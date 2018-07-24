Магазинный вор: «Мне вообще нравилось, что можно брать все, что захочешь, и за это не платить»

— Да, есть такое дело. Входя в помещение, уже по привычке косишься по верхам, оцениваешь обстановку.



— Выходит, ты уже давно в этом опасном бизнесе, раз появились какие-то привычки?

— Вообще, это все с детства пошло.



— Даже так?

— Да. Что еще делать на районе? Мы только стенки разрисовывали да эмблемы с тачек тырили. А однажды мы с другом гуляли по рынку, и он с одного из лотков, которые торгуют всяким хламом, стырил резинку для волос. Я такой: “Уоу-уоу-уоу, чува-ак!” — загорелся этой темой, сам стырил пару мелочей с лотка — и все, меня развезло…



— Адреналин?

— Ага. Но с адреналином главное тоже не переборщить. Особенно когда только начинаешь лифтить, ты ситуацию вообще не контролируешь. Но со временем это проходит и ты перестаешь что-либо чувствовать вообще, ты просто ставишь это все на поток — воруешь-продаешь, воруешь-продаешь.



— А ты воровал для того, чтобы продать потом? Или для себя тоже что-то тырил?

— На продажу я никогда вещи не ставил и заказы не принимал. Были моменты, когда я так отдавал вещи. Хочешь очки? На тебе очки! У тебя днюха? На тебе еще какую-нибудь фигню. На бабки я никогда особо не запаривался.



— То есть ты чисто ради ощущений?

— Мне вообще нравилось, что можно брать все, что захочешь, и за это не платить. Захотел шмотку за четыре тысячи — взял.



— Ну а как же истории о том, что продавцы потом возмещают убытки от краж?

— Дела немного не так обстоят. В сумму товара уже вложены все риски и расходы: доставка, цены на бензин, таможенные пошлины, страховка на случай пожара, потопа, землетрясения, нашествия саранчи, ну и, конечно, кражи. Ну а люди за это за все платят. За кражи процент не очень большой, но, видимо, достаточный для того, чтобы магазин работал без охраны. Реально, у нас в городе я знаю до фигища магазинов, работающих без охранников и без камер.



— А когда ты занялся шоплифтингом серьезно?

— Да практически сразу после истории с резинками. Полез в интернет, начал интересоваться. Потом присоединился к одной группе шоплифтеров в интернете (название по известным причинам не упоминаем. — Примеч. авт.), делал им дизайн для паблика ВКонтакте за определенный прайс.



— А чем вообще они промышляли в интернете? Полезные советы, курсы шоплифтинга в духе Тесака?

— Изначально там в команде было шесть человек. Кто-то делал “броники” — это пакеты, отделанные изнутри фольгой или экранирующей тканью, в которых можно выносить шмотки, и рамки не реагируют на них. Кто-то делал съемники — это штука для снятия круглых датчиков. Съемник состоит из пяти магнитов, расположенных крестом, центральный магнит — ниже остальных. Плюс все это обтянуто хомутом и залито герметиком. У нас продавались три вида съемников: первого, второго и третьего уровней. Первый — самый простой и самый дешевый, а третий был настолько мощный, что люди запросто ломали им себе пальцы. Еще одна проблема с мощными съемниками — ты примагничиваешься ко всему подряд вокруг.



— На фига он такой мощный нужен?

— Разные съемники — для разных датчиков. Какие-то можно снять только с помощью вот такого магнита.

— Что еще есть в арсенале у шоплифтера?

— Есть, например, специальные лазеры, которые сжигают камеры. То есть нацеливаешься лучом на объектив — и камера перестает работать. Еще есть глушилки. Я работал с акустомагнитными глушилками. Стоят они примерно под двадцать тысяч и с виду напоминают небольшой блок. Нажимаешь на кнопку — и глушилка создает поле, внутри которого противокражные ворота не видят датчики. Ну тут тоже: есть разные системы ворот, и для них нужны разные виды глушилок. Еще есть крючки — это для снятия датчиков типа SuperTag.