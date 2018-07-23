Криминальная Молдова: спортсмены на ринге, преступники за его пределами

Ион Шолтояну является самым титулованным молдавским спортсменом в области боевых искусств. Он был чемпионом бывшего СССР, чемпионом Европы и мира по различным видам спорта: боксу, рукопашному бою, кикбоксингу или муай-тай. В дополнение к многочисленным медалям, выигранным на десятках международных туров, Шолтояну включил в «список достижений» и два убийства.

Жертва из казино и спасительные изменения в законодательстве

Первой жертвой спортсмена Иона Шолтояну стал Джамбулат Питула, также известный как Джамбат, как его называли друзья и представители приступного мира. Однажды вечером, в 2003 году, Шолтояну находился в казино гостиницы «Naţional». В какой-то момент, в казино вошел Джамбулат Питула в сопровождении Ирины, бывшей жены друга Шолтоану, умершего незадолго до этого в результате дорожного происшествия. Между Шолтойану, с одной стороны, и Джамбулатом с Ириной, с другой стороны, возник устный конфликт, который усугубился, приведя к гибели Джамбулата Питулы.

В 2011 году знакомый Шолтояну заявил для ZdG, что после обмена несколькими жесткими фразами, Джамбулат достал нож и направил его на Шолтояну. Тот вытащил пистолет и выстрелил в ногу Джамбулата. В том же 2011 году, Петр Урсу, тогдашний адвокат Шолтояну, сказал, что ему помешала ступенька, находившаяся поблизости, и он, будучи в состоянии аффекта, падая, выстрелил еще несколько раз. Впоследствии экспертиза показала, что Шолтояну выпустил не менее 8 пуль, три из которых попали точно в Джамбулата, который умер на месте.

Шолтоану был обвинён и обвинен в «убийстве, совершенном в условиях превышения пределов законной обороны». Однако 12 июня 2003 года вступил в силу новый Уголовный кодекс Республики Молдова, в котором больше не было статьи, по которой был обвинен Шолтояну. Все уголовные дела, возбужденные на основании фактов, которые, согласно новому Уголовному кодексу, больше не считались преступлениями, подлежали закрытию. Таким образом, по заявлению государственного прокурора, Алены Гытлан, судебная инстанция закрыла дело Шолтояну 2003 года, вследствие чего он был освобожден.

Приговоренный за убийство, шантаж и незаконное хранение оружия

7 лет назад, 19 сентября 2011 года, бывший боец ​​совершил рецидив. Находясь на террасе ресторана в центре Кишинева, Шолтояну насмерть застрелил бывшего полицейского и предпринимателя, Иона Стратулата. В отличие от 2003 года, когда Шолтояну стоял возле тела Путилы до прибытия полиции, в 2011 году, спортсмен сразу же бежал с места преступления. Адвокат Шолтояну тогда заявил для ZdG, что Шолтояну скрылся с места преступления, потому что он боялся, что его закажут люди Стратулата. Он был задержан несколькими днями позже в Варнице.

Из показаний, данных Шолтояну в ходе процесса, следует, что у причин конфликта между ним и Стратулатом более старые корни, связанные с их деятельностью в «Elat». Стратулат был одним из акционеров общества, владеющего торговым центром «Elat», а Шолтояну руководил спортивным клубом «Mix Fight», основанным «Elat». Шолтояну заявлял, что, после вхождения в состав акционеров в 2008 году, Стратулат противился постоянной финансовой поддержке спортивного клуба. После серии бурных дискуссий на террасе ресторана, Шолтояну вытащил оружие и трижды выстрелил из пистолета модели «ТТ», которым владел легально.

Перед лицом судей, бывший спортсмен заявлял, что он был вынужден стрелять в Стратулата, чтобы защитить свою жизнь, поскольку, во время беседы, его рука несколько раз тянулась к кобуре пистолета. Но эти аргументы не убедили судей, которые в октябре 2013 года приговорили его в первой инстанции к 14 годам лишения свободы в пенитенциаре закрытого типа. Впоследствии, наказание было уменьшено до 12 лет лишения свободы. Шолтояну был признан виновным по 3 основаниям: убийство, незаконное хранение оружия и шантаж бизнесмена Геннадия Калараша, которого он, вместе с другими лицами, вынудил уступить акции в бизнесе казино.

Убийство в Оргеевских кодрах

Ион Коркодел был приговорен к восьми годам тюрьмы, а Константин Цуцу был оправдан

Еще одно преступление с участием бойца имело место 28 апреля 2012 года возле ресторана «Doi Haiduci» в Оргеевских кодрах. Группа лиц, среди которых и чемпион K1 Константин Цуцу, спустя некоторое время ставший депутатом, участвовала в ссоре, повлекшей стрельбу и смерть. Алексей Веретко, по прозвищу «Красавчик», был убит на месте, а бывший полицейский Юрий Матковский, который был вместе с жертвой, был ранен. Конфликт в Кодрах состоялся после драки, начавшейся предшествовавшим вечером между Алексеем Веретко и Раду Андрицко перед дискотекой в ​​Оргееве. По приезду в лес, с целью уладить этот конфликт между членами группировки Андрицко, включавшей более 10 человек, в том числе Константина Цуцу, с одной стороны, и Веретко, приехавшего вместе с Матковским, с другой стороны, возникла перестрелка, ставшая фатальной для «Красавчика».

После инцидента, на имена ряда участников были выданы ордеры на арест, в том числе на нынешнего депутата-демократа Константина Цуцу, все они находились в розыске. Цуцу, однако, так и не нашли. Он появился только после того, как магистраты Суда сектора Центр изменили меру ареста, Цуцу сначала отправляются под домашний арест, а затем был отпущен на свободу под судебный контроль.

Единственный осужденный, оставленный на свободе, но задержанный за незаконный оборот наркотиков

Сегодня, спустя шесть лет после этого инцидента, единственное лицо было осуждено, Ион Коркодел, который признался, что именно он застрелил Веретко. В мае 2016 года Оргеевский суд приговорил его к 8 годам лишения свободы, но его оставили на свободе, поскольку приговор вступил в силу только после решения Апелляционной палаты (АП) Кишинева. Коркодел также отделался запретом покидать страну, у него отняли паспорт.

Взамен, депутат Константин Цуцу был оправдан, магистраты Оргеевского суда сочли, что «деяние обвиняемого не соответствует элементам преступления». Цуцу также получил обратно оружие, которым он владел на момент совершения преступления в Оргеевских кодрах. Аналогичным образом, были оправданы и другие участники.

Как и в случае с Оргеевом, слушания в Кишиневской АП откладывались несколько раз. Последнее судебное заседание, 13 июня этого года, было прервано, а следующее было назначено на 12 сентября.

В начале октября 2017 года, Коркодел, наряду с другими лицами из так называемой группировки «Борман», включая Олега Прутяну, также участвовал в убийстве в Оргеевских кодрах, были задержаны по другу делу, возбужденному за контрабанду наркотиков. По словам заместителя начальника Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делам, Виталия Бусуйка, уголовное расследование завершено, а дело передано в суд.

Молодой человек убит в драке, и задержаны два спортсмена

Аурел Игнат находится под предварительным арестом. 25 июня суд продлил мандат превентивного ареста на 30 дней

Самый свежий случай убийства с участием спортсменов, так же, профессионалов контактных видов спорта, состоялся в ночь с 18 на 19 мая 2018 года перед ночным клубом в Кишиневе. 30-летний Сергей Беженарь, родом из Оргеева, был жестоко избит спортсменами, а через неделю, 25 мая, умер в Больнице скорой помощи. Только после смерти молодого человека, через неделю после преступления, дело получило огласку: спутница жизни Сергея Беженаря, описала в социальной сети все обстоятельства дела.

После того, как тема произвела взрыв интереса в прессе, власти задержали двух подозреваемых: бойцов Аурела Игната и Михая Пыргару, которые также получили ордера на арест на 30 дней. Впоследствии, в конце июня, их ордеры на арест были продлены. Тогда же, прокуроры объявили, что третьего подозреваемого, Евгения Делиу, подали в международный розыск. По окончании уголовного преследования и сбора всех доказательств дело, будет передано в судебную инстанцию. Если вина обвиняемых будет доказана, они рискуют до 15 лет лишения свободы.

Октавиан Цыку, историк, бывший боксер:

«Нам всегда говорили, что спортсмен, особенно боксер, явно превосходит каждого отдельного человека, поэтому он должен осознавать риски, которые он несет при осуществлении различных действий, будь то защита или предотвращение… По сути, это похоже на обычай, он понятен всем. Но тренер – тот, кто видит спортсмена только в спортзале. Он не единственный, кто может повлиять на спортсмена. Существует также среда, в которой живет спортсмен, условия, в которых он находится, и жизненные перспективы. У него больше выбора, когда он трудоустраивается, и этим объясняется, почему в 90-х годах в криминальных группировках участвовало так много спортсменов, и почему все еще существуют ситуации, когда спортсменов ловят на различных преступных действиях. Однако, эти случаи следует рассматривать индивидуально и не экстраполировать на спорт в целом. Как и в любой другой области, спортсмены не являются пришельцами из другой галактики. Это люди, которые живут в среде, в которой они находятся. Тренер тоже играет роль, но, давайте не будем забывать, что спортсмен является продуктом школы, в которой находится, семьи, квартала, где он растет. Все это вносит большой вклад».

Автор: Анатолий ЕШАНУ; ZdG

