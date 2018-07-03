Самые криминальные города СССР: Казань, Ростов, Днепропетровск...

Казань

Казань «прославилась» на весь союз в середине 70-х годов прошлого века. В это время город буквально захлестнула волна молодежной преступности. Молодежные группировки боролись за власть, практически не встречая сопротивления со стороны правоохранительных органов.

Довольно быстро в «лидеры» выбилась группировка «Тяп-ляп». Это название было образовано от названия завода «Теплоконтроль». Первенство в преступной войне «тяпляповцам» удалось установить из-за своей жестокости — они не просто дрались, но и убивали своих конкурентов.

Лидеры ОПГ "Тяп-Ляп". Завдат Хантимиров, Сергей Скрябин, Сергей Антипов.

Один из лидеров «тяпляповцев» Хантимиров развивал в своих подчиненных культ силы — члены банды активно тренировались в только появившихся и получивших популярность «качалках».

«Тяп-ляп» громили дискотеки, не боясь устраивать карательные акции даже в центральном дворце культуры имени Урицкого.

При этом заявления в милицию на них практически не поступали. Даже сильно травмированные, жертвы опасались дальнейшей расправы. Если поначалу «тяпляповцы» использовали в своих налетах арматуры и биты, то вскоре в ход стали идти гранаты и огнестрельное оружие.

31 августа 1978 года казанская милиция наконец решилась бросить вызов раздухарившейся банде. Четверых участников банды, в том числе и Хантемирова, приговорили к расстрелу, остальные получили длительные сроки заключения. Банда «Тяп-ляп» положила начало распространению организованной преступности в Союзе, а ее лидеров можно назвать первыми криминальными авторитетами.

Ростов-на-Дону

Ростов заслужил «славу» одной из криминальных столиц страны ещё в досоветское время. Географическое расположение города с большим портом и пересечением важных автострад, насыщенная торговая жизнь сделали Ростов местом, привлекательным для разного рода криминального и околокриминального люда.

С 1968 по 1973 годы в Ростове-на-Дону орудовала одна из самых нашумевших банд, которую в народе окрестили «фантомасы» (из-за того, что они любили использовать при разбойных нападениях женские чулки, надеваемые на голову). Лидерами банды были братья Толстопятовы.

Владимир и Вячеслав Толстопятовы.

«Фантомасы» пользовались самодельным огнестрельным оружием, тщательно продумывали свои налеты, но фарт часто был не на их стороне — то на месте предполагаемого преступления оказывалось слишком людно, то инкассаторы меняли маршрут...

Свою неудачливость преступники компенсировали жестокостью. Могли просто расстрелять случайных свидетелей. «Фантомасы» совершили 14 вооруженных налетов, несколько убийств и «добыли» 150 тысяч награбленных рублей. Но им все было мало.

Как выяснилось на следствии, один из членов банды Самасюк признавался своим подельникам, что мечтает умереть на мешке с деньгами. 7 июля 1973 года его мечта исполнилась. В ходе перестрелки с милиционерами он получил смертельное ранение. В этот же день с «фантомасами» было покончено.

Днепропетровск

Разгулу преступности в Днепропетровске в 70-е годы ХХ века послужило то, что в то время при власти в Москве оказалось много земляков Леонида Брежнева (он был из Днепродзержинска): будущий председатель КГБ Виктор Чебриков, Министр внутренних дел Николай Щелоков, будущий председатель Совета министров Николай Тихонов, помощник Брежнева Георгий Цуканов и другие.

В эти годы Днепропетровская область пользовалась привилегиями, с 1970 года там не проводилось ни одной инспекторской проверки МВД СССР, чем не преминул воспользоваться криминалитет этого региона.

В начале 70-х годов в Днепропетровске начала свою деятельность преступная группировка Александра Мильченко по прозвищу Матрос.

Криминальный авторитет Александр Мильченко (Матрос)

Эта банда промышляла на протяжении 10 лет, что было рекордным сроком для советского периода. ОПГ Мильченко также называли «амурцами», поскольку Матрос вырос на улицах района днепропетровского района Амур, пользующегося дурной славой ещё в «доматросовские» времена.

В учебе Матрос никогда звезд с неба не хватал — оставался дважды на второй год в 6 и 7 классах, зато удачно складывалась до поры до времени его футбольная карьера. Он был в юношеской сборной УССР, играл в дубле «Днепра» и даже волгоградском «Роторе», но систематические загулы выбили Матроса из большого спорта. Он вернулся в Днепропетровск и сколотил вокруг себя преступную группировку.

Поначалу «амурцы» занимались выбиванием карточных долгов и шулерством в кафе «Льдинка», затем перешли на рэкет — потрошили состоятельных барменов, торговцев и дантистов. К рэкету Мильченко удалось привлечь знакомых спортсменов, штангиста Султана Рахманова и чемпиона мира по боксу Виктора Савченко.

Влияние Мильченко росло, в его дом даже был проведен телефон, что по тем временам было большим «блатом». Необходимость телефона в доме Матроса объяснялась «обеспечением бесперебойного функционирования мясомолочной промышленности области».

«Амурцы» стали вводить в свои схемы днепропетровскую милицию, их методы становились все более агрессивными, они стали промышлять ещё и тем, что расправлялись с конкурентами цеховиков, работая по найму — кто больше заплатит.

До конца 70-х на Мильченко 11 раз открывали уголовные дела, но все закрывали. Помогали связи с начальником днепропетровского УВД Петром Стужаком.

Проблемы у Мильченко начались только с началом всесоюзных андроповских чисток. После смерти Леонида Брежнева Днепропетровск потерял свой особый статус, в город приехала специальная следственно-оперативная бригада МВД СССР из Москвы. Понимая всю серьезность положения, глава УВД Петр Стужак покончил жизнь самоубийством, а Матрос оказался за решеткой — получил 12 лет. Так закончилась советская эпопея «банды из Амура».

Комсомольск-на-Амуре

Дальний Восток — огромная транзитная зона. Удаленность от центра и исторически сложившееся большое количество спецпоселений и зон сделали регион одним из самых криминализированных районов страны ещё в советское время.

Самым известным дальневосточным преступным сообществом позднего советского времени стала ОПС «Общак», созданная в Комсомольске-на-Амуре в середине 1980-х годов. Сферой влияния «Общака» был весь дальневосточный регион.

Создателем этой преступной группировки был вор в законе Евгений Васин, известный под кличкой Джем. Васин подошел к созданию своего криминального сообщества системно. Он не только консолидировал вокруг себя «воров в законе» и короновал «перспективные кадры», но и воспитывал для введения в преступные схемы сообщества молодежь, начиная со школьников.

Вор в законе Евгений Васин - Джем

Джем создавал летние лагеря по типу пионерских, куда привлекал подростков из трудных семей, где они получали спортивную подготовку и обучались азам воровской профессии. Учили их лица с несколькими судимостями.

В конце 1980-х годов «общаковские» активно действовали в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Якутске, Благовещенске, Магадане и Южно-Сахалинске.

В портах бандиты «Общака» контролировали разгрузку китайских товаров, японских автомобилей, продуктов питания. Также «Общак» налаживал контрабандные поставки древесины в Китай, Корею и Японию и контролировал краевую рыбную отрасль, курируя поставки за границу камчатского краба и ценных пород рыбы.

Уральские города

Урал — богатый край, здесь также проходят важнейшие транспортные пути. Поэтому неудивительно, что здесь всегда было много желающих поживиться чужим добром.

В конце 1970-х годов на весь Союз стала известна свердловская банда Черепановых, которая занималась угоном автомобилей и разбоем. Самым громким преступлением банды стало ограбление женщины-кассира винного магазина в Свердловске, при котором грабителям удалось похитить пять с половиной тысяч рублей.

В 1980-е годы в Нижнем Тагиле действовала банда Баринова по кличке «Пахан». Преступная группа промышляла тем, что при помощи своих подельниц заманивала состоятельных туристов у гостиниц в безлюдные места, где и совершалось ограбление. Не гнушались «пахановцы» и убийствами.

К концу 1980-х годов бандитские группировки Урала выросли в так называемые ОПГ, а Свердловск был поделен на сферы влияния. У каждой ОПГ были свои лидеры. Уралмаш «держали» братья Цыгановы, ВИЗ – Черепанов, Центральный рынок – Кучин, Центр – Вагин. Эти ОПГ уже в 90-е годы вели борьбу за власть, но это уже другая история — история криминала в России.