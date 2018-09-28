20 лет — ликвидации самой жестокой ОПГ. Чтобы попасть туда, нужно было убить друга и брата

Российское Зауралье отмечает самый неоднозначный юбилей: 20 лет назад провоохранители поставили точку в истории курганской преступной группировки — одной из самых известных и жестоких, действовавших в Москве в «лихие 90-е». Всего за несколько лет уральским бандитам практически удалось захватить криминальную власть в столице РФ. Как же курганские могильщики держали в страхе Москву в 1990-е.

«Банда появилась в Кургане в середине 80-х. Ее организовали молодые люди, которые копали могилы на кладбище в Рябково», — рассказал один из собеседников «URA.RU», близкий к правоохранительным органам. По его словам, ребята решили заработать на выбивании долгов и крышевании кооператоров. В криминальных кругах группировка стала известна под названием «Комсомольская», так как в нее входили чистые перед законом спортсмены и комсомольские деятели.

«Курганские» стали главными врагами для спецслужб и криминального мира Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Мозгом» банды, идейным вдохновителем стал Андрей Колегов (он же Андрей Курганский) — бывший комсомольский активист, лейтенант запаса, который совсем недавно окончил военное училище. На кладбище он попал после того, как остался без работы и средств для жизни. Его коллеги по похоронному делу, Олег Нелюбин (Нелюба) и Виталий Игнатов (Длинный), успели некоторое время поработать учителями физкультуры. Четвертый основатель банды — бывший курсант высшей школы МВД и сотрудник милиции, а в будущем один из самых известных в стране киллеров, Александр Солоник (или Саша Македонский — ему приписывали способность стрелять по-македонски, то есть с двух рук).

В этом доме по улице Коли Мяготина когда-то жил Александр Солоник. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Новая преступная группировка быстро набрала силы и сместила всех криминальных лидеров в городе. „Комсомольские“ отбили их бизнес, — рассказал собеседник агентства. — Главную роль здесь сыграли внезапность и жестокость. Отморозки выставляли свои требования и не признавали слово „нет“». Впрочем, очень быстро Курган новоявленным гангстерам стал тесен, и в 1990 году они решили покорять Москву.

В столицу переехал весь костяк банды, кроме Солоника, который на тот момент отбывал наказание в ульяновской колонии. К своим друзьям он присоединился позже, когда сбежал из тюрьмы через канализационную систему. Это будет не первый и не последний его побег. Впервые Солонику удалось скрыться от правосудия в 1987 году: суд приговорил его к восьми годам заключения за изнасилование, однако после оглашения приговора бандит сбежал от конвоиров.

Солоник стал первым, кому в 1995 году удалось совершить побег из СИЗО «Матросская тишина». Для этого он использовал 20-метровый альпинистский шнур, переданный одним из охранников.

Оказавшись в Москве, курганцы быстро вошли в доверие к главарю ореховской группировки Сергею Тимофееву. Уральцы, находясь под покровительством крупного криминального авторитета, изучали местные ОПГ и стали разрабатывать план захвата криминальной власти в столице. «Этот план впоследствии обнаружили сотрудники МУРа в блокноте при обысках у Колегова», — сообщил один из источников «URA.RU».

«В группировке были строгие порядки. Боевиков набирали в провинции, в том числе из самого Кургана. Им снимали квартиры — одну на три или четыре человека, объединяли в бригады, давали задания», — рассказал собеседник «URA.RU». Попасть туда считалось престижным, и многие курганцы уезжали в Москву, к своим землякам, движимые криминальной романтикой. Земляки же относились к ним как к пушечному мясу. Чтобы попасть в банду, нужно было сдать экзамен — убить кого-то. Особенно ценилось убийство друга или близкого человека: «Братья Степановы из Энергетиков (район в Кургане — прим. ред.) уезжали в Москву. По слухам, один убил другого».

Олег Нелюбин не дождался приговора — его убили в СИЗО. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Про жестокость «курганских» ходили легенды. По словам источников «URA.RU», московские бандиты могли согласиться на любые условия, лишь узнав, что им предстоит иметь дело с представителями этой ОПГ. Помимо жестокости, «курганским» помогала их хитрость, заложенная в плане Колегова: нужно было поссорить между собой представителей московских ОПГ и ждать, пока они будут воевать друг с другом. Преступления часто совершались с использованием фирменных приемов своих конкурентов, поэтому часто ни милиция, ни другие группировки даже не предполагали, что очередного криминального авторитета убрали именно «курганские». За несколько лет уральцы смогли обезглавить несколько крупных столичных банд и захватить контроль над принадлежавшими им объектами.

К середине 90-х покончить с распоясавшимися в столице уральскими парнями пытались и спецслужбы, и многие из местных группировок. Бауманская ОПГ пыталась организовать покушение на Нелюбина, однако киллер по ошибке застрелил другого человека. Внутри самой курганской группировки также нарастало напряжение, и ее лидеры решили скрыться за границей. Остальных членов банды арестовали или убили. Впрочем, практически никому из руководителей кровавой ОПГ не удалось уйти от правосудия.

Олег Нелюбин похоронен в Кургане рядом с отцом. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Колегова удалось поймать, когда он под чужой фамилией прилетел в Москву. На первом суде ему не смогли предъявить серьезных обвинений — доказали лишь подделку документов и контрабанду наркотиков. Однако спустя некоторое время, когда другие члены банды заговорили, срок его заключения был увеличен с шести до 24 лет. В 2005 году Колегов покончил с собой. Перед этим он неожиданно решил дать новые показания, которые помогли поймать известного московского киллера Алексея Шерстобитова (он же Леша-Солдат).

Нелюбин не дождался своего суда — он был убит в драке в СИЗО «Матросская тишина» в 1998 году.

Его похоронили на том самом кладбище, с которого началось становление курганской ОПГ.

Могила Нелюбина расположена рядом с могилой его отца — чемпиона России и чемпиона мира среди железнодорожников по классической борьбе. Солоник был убит в Греции московскими киллерами. «Кстати, есть версия, что он остался жив. Его мать при опознании заявила, что это не ее сын», — рассказал собеседник «URA.RU». Неизвестной осталась лишь судьба Игнатова. «Возможно, он до сих пор живой, изменил фамилию и внешность, — предположил источник. — Если бы его нашли спецслужбы или бандиты, мы бы об этом узнали».

Оперативникам удалось установить причастность «курганских» лишь к нескольким десяткам убийств, однако считается, что их было значительно больше. В Зауралье многие подробности о деятельности одной из самых кровожадных ОПГ стали известны после визита в регион представителей МУРа в 2005 году. Москвичи приезжали в Курган, чтобы выяснить «некоторую оперативную информацию». Это были те самые оперативники, которые в 1997 году ездили в Грецию на поиски Солоника и принимали участие в задержании Леши-Солдата и Саши-Солдата, причастных к убийству Солоника.

Автор: Сергей Монин; Служба новостей «URA.RU»