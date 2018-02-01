«Вор в законе» Эдик Осетрина вернулся с ОРДЛО, в Россию чтобы побороться за титул Сереги Бентли

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В одну из колоний Нижегородской области прибыл мафиози Сергей Асатрян (Серега Бентли). Пока он будет отбывать срок в качестве человека, чье звание «вора в законе» находится в подвешенном состоянии. Отец Сергея, «криминальный генерал» Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина), пытается решить проблемы сына, но без особого успеха.
Как рассказал изданию «Росбалт» источник в правоохранительных органах, Сергей Асатрян прибыл в ИК № 1 Нижегородской области, но другие обитатели колонии не воспринимают его как «вора в законе». Причем изначально тюремный путь Сереги Бентли не предвещал такого развития событий. После ареста за вымогательство Асатрян развернул в московских СИЗО бурную деятельность.
Сергей Асатрян
В 2017 году в СИЗО «Бутырка» прибыл мафиози Ахмед Евлоев (Ахмед Сутулый). Его воровской титул было уже давно поставлен под сомнение рядом влиятельных «криминальных генералов», в том числе — Захарием Калашовым (Шакро молодой). Известно, что во время прошлой отсидки Сутулый «вором в законе» не представлялся. Однако в этот раз помощь пришла с весьма неожиданной стороны. Находящийся тогда в «Бутырке» «законник» Сергей Асатрян (Серега Бентли) распространил «маляву» о том, что в изолятор заехал Ахмед, которого надо считать «вором в законе».
В результате Сутулый в статусе «криминального генерала» избил «положенца» Дато. Началась чреда разборок, вопросы возникли и к Сергею Асатряну. Он поспешил заявить, будто, подписывая «маляву», не знал о том, что за Сутулым числится много «грехов», а его титул под вопросом. Затем Осетрину младшего перевели в СИЗО «Матросская тишина», где он устроил ряд «разборок» с другими, находившимися там, «ворами в законе», в частности — с Талехом Даглиевым (Толик Ногинский). В результате его сослали во «Владимирский централ».
Сергей Асатрян
После этого перед Серегой Бентли «замаячила» перспектива отбывать срок не «вором в законе». К этому времени на свободу вышел его отец Эдуард Асатрян, который бросил все силы на помощь сыну. Для этого (а так же из-за стратегических и экономических соображений) Эдик Осетрина вступил в коалицию со своим давним оппонентом Дмитрием Чантурия. В свое время Мирон принимал участие в избиении Эдуарда и Сергея Асатрянов, из-за этого титул последнего и поставили под сомнения.
И с какой активностью Мирон ранее организовывал «маляву» о раскоронации Сереги Бентли, с такой же он бросился на восстановление титула мафиози. В это время Бентли неожиданно этапировали из нижегородской области в московское СИЗО № 3. Туда и пришла «малява» от Олега Ашхабадского и Дато Свана, которые подтвердили, что Асатрян — «вор в законе». Чантурия «воровской» статус Бентли оспаривать не стал. Более того, он лично звонил смотрящему за СИЗО № 3, чтобы подтвердить статус Бентли и попросить донести до заключенных о том, какой не очень хороший человек Леха смотрящий в СИЗО Нижнего Новгорода.
Недавно Асатрян вернулся в Нижегородскую область, так и не решив свои проблемы со статусом «законника». А учитывая, что все нижегородские колонии находятся под плотной опекой Воскреса и Цезаря, шансы Бентли решить свои проблемы в обход этих двух «законников», равны нулю.
Эдуард Асатрян
Однако Эдуард Асатрян не сдается. Последнее время он проводит преимущественно на Донбассе, где вмешательство влиятельных «законников» понадобилось местной братве, и где он сейчас пытается возглавить криминальные движения, но недавно вернулся в Москву и вступил через посредников в новый раунд переговоров с Воскресом, чтобы вернуть титул сыну.
Автор: Юрий Вершов, Росбалт
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