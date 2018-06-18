Как банды аграрных рейдеров отнимают имущество фермеров

Правоохранители не только не защищают владельцев предприятий, но и пособничают преступникам. На примере резонансных случаев рейдерства на аграрные предприятия объясняем, как это работает. Прошлым летом село Бережинка прогремело на всю страну. За несколько летних дней о его существовании узнали миллионы украинцев. Узнаваемым рядовое село на Кировоградщине сделала война местного фермера с рейдерами.

Кадры с драками и стрельбой с участием ветеранов АТО, крестьян и полиции тогда показали почти все украинские телеканалы, об этом писали ведущие СМИ. Политики, чиновники и активисты, которые хотя бы раз поднимали тему аграрного рейдерства, часто вспоминали Бережинку в своих текстах и выступлениях, пишет Економическая правда.

Однако такие истории живут несколько дней или недель, по инерции их еще могут вспоминать в течение месяца. Чем же все завершилось, обычно никого не волнует. Что же произошло на самом деле? Был ли там корпоративный конфликт, как заявляли в МВД? Был ли захват? Кто оказался преступником и были ли наказаны виновники?

На самом деле таких случаев только за 2016-2017 лет в Украине произошло более 7 тысяч. Именно столько предприятий пострадало от рейдеров. Захваты предприятий происходят и сейчас, однако в большинстве случаев эти новости не выходят за пределы районов: нет наказаний, нет доверия к правоохранителям.

Законодательство прописано так, что лишиться права на собственное хозяйство можно за считанные дни, а в реалиях украинской судебной системы восстанавливать его приходится годами. Между тем рейдеры переоформляют договоры аренды паев, а владельцы хозяйств, даже отсудив свое, остаются с пустыми руками.

Пример — аграрное предприятие «Нива-2010» из Бережинки, за конфликтом вокруг которого прошлым летом следила вся страна. Это небольшое хозяйство, оно обрабатывает около 3 тыс га земли пайщиков, выращивает зерновые культуры. Однако именно такие небольшие предприятия обычно становятся легкой добычей для рейдеров.

Как менялись владельцы

С бывшим владельцем предприятия Николаем Трибиненко автор говорит в административном здании хозяйства. После визита рейдеров на стенах остались следы от пуль, на окнах — элементы «баррикад». Из соседнего кабинета слышен шум рации охранника, без которого Трибиненко теперь по селу не передвигается.

«Мы не против власти, я за Порошенко голосовал, это власть против нас. Хозяйство хотят забрать рейдеры. Полиция избила людей, которые стали на защиту. Никто не наказан. Как после этого объяснять людям, что у нас хорошая власть? Не мы с ней воюем, а она с нами », - заявляет Трибиненко, вспоминая события 2017 года.

Николай Трибиненко

По его словам, в тот день началась атака: на предприятие в сопровождении частной охранной фирмы «Борисфен» прибыли представители днепровского ООО «Торговый дом «Днепромет». Они зашли в хозяйство и вывезли документацию, а настоящему владельцу заявили, что он уже не хозяин.

Мол, права на «Ниву» купили у белизского оффшора, которому Трибиненко якобы подарил хозяйство.

Как это происходило?

Государственный регистратор отдела Маловисковского горсовета Владимир Руденко изменил перечень владельцев и адрес предприятия. Регистрационные действия якобы осуществлялись на основе протоколов собрания учредителей «Нивы-2010» — Трибиненко и его сыновей. Якобы они подписались под дарением 65% предприятия белизскому оффшору.

Зарегистрированный в Керчи представитель оффшора Юрий Бородкин сразу продал «Ниву-2010» днепровскому ООО «Торговый дом «Днепромет». Договор дарения и протоколы собраний собственников заверил нотариус Кировоградского городского нотариального округа Олег Заднипряный.

Параллельно имущество и счета предприятия арестовала и заблокировала исполнительная служба. Арест был наложен по заочному решению судьи Индустриального районного суда Днепра, который постановил взыскать с «Нивы-2010» 27,5 млн грн «долга». 24 апреля 2018 года Высший совет правосудия освободил этого судью.

Бои за землю

3 мая прошлого года семья Трибиненко ожидали приезда госисполнителей, которые должны были описать имущество в рамках производства о взыскании вышеупомянутого долга.

Вместо этого в Бережинку в сопровождении нескольких десятков охранников прибыл владелец ООО «Днепромет» Григорий Скаленко и заявил права на предприятие. Трибиненко объявили о рейдерском захвате, ведь, по их словам, миллионных кредитов не брали, «Ниву» продавать не собирались, нотариуса, который удостоверял договор дарения, никогда не видели. Они обратились к правоохранителям и в Минюст.

Григорий Скаленко, фото: gre4ka.info

Тогда же на предприятии начались первые столкновения между крестьянами и охранниками ООО «Днепромет», которые забаррикадировались в административном здании предприятия. Впоследствии представители «Днепромет» были вынуждены покинули здание. Убегая от разъяренных крестьян, охранники отстреливались, из-за чего трое бережинцев получили ранения.

Однако это было только начало. В июне в Бережинку прибыл местный житель Константин Чеголя с юристом и тремя микроавтобусами охранников. Он пытался попасть на территорию сельхозпредприятия, но это ему не удалось.

Впоследствии в селе начали разносить листовки с призывом сдавать землю в аренду новому предприятию — ООО «Украгромиць», которое было связано с Чеголей.

26 июня схватки возобновились. В тот день крестьяне остановили и задержали три десятка бойцов охранной фирмы «Борисфен», которые пытались захватить предприятие. Трибиненко пригласили на помощь бывший бойцов добровольных батальонов «Донбасс» и «Айдар», потому что раньше нанятая охранная структура покинула село.

Донбасовцы недолго охраняли Бережинку: на следующий день на предприятие прибыли Нацгвардия и пять подразделений полиции и арестовали охранников. Досталось и крестьянам, которые пытались их «отбить». Видео разгона, где полицейские бьют дубинками донбасовцев и крестьян, облетело СМИ.

Кто наказан за рейдерство

Позже в Минюсте выяснили, что в действиях регистратора были нарушения. Ему аннулировали доступ к реестру и уволили. На запрос автора, расследовались ли действия регистратора и нотариуса, прокуратура Кировоградской области сообщила, что полиция проверяла их причастность, но о подозрении никому не сообщали.

Нотариусу Заднипряному аннулировали свидетельство на право нотариальной деятельности, он оспаривает это решение. Шесть охранников, которые действовали в интересах ООО «Днепромет» и стреляли в бережинцев, были безработными жителями Запорожской и Харьковской областей. Один из них был приговорен к десяти годам лишения свободы за разбой.

Слушание дела по обвинению в хулиганстве откладывается более полугода. Адвокат обвиняемых подал ходатайство о возвращении им изъятого оружия. Год назад суд отпустил под домашний арест и 25 охранников, которые пытались захватить предприятие. Они говорили, что «Борисфен» обещал им по 400-500 грн в сутки.

Сначала полиция инкриминировала им покушение на преступление и противоправное завладение имуществом, что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. В итоге дело передали в суд с обвинительным актом по статье «самоуправство», максимальное наказание — арест до трех месяцев.

В ответе за подписью начальницы отдела организации приема граждан, рассмотрения обращений и запросов прокуратуры Кировоградской области Аллы Усатовой на запрос, установлены ли причастные к рейдерству, говорится, что следователи полиции таковых не нашли, подозрение никому не сообщали. Такой ответ вызвал новые вопросы.

12 октября 2017 года заместитель прокурора Кировоградской области отчитался, что «подозреваемым в совершении рейдерского захвата аграрного предприятия является представитель фирмы, в пользу которого был подписан договор дарения корпоративных прав». Ему даже готовили подозрение относительно подделки документов.

Охрана административного здания семьи Трибиненко в селе Бережинцы; фото: Анастасия Зубова

На дополнительный запрос ЭП, куда делся подозреваемый, там ответили так: «Следствие видело наличие доказательств для подозрения, но постановлением генпрокурора от 24 октября досудебное расследование поручено прокуратуре Донецкой области».

В Генпрокуратуре отказались сообщать, что стало причиной для таких изменений.

Начальник отдела организации приема граждан, рассмотрения обращений и запросов прокуратуры Донецкой области старший советник юстиции Виктория Сарычева на запрос ЭП ответила, что расследование продолжается и дело квалифицируют как мошенничество.

Проигнорировали запрос ЭП и в прокуратуре Херсонской области, которая расследует превышение служебных полномочий полицией при задержании донбассовцев и избиении крестьян.

Совместные рейдеры

О том, что у Бережинки и Братского маслопрессового завода ООО «НЕСТ» с Николаевщины — одни и те же рейдеры, заявлял директор завода Анатолий Доценко.

Предприятие по переработке подсолнечника на основе ксерокопии протокола о передаче прав собственности было перерегистрировано на мойщика машин Владислава Зайцева и впоследствии перепродано.

На видео, которое сняли на предприятии во время его захвата, зафиксирован упомянутый Григорий Скаленко, а охрану обеспечивали работники «Борисфена» и Андрей Лошаков, которого в Братском представляли как нового руководителя производства. Он «засветился» и на видео в Бережинцах.

«Скаленко и Лошаков, которые фигурируют в Братском и Бережинцах — это пособники, которые осуществляют разбой по присвоению чужого имущества», — сказал Доценко.

По его словам, за полтора месяца до нападения на завод сотрудничество предлагал Юрий Давыдов — бывший председатель правления промышленной группы «Креатив», владелец компании Apollo Group, которая экспортирует масло и подсолнечник.

«Очевидно, это была разведка: Давыдов хотел увидеть предприятие. Зайцев давал показания, что за деньги передал свои паспортные данные для регистрации предприятия на себя. Впоследствии он отказался от показаний. Сейчас его нет в живых: 28-летний парень якобы умер от отека легких», — отмечает Доценко.

Давыдов на просьбу подтвердить или опровергнуть факт переговоров о работе в Братском отметил, что были разговоры, которые ничем не завершились. Обвинение Доценко он отверг. Кроме того, имеет решение суда о защите чести и достоинства.

«С ними (с Анатолием Доценко, ЭП) я встречался дважды. Один раз, когда их привезли ко мне в кабинет на „Креатив“, потому что обокрали компанию. Второй — когда пытались обсудить давальческий договор. Больше я с ними не общался и не имею такого желания. К их ситуации никакого отношения не имею», — сказал Давыдов.

Юрий Давыдов

Впрочем, косвенно бизнесмен связан с предприятиями, отношение к которым имеют люди, которых видели в Бережинцах и Братском.

Так, в начале 2018 года в Кропивницком в здании на улице Шевченко, 18А, где зарегистрировано ООО «Толлинг», которое связано с Давыдовым, киевские правоохранители во время обыска нашли печать и документы на упомянутое ООО «Украгромиць» Константина Чеголи, который предлагал перерегистрировать паи бережинцев.

Об этом стало известно из постановления Подольского районного суда Киева, который арестовал изъятое при обыске имущество в рамках производства по фиктивной хозяйственной деятельности и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий.

Соучредителем «Толлинга» является Сергей Янушевич, которого называют родственником Давыдова. По данным реестров, к фирме имел отношение и он сам.

Тогда же были изъяты документы ряда зарубежных фирм. Из постановления суда известно, что в их документации фигурируют доверительные декларации на Елену и Юрия Давидовых. Правоохранители также изъяли документы и печать ООО «Пи энд Эс групп».

Доценко говорит, что «новые владельцы» ООО «НЕСТ» начали процедуру банкротства предприятия. По странному совпадению, имущество Братского завода в аренду ООО «Пи энд Эс групп» передал арбитражный управляющий в процессе банкротства. В разговоре с ЭП Давыдов подтвердил знакомство с Константином Чеголей, но отрицает причастность к его компании, отметив, что давно с ним не сотрудничает. Наличие печати и документов пояснил старыми связями.

«Когда-то он работал у меня на „Креативе“, затем возил нам подсолнечник. Подсолнечник уже не перерабатываем, поэтому с ним давно не работаем. Эту ситуацию (по Бережинке. — авт.) периодически отслеживаю в интернете, но подробности мне не известны», — сказал Давыдов. Деталей сотрудничества с «Пи энд Эс групп» он не вспомнил. Правда, изъятая документация «Украгроміці» — отчеты о начислении зарплаты и налоговый расчет — не такие древние, за третий квартал 2017 года.

Что дальше

Фермер из Бережинки Николай Трибиненко ожидает решения Верховного суда, куда подал кассационную жалобу на решение Днепропетровского апелляционного административного суда от 12 января 2018 года. В суде оспаривали действия государственного регистратора, незаконность которых признал Минюст.

Между тем Кировоградская прокуратура объявила Трибиненко подозрение относительно распаевания предприятия в 2010 году и еще одно — по завладению земельным участком, который тот по договору обмена получил в 2013 году.

Фермер обещает продолжать борьбу за предприятие, несмотря на то, что от рейдеров поступают предложения разрешить конфликт за деньги.

«К нам обратились рейдеры, говорят: „Давайте или мы вам миллион долларов, или вы нам, и что-то порешаем, потому что идет посевная, снова будет война“. Если бы у меня тот миллион и был, я бы не дал. Они говорят, что надо затраты вернуть, потому что в юстицию надо 150 тысяч занести, в одну прокуратуру 200 тысяч, в другую — 100 тысяч, в полицию тоже плюс нотариус. Как я продам предприятие, если людей избили?» — спрашивает он.

Анатолий Доценко из Николаева в Киевском апелляционном административном суде добился отмены незаконных регистрационных действий, которые привели к отчуждению предприятия. Он пытается восстановить контроль над заводом.

Между тем на Кировоградщине зафиксирован новый случай рейдерства.

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Автор: Анастасия Зубова, Економічна правда