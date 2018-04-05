Как иммигрант из бывшего СССР продавал «утопленников» из США жителям Украины и других стран

В федеральном суде штата Нью-Джерси в Ньюарке 20 марта признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег иммигрант из бывшего СССР и натурализованный гражданин США Сергей Капустин. 49-летний Капустин, подтвердил судье Сюзен Уигентон, что через свои компании по продаже дорогих подержанных машин с января 2008 по декабрь 2014 года обманывал покупателей, в основном жителей России, Украины и других республик бывшего СССР.

В нью-джерсийском городе Элизабет Сергею Капустину принадлежали компании «Global Auto Group», «Effect Auto Sales», «G Auto Sales», «Global Cars Inc.» и «SK Imports», которые занимались торговлей подержанными автомобилями высокого класса.

На русскоязычном сайте одной из своих компаний Сергей Капустин предлагал такие машины по заниженной цене с доставкой морем из США в Финляндию, но при условии, что они сразу внесут полную стоимость автомобиля. «Если вы еще не определились с желаемой маркой автомобиля или хотите выбрать из нескольких моделей наиболее подходящую, вы можете осмотреть автомобили в Котке (Финляндия), на складе нашей компании, – гласил сайт компании «Global Auto». – Все авто в Котке доставлены прямо из Америки.

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Обычно клиенты Капустина либо вообще не получали купленные у него автомобили, либо эти машины оказывались неисправными или в нерабочем состоянии. По условиям контракта с компаниями Капустиных, если сделка расторгалась по вине или желанию покупателя, ему возвращают 85% уплаченной суммы, причем только после того, как машина будет продана другому. Но в итоге большинство клиентов не получили ни машин, ни своих денег. Деньги покупателей приходили на один из банковских счетов Сергея Капустина и распределялись по другим счетам на оплату дальнейших незаконных операций и на его личные нужды. Капустин также признал, что из полученных денег отмыл 550 тыс. долларов, хотя предъявленное в конце декабря 2016 года обвинение утверждало, то он незаконно заработал примерно 2 млн долларов. Обвинение грозило ему лишением свободы на срок до 20 лет, но признание вины 20 марта этого года вдвое снизило этот срок, и судья Уигентон назначила приговор на 10 июля.

Помимо лишения свободы ему грозит штраф до четверти миллиона долларов. Можно сразу отметить, что в 2016 году обманутые Капустиным клиенты выиграли гражданский иск на сумму больше полутора миллионов долларов в том же федеральном суде Нью-Джерси, но не в Ньюарке, а в Кемдене. Обвинителем по уголовному делу Капустина выступает помощник нью-джерсийского федерального прокурора и бывший баскетболист-профи Грэди О'Молли, а защищает его бесплатный адвокат Кэрол Гиллен. После ареста 29 декабря 2016 года Капустина продержали три месяца в местной тюрьме и 2 марта 2017 освободили под залог в 200 тыс. долларов, которые внес – судя по всему наличными – его знакомый Игорь К.

А началось все в октябре 2013 года у нас в Нью-Йорке, когда в бруклинский федеральный суд обратились с гражданским иском девять граждан России – Игорь и Ирина Глазуновы, Юрий и Алла Ямковые, Алексей Баталов, Евгений Кондратюк, Эдуард Лисицын и Виктор Маняшин, а также казахстанцы Ардак Акишев и Жандос Аликпаров. В их иске утверждалось, что 23 августа 2012 года Кондратюк купил у компании «G Auto Sales» за 46 тыс. долларов Saab 9-4X Aero 2011 года. 12 сентября 2012 года супруги Ямковые купили у компании «Effect Auto» за 31 900 долларов BMW X5 2008. 9 августа 2012 года Лисицын купил у компании «Effect Auto» за 64 900 долларов Lexus LX570 2009 года.11 ноября 2012 года Маняшин купил у компании «Effect Auto» за 22 920 долларов Toyota Venza 2009 года. Эти машины покупателями получены не были и якобы находятся в финском городе-порте Котка, куда их доставили из США, причем уже как собственность продавцов. 28 марта 2013 года Михаил Матвеев купил за 14 920 долларов внедорожник Volkswagen Tiguan 2009 года и тоже не получил его. Со временем пострадавших, а вернее, заявивших, что они пострадали, стало больше, и гражданское дело перешло из Нью-Йорка в Нью-Джерси, где его слушал федеральный судья Ноэл Хиллман. В сентябре 2016 года он назвал семью Капустиных не иммигрантами а »экспатриантами», то есть выходцами из России.

В предъявленном через три месяца уголовном обвинении пояснялось, что машины на продажу в компаних Капустина действительно были престижных марок, но часто «salvaged», то есть пострадавшие от стихийных бедствий, вроде ураганов, и восстановленные в автомастерских. Обычно выданное страховой компанией удостоверение «SaIvage Title» подтверждает, что такая машина восстановлению не подлежит или получила тяжелые повреждения, и никакой стоимости не представляет. «Многие жертвы его (Сергея Капустина – Ред.) аферы были лично допрошены на территории Соединенных Штатов, – написал в кратком предварительном обвинении на 8 страницах следователь нью-джерсийского отделения ФБР Рональд Паскале, – и некоторые дали показания федеральному большому жюри в Ньюарке...Сам Капустин был русским, и сайты его компаний на русском языке убеждали клиентов верить соотечественнику и следовать его указаниям после оплаты стоимости машины».

По условиям договоров с Капустиным, проданные его компаниями подержанные автомобили «в отличном и гарантированном состоянии» грузились в контейнеры и отправлялись морем из Нью-Джерси в Финляндию, где их выгружали в городе-порте Котко, откуда машины должны были доставляться покупателям в бывшие советские республики грузовиками-трейлерами или выдаваться им на руки. На красочном сайте «Global Auto Grouр » уточнялось, что доставка морем занимает от двух до трех недель, а Котко находится недалеко от Санкт-Петербурга и служит транзитным пунктом.

«Проще говоря, – написал Рональд Паскале в предварительном обвинении, когда дело из гражданского стало уголовным, – это была череда ложных и мошеннических заявлений Капустина или одного из его сотрудников о том, кому принадлежит данный автомобиль, в каком он состоянии и по какой причине его доставка задерживается, а также, почему ему отказываются вернуть заплаченные деньги».

После того как покупатель переводил эти деньги, следовали унылые объяснения, почему машины в Котко нет в указанный срок. Покупатели не знали и не догадывались, что у Сергея Капустина не было документов на проданные им машины, и иногда они получали совсем не то, что выбрали, причем с них брали дополнительную плату за доставку машины в Котко и ее стоянку в гараже.

Возвращаясь к гражданскому делу, которое слушал судья Ноэл Хиллман, следует в очередной раз отметить успех русскоязычных адвокатов Анны Браун и Марии Темкиной из Филадельфии, которые представляли истцов – 21 гражданина России и Казахстана, которые купили у Капустина машины вышеописанным способом и потеряли на этом в общей сложности 2 228 089 долларов и 29 центов. Ответчиками значились четыре компании Капустина, а также он сам, его жена Ирина, пасынок Михаил и сотрудники его компаний Владимир Штейн и Игорь Задорожный.

Решение судьи Хиллмана в пользу истцов было особенно интересно тем, что в гражданском процессе ответчики были признаны виновными по RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act) – закону о борьбе с организованной преступностью. Для применения этого закона в гражданском праве истцу нужно доказать, что ответчик, получивший доход от занятий рэкетом или незаконно взыскавший долг, минимум дважды вложил эти деньги в любое предприятие, ведущее дела через границы штатов. «Друзья и коллеги, – написала в Интернете Анна Браун после победы, – ознакомьтесь с приложенным решением суда.., результатом нашей долгой, тяжелой работы, и благодарю всех, кто профессионально помогал нам в этом деле».

По решению судьи Хиллмана, обманутые покупатели автомобилей получат, а вернее должны получить примерно 1,6 млн долларов, куда войдут «компенсация убытков», то есть плата за машину, «утроенная компенсация убытков», то есть штраф, а также «проценты за период до вынесения судебного решения» из расчета 5% в год. В одном случае истец Евгений Борзенко должен получить еще 57 тыс. долларов за то, что ему доставили автомобиль со сбитыми показаниями одометра. Каждый истец получит от 12,5 до 231 тыс. долларов, а гонорар адвокатов обсуждению не подлежит.

Автор: АЛЕКСАНДР ГРАНТ; rusrek.com