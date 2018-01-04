Как в 2018-м возможно вырастут тарифы на коммуналку в Украине

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В этом году есть основания для роста в Украине всех коммунальных тарифов. Во всяком случае, так заявляют в правительстве. Согласно опубликованному консенсус-прогнозу, стоимость коммуналки вырастет на 20%. Речь идет о газе, холодной и горячей воде, электроэнергии и отоплении. Правда, стоимость голубого топлива обещают не пересматривать до конца отопительного сезона.
А если цена на газ будет стабильной, то не стоит ожидать и значительного подорожания горячей воды и отопления. В издании Realist попітались выяснить, как и когда могут вырасти тарифы на коммуналку в 2018 году.
Резкий скачок тарифов ожидается в апреле
Локомотивом роста тарифов в Украине может стать газ. По действующему постановлению правительства цена на него пересматривается дважды в год. В следующий раз — в апреле 2018 года. Учитывая, что цены на европейском хабе растут (а тариф формируется на основе импортного паритета), а гривна девальвирует, избежать подорожания газа в Украине не удастся. В МВФ настаивают, что голубое топливо должно было подорожать еще в октябре этого года, однако в Кабмине обещают, что поднимать тарифы в этом отопительном сезоне не станут.
Как известно, стоимость газа своим постановлением определяет Кабмин, остальные тарифы устанавливает Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Глава комиссии Дмитрий Вовк несколько недель назад заявил, что в процессе рыночного формирования тарифа на газ произошла «задержка» — фактически действующая цена уже устарела. После того, как Кабмин пересмотрит стоимость голубого топлива, поставщики тепла и горячей воды должны обратиться в НКРЭКУ с просьбой повысить их тарифы. Тепло и горячая вода могут подорожать пропорционально газу — на 20%.
Кроме того, на 20% в этом году может подорожать и электроэнергия. Такое подорожание связано с проблемами с антрацитом (уголь марки «А» добывается исключительно на неподконтрольной территории, поэтому его приходится импортировать), ростом заработных плат, подорожанием материалов
Как платить меньше
В отопительный сезон 80% суммы в платежках — стоимость отопления. Чтобы сократить потребление, а вместе с ним и суммы в платежках в два раза, придется утеплять весь многоэтажный дом по периметру. Как поясняет координатор жилищных программ «Опоры» Татьяна Бойко, первый шаг — создать Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), затем — провести энергоаудит в доме. Профессиональный аудитор определит мероприятия, которые стоит провести в здании, и посчитает возможную экономию. В некоторых городах часть расходов на утепление возьмет на себя местный бюджет, еще часть средств может компенсировать государство через программу «теплые кредиты».
Для примера: по итогам прошлого отопительного сезона в столице в утепленных домах стоимость отопления 1 кв. м колебалась в пределах 5−10 грн, в то время как в неутепленных многоэтажках отопление такой же площади обходилось в 25−30 грн.
Эксперты также советуют установить многозонные счетчики на электроэнергию — с ними ночью за свет можно платить в два раза меньше.
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