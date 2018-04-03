Воровской пасьянс уголовного интернационала: «дедовские» криминальные бароны

Успешно противостоя намерениям «дедовских» криминальных баронов занять доминирующие позиции в среде организованного криминалитета на постсоветском пространстве на протяжении 10-ти последних лет; клан Сухумского-Таро де-факто контролирует южные области Украины, а его полномочным представителем является известный авторитет Антимос Кухилава (Антимос). Позиции объединенной «воровской семьи» значительно усилились с весны 2016 года, когда из итальянской тюрьмы вышел Мераб Сухумский и обосновался в турецкой Анталье.

Начало читайте в материале: Воровской пасьянс уголовного интернационала

Одним из самых резонансных событий в жизнедеятельности воровского интернационала последнего времени стало освобождение 24 октября 2017 из бакинской тюрьмы закрытого типа известного гангстера – Надира Салифова (Лоту Гули).

Первые активные силовые акции криминального генерала (т.н. «укропные войны»), проведенные бригадами Гули, в том числе и в Украине; обозначили недвусмысленные намерения вора «в законе» занять лидирующие позиции в гангстерской среде на постсоветском пространстве. Тем более, что момент для этого выбран подходящий. Действующий (пока) «босс всех боссов» — Шакро Молодой, содержится в Лефортовском СИЗО вместе с лидером славянского крыла «дедовских воров» Пичугой и имеет реальную перспективу получить немалый срок лишения свободы (сторона обвинения запросила 10 лет).

В связи с указанным, актуальный для криминального социума вопрос – кто займет место главного «вора» не обсуждается, но явно висит в воздухе. Поэтому наиболее мощные криминальные кланы сплачивают свои ряды, активно ищут союзников и соперничают в уровне доступа к экономическим и административным ресурсам

В этих условиях бывший гражданин Грузии Надир Салифов, а ныне авторитетный вор «в законе» Лоту Гули, в октябре 2017 года прибыл в Турцию, и поселившись в одном пригородов Стамбула, активно приступил к формированию собственного воровского клана.

Вор в законе Надир Салифов (Лоту Гули)

Решая кадровые вопросы, криминальный барон не забывал и о «хлебе насущном». Возведенный в ранг «положенца» по РФ и Украине, лидер ОПГ криминальный авторитет Фуад Рзаев (Афо), действуя по поручению Гули, стал активно «кошмарить» украинских бизнесменов азербайджанского происхождения. Боевики Афо настойчиво предлагали свою помощь в решении «вопросов» взамен на ежемесячную дань. Имели место случаи похищения несогласных, акции устрашения и вымогательства.

Согласно информации Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), за последнее время в различных городах Украины были разгромлены и сожжены рестораны и угнаны дорогие автомашины, принадлежащие предпринимателям из Азербайджана; а председатель конгресса Ровшан Тагиев заявил о похищении более 20 азербайджанцев, часть из которых занимаются предпринимательством. Криминальный пресс, при полной пассивности отечественных правоохранителей, вынудил представителей азербайджанской диаспоры выйти 8 января на акцию протеста к зданию МВД Украины. Лишь после этого руководители Национальной полиции признали существование проблемы. Более того допускалась возможность подчинения Лоту Гули отечественного криминалитета, ввиду слабости и разобщенности представителей «славянского» клана (ноу-хау от генерала Аброськина).

Ну а пока отечественный генералитет высказывал «серьезную озабоченность», в конце января в своей стамбульской резиденции Надир Салифов провел первую (официальную) воровскую сходку с участием криминальных баронов, сформировавших костяк клана Гули.

Не считая брата Намика, в ближний турецкий круг Гули вошли воры «в законе»: Рашад Исмаилов, Нико Дгебуадзе (Ника Гагринский) Роман Дмитриев (Рома Ставропольский), Пухлый, Кушнер, Ника, Гоча, Маци и Мераб Пипия.

В качестве почетных гостей в работе криминального форума приняли участие представители греческой штаб-квартиры «дедовских» воров, во главе с «патриархами» воровского движения Гайозом Звиададзе и Заалом Махароблидзе (Глехович).

В соответствии с информацией, полученной по результатам стамбульской гангстерской сходки, Гули от притязаний на лидерство в воровской иерархии формально отказался. Более того, проявил новый нестандартный подход, заявив, что никакой новый «король» (то есть «босс всех боссов») ворам не нужен, и он намерен с другими «законниками» общаться на равных — «как с братьями».

Но по другим «принципиальным» позициям, намерения лидера нового турецкого криминального клана были озвучены жестко и однозначно:

во-первых: Лоту Гули считает себя единоличным лидером воров «в законе» азербайджанской национальности и намерен доказывать это любыми способами, вплоть до силовых. Из этого следует, что ни одно значимое событие в среде азербайджанского криминалитета не может произойти без участия или одобрения Гули.

во-вторых: гангстер заявил, что хочет быть «номером 1» не только в криминальной составляющей азербайджанской диаспоры, но и в воровской среде (выходцев из бывшего СССР) в Турции. Последнее заявление (фактически) означает объявление войны гангстерскому клану «Джангвеладзе – Ониани», обосновавшемуся в турецкой Анталье.

По получении информации из Стамбула, боевики «Сухумского-Таро» были приведены в состояние повышенной боевой готовности и от масштабных «боевых действий» противоборствующие стороны удерживает лишь турецкая полиция, оперативно блокировавшая штаб-квартиры обеих кланов.

Таким образом, Лоту Гули (пока) отказался от претензий на занятие поста «босса всех боссов», признав, что занять трон Шакро Молодого в ближайшей перспективе – не удастся. Чтобы стать полновесным лидером гангстеров на постсоветском пространстве нужно находится в России и обязательно на свободе. Но, оценив потенциальную опасность влияния Лоту Гули «на процессы», спецслужбы РФ организовали вору «в законе» новое уголовное дело. В середине декабря прошлого года Пресненский суд Москвы объявил Гули в розыск. Гангстер обвиняется по статьям «Похищение человека» (126 УК РФ) и «Вымогательство» (163 УК РФ).

Но от заявления о намерениях и до их реализации дистанция немалая.

Крутой Гули явно переоценил свои силы и уровень «воровского» авторитета.

Целая группа воров «в законе» — выходцев из Азербайджана: Рафик Эйвазов (Рафик Масаллинский), Джавид Мамедов (Дато Агджабединский), Эмин Ахмедов (Эмин Аджигабульский) и Джейхун Аскеров (Джейхун Гянджинский, после долгих переговоров создали единую оппозицию против Гули, решив дальше действовать сообща. В итоге начавшейся гангстерской войны – более двух десятков пострадавших боевиков и бизнесменов с обеих сторон.

Решение же второй задачи – установление воровской гегемонии Гули в Турции (и как следствие на Украине) вообще событие маловероятное в обозримом будущем. Дело в том, что Надир Салифов, еще пребывая в бакинской тюрьме, развязал большую гангстерскую войну за наследство (контроль за крупными оптовыми рынками зелени) известнейшего криминального барона Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский). Один из самых богатых «законников», в свое время бросивший вызов Деду Хасану, был убит в Стамбуле в 2016 году. Проведенное семьей гангстера расследование установило, что заказчиком ликвидации Ровшана был Лоту Гули.

В результате, двоюродный брат и одновременно шурин погибшего криминального авторитета – Заур Ахмедов поклялся совершить в отношении Гули кровную месть. О серьезности намерений наследников Джаниева свидетельствует тот факт, что осенью 2017 года в Стамбуле была задержана группа гангстеров, включая брата Ровшана Ленкоранского Намика Джаниева и ближайшего сподвижника вора «в законе» Хаджи Бейлаганского. Арестовали их в тот момент, когда они за сумму в $ 5 млн. договаривались с лидерами местной ОПГ совершить вооруженный налет на имение Гули и ликвидировать всех его обитателей.

Ситуация для Гули осложняется еще и тем, что в войне за «укропное» наследство семью Джаниевых поддержали чеченские криминальные генералы (Азиз) и «законники», входящие в преступный клан выходцев из Сухуми. Так что война обещает быть длительной и кровопролитной.

Но, даже решив проблему кровников за счет значительных финансовых и людских потерь, перед Гули встанет задача победить в «большой» гангстерской войны, в т.ч. и за влияние на Украину; с объединенным кланом сухумских и кутаисских «законников» во главе с Мерабом Джангвеладзе (Сухумский) и Тариэлем Ониани (Таро).

Слева: воры в законе Мераб Джангвеладзе и Тариел Ониани (1998год)

Успешно противостоя намерениям «дедовских» криминальных баронов занять доминирующие позиции в среде организованного криминалитета на постсоветском пространстве на протяжении 10-ти последних лет; клан Сухумского-Таро де-факто контролирует южные области Украины, а его полномочным представителем является известный авторитет Антимос Кухилава (Антимос).

Позиции объединенной «воровской семьи» значительно усилились с весны 2016 года, когда из итальянской тюрьмы вышел Мераб Сухумский и обосновался в турецкой Анталье. До ареста Шакро особой активности в делах криминальных не проявлял, направляя подчиненных гангстеров в одесский регион «вахтовым» методом.

Ситуация резко изменилась с появлением на турецких берегах Лоту Гули. Угроза гангстерской войны сплотила «законников» из Антальи. Теперь сподвижникам Лоту Гули противостоят: Мераб Бахия, Антимос, Ало, Само, Афо, Кончо и другие известные гангстеры.

В ближайшем будущем ситуация для Лоту Гули (при реализации его амбициозных планов) еще более осложнится. В ближайшие месяцы на свободу должен выйти Рамаз Дзнеладзе (Рамаз Кутаисский). Являясь верным сторонником лидера кутаисского клана Тариэла Ониани (Таро), имеет весомый авторитет в уголовной среде и опыт воровских разборок.

И, наконец, в 2019 году должен освободиться более чем реальный претендент на занятие поста «вора № 1» Тариэл Ониани, реальный кошмар «общакового» воровского клана.

Вор в законе Тариэл Ониани — Таро

Тариэл Ониани родился в 1952 году. Первую судимость получил за разбой в 17 лет, всего был судим восемь раз. Числился в первой тройке крупнейших авторитетов преступного мира бывшего СССР. По выходу Таро и будет решен сакральный вопрос – удержится ли сам Крутой Гули на турецких берегах.

Прямо пропорционально росту мощи сухумско-кутаисского клана, укрепляются позиции в Украине от него «смотрящего» Антимоса Кухилавы (Антик, Антимос).

В условиях отсутствия на территории Украины большинства лидеров «славянского» клана, он решает все более широкий круг вопросов, в том числе и в местах лишения свободы. Возвращение его былого авторитета обусловлено доступом к экономическим и административным ресурсам, реальным вкладом в дела воровские дела его «крестников» — Ушастого и Поли.

Показателен пример «реакции» отечественного криминалитета на притязания Гули. В мае 2017 года в Одессе было совершено покушение на двух его доверенных лиц — Илгама Гаджиева и Октая Архалы.

В результате обстрела автомашины, «гангстеры от Гули» получили огнестрельные ранения, но выжили.

И все же, присутствие интересов Лоту Гули в Украине ожидаемо и прежде всего в традиционном для криминальной части азербайджанской диаспоры «бизнесе» — наркотрафике тяжелых наркотиков, изготовлении контрафактной продукции, торговле «живым» товаром…

Но «удельный вес» этих интересов и уровень их негативного влияния на криминогенную ситуацию в стране должны активно минимизировать не бандиты, а правоохранительные органы. Их адекватная правовая реакция на угрозу «бандитской» экспансии клана Лоту Гули – реальный шанс упредить более тяжкие последствия, — кровавые гангстерские разборкии масштабную войну ОПГ.

В завершение года минувшего, в активизации усилий по нейтрализации последствий от деятельности в стране международных ОПГ, возглавляемых ворами «в законе» и состоящими из выходцев стран СНГ; отмечаем и правоохранительные структуры США.

Наиболее значимым успехом на этом поприще власти США считают разгром интернационального организованного преступного сообщества, контролируемое 40-летним вором «в законе» Ражденом Шулая, более известным как Ражден Питерский (Рома, он же – Брат)

В результате совместной операции ФБР, Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), полицейского управления Нью-Йорка и ряда других городов в США была ликвидирована крупная преступная группировка выходцев из стран бывшего Советского Союза. Обвинения были предъявлены 33 подозреваемым в участии в ОПГ, 27 арестовано и пятеро объявлены в розыск.

Ликвидация ОПС признана одной из самых успешных масштабных спецопераций в истории противодействия организованной преступности с восточноевропейскими корнями. Волна задержаний участников банды прошла в Нью-Йорке, Атлантик-Сити, Майами и Филадельфии. Раждена Шулая, проживающего в городе Эджуотер (штат Нью-Джерси), полицейские задержали в Лас-Вегасе утром 7 июня.

По информации американских силовиков, преступная группировка действовала — в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, Флориде, Неваде и причастна к реализации целого ряда изощренных преступных схем, от контрабанды сигарет, мошенничества с банковскими картами (скимминг) и хищения грузов до рэкета, торговли наркотиками и оружием, сговора с целью убийства по найму.

Ядро преступного синдиката русской мафии этнически оказалось, строго говоря, совсем не русского происхождения. Кроме двоих русских, в состав ОПГ входили евреи, украинцы, киргиз и армянин. Но большинство задержанных в ходе полицейской операции в США (15 человек) — граждане Грузии.

По совокупности обвинений Раждену Шулая грозит 65 лет тюрьмы и штраф в размере $1,2 млн.

В конце минувшего года власти США обновили состав «Братского круга» (“Братва” или “Братки”, на английском — Brother’s Circle) — гипотетической преступной организации, объединяющей воров «в законе» и их приближенных, в основном выходцев из стран бывшего СССР. Министерство финансов США предполагает, что “Братский круг” действует в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.

Название группировки впервые официально прозвучало в 2011 году в Стратегии по борьбе с транснациональной организованной преступностью, озвученной Бараком Обамой. 1 июля 2011 президент США подписал указ о персональных санкциях в отношении лидеров ОПС, действующих в мировом масштабе. В «список Обамы» вошли картель Лос Сетас (Мексика), Каморра (неаполитанская мафия), японская Якудза и ОПГ «Братский круг» (Россия и страны бывшего СССР)

В новый список были включены 7 воров «в законе» и 3 предпринимателя, которые, по данным Минфина США, оказывают «законникам» финансовую поддержку.

Среди воров «в законе», в отношении которых были сохранены санкции, остались фигуранты из прошлого (2013) списка «Братского круга»: Захарий Калашов (Шакро Молодой), Василий Христофоров (Вася Воскрес), Камчыбек Кольбаев (Камчы), Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), Владислав Леонтьев (Вадик Белый), а также президент Азиатской федерации бокса, узбекистанский предприниматель Гафур Рахимов (Гафур Черный).

В числе дебютантов списка — воры «в законе» Юрий Пичугин (Пичуга) и Владимир Тюрин (Тюрик), а также «авторитетные» предприниматели Алимжан Тохтахунов (Тайванчик) и Рубен Татулян (Робсон).

Среди указанного списка «законников» и бизнесменов от криминалитета нет (пока) представителей Украины. Но с учетом активности руководителей Национальной полиции в деле формирований новых специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью и ее лидерами (при поддержке и финансировании зарубежных партнеров); появление знакомых имен и кличек среди дебютантов «Братского круга» вполне вероятно в ближайшем будущем.

Сергей Никонов, «ОРД»