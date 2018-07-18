Итоги четвертого года после гибели рейса MH17

17 июля, исполнилось четыре года со дня гибели «Боинга» «Малайзийских авиалиний» рейса MH17 в небе над Донбассом. В течение последнего года несколько выводов международной Совместной следственной группы, выясняющей обстоятельства трагедии, предоставили новые доказательства причастности России к авиакатастрофе.

На Радіо Свобода вспомнили о резонансных выводах относительно авиакатастрофы в течение последнего года.

17 июля 2014 года самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины. Погибли 298 человек ‒ все, кто был на борту. Среди них были граждане Нидерландов (большинство ‒ 193 человека), Малайзии, США, Австралии.

Через три года, в июле 2017 года, глава МИД Австралии Джулия Бишопобратилась к России с призывом соблюдать резолюцию 2166 Совета безопасности ООН. Эту резолюцию внесла Австралия через несколько дней после падения самолета, она призывает все заинтересованные государства к сотрудничеству в поиске ответственных. Бишоп предположила, что виновных могут судить заочно.

«Возможно, будет происходить заочное судебное разбирательство. Звучали сообщения, что некоторых свидетелей задержали в России. Поэтому я, конечно, призываю Россию соблюдать резолюцию Совета безопасности ООН и сделать все возможное, чтобы помочь привлечь этих людей к ответственности», ‒ заявила она.

«Испанский диспетчер» утверждает, что получил от россиян 48 тысяч долларов

Россия продолжает отрицать свою причастность к сбиванию «Боинга». Среди версий, которые выдвигал Кремль, настаивая на ответственности Украины, было якобы свидетельство «испанского диспетчера» аэропорта «Борисполь» по имени Карлос, написавшего в Twitter, что он видел, как малайзийский «Боинг» преследуют два украинских военных самолета.

Весной 2018 года журналисты Радіо Свобода и румынского RISE Project нашли Карлоса. Выяснилось, что его имя Хосе Карлос Барриос Санчес, кроме того, он утверждал, что получил в целом 48 тысяч долларов от Кремля за свою роль «испанского диспетчера».

За пару месяцев до сбивания малайзийского «Боинга» он уже фигурировал в материале российского телеканала Russia Today как «житель Украины», которому якобы пришлось уехать «из-за угроз со стороны сторонников Евромайдана».

В январе этого года суд в США присудил родственникам 25 погибших пассажиров самолета компенсацию. Дело рассматривалось с 2015 года, ответчиком в нем был один из главарей боевиков первых лет войны Игорь Гиркин (Стрелков).

Юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Надежда Волковатогда сказала в интервью Радіо Свобода, что это первое судебное решение, которое связывает трагедию с российским боевиком. По ее мнению, хотя родственники, скорее всего, не получат полной суммы ‒ 400 миллионов долларов в целом, ‒ это решение американского суда создаст прецедент и для других судов.

Параллельно с официальным расследованием к выяснению обстоятельств трагедии присоединились расследователи проекта Bellingcat. В декабре 2017 года они опубликовали данные, позволявшие предположить причастность к сбиванию MH17 российского военного в запасе ‒ генерал-полковника армии России Николая Ткачева под псевдонимом «Дельфин». Сам Ткачев собственную причастность отрицал.

В мае 2018 года Bellingcat и The Insider вместе с американским бюро McClatchy обнародовали данные еще одного расследования. Согласно им, человек с позывным «Орион», или «Андрей Иванович», причастен к сбиванию самолета ‒ это Олег Иванников, по состоянию на июль 2014 года служивший в Главном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России.

В том же месяце прокуратура Нидерландов опубликовала новости по расследованию международной Совместной следственной группы (JIT). Согласно промежуточным выводам группы, зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили самолет, принадлежал 53-й бригаде войск противовоздушной обороны России.

Такой вывод стал еще одним аргументом в пользу версии о причастности России к трагедии.

Первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожуксообщил, что поскольку Киев не выдает своих граждан, то в случае заочного их осуждения из-за причастности к авиакатастрофе они будут отбывать наказание в Украине.

Он также заверил, что Генпрокуратура собрала достаточно доказательств причастности России к трагедии.

В свою очередь, в прошлом месяце глава МИД Нидерландов Стеф Блок заверил, что у Нидерландов нет оснований обвинять в сбивании самолета украинскую сторону.

Одна из иллюстраций украинского художника Андрея Ермоленко к Чемпионату мира по футболу, который прошел в России, посвященная сбитому малайзийскому самолету

Несмотря на все заявления о причастности российских военных к сбиванию самолета, Чемпионат мира по футболу 2018 года все же прошел в России. Незадолго до него родственники пассажиров рейса MH17 написали открытое письмо, которое опубликовали на сайте российского издания «Новая газета». В нем они говорили, что не смогут стать частью этого чемпионата из-за причастности Кремля к гибели своих родных.

«Мы считаем, что российское государство и его лидеры несут в конечном счете ответственность за гибель членов наших семей. На это указывают все достоверные доказательства. Мы ждем уже долго, но когда-нибудь в будущем международная Совместная следственная группа наконец предоставит свой финальный отчет и имена ответственных будут названы. Тогда дело будет за судом в Нидерландах, который тщательно взвесит все доказательства и решит, кто несет ответственность», ‒ пишут авторы письма.

На днях западные страны ‒ на этот раз страны «Группы семи» ‒ в очередной раз обратились к России с призывом сотрудничать со следствием, чтобы найти виновных в сбивании «Боинга».

Автор: Элина Сардалова, Радіо Свобода