Маленькие преступники старого Киева

В начале прошлого века гостям города и самим киевлянам приходилось соблюдать некоторую осторожность – город накрыла волна преступности. О грабежах, квартирных кражах и мошеннических проделках газеты сообщали каждый день. При этом большая часть преступлений совершалась детьми и подростками

Малолетние преступники довольно часто становились героями криминальных хроник в киевских газетах. Однако газетные публикации демонстрировали миру лишь верхнюю, видимую часть детской преступности, так как на газетные страницы попадали только самые невезучие представители киевского преступного мира, которые угодили в крепкие руки дворников, городовых, околоточных надзирателей и чинов сыскного отделения киевской городской полиции, а также полные дилетанты, решившие поживиться за чужой счет, не имея достаточного для этого опыта и знаний.

Базарные воришки

«Малолетние воры. 2 июня на Фундуклеевской улице возле Бакалейной лавки Якова Ромащенко задержан девятилетний мальчик Ларион Дынников, пытавшийся в сообществе двух товарищей-однолеток похитить из лавки Ромащенко весовые гири. Дынников арестован, а его сообщники скрылись».

Самыми распространенными преступлениями, на которые шла киевская детвора, были кражи на рынках и базарах. И толкала подростков на это не «тяга к наживе и жажда личного обогащения», а злое и бескомпромиссное чувство голода. Съедобное, стянутое из рундуков и прилавков, тут же съедалось, а несъедобное продавалось тут же, через один-два торговых ряда за бесценок, с тем чтобы на вырученные деньги купить чего-нибудь съестного.

Для многих «профессиональных воров» карьера начиналась на городских рынках

Ряды базарных воришек постоянно пополнялись детьми из малообеспеченных и неблагополучных семей, но самое большое количество подобных краж совершались учениками ремесленных и кустарных мастерских. Привезенные в Киев из отдаленных сел и деревень для обучения ремеслу и отданные в ученичество восьми – десятилетние деревенские мальчишки являлись, вероятно, самыми бесправными жителями города. Выправленные сельскими старостами документы хранились у хозяина мастерской. Под «ученичеством» понималось выполнение простых и однообразных работ. Подразумевалось, что за пять-семь лет ученик получит необходимые в выбранной его родителями профессии знания и навыки. Нижнего возрастного предела для ученичества не существовало, заработной платы не полагалось. Кроме того, учеников помимо работы в мастерских заставляли выполнять и работы по домашнему хозяйству, никак не связанные с обучением. В большинстве мастерских кормили детвору из рук вон плохо, что и толкало их на преступный путь. Начиналась эта кривая дорожка с мелкого воровства на рынках, а затем и к более серьезным правонарушениям.

Домушники и форточники

«В доме № 7 на Госпитальной улице из квартиры крестьянки Марии Вертейняковой Федором Котовым, 13 лет, похищены два золотых кольца. Малолетний вор задержан».

Практически каждый день в Киеве регистрировалось несколько десятков имущественных преступлений. При этом на одно «открытое тайное противоправное завладение чужим имуществом» - разбой или грабеж - приходилось несколько краж, совершенных из домовладений и квартир. Самым простым и легко раскрываемым было так называемое домашнее воровство. Знаменитое выражение «кухаркиным детям не место в гостиной» возникло вовсе не из-за чванства хозяев. В господской гостиной и других хозяйских комнатах без присмотра часто оказывались ювелирные украшения, деньги, столовая посуда и много других вещей, способных поразить детское воображение. Возникший соблазн иногда побеждал еще неокрепший в детской голове здравый смысл и вбиваемую в нее с рождения заповедь господню «не укради». Грехопадение обычно заканчивалось домашним скандалом и увольнением грешника или его родителей, но иногда дело выходило за стены дома и становилось предметом разбирательства сыскной полиции со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Практически стопроцентную гарантию появления в доме полиции давало посещение квартиры ворами извне. Квартирные воры проникали в дом обычно двумя способами – через дверь путем взлома или подбора ключей либо через окно. Если в первом случае кража совершалась взрослыми ворами, обладающими необходимыми для преодоления дверных запоров умениями и силой, то в проникновении через окно, а точнее - открытую форточку, обязательно принимал участие малолетний «форточник».

«Внимание прохожих по Воздвиженской улице было привлечено криком гимназистов, за которыми с ножом гонялся мальчик 12-13 лет. Его задержали чины полиции. Задержанный оказался живущим в доме № 103 на Глубочице Василием Поляковым, 13 лет. Несмотря на свои молодые годы, Василий Поляков был неоднократно подозреваем в кражах и с 1910 года зарегистрирован сыскным отделением как квартирный вор. При нем оказался новый хорошо отточенный сапожный нож. Поляков содержится при Подольском участке».

Абстрагируясь от противоречий Васи с гимназистами, стоит обратить внимание, что уже в десять лет мальчик стал объектом пристального внимания сыскной полиции, а значит, начал свою преступную карьеру гораздо раньше, когда крепкие руки отца или старших товарищей подсаживали его к открытой для проветривания форточке чужой квартиры.

Городовой - извечный враг малолетних преступников

Карманщики

«На Крещатике, против дома № 20, у проходившей по улице Анны Мищенковой карманным вором Виктором Маевским, 14 лет, похищен кошелек с 3 рублями. Маевский задержан».

«На Нижнем Валу, против дома № 10, вечером 27 июня мещанин Иван Толкунов, 15 лет, покушался на кражу денег из кармана у мещанина Виталия Бугаева, но тут был задержан».

Воров, специализирующихся на краже кошельков, портмоне и часов из карманов городских обывателей, по обычаям того времени назвали «карманщиками». Любимыми местами работы киевских карманщиков были набитые народом вагоны городской железной дороги. Трамваи в начале прошлого века были самым популярным видом городского транспорта, постоянно были переполненными, а открытые площадки и отсутствие дверей позволяло покинуть вагон сразу после экспроприации кошелька, не дожидаясь остановки трамвая.

Забитый трамвай – идеальное место для начинающего карманника

Беречь свои карманы следовало во всяких местах, где присутствовало большое количество народу – на рынках, вокзале, народных гуляниях и церковных службах. Опытные карманщики редко работали в одиночку, а отправлялись на дело с одним-двумя помощниками. После того как жертва была выбрана, один из сообщников отвлекал ее внимание, обращаясь с вопросами или «случайно» толкая. В это время вор очень аккуратно извлекал из кармана потерпевшего кошелек или часы и тут же передавал его другому подельнику, стоящему несколько в стороне. После этого вся группа по возможности быстро ретировалась с места преступления.

Малолетние же оболтусы, как правило, выбирались на промысел в одиночку. Заприметив «плохо лежащее», они зачастую забывали оглянуться по сторонам и, едва завладев чужим имуществом, тут же оказывались задержанными вышедшим из-за угла городовым или бдительными прохожими.

Караул, грабят!

«На Ново-Лыбедской улице, против дома № 15, 2 июня на проходившего около часу дня сына крестьянина Алексея Дармаступова – Никифора, 13 лет, напал сын домовладельца Федор Стариков и, сорвав от пояса часы с цепочкой стоимостью в 13 рублей, скрылся».

«На углу Вознесенского спуска и Кожемякской улицы около 7 часов вечера 25 июня профессиональный вор Михаил Кудрешов, 15 лет, выбил из рук крестьянина Косьмы Рыкунова деньги и, подобрав часть их с земли, пытался скрыться, но был задержан».

«Вчера на Большой Владимирской улице, у дома № 33, на проходившего по тротуару мальчика 14 лет Симона Логаинова, живущего на Прорезной улице в доме № 67, напал другой неизвестный мальчик и нанес ему перочинным ножом колотую рану в область груди. Потерпевший в карете скорой помощи доставлен в Александровскую больницу».

Разборки юных босяков

Жертву для нападения малолетние грабители выбирали из числа сверстников или ребят поменьше да помоложе. Недостаток в росте, солидности и физической силе юные разбойники компенсировали, беря «на дело» холодное оружие или сбиваясь в шайки по пять-семь человек. Такими стаями малолетние грабители выходили и на более серьезные дела, подстерегая вечером в малолюдных местах одиноких прохожих. Любимыми же их клиентами были поздние посетители ресторанов и других питейных заведений. Пьяного человека было гораздо проще сбить с ног, а затем и для острастки пару раз ткнув ножом, обчистить его карманы.

Именно из таких шаек малолетних преступников, вовремя не остановленных городской полицией, и вырастали банды, приводящие в трепет городских обывателей, без малейшего сомнения пускающие в ход ножи, а затем и револьверы. Но это уже и другая история, и о киевских «беспредельщиках» начала прошлого века «Большой Киев» расскажет в следующий раз.

Автор: Алексей Смолин; "Великий Київ"