Смерть на зоне. Как хоронят людей в тюрьмах Беларуси

Каково это стареть в неволе осознавая, что единственным способом прекращения наказания будет смерть. Кто проводит тебя в последний путь крик сотрудника из санчасти, о том, что ему здесь не нужен труп, или смех тех, кто раньше сидел с тобой в одном бараке? Корреспондент беларусского издания KYKY поговорил с бывшим осужденным – Виктором К., отбывшим наказание по «народной статье» о смерти на зоне.

Это жёсткий текст, но всё, описанное ниже, происходит рядом с нами — правда, в параллельной реальности, оказаться в которой, кстати, при действующем в Беларуси УК не так уж и сложно.