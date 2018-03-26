Российская мафия на голосовании выбрала нового «вора в законе № 1»

«Воры в законе» закончили обсуждения, кто станет новым лидером мафии после того, как официально будет оформлено длительное отсутствие нынешнего лидера «босса всех боссов» Захария Калашова (Шакро Молодой). По предварительным данным, место Шакро, которому на днях вынесут приговор, займет «законник» Олег Шишканов (Шишкан). Также средства в общак будут собирать Василий Христофоров (Вася Воскрес) и Мераб Гогия (Мелия).

Пока «воры в законе» обсуждали кандидатуру нового босса, в кулуарах силовиков шли свои обсуждения — о том, сколько дадут бывшему генералу СК РФ Михаилу Максименко. Следствие подозревает, что Калашов как раз для него организовал сбор средств за освобождение своего друга Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Источники издания «Росбалт», ссылаясь на инсайдерскую информацию, утверждают, что гособвинитель потребует для Максименко 14 лет лишения свободы, а получит он 12 лет колонии.

Несколько меньший, но тоже длительный срок «светит» и Калашову. Приговор ему должны огласить 27 марта. После этой даты длительная «командировка» Шакро будет оформлена официально, тогда и настанет время «возведения на трон» нового лидера российской мафии.

Согласно имеющимся традициям, сам «вор в законе», сколько бы влиятельным он не был, не может объявить себя «боссом всех боссов». Необходимо, чтобы поступило соответствующе официальное предложение от других «законников», на которое он должен ответить согласием. Не секрет, что многие влиятельные «воры в законе» не «горят» желанием стать во главе русской мафии.

Последние месяцы «криминальные генералы» постоянно находились в консультациях насчет кандидатуры нового «босса всех боссов», который бы имел влияние в криминальном мире, устраивал значительную часть имеющих вес мафиози, проживающих в России, и сам бы был не против стать «боссом всех боссов».

Фабио Капелло и Олег Шишканов (Шишкан)

После долгих согласований и «голосований» сошлись на кандидатуре Олега Шишканова. Благосклонно к ней отнесся и сам Калашов, который перед арестом был довольно близок с Шишканом. Главное же, известно, что в случае поступления соответствующего предложения, сам Шишкан отказываться не станет. Что касается сборов средств в общак, то этим, помимо Шишкана, будут заниматься два других влиятельных «законника». Первый- это Василий Христофоров, который сейчас фактически является и. о. главы штаб-квартиры Шакро и принимает средства на «общее» от ходоков из регионов. Второй — это «вор в законе» Мераб Гогия (Мелия). Удивляться этой «связке» не приходится.

Юрий Сёмин (бывший тренер киевсого Динамо), Валерий Гергиев (российский дирижёр), Олег Шишканов (вор в законе) и Валерий Газзаев (бывший тренер киевсого Динамо)

Очень долгое время Воскрес был почти неразлучен со своим близким другом — «законником» Юрием Пичугиным (Пичуга). Пичугу же во время различных переговоров часто сопровождал тот же Мелия. Когда 18 февраля 2017 года Пичугин был задержан за организацию преступного сообщества, вместе с ним в машине находился Гогия. Последнего, впрочем, быстро отпустили, а вот Пичуга, похоже, пробудет в местах заключения очень долго.

После ареста Пичугина Воскрес и Мелия, что называется, стали держаться друг друга, образовав пару довольно влиятельных мафиози.

Олег Шишканов с отцом, 1979 год, Одесса

Если Шишкан «взойдет на трон», а вероятность этого, по словам источников «Росбалта», — 90%, то в криминальном мире могут измениться и пошатнувшиеся позиции «вора в законе» Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина). Он в последнее время крайне сблизился с Шишканом, бывает у него в гостях чуть ли не каждый день. Правда, проблему со своим сыном Сергеем ему решить так и не удалось. Последний отбывает длительный срок, не имея статуса «вора в законе».

Автор: Юрий Вершов; РОСБАЛТ

Все фото: PrimeCrime

Справка:

Олег Шишканов был «коронован» в 1992 году «ворами в законе» Махарбеком Каргаевым (Руслан) и Валерием Длугачем (Глобус) в столичной гостинице «Измайловская». Известно, что «коронацию» Шишкана лично одобрил Вячеслав Иваньков по кличке «Япончик». До этого Шишканов отсидел свой единственный срок — 10 лет за изнасилование и убийство при отягчающих обстоятельствах. Известно, что 18-летний Шишкан взял всю вину на себя, тогда как его соучастникам-рецидивистам грозила смертная казнь. Изначально ориентированный на «воровскую идеологию», в заключении Шишканов стал «смотрящим» по мордовской ИТК-11.

В 1990-х годах Шишкан Раменский возглавлял «Раменскую» ОПГ и долгое время курировал деятельность «Люберецкой» ОПГ до кровавого конфликта в конце 1990-х, когда «люберецкие» отказались платить дань в «воровской» общак». В течение короткого времени были убиты несколько лидеров с обеих сторон. На самого Шишкана было совершено покушение. «Законника» спасло лишь то, что устанавливавший под его «Мерседес» взрывное устройство подрывник «люберецких» сам взлетел на воздух вместе с машиной.

В 2015 году Олега Шишканова сотрудники ГУУР МВД при поддержке СОБРа пытались задержать в связи с пропажей семьи раменского депутата Татьяны Сидоровой, однако позже стало известно, что у СКР нет к нему претензий по этому делу. Кандидатура Шишкана Раменского, вместе с «ворами в законе» Тюриком, Пичугой, Петриком, Васей Воскресом и Гелой называлась в числе наиболее вероятных на «пост» арестованного «вора № 1» Захария Калашова еще 2016 году.