DDoS-атака на государственную систему: Почему власть не может урегулировать проблему «блях»

Количество автомобилей на иностранной регистрации в Украине непрестанно растет. По данным Государственной фискальной службы, в прошлом году в режиме транзита в Украину ввезли приблизительно 300 тысяч траспортных средств. Причем, половина из них эксплуатируется с нарушением сроков пребывания в Украине.

Покупка автомобиля, особенно нового, для большинства граждан всегда считалась сказочной роскошью. Но в настоящее время эта сказочная мечта стала реальной. Покупка автомобиля стала более доступной благодаря схеме временного ввоза автомобилей на европейской регистрации, с помощью которой дешевые подержанные иномарки попадают в Украину без налогов и таможенных платежей и могут использоваться годами.

Водителей таких автомобилей часто останавливает полиция, их штрафуют, а в некоторых случаях вообще отбирают транспортные средства. В Украине продолжаются споры активистов с властью относительно их легального использования. А за рубежом расследуют законность их перемещения в нашу страну.

Ситуация вредит и легальному бизнесу, а также простым украинцам, которым стало тяжелее продать свой подержанный автомобиль с украинским паспортом и купить что-то новое. Вся эта ситуация привела к расколу общества на два лагеря.

Страшное слово «евробляхеры» раскололо украинцев на два лагеря. Те, кто «за» то, чтобы водители автомобилей на иностранных номерах смогли легализовать свою собственность в комфортных условиях. И те, кто «против» того, чтобы государство закрывало глаза на нарушение законодательства и поддавалось шантажу. И те, и другие приводят «безапелляционные аргументы»

Аргумент №1. Высокие пошлины защищают внутреннего производителя.

Контраргумент: Никаких автопроизводителей нет

За 2017 год было выпущено 7296 автомобилей, это больше на 63% чем в предыдущем году, но назвать это полноценным производством нельзя. Тем более несравненными являются объемы производства с количеством импортированных авто — 153,4 тысячи авто, в бюджет поступило почти 21,3 млрд грн.

«Поэтому, пошлина как элемент протекционизма по отношению к отечественному производителю не имеет и не имела в большей степени содержания, поскольку в Украине производились автомобили только малого класса», — пишет «Цена государства».

Тогда как, высокий уровень налоговой нагрузки применялся даже к тем типам авто, которые никогда не производились в Украине: средний и представительский класс, микроавтобусы, грузовики.

Фактически, государство бы должно было защищать тарифными и нетарифными методами именно производителей авто малого класса. Однако значительные налоги на все автомобили никак не способствовали повышению конкурентоспособности национального производителя.

Напротив, отсутствие конкуренции позволило производителям устанавливать необоснованные цены, пример: «Ланос» за 10 тысяч долларов.

Таким образом, высокие пошлины и акцизы способствовали исключительно наполнению бюджета, то есть имел место фискальный эффект.

В то же время высокие ставки налогов привели к появлению разнообразных схем полулегального (или совсем нелегального) ввоза автомобилей в Украину.

После коллапса отрасли автомобильного производства, пошлина потеряла свою регуляторную функцию как непрямого налога.

Аргумент №2: Высокая пошлина наполняет государственный бюджет.

Контраргумент: Снижение акцизов привело к увеличению поступлений

С 01 августа 2016 года Законом Украины №1389-VIII были установлены сниженные ставки акцизного налога на легковые автомобили, которые использовались.

Например, на автомобиле с объемом двигателя от 1500 до 2200 куб. см акцизный налог уменьшен в 6 раз.

За 2017 год за уменьшенными ставками акцизного налога было импортировано 69,5 тысячи авто с уплатой 5,1 млрд грн. (за 2016 год — 15,1 тыс. с уплатой 1,2 млрд грн). В целом за 2017 год импортировано 153,4 тыс. легковых авто, что на 77% больше, чем в 2016 году.

Таким образом, либерализация налогов на импорт авто способствовала позитивной динамике по количеству ввезенных автомобилей и уплате налогов, посчитали в «Цена государства».

Аргумент №3 Удовлетворение требований «евробляхеров» является легализацией нарушения закона.

Контраргумент: Существование «евроблях — это уже совершенный факт.

«Евробляхи» уже в Украине, и даже при наиболее неблагоприятных для себя условиях, максимум отдадут свои авто на разборку. Собственно, появлению и распространению автомобилей на еврономерах способствовало несколько факторов: — необоснованно завышенные цены на авто на внутреннем рынке; — наличие «перегонщиков», которые быстро приспособились к конкретным условиям и обстоятельствам; — институционная слабость государственных органов и их коррумпированность; — отсутствие опасений относительно привлечения к административной ответственности в результате невозможности государства сформулировать четкую позицию.

По информации Государственной фискальной службы, состоянием на 31 января 2018 года на территории Украины находятся почти 425,4 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией. «То есть, у нас прямо под ногами ресурс получения дополнительно около 200—400 млн. долларов, если исходить из средней суммы таможенных платежей в 500—1000 дол. США», посчитали в «Цена государства».

«Евробляхи» — это такая себе DDoS-атака на государственную систему с целью довести ее до отказа. И система (таможня, пограничная служба, полиция)... отказала. Ситуация острая. Депутаты — в «шпагате»: стать на ту, или другую сторону — означает автоматически потерять рейтинг в среде другой стороны.

«Мы пытались как можно быстрее зарегистрировать законопроекты, которые бы комплексно решили проблему. От членов комитета мы передали обращение Андрею Парубию, в котором сообщили, что в четверг он должен вынести их на рассмотрение, — сообщила глава Комитета ВР по таможенной политике Нина Южанина. — У них идет речь об изменениях в Таможенный кодекс, которые касаются порядка использования авто иностранной регистрации. Также там идет речь о введении значительных штрафов за незаконное использование или нарушение сроков пребывания в стране. Наибольший штраф — 170 тысяч гривен. Думаю, что реакция будет, ведь на улицах Киева масса неудобств в настоящий момент».

К этому она прибавила, что, например, предлагаемые акцизы на авто возрастом 10 лет — 1 тыс. евро.

«Активисты говорят, что это много. Но, например, растаможивание такого же авто в Польше стоит вдвое дороже», — добавляет Южанина.

В настоящее время в Раде, кроме пакета законопроектов Южаниной, и ее коллег по комитету, зарегистрирован альтернативный пакет авторства группы нардепов, которая предлагает радикально низкие ставки растаможивания для «еврономеров», — все те же максимум 500 евро.

Автоэксперт Олег Назаренко считает, что предложение комитета может решить проблему, которая сложилась за счет введения штрафов за нарушение, но нужно снижать налоги на растаможивание:

«Должно пропасть искушение нарушать закон. Посредники, которые курируют этот бизнес, берут за свои услуги до 1600 евро. Если бы был такой налог, то водители платили бы эти деньги государству, потому что после этого получили бы растаможивание», — сказал Назаренко.