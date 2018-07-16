Таможенные «евробляхосхемы»: чиновники закрывают глаза, ловчилы «заносят» кому надо

Непрозрачний ввоз в Украину автомобилей на европейских номерах стал источником дохода для целого слоя нечистых на руку бизнесменов, которые открыто действуют на глазах украинских таможенников. И об этом не могут не знать столичные руководители всей государственной фискальной службы. Работающие на государство, но пользующиеся ценной недвижимостью и дорогими автомобилями, по странному стечению обстоятельств, записанными на их родственников.

Журналисты программы «Схеми» отправились на Волынь, чтобы исследовать, как на практике происходит массовый въезд нерастаможенных автомобилей на территорияю Украины. И разоблачили целую схему, в которой задействованы не только украинские граждане, но и малоимущие белорусы — жители приграничных сел. Прямо накануне выхода этого расследования, председатель Волынской таможни Виктор Кривицкий, через которую реализуют эти схемы, пошел на повышение: теперь он — временно исполняющий обязанности заместителя председателя всей ГФСУ по таможенному направлению. Но есть ли ему чем гордиться?

Работающие на государство, руководители всей государственной фискальной службы, сами ездят на дорогущих иномарках и дивут в огромных усадбюах и квартирах.... записанными на их родственников.

В последние годы на украинском улицах значительно больше автомобилей с европейской регистрацией: Польша, Литва, Германия, Болгария, Чехия ... Автомобилей с государственными номерными знаками этих стран въехало в Украину больше всего. Значительная часть их владельцев — не иностранцы, а украинские граждане. Основных причин такой ситуации две.

Автомобилей с европейской регистрацией значительно больше в последние годы на украинском улицах

Первая — желание сэкономить, ведь сейчас все сборы при растаможивании европейской машины в Украине могут обойтись в немалую сумму. Вторая заключается в том, что растаможить старые, а значит, дешевые машины сейчас нельзя, в отличие от тех, которые были выпущены после 2009 года и соответствуют экологическому стандарту «Евро-5».

Что позволяет украинское законодательство?

Существует два основных пути ввоза в Украину автомобилей с иностранной регистрацией: в режиме транзита или в режиме временного ввоза. В первом случае автомобиль может без нарушений пробыть в Украине от 5 до 10 дней, после чего ему нужно снова выехать и заехать через пункт пропуска на границе. Таким образом завезти в Украину машину может как иностранец, так и украинец. Этот вариант часто используют жители приграничных областей.

А вот в режиме временного ввоза авто с иностранной регистрацией может находиться в Украине до одного года. По украинскому закону, его могут использовать только те граждане, которые его завезли, они также не имеют права использовать эти автомобили для предпринимательской деятельности, разукомплектовывать и передавать во владение, пользование или распоряжение другим лицам.

Интересно, что положение Таможенного кодекса Украины частично противоречит Стамбульской конвенции о временном ввозе, к которой Украина присоединилась в 2004 году. Если Таможенный кодекс позволяет пользоваться автомобилем только тому лицу, которое его завезло, то статья 7 Приложения С Стамбульской конвенции предусматривает, что «транспортные средства частного использования могут использоваться третьими лицами, имеющими надлежащее разрешение пользователя права временного ввоза. Каждая Сторона может позволить такое использование лицом, постоянно проживающим на ее территории, особенно если она использует его имя и в соответствии с инструкциями пользователя права временного ввоза».

Впрочем, ввозя автомобили на еврономерах в Украину, граждане нередко отходят от правил. Например, заезжают в страну в режиме транзита, но не выезжают из нее в определенный срок — до 10 дней. За это предусмотрен штраф в 8500 гривен. «Штраф за нарушение таможенного кодекса — его оплатил, и все. В принципе, уплата его при пересечении границы, то есть, заплачу — и все, и больше никаких последствий нет, согласно действующему законодательству», — объясняет владелец машины на еврономерах Николай Малуха.

По состоянию на 1 мая 2018 года, по данным Государственной фискальной службы, в Украине находилось более 315 000 авто с иностранной регистрацией. Больше трети — 125 000 — с нарушением срока пребывания. Ввозить авто на год выгодно только иностранцам, поскольку они не должны платить таможенные платежи. Неудивительно, что в схеме при ввозе на год автомобилей с зарубежной регистрацией нередко возникает дополнительное звено в виде гражданина другой страны.

Журналисты «Схеми» нашли в интернете много объявлений о продаже завезенных на год авто и решили исследовать, как для украинцев их завозят граждане других стран и какие нарушения при этом возникают. Для этого отправились на Волынь.

«Затмение» на Волынской таможне

Один из возможных путей ввоза автомобилей на «евробляхах » — пункты пропуска Волынской таможни Государственной фискальной службы Украины.

Схема работает следующим образом. Автомобиль с территории Евросоюза в режиме транзита заезжает в Украину, например, через пункт пропуска «Ягодин» в Волынской области, на границе с Польшей. В таком статусе он имеет право находиться в стране не более 10 дней. За это время автомобиль едет на другой пункт пропуска, например, «Доманово», уже на границе с Беларусью. И здесь начинаются интересные вещи. Авто выезжает из Украины, однако не въезжает в Беларусь. На нейтральной территории в автомобиль садится гражданин Беларуси, который имеет доверенность от владельца авто. Он заезжает в Украину, выходит из машины и вскоре, иногда пешком, возвращается в Беларусь. Автомобиль остается у пользователя-украинца, который также получает доверенность от собственника.

Распространенность такой схемы подтверждают продавцы автомобилей на луцком авторынке. Общаемся с тем, кто пытается продать старенький «Мерседес»:

— Сам лично пригоняю, ставлю на учет.

— А на кого она поставлена на учет?

— Она поставлена на прибалта, не на фирму.

— А как она загнана?

— На год на белоруса. Все, без вопросов, через год я выгоняю вам. Свои машины я выгоняю.

— А как это все происходит? То есть, когда покупаешь машину здесь, значит, выходит доверенность же на белоруса, или нет?

— Я вам даю непосредственно от хозяина доверенность ...

— Вы говорите, белорус загонял. А в чем тогда его роль? На него тоже что-то оформлено?

— Просто он загнал на год — и все. Формально.

Один из возможных путей ввоза автомобилей на еврономерах — пункты пропуска Волынской таможни

Другой продавец рассказал о схеме подробнее:

«Заехала из Ягодина и сразу же поехала на Беларусь. То есть, транзитом выезжаем, оформляем документы, заезжаем, год времени должны официально ездить.

Вы звоните ко мне. Я вам даю телефон этого человека, который оформлял на таможне, он заранее ищет этого белоруса, на которого оформлена машина, и просто-напросто выезжаете. Вы подъезжаете к границе, он оформляет вам все документы. Есть „решалы“, которые делают все формальности. Люди, которые получают за это определенные средства, которые заносят туда, куда надо, эти 400 долларов, платят белорусу и все остальное. Ваша задача будет просто подъехать к границе, он приедет, с вами сядет, переедет с вами границу, сделает абсолютно все документы, потом заедете через Беларусь. На территорию Беларуси вы не попадаете ... В транзитной зоне вы разворачиваетесь, и все, вам сажают белоруса этого, вы заезжаете с документами, он забирает документы и уходит. Если нет очереди, полчаса это может занимать».

Объясняют, что эту процедуру надо повторять раз в год, чтобы продлить еще на год право езды:

— А сколько стоит перезагнать авто?

— 400 долларов.

— То есть, тот же человек может перезагнать?

— Если найдем того самого, то будет дешевле.

— А может перезаганять не тот самый человек, что ли?

— Можем того же белоруса не найти, тогда нужен будет другой.

На границе между Украиной и Беларусью на пункте пропуска «Доманово» журналисты «Схем» стали свидетелями одной из вышеописанных схем собственными глазами.

«Схеми» стали свидетелями незаконной махинации с «евробляхами» на пункте пропуска «Доманово»

Сначала микроавтобус на литовских номерах проехал из Украины в сторону Беларуси, но уже через несколько часов он успешно вернулся в Украину.

Этот автобус на литовских номерах сначала поехал в сторону Беларуси, а через несколько часов вернулся

20 долларов вознаграждения для белоруса

Кто эти белорусы, которые соглашаются участвовать в схеме, что позволяет украинцам ездить на нерастаможенных автомобилях, и какую выгоду они с этого имеют? От источников на таможне «Схеми» получили данные за несколько месяцев по ввозу гражданами Беларуси автомобилей на литовских и польских номерах в Украину. Нередко это — жители сел и небольших городов недалеко от границы с Украиной.

Так, по данным, полученным журналистами, только за май 2018 года через таможенный пост «Доманово» (Волынская область) въехали почти 3000 тысячи нерастаможенных автомобилей с европейской регистрацией, за рулем которых были именно граждане Беларуси. Коллеги из белорусской редакции Радио Свобода проехались по адресам нескольких людей в разных населенных пунктах, которые якобы въезжали на авто в Украину в режиме временного ввоза.

По данным источников «Схем» в ГФС, пять человек с одной фамилией из белорусской деревни Федоры Брестской области в мае 2018-го заезжали в Украину, каждый — на отдельном авто. Однако, некоторые из них уверяют, что вообще никаких автомобилей в Украину не ввозили, несмотря на наличие информации об этом в украинских государственных базах.

— У меня вообще и прав-то нет, и вообще, я и не мечтаю о них.

— Нет у вас никакой машины?

— Нет, и не было. И финансов даже нет на нее.

— То есть, никаких машин? Ни Audi, ни Volkswagen?

— Нет. И вон соседку спросите, был ли у меня мотоцикл хоть какой-то. Вот одни велосипеды. Вот то, что у меня есть.

— А в Украине когда-то были?

— Я был только здесь, на Удрицке. Но это мы ездим просто за покупками.

Житель белорусского села Владимир Гунько утверждает, что никаких автомобилей в Украину не ввозил

Отрицал свою причастность к перегону автомобилей на еврономерах и житель села Заостровеччя, данные которого содержатся в украинской базе о пересечении границы:

— Нет, ничего не перевозили.

— Никогда не перегоняли машину, никакую?

— Нет.

— Просто нам сказали, что Opel Astra — у Антона Анатольевича.

— Нет, никакой машины у нас нет. Где вы во дворе видите?

Этот житель белорусского села Заостровечья тоже отрицает свою причастность к перегону «евроблях»

Но часть белорусов признает: машины в Украину они все же ввозили. Среди них — житель белорусского села Заритово.

— Пусть находится там машина. Главное, что не я. Я же здесь.

— А вы на ней не ездите?

— Конечно, нет.

— А перегоняли ее туда?

— Было дело, продал машину туда.

— Вы ее туда продали? Понятно. И вы больше ею не пользовались и не ездили на ней?

— Нет.

— А вы понимаете, что это не совсем правильно?

— Микрофон выключите.

А вот этот белорус признает: машины в Украину ввозил

А вот житель села Заостровечья даже согласился рассказать детали этой схемы.

«Я просто брал паспорт. Там таксист брал, людей шесть с собой. Там из нашего села людей 40-50 уже ездили. Мне просто позвонили, сказали: хочешь заработать 20 долларов? „Конечно, — говорю: — А что надо?“ Ничего, только паспорт, и чтобы не было судимости. Говорю: „Все нормально. У меня работа есть, работаю, как положено, на государственном предприятии“. Денег, думаю, 20 долларов не помешает. Я поехал. Нас рассадили по разным машинам. Как он сказал, это можно делать только раз в год», — рассказал он.

Один из жителей деревни Заостровечья согласился рассказать детали «евробляховской» схемы

«Иностранные» нотариусы и недействительные номерные знаки

Интересно, что случался даже ввоз автомобилей с европейской регистрацией по поддельным документам якобы от иностранных нотариусов. Такие случаи выявляли и пограничники, и сами таможенники, в частности, на пункте пропуска «Ягодин» Волынской таможни. Как отмечает спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, выявление этой схемы и ее изучение продолжалось больше полугода.

«Была разоблачена схема, когда злоумышленники, используя практически полный пакет поддельных документов, завозили автомобили польской регистрации и по таким же поддельным документам затем реализовывали автомобили уже на территории Украини. Задокументовано 47 таких эпизодов, но это еще не конец, следствие продолжается. Сейчас по делу проходит 9 человек, двум из них уже вручено подозрение», — объясняет он.

Интересно и то, что часть автомобилей с литовской регистрацией была ввезена в Украину с недействительными номерными знаками. Такие авто «Схеми» заметили и на авторынке, и на сайтах по продаже машин. Проверить это можно на сайте литовского государственного предприятия Regitra просто по номерному знаку и ВИН-коду автомобиля. В части случаев, напротив категории «Государственный регистрационный номерной знак для участия в общественном дорожном движении» стоит отметка — «недействительный». Сами продавцы проблем в этом не видят.

На сайте литовской Regitra можно проверить действительность номеров автомобиля

«Смотрите, я на границе заезжал, меня останавливали уже три раза полицейские. Вот я страховку сделал, действующую год, никаких вопросов не возникало. Мне самому было интересно. Понятно, что это не 5-дневная, это на год загнанная», — говорит один продавец.

«Не знаю, не может такого быть. Он сам загонял, он там с трала снял ее и сразу поставил на литовскую. Она на Киев ездила, в Киеве останавливали, и ничего», — рассказывает другой продавец.

В ответ на письмо «Схем» в литовском госпредприятии ответили, что машины с недействительными литовскими номерными знаками не могут участвовать в общественном дорожном движении из-за отсутствия действительного страхования и техосмотра, поэтому управление таким авто является нарушением.

«За управление автомобилем с недействительными номерными знаками может быть назначено наказание, какое именно — определяется в каждой стране отдельно. Транспортные средства с недействительными номерными знаками ... можно перевозить только на трейлере», — объяснили в фирме.

Таможенники-контроллеры. Непрофессионализм или нарочитое «равнодушие»?

Непрозрачный ввоз автомобилей в Украину неизбежно приводит к коррупции среди работников таможни. Ведь разве могут они не видеть случаи, когда машины на еврономерах завозят белорусы, которые сразу же покидают Украину пешком? Почему они закрывают на это глаза? В судебном реестре зафиксированы лишь несколько приговоров по таможенникам, которые якобы получали деньги за беспроблемное оформление автомобилей с иностранной регистрацией.

Волынскую таможню возглавляет Виктор Кривицкий. Значительную часть карьерного пути он прошел в налоговых органах Винницы, как и исполняющий обязанности председателя всей Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан. На время подготовки сюжета в эфир номера Кривицкого были отключены. На сообщение мессенджера он не ответил.

Волынскую таможню возглавляет Виктор Кривицкий

В самой Государственной фискальной службе уверяют, что каждый раз проверяют транспортные средства, пересекающие границу Украины.

«Проверяем мы их путем запросов в другие страны, и эти запросы таможня не имеет права проверять прямо. Мы каждый раз работаем через международные соглашения, поэтому привлекаем ГФС и МИД. Как только транспортное средство заезжает на таможенный пост, оно там может находиться максимум 4 часа, что мы можем там задержать и посмотреть. Но иногда бывает так, что ответ приходит через две недели, три недели после того, как мы запрос дали. И в этом случае мы не имеем права удерживать человека так долго. Волынская таможня массовость этих нарушений фиксирует последние два года точно. И мы каждый раз говорим о том, что таможне не хватает полномочий, чтобы навести порядок в этой сфере», — отмечает пресс-секретарь Волынской таможни ГФСУ Валентина Черныш.

В ГФС есть и специальный департамент, который занимается такими нарушениями, которые, среди прочего, касаются и непрозрачного ввоза автомобилей, — Департамент организации противодействия таможенным правонарушениям, который возглавляет Василий Поезд.

Как же живет таможенник Поезд, который всю жизнь работал исключительно на госслужбе, и задача которого — выявлять и противодействовать правонарушениям на таможне, вроде тех, что описаны в этом сюжете?

«Схеми» посетили его, согласно документам, незавершенный дом в селе Гатное под Киевом. Там журналисты заметили, в частности, Audi Q7, которой, согласно декларации Поезда, пользуется его жена. Правда, оформлен этот дом не на главного таможенного контроллера, а на его мать, которая ранее работала в сфере образования в Черкасской области. Откуда у нее такие средства на имение?

«Это же не значит, что если на ней, то она его построила. Это родителей моих, родители его строили, вместе с родителями моей жены, и также в декларации я отметил, что я принимал участие в строительстве ... Это все вместе сложились, его построили уже там», — пояснил «Схемам» сам Поезд.

Всей таможней и налоговой, что сейчас объединена в Государственную фискальную службу, руководит Мирослав Продан. Как он оценивает ситуацию относительно нарушений при ввозе в Украину машин с европейской регистрацией? На момент выхода сюжета «Схемам» не удалось получить его устный или письменный комментарий.

Всей таможней и налоговой, что сейчас объединена в Государственную фискальную службу, руководит Мирослав Продан

Как и главный таможенный контроллер Василий Поезд, Мирослав Продан также пользуется недвижимостью, оформленной на родственников: квартирой более чем на 100 квадратов своей родной сестры в одном из жилых комплексов бизнес-класса в столице. Сама она, согласно данным ее страницы в соцсети, проживает в Винницкой области.

В этой столичной новостройке Мирослав Продан арендует у своей сестры квартиру более чем на 100 квадратов



В Раде готовятся изменить закон

Решить вопрос с автомобилями с иностранной регистрацией в Украине взялись народные депутаты. Среди них — законопроект председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной. В частности, он предусматривает изменения в Налоговом кодексе.

«Мы заменяем эту непонятную сейчас действующую систему установления ставки а кцизного налога на прозрачную — которая легко читается, просчитывается и воспринимается гражданами», — объясняет депутат. Этим законопроектом предусмотрены и изменения в Таможенный кодекс, например, подходов по использованию автомобилей иностранцами.

Народный депутат Нина Южанина отмечает, что в ее законопроекте четко прописано создание единой информационной базы между пограничниками, таможенниками и нацполицией

«Для того, чтобы урегулировать этот режим временного ввоза, из-за применения которого сейчас идут значительные нарушения, мы выписали четко нормы, ... такое лицо, не гражданин Украины, может завозить автомобиль не более чем на 30 дней без временной регистрации этого автомобиля в наших государственных органах», — отмечает Южанина.

По ее словам, в документе также четко прописано создание единой информационной базы между пограничниками, таможенниками и нацполицией. «Патрульная полиция действительно будет иметь доступ к этой базе, и уже все автомобили, прибывающие с нарушениями ... эта информация будет обновляться и отображаться. Эта база готовится, она почти готова. И с принятием закона эта база заработает сразу», — заключает депутат.

Но удовлетворяют ли предложения Южанина владельцев «евроблях»?

«Сейчас в этом законопроекте все же будет отменено „Евро-5“, если он будет принят. Это первый огромный плюс. То, что это не поправки, а законопроект, и не только для тех, кто уже ввез автомобили, но и для всех украинцев. Единственное, что нас сейчас реально не устраивает — очень маленький сегмент людей заинтересуют те ставки по акцизу, которые сейчас предлагаются. Если эти ставки будут снижены, то тогда нас в принципе может все устроить», — поясняет член ВОО «АвтоЕвроСила» Александр Полянский.

Член ВОО «Авто Евро Сила» Александр Полянский возмущен ставками по акцизу, которые предлагаются в законопроекте Южаниной

А пока Верховная Рада за возможное компромиссное решение государства с владельцами «евроблях» и автоимпортерами проголосовала в первом чтении, машины с иностранной регистрацией будут и дальше загонять в Украину. И в частности, с помощью показанных в этом материале непрозрачных схем, когда официальный владелец автомобиля — иностранный гражданин или фирма, вот только ездит на нем украинец. А в самом сердце этой схемы — гражданин Беларуси, который, похоже, за небольшое вознаграждение может осуществить все необходимые операции с временным ввозом-вывозом автомобиля, что позволит затем украинцам ездить на этой машине целый год, не платя в бюджет надлежащие сборы.

Все это происходит прямо на глазах самих таможенников на границе. И об этом не могут не знать столичные руководители всей государственной фискальной службы. Работающие на государство, но пользующиеся ценной недвижимостью и дорогими автомобилями, по странному стечению обстоятельств, записанными на их родственников.

Автор: Катерина Каплюк, Радіо Свобода