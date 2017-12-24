Причины того, что Украину заполонили «евробляхи»

Плохие дороги, девальвация, высокие налоги. Что подтолкнуло украинцев завозить автомобили на еврономерах Проблема “евроблях” (авто на еврономерах) возникла еще несколько лет назад. Сейчас по украинских дорогах, по данным ГФС, ездит более 383,3 тыс. авто с иностранной регистрацией. Неофициальная статистика свидетельствует о более миллионе машин на еврорегистрации.

Стать обладателями “евроблях” не гнушаются и представители власти - в декларациях чиновников за 2016 годов насчитали 295 автомобилей на европейских номерах. Возможность по дешевке завозить такие авто разделила общество на два лагеря. В Раде зарегистрированы 23 законопроекты, призванные урегулировать этот вопрос.

Сейчас владельцев таких автомобилей штрафуют, машины воруют, за расследование их происхождения взялись и за границей. Продолжаются споры между властями и активистами по их легализации, в сентябре последние даже перекрывали улицы Киева, под Радой устраивали “бляхомайдан”.

И на все есть свои причины. Что же привело к столь массовому распространению автомобилей на евробляхах.

Законодательные коллизии

Таможенный кодекс Украины (часть 4 статьи 380) запрещает ввоз таких авто для собственного пользования, но активисты любят ссылаться на Стамбульскую конвенцию, которую Украина ратифицировала еще в 1997 году.

Стамбульская конвенция - это международный договор, поэтому он имеет более высокую юридическую силу, чем украинское право. В статье 7 приложения С к конвенции говорится о том, что для осуществления коммерческой деятельности транспортные средства могут быть зарегистрированы на лицо, которое фактически не находится в стране. Ввозить и использовать машины в таком случае могут лица, которые проживают в Украине. Но если авто нужно для частного использования, его обязательно регистрировать и растамаживать по всем правилам.

То есть, гражданин Украины, который работает коммерческим агентом иностранной фирмы, руководствуясь ст. 7 приложения к Конвенции, имеет право пользоваться льготами, предусмотренными конвенцией, а именно ставить авто в таможенный режим. Таможенный режим, как уже отмечалось, предусматривает ввоз сроком выезда до 1 года.

В комментарии Еспресо.TV директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко заявил, что схема завоза авто в таком режиме далеко не нова, поэтому она не вызвана какими-то законодательными изменениями.

Бум на евробляхи был еще в 1990-е годы, но тогда удалось решить эту проблему за неделю.

“Более миллиона автомобилей в 1990-е только за неделю удалось вернуть обратно. Было приказано спецподразделению “Кобра” останавливать такие машины на каждом шагу. Водители быстро поняли, что платить по 100 долларов на каждой такой остановке - совсем невыгодное дело, поэтому старались избавиться от таких авто”, - объясняет Назаренко.

Девальвация гривни, дорогие кредиты и банкопад

После девальвации гривни и снижения реальных доходов автомобиль для подавляющего большинства граждан стал почти сказочной роскошью. Новое авто среднего класса стоит как небольшая квартира в районном центре. А на бывшие в употреблении авто в хорошем состоянии нужно работать годами.

Если в 2013 году даже немецкую или японскую малолитражку можно было взять за 100-150 тыс грн из салона, то в 2017 году эта сумма превратилась в мизер.

Кредиты для приобретения автомобиля относительно дорогие - сейчас за возможность пользоваться 400 тыс. грн для приобретения авто в течение 24 месяцев придется выплачивать 20-30%.

Источник: finance.ua

Банковская система после так называемого банкопада до сих пор не восстановила доверие населения, поэтому люди решали, что лучше: потратить деньги на дешевое (пусть даже не совсем законно) авто, чем доверить их банку.

Протекционизм украинского производителя

Поддерживая национального производителя, в Украине годами пытались сделать покупку импортного авто невыгодной.

Например, до 2008 года ввозная пошлина на импортные машины составляло 25%. Затем со вступлением Украины в ВТО в 2008 году пошлину снизили до 10%, но уже в 2009 ввели дополнительную спецпошлину в размере 13%. Укравтопром требовал повысить ставку до 47%. В конце концов после расследования Межведомственной комиссии по международной торговле спецпошлину установили на уровне 6-13% (также введен утилизационный сбор).

Полностью отменить спецпошлину на импортные авто удалось лишь в 2015 году.

Источник: ЛИГА

И, как видим, все это не помогло украинскому производителю привлечь инвестиции и выдержать конкуренцию. Украинцы поняли, что Lanos без кондиционера и подушек безопасности за 10 тыс. долларов - слишком дорогое удовольствие, поэтому искали более дешевые альтернативы, например ввозить авто на европейских номерах.

Недавно ЗАЗ пришлось отказаться от этой модели, ссылаясь на невозможность конкурировать с евробляхами.

Налоговая нагрузка

И отмена спецпошлины не сделала импортные авто значительно доступнее. Сейчас украинцы, которые хотят приобрести бывшее в употреблении авто за границей, должны уплатить акцизный сбор (зависит от возраста, типа топлива, объема двигателя ТС), НДС (20% таможенной стоимости), ввозную пошлину (в среднем 10%), сбор в Пенсионный фонд (3-5% таможенной стоимости) и транспортный налог (только, если авто с двигателем более 3 литров и не старше 5 лет).

Часть из них - вообще искусственная, считает Назаренко. Он приводит пример отчисления в пенсионный фонд при ввозе автомобилей из-за границы, которое в свое время вводилось как временная мера на один год до выплаты задолженностей перед пенсионерами. Но теперь действие этого правила автоматически продлевается вместе с принятием очередного закона о государственном бюджете.

Также долгое время существовала проблема с двойной уплатой НДС, сейчас ее частично решает система возмещения. Налог на добавленную стоимость платился на импортные детали раз на границе, и все уже включалось в стоимость деталей. Зато автосервисы, высчитывая людям стоимость работы, стоимость деталей во второй раз включали в квитанцию НДС. То есть, потребитель налог на добавленную стоимость платил дважды.

Высокая стоимость растаможки из-за Евро-5

С 1 января 2016 года в Украине ввели стандарт экологической безопасности Евро-5, который предусматривает, что минимальный возраст ввозимых в Украину автомобилей может быть не более 7 лет (2010 года выпуска).

Автомобили, соответствующие Евро-5, стоят в ЕС 7-8 тыс. евро. Машину на “евробляхах” можно купить даже за 1,5-2 тыс. евро.

Льготное оформление для автомобилей экологического класса Евро-5, произведенных не позже 2010 года, обойдется в плюс 40% от его стоимости.

А на общих условиях за таможенное оформление часто нужно заплатить больше, чем за само авто.

Сетью даже блуждает ироничная история о том, как «Запорожец» 1991 г.в. для эксперимента сначала продали в Польшу и поставили на польскую регистрацию, заплатив около 700 евро (стоимость авто, растаможка, техосмотр, постановка на учет и тому подобное). А чтобы пригнать “горбатого” обратно в Украину и поставить на украинскую регистрацию, пришлось выложить около 3500 евро.

Близость рынков

Самые популярные среди украинцев автомобили на литовских или польских номерах. И дело здесь не только в географической близости. Просто именно туда машины возрастом “более 10 лет” стекаютсясо всей Европы. Если в целом в зоне Евросоюза средний возраст авто 10,7 года, то в этих странах – 16-17 лет.

Средний возраст автомобилей в ЕС

А все потому, что пользоваться старым автомобилем в Европе дороже, чем купить новый. С каждым годом экологический налог, страхование и обслуживание для такой машины будет все больше, так как владельцы с радостью их продают. Эти авто попадают сначала в Литву, Польшу, Румынию, Молдову, а затем - в Украину.

Чтобы вести бизнес в этих странах, даже не нужно знать иностранные языки (в Литве много русскоязычного населения, с поляками объясниться не тяжело, даже если говорить по-украински). Да и по сравнению с ценами в ЕС услуги в Литве и Польше для украинцев являются “сравнительно доступными”.

Кроме того, полиция не имеет доступа к базам Госфискалслужбы (ГФС), которая отмечает все авто, пересекающие границу. Срок пребывания транзитной машины в стране составляет 5-10 дней.

Если больше, то фискалы на границе выписывают штраф — 8,5 тысяч. грн. И как полицейские могут понять, сколько времени авто находится в Украине? Поэтому уже на территории страны за транзитной машиной никто не гоняется для проверки документов.

Плохие дороги, малые риски и стремление жить лучше

С дорогами все понятно: человек думает, зачем работать 10 лет, чтобы купить машину, если ее можно “убить” за два-три года на украинских дорогах. Особенно проблема актуальна для водителей такси, поэтому даже осознавая, что схема нелегальная, они отдают предпочтение дешевому авто.

Тем более, что риски за управление такими машинами - ниже. Если владелец автомобиля с украинской регистрацией попадет в ДТП по вине "иностранца ", то он рискует не получить средства на ремонт от виновного.

Также популярен аргумент среди тех, кто занимается ввозом авто: “даже если примут какой-то закон для запрета евроблях, машину можно просто продать на детали”. И кое-где даже остаться в плюсе. Если же авто конфискуют, потери будут сравнительно небольшими.

Ну и последний аргумент - стремление жить лучше, чем можно себе позволить. Украинцы часто любят похвастаться, чтобы переплюнуть по крайней мере соседа. Потому что других причин объяснить, почему “обнищавшее” население приганяет из-за границы модели Mercedes, BMW или даже Cadillac с двигателями свыше 3 куб. м, когда бензин стоит 30 грн за литр, нет.

Автор: УЛЬЯНА БУКАТЮК, ESPRESO.TV