Как в 2018-м возможно вырастут тарифы на коммуналку в Украине

Кроме того, на 20% в этом году может подорожать и электроэнергия. Такое подорожание связано с проблемами с антрацитом (уголь марки «А» добывается исключительно на неподконтрольной территории, поэтому его приходится импортировать), ростом заработных плат, подорожанием материалов и т. д. НКРЭКУ на данный момент рассматривает проект постановления о повышении тарифов для украинцев на 10%. Во-первых, уголь по формуле «Роттердам+» должен быть на 26% дороже. Во-вторых, ставка фрахта из портов Амстердам — Роттердам — Антверпен в украинский порт могут повысить тариф на 31%.

Как платить меньше

В отопительный сезон 80% суммы в платежках — стоимость отопления. Чтобы сократить потребление, а вместе с ним и суммы в платежках в два раза, придется утеплять весь многоэтажный дом по периметру. Как поясняет координатор жилищных программ «Опоры» Татьяна Бойко, первый шаг — создать Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), затем — провести энергоаудит в доме. Профессиональный аудитор определит мероприятия, которые стоит провести в здании, и посчитает возможную экономию. В некоторых городах часть расходов на утепление возьмет на себя местный бюджет, еще часть средств может компенсировать государство через программу «теплые кредиты».

Для примера: по итогам прошлого отопительного сезона в столице в утепленных домах стоимость отопления 1 кв. м колебалась в пределах 5−10 грн, в то время как в неутепленных многоэтажках отопление такой же площади обходилось в 25−30 грн.

Эксперты также советуют установить многозонные счетчики на электроэнергию — с ними ночью за свет можно платить в два раза меньше.

Напомним, что в Украине планируют сократить количество субсидиантов. Так, еще в прошлом году министр соцполитики Андрей Рева заявил, что со временем украинские субсидианты должны будут декларировать доход от банковских депозитов.

Часть экспертов уверена, что учитывать при расчете субсидий должны не только доходы, но и количество автомобилей в семье. Например, не давать скидку, если в собственности семьи есть несколько автомобилей или несколько квартир.