаты армии "Старца горы Аламут" Хасана ибн Саббаха, державшие в страхе средневековую Европу.

Но настоящий старт ошеломляющему распространению феномена террористов-смертников дали события минувшего века, а именно — атака террористов-смертников в Бейруте в октябре 1983 г. Тогда члены радикальной шиитской организации, принимавшей участие в гражданской войне, напали на казармы миротворческого контингента. Потери американцев и французов были катастрофическими. Атака смертника на пятитонном авто, загруженном взрывчаткой, на казармы морской пехоты США в аэропорту Бейрута забрала жизнь 241 солдата армии США. Второй смертник, несколько минут спустя подорвавшийся на территории французского контингента, убил 58 французских солдат. И политические последствия не замедлили сказаться.

Последствия атаки смертника на казармы Морской пехоты США в Бейруте

Уже спустя несколько месяцев после нападения Франция и США выводят своих солдат из Ливана, оставляя разорванную войной страну на произвол судьбы. Успех террористов в Ливане подвигнул на действия другие организации. Смертников начинают использовать тамильские сепаратисты в Шри-Ланке, палестинцы из ХАМАСа и "Исламского джихада", курды из Рабочей партии Курдистана и чеченцы во время Второй русско-чеченской войны.

По данным открытой базы данных террористов-смертников от The Chicago Project on Security and Threats, до 2016 г. на планете были содеяны 5430 атак смертников. В среднем в результате каждой такой атаки погибали до 10 человек, были ранены 25. С начала 2000-х наблюдается рост количества атак террористов-смертников.

Мотивация террористов-смертников

Что заставляет человека убивать себя ради того, чтобы убить другого? Однозначного ответа на этот вопрос нет до сих пор.

Как пишет израильский исследователь терроризма Ами Педахзур, большинство смертников не сумасшедшие. Они — обычные люди. К тому моменту, как стать террористами, они вели обычную, нормальную жизнь, если можно назвать нормальной жизнь в условиях гражданской войны или оккупации. Не гении, но с образованием. Не сказать чтобы успешные, но и не полные неудачники. Религиозные и секулярные, женщины и мужчины, политические активисты с многолетним опытом и недавно обращенные в новую веру.

По результатам исследования, проведенного в 2010 г. группой израильских ученых, большинство из 80 террористов-смертников, совершивших атаки в Палестине в период с 1993-го по 2002 г., были неженатыми мужчинами, уже имевшими некий террористический или активистский опыт, религиозное образование и убеждения.

Больше о мотивации говорят результаты исследования британскими учеными 60 историй террористов (30 женщин и 30 мужчин), которые в разное время совершали атаки смертников. Подавляющее большинство женщин-смертниц было мотивировано сугубо социальными или личными проблемами. Прежде всего, это собственная социальная неустроенность (30% женщин-смертниц), желание отомстить (35%) или желание таким способом покончить с несчастливой жизнью (25%). Ярким примером таких женщин-смертниц стали террористки из подразделения "Черные вдовы" в структуре батальона "Риядус Салихин", который создал еще Шамиль Басаев.

У смертников-мужчин основными мотивами были религиозные или националистические убеждения (60–50%).

Операция террориста-смертника требует значительной и длительной подготовки, материальных затрат. Одному человеку это вряд ли по силам, если не принимать во внимание атак "волков-одиночек" и так называемого low-cost terrorism (название, используемое на Западе для определения терактов, учиненных без должной подготовки с использованием подручных средств, не запрещенных законодательством, а именно: наезды автомобилями, нападения с использованием топоров или кухонных ножей и т.п.). Поэтому организация, ее политические цели и стратегия играют важную роль в объяснении феномена террористов-смертников.

Есть несколько основных гипотез о том, зачем вообще террористическим (и не только) организациям нужны смертники.

Согласно первой, террористы-смертники — просто религиозные фанатики, которые таким способом хотят попасть в рай. В пользу этой гипотезы свидетельствует статистика. Действительно, первые семь организаций в рейтинге Suicide Attack Database позиционируют себя именно как религиозные. Но смертников использовали и террористы, которых нельзя назвать религиозными. Например, бывшие марксисты из РПК или секулярные националисты из "Тигров освобождения Тамил-Илама". Последние вообще до 2003 г. были мировыми лидерами по количеству содеянных атак смертников.

Абу Саад аль-Ансари, исполнитель атаки смертника на французских военных в Мали

Согласно второй гипотезе, террористы-смертники — это инструмент борьбы против оккупации. Ее автор, американский ученый Роберт Пайп, уверяет, что террористы-смертники возникают там, где местная община решает противодействовать сильнейшему оккупанту. Особенно если религиозная принадлежность оккупанта отличается от таковой у местных.

С этой гипотезой можно согласиться, если учесть, что, например, в Афганистане талибы активно начали использовать смертников только с 2006 г., когда войска коалиции продвинулись в традиционно пуштунские районы страны. Но почему тогда смертников не использовали республиканцы из ИРА или левые радикалы из ЭТА, которые также считали себя борцами против оккупации?

Согласно третьей гипотезе, организации используют смертников, когда хотят быстро и дешево занять свою нишу в конкурентной политической среде. Американский гуру исследования терроризма Брюс Гоффман утверждает, что атаки смертников дают организации возможность привлечь к себе внимание целевой аудитории и напугать конкурентов.

Например, палестинский ХАМАС, возникший в 1987 г., долгое время только и делал, что публиковал призывы и гневные обвинения в адрес Израиля, но это не добавляло особой популярности организации до 1994 г., когда бойцы бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" совершили свой первый теракт с использованием смертника. С того времени о ХАМАС начали говорить как об опаснейшей палестинской организации. А тем временем в мире существовало и множество сред, в которых конкуренция между террористами не вызвала появления смертников (Северная Ирландия, Италия и др.).

Секрет популярности террористов-смертников

По моему мнению, террористы-смертники популярны потому, что это дешевое, доступное и чрезвычайно эффективное оружие для более слабой стороны в конфликте с более сильным, лучше обученным и оснащенным противником. Очень четко это описал один из основателей ХАМАСа шейх Ахмед Ясин: "Если бы у нас были боевые самолеты и ракеты, мы бы думали о том, чтобы использовать их как средство для законной самообороны. Но сейчас мы можем бороться с противником только голыми руками и жертвовать собой".

Террористы-смертники появляются преимущественно в конфликтах, где у сторон неравные потенциалы и ресурсы. Не имея достаточно оружия, людей и денег, более слабая сторона в конфликте ищет доступные инструменты выравнивания потенциалов.

Упоминавшийся уже Ами Педахзур указывает на то, что "большой убыток, причиненный террористом-смертником, особенно в отношении количества жертв, оказывает значительное психологическое влияние как на граждан страны, пережившей атаку, так и на ее политиков. Тревога, которая распространяется в обществе вследствие атак террористов-смертников, уменьшает веру граждан в способность правительства защищать их и делает правительство более снисходительным к требованиям террористов".

Об эффективности атаки террориста-смертника свидетельствует статистика. 2014 г., который, по данным Global Terrorism Database, был пиковым по количеству террористических атак за все время проведения мониторинга (с 1970 г.), от теракта погибали в среднем два человека, а от теракта смертника — 25. Еще задолго до появления "Исламского государства" (террористической организации, которая вывела использование смертников на "промышленные" масштабы), на атаки террористов-смертников, которые составляли лишь 3% от всех терактов в мире, приходилось 48% всех погибших от терроризма.

То есть важно не столько то, какие убеждения исповедует организация, какую цель перед собой ставит, сколько то, в каких условиях она существует. Если эта организация вынуждена воевать против более сильного и лучше оснащенного противника, если пространства для компромисса с этим противником нет, тогда с большой достоверностью рано или поздно руководство такой организации обратит внимание на террористов-смертников как на доступный и мощный инструмент асимметричного противодействия.

Автор: Александр Кореньков, волонтер исследовательской группы «Центр изучения повстанческих движений»; ZN.ua