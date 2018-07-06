Начался отстрел свидетелей по делу главаря «Оплота»

Единственного обвиняемого по делу о расстреле в России главаря банды «Оплот» Евгения Жилина, уже нет в живых. Российские оперативники узнали, что Николай Дидковский, якобы был устранен как ненужный свидетель. Произошло это одновременно с ликвидацией в Украине другого фигуранта расследования — Эдуарда Аксельрода.

Сыщики выяснили подробности о роли Дидковского в истории с устранением Жилина. Оказалось, они были хорошо знакомы, пишет Росбалт. Осенью 2016 года несколько раз встречались в Подмосковье, обсуждали конфликтную ситуацию, участником который являлся Жилин.

Именно Дидковский и назначил лидеру «Оплота» очередную встречу 19 сентября 2016 года в ресторане «Ветерок», расположенном в поселке Горки-2 на Рублевке. Незадолго до входа в заведение Жилин созванивался с Дидковским. Позже сотрудники ресторана рассказали следователям, что за 20 минут до прибытия в ресторан Жилина там появился странный мужчина. Он был одет в длинный плащ, на голове — шляпа с широкими полями, на глазах — непроницаемые очки, а его усы смахивали на накладные. Визитер заказал кофе и сел за столик.

Вскоре в «Ветерок» прибыл Жилин вместе со своим другом и телохранителем Андреем Козарем. Когда мужчины стали изучать меню, неизвестный в плаще подошел к ним, выхватил пистолет и открыл огонь. От нескольких ранений Жилин скончался сразу. Пули попали и в Козаря, в том числе — в горло. Но он выжил. Как позже было установлено, киллер спокойно дошел до дороги, где его уже поджидала машина с сообщником.

Изначально были подозрения, что «человеком в усах и шляпе» и был Дидковский. Однако в ходе расследования выяснилось, что его роль в преступлении была иной — заманить Жилина на встречу, на которой его поджидал киллер. В момент, когда главарь «Оплота» подъезжал к «Ветерку», Дидковский уже находился на пути в Украину, хотя убеждал жертву, что он тоже вот-вот прибудет в ресторан.

Дидковский был опознан и Козарем, который всегда сопровождал шефа. В октябре 2017 года Дидковского объявили в международный розыск. Поначалу сыщикам удавалось отслеживать его судьбу на Украине, он особо не скрывался. Но уже в ноябре 2017 Николай как будто исчез, в том числе и для своих родственников. Произошло это одновременно с тем, как в Харькове был застрелен авторитетный бизнесмен Эдуард Аксельрод, который также фигурирует в «деле Жилина».

А недавно российские сыщики узнали, что и Дидковского нет в живых. По оперативным данным, его застрелили почти одновременно с Аксельродом, а тело закопали.

По версии сыщиков, события, приведшие к убийству Жилина, разворачивались следующим образом. В 2016 году крупный харьковский бизнесмен, владелец ряда торговых центров, решил вывести в Европу $6 млн. За помощью в этом вопросе он обратился к знакомому — влиятельному бизнесмену Павлу Ф., а тот в свою очередь вспомнил о приятеле Максиме — сыне некогда влиятельного «вора в законе» Владимира Юрченко (Сева). Максим взялся организовать «конверт», а Павел Ф. выступал своеобразным гарантом того, что теневая операция пройдет нормально. Однако после того как деньги ушли на «площадку» Максима, их владелец больше о них информации не получал. Максим ссылался на некие объективные причины, но были подозрения, что $6 млн просто поделили сын «законника», его шеф — «авторитетный» бизнесмен Юрий В. — и связанные с ним в России гангстеры.

Пострадавший бизнесмен обратился за помощью к своему другу и надежному прикрытию Евгению Жилину, у которого «под ружьем» была группа боевиков в Харькове.

Жилин сразу начал весьма жестко атаковать Максима, Юрия В. и Павла Ф. Последний, правда, целиком был на стороне пострадавшего предпринимателя, сам давил на Максима и Юрия В., чтобы они вернули деньги. В конце концов Павел Ф. вступил с ними в конфликт и отказался от дальнейшего общения.

Таким образом, Жилин стал уже атаковать только Максима и Юрия В., в счет долга «отжимать» их активы в Харькове. Все это закончилось тем, что в сентябре 2016 года Жилина застрелил киллер в ресторане «Ветерок» Одинцовского района Подмосковья. По словам источника агентства, оперативники уже установили, что в Подмосковье за Жилиным наблюдение вел один из родственников Юрия В. Позже именно он предоставил оружие и автомобиль трем непосредственным исполнителям преступления.

«Это далеко не единственное убийство, которое совершено группировкой Юрия В., — высказал ранее мнение источник агентства. — „Кровавый след“ за ней тянется еще со времен расстрела в 2007 году авторитетного бизнесмена Максима Курочкина (Макс Бешеный). Ходили разговоры, что к организации и поиску исполнителей имели отношение Юрий В. и его друг и деловой партнер Эдуард Аксельрод. Эта же пара нашла исполнителей для расстрела бывшего депутата ГД РФ Дениса Вороненкова. СБУ полагает, что „заказчиком“ данного преступления являлся Владимир Тюрин. Потом между Юрием В. и Аксельродом возник конфликт, тот якобы начал сотрудничать с СБУ по „делу Вороненкова“, благодаря чему остался на свободе. После чего в ноябре 2017 года его застрелил киллер в Харькове». Теперь выяснилось, что и Дидковского, который был хорошо знаком с Аксельродом, вероятно, нет в живых.

Автор: Юрий Вершов; Росбалт