Как грузинский чемпион мира по боксу оказался в американской тюрьме

После ареста 8 июня 2017 года Хурцидзе содержится в манхэттенской федеральной тюрьме МDC, откуда его отправят к месту постоянного отбытия наказания. Вместе с Хурцидзе в разных районах США были обвинены 32 человека: половина — выходцы из Грузии, и судья Форрест разбила их на семь групп, но с тех пор, как обычно бывает в групповых делах, многие пошли на компромисс с прокуратурой и признали себя виновными, не доводя дело до суда присяжных.

Автандил Хурцидзе (2 мая 1979, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — грузинский боксёр-профессионал, выступающий в средней весовой категории. Чемпион мира по версии IBO (2011), временный чемпион мира по версии WBO (2017—н.в.) в среднем весе. Обладатель титулов чемпиона по версиям WBO International (2016—2017), WBC Silver (2011) и WBA Inter-Continental (2008—2010) в среднем весе. Занимает 1-ю строчку рейтинга WBO и является претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.



Арестованных объединили в организованную преступную группировку (ОПГ) Shulaya Enterprise по фамилии вожака группы, 41-летнего гражданина России и Грузии Раждена Бондоевича Шулая. Как было установлено, Шулая по кличкам “Ражден Питерский”, “Брат” и “Рома” входил в элиту преступного мира на постсоветском пространстве и считался “вором в законе”, коронованным в мае 2013 года на воровской сходке, которая состоялась на Кипре. Как написано в пояснении манхэттенской прокуратуры судье Форрест перед приговором Автандилу Хурцидзе, это “братство элиты преступников, ведущее начало со времен царей”.

Прокуратура сослалась на изданную в 2000 году книгу покойного Роберта Фридмана “Красная мафия: Как русские бандиты вторглись в Америку” (Red Mafia: How the Russian Mob Has Invaded Americ). Дело изначально велось по федеральному закону RICO о борьбе с организованной преступностью, и выступавшие в суде свидетели обвинения как могли перемывали кости этой русскоговорящей преступности по обеим сторонам Атлантики.

Шулая и Хурцидзе не признавали себя виновными и 5 июня 2018 года пошли на суд присяжных, который продлился 15 дней и завершился обвинительным вердиктом, грозящим подсудимым лишением свободы сроком до 20 лет. Присяжные признали Шулая и Хурцидзе виновными в рэкете (участии в ОПГ), вымогательстве денег, наркоторговле, незаконной организации азартных игр, кражах, включая компьютерные, и других преступлениях. Лично Автандил Хурцидзе был признан виновным в одном эпизоде рэкета и одном эпизоде мошенничества в Интернете.

Вердикт грозил ему лишением свободы сроком до 20 лет, так что приговор судьи Форрест можно считать гуманным, а вот Раждена Шулая могут оставить за решеткой на куда больший срок. Как сразу отмечалось и выделялось в их деле, Автандил Хурцидзе был не просто боксером-профи, а чемпионом мира в среднем весе по версии IBO (Международная боксерская организация) 2011 года, чемпионом мира по версии WBO (Всемирная боксерская организация) 2017 года и обладателем других чемпионских титулов. Арест в июне 2017 года помешал назначенному на 8 июля бою Хурцидзе с чемпионом мира, британцем Билли Джо Сандерсом.

Как установил суд, в ОПГ Shulaya Enterprise Автандил Хурцидзе получил кличку “Чакуч” (по-грузински — “Молоток”), а в боксерской среде его называли “Маленький Майк”, намекая на чемпиона мира Майка Тайсона по прозвищу “Железный Майк”. Судя по материалам дела и вердикту присяжных, “Молоток” Хурцидзе состоял при “Брате” Шулая замом по мордобитиям, в связи чем я вспомнил историю Красной армии, где якобы была должность заместителя командующего по морским делам, а сокращенно “замком по морде”. На суде присяжным показали видео, где Хурцидзе бьет человека по лицу, а после него то же самое делает Шулая, убеждая должника рассчитаться.

В пресс-релизе федерального прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Бермана повторяется, кто такой боксер Автандил Хуртидзе и что такое Shulaya Enterprise во главе с Ражденом Шулая — “вором в законе”, который обладал существенным влиянием в криминальном мире, предлагая помощь и защиту другим членам и сообщникам своей организации. Перечисляя виды преступных занятий этой ОПГ, Джеффри Берман называет насилие и вымогательство; проведение азартных игр и аферы в казино; похищение личных данных и мошенничество с кредитными картами; крупную торговлю крадеными товарами и отмывание денег через подставную компанию, которая якобы занималась импортом и экспортом водки; содержание в Бруклине борделя и дачу взяток правоохранителям.

В вердикте присяжных этого частично нет, но манхэттенский федеральный прокурор малюет черта преступности, а не стращает им.

Личное участие “Молотка” Хурцидзе прокурор Берман назвал “многочисленными актами вымогательства и насилия”, которые были частично сняты на видео самими преступниками, а частично видеокамерами в подпольном игорном доме Шулая, в квартире над грузинским рестораном в бруклинском районе Брайтон-Бич.

Автандил Хурцидзе также участвовал в “мирной” афере с целью обмануть игровые автоматы казино Атлантик-Сити и Филадельфии. В память автоматов определенной марки вводился сложный алгоритм, вычисляющий “поведение” такого автомата. Бить там было некого, а роль Хурцидзе состояла в том, что он помогал технарям этой аферы, включая 23-летнего Евгения Мельмана из Молдовы, налаживать сложную электронику, а рядовых участников обучал, как пользоваться для этого смартфонами для обмана в казино игровых автоматов.

Комментируя приговор, Джеффри Берман назвал Хурцидзе “преступником по собственному выбору”, у которого не было необходимости работать вышибалой долгов в организации Шулая. “Успешный атлет, — написал Берман, — Хурцидзе не зависел финансово и не подвергался давлению зависимости или страха и все же предпочел применять свой статус и свою силу как орудие на службе у известного преступника Раждена Шулая”.

За неделю до приговора Автандилу Хурцидзе его адвокаты Кен Вумбл и Меган Беннет направили судье Кэтрин Форрест меморандум, на 14 страницах которого просили суд вынести по данному делу “достаточный, но не больше необходимого” справедливый приговор, положенный по Уложению о наказаниях (Guidelines). Адвокаты написали судье, что их клиент рос в советской Грузии, где его молодость проходила между школой, помощью отцу-крестьянину, чтобы прокормить семьею, и занятиями борьбой и боксом в спортклубе, куда он поступил в 5 лет.

Попав в Нью-Йорк в 2014 году без знания английского языка, Хурцидзе “был принят как звезда в небольшую грузинскую общину Бруклина, часть большого русскоговорящего анклава в районе Брайтон-Бич”. К сожалению, написали его адвокаты, в той же общине оказался еще один популярный человек, который тоже говорил по-грузински, а к тому же в юности занимался боксом в том же спортклубе, что и Автандил. Это был Ражден Шулая, который “окружил себя грузинскими и российскими бойцами и был счастлив знакомству с таким боксером мирового класса, как Автандил”. А Хурцидзе, “не говоривший по-английски новосел в Америке, был счастлив, что его так тепло приняла грузинская община”.

И так далее, в ожидаемом от защиты ключе, что “Молоток” Автандил Хурцидзе по сути был безобидной мухобойкой, попавшей в руки безжалостного “вора в законе”. Как правило, такие письма заверяют, что подсудимый принесет пользу Америке, которая стала для него новой родиной, но с Автандилом Омаровичем это не так. В заключение меморандума адвокаты Вумбл и Беннет отметили, что ожидаемая после отбытия наказания депортацию их клиента в Грузию даст ему возможность вернуть долг семье и родине.

“Его жизнь состояла из сплошных препятствий, — написали адвокаты. — Ему удавалось преодолевать их. Для него невозможно вернуться в общину, ставшую неотъемлемой частью его крушения. Он вернется в страну, которая желает помочь его исправлению. Поэтому мы почтительно просим суд вернуть Хурцидзе в его дом, к его семье и в его родную Грузию со сроком ниже положенного”.

Меморандум адвокатов Хурцидзе на 14 страницах был направлен судье Кэтрин Форрест 30 августа, и 4 сентября, за три дня до приговора, судья получила 6 страниц меморандума прокуратуры на ту же тему. Как шутили в интеллигентных кругах моего прошлого, а теперь послушаем эту партию в исполнении гобоя. “Хурцидзе участвовал в жестоких избиениях, лично угрожал и бил жертв Шулая, написали прокуроры, — и стал одним из самых именитых и грозных членов преступного антуража Шулая... Он был и телохранителем [Шулая], и непосредственным исполнителем жестокого насилия над теми, кого [Шулая] считал врагами, пользуясь своим спортивным мастерством и физическими данными, чтобы страхом вынуждать других выполнять требования Шулая”.

Ожидаемый приговор, по мнению прокуроров, должен стать “справедливым отражением сути, обстоятельств и тяжести преступлений с целью уважения к закону и справедливого наказания”. Они с уважением сообщили судье, что в данном случае закон разрешает применить наказание, превышающее предусмотренное Уложением о наказаниях лишением свободы на срок от 57 до 71 месяца. Вняв голосу обвинения, судья Кэтрин Форрест 7 сентября 2018 года отправила Автандила Омаровича Хурцидзе за решетку федеральной тюрьмы на 120 месяцев, 15 из которых он уже отсидел.

Автор: Александр Грант; rusrek.com