«Вор в законе» Эдик Осетрина вернулся с ОРДЛО, в Россию чтобы побороться за титул Сереги Бентли

В одну из колоний Нижегородской области прибыл мафиози Сергей Асатрян (Серега Бентли). Пока он будет отбывать срок в качестве человека, чье звание «вора в законе» находится в подвешенном состоянии. Отец Сергея, «криминальный генерал» Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина), пытается решить проблемы сына, но без особого успеха.

Как рассказал изданию «Росбалт» источник в правоохранительных органах, Сергей Асатрян прибыл в ИК № 1 Нижегородской области, но другие обитатели колонии не воспринимают его как «вора в законе». Причем изначально тюремный путь Сереги Бентли не предвещал такого развития событий. После ареста за вымогательство Асатрян развернул в московских СИЗО бурную деятельность.

Сергей Асатрян

В 2017 году в СИЗО «Бутырка» прибыл мафиози Ахмед Евлоев (Ахмед Сутулый). Его воровской титул было уже давно поставлен под сомнение рядом влиятельных «криминальных генералов», в том числе — Захарием Калашовым (Шакро молодой). Известно, что во время прошлой отсидки Сутулый «вором в законе» не представлялся. Однако в этот раз помощь пришла с весьма неожиданной стороны. Находящийся тогда в «Бутырке» «законник» Сергей Асатрян (Серега Бентли) распространил «маляву» о том, что в изолятор заехал Ахмед, которого надо считать «вором в законе».

В результате Сутулый в статусе «криминального генерала» избил «положенца» Дато. Началась чреда разборок, вопросы возникли и к Сергею Асатряну. Он поспешил заявить, будто, подписывая «маляву», не знал о том, что за Сутулым числится много «грехов», а его титул под вопросом. Затем Осетрину младшего перевели в СИЗО «Матросская тишина», где он устроил ряд «разборок» с другими, находившимися там, «ворами в законе», в частности — с Талехом Даглиевым (Толик Ногинский). В результате его сослали во «Владимирский централ».

После того, как Асатрян получил девять лет колонии, его отправили на пересылку в СИЗО Нижнего Новгорода. А вскоре туда подоспела «малява» о том, что Асатряна младшего не следует считать «вором в законе». Под посланием подписались такие «законники», как Воскрес (Василий Христофоров), Цезарь, Гела, Валера Тбилисский, Гоги Питерский, Маци, Шалвович, Мирон (Дмитрий Чантурия). До всех заключенных данное послание было озвучено «смотрящим» Лехой.

Сергей Асатрян

После этого перед Серегой Бентли «замаячила» перспектива отбывать срок не «вором в законе». К этому времени на свободу вышел его отец Эдуард Асатрян, который бросил все силы на помощь сыну. Для этого (а так же из-за стратегических и экономических соображений) Эдик Осетрина вступил в коалицию со своим давним оппонентом Дмитрием Чантурия. В свое время Мирон принимал участие в избиении Эдуарда и Сергея Асатрянов, из-за этого титул последнего и поставили под сомнения.

И с какой активностью Мирон ранее организовывал «маляву» о раскоронации Сереги Бентли, с такой же он бросился на восстановление титула мафиози. В это время Бентли неожиданно этапировали из нижегородской области в московское СИЗО № 3. Туда и пришла «малява» от Олега Ашхабадского и Дато Свана, которые подтвердили, что Асатрян — «вор в законе». Чантурия «воровской» статус Бентли оспаривать не стал. Более того, он лично звонил смотрящему за СИЗО № 3, чтобы подтвердить статус Бентли и попросить донести до заключенных о том, какой не очень хороший человек Леха смотрящий в СИЗО Нижнего Новгорода.

Однако такая активность Мирона не нашли никакого понимания у Василия Христофорова, который сейчас выполняет функции «босса всех боссов» и собирает деньги в общак. Воскрес, мягко говоря, отрицательно отнесся к поступку Чантурия, а также наотрез отказался отменять прежнюю «маляву» о непризнании Бентли «вором в законе».

Недавно Асатрян вернулся в Нижегородскую область, так и не решив свои проблемы со статусом «законника». А учитывая, что все нижегородские колонии находятся под плотной опекой Воскреса и Цезаря, шансы Бентли решить свои проблемы в обход этих двух «законников», равны нулю.

Эдуард Асатрян

Однако Эдуард Асатрян не сдается. Последнее время он проводит преимущественно на Донбассе, где вмешательство влиятельных «законников» понадобилось местной братве, и где он сейчас пытается возглавить криминальные движения, но недавно вернулся в Москву и вступил через посредников в новый раунд переговоров с Воскресом, чтобы вернуть титул сыну.

Автор: Юрий Вершов, Росбалт