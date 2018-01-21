Паркування по-новому: як будуть карати порушників і як автовласники зможуть захистити свої права

21 грудня 2017 року парламент ухвалив закон №5364 про реформування сфери паркування. Незабаром його підпише президент. Якщо це станеться, а скоріше за все, саме так і буде, з другого півріччя 2018 року близько 15 мільйонів водіїв і 10 мільйонів автовласників будуть жити уже за новими правилами. Крім врегулювання правил паркування, зупинки та стоянки, закон удосконалює механізм притягнення до адміністративної відповідальності власників автівок.

Павло Фролов, співавтор закону №5364, написавна сторінках Економічної правди своєрідну інструкцію для всіх учасників даної сфери: водіїв, автовласників, поліцейських та інспекторів паркування.

Як будуть карати

У сфері безпеки дорожнього руху та паркування будуть діяти три режими притягнення до адміністративної відповідальності.

Перший — "старий" режим. Він передбачає контакт поліцейського та порушника, перевірку посвідчення водія, технічного паспорта, складання постанови про притягнення до відповідальності прямо на місці вчинення порушення.

Другий — автоматичний режим. Він передбачає фіксацію шести видів правопорушень стаціонарними камерами, які можуть бути встановлені на шляхопроводах, стовпах і навіть на громадському транспорті.

Інформація з камер надходитиме до центрів обробки інформації, де за результатами візуальної перевірки поліцейські, за допомогою електронного цифрового підпису, будуть так само складати постанову.

При фіксації правопорушень у такому випдаку з порушника спочатку стягуються штрафні бали, яких вистачає на три порушення. А потім уже грошові штрафи.

Третій — режим фотозйомки або відеозапису. Він передбачає фіксацію трьох видів порушень у ручному режимі технічними засобами у спеціальній захищеній програмі, яка автоматично відображатиме дату, час, координати місця порушення.

У цьому режимі зможуть працювати поліцейські та уповноважені від міста інспектори з паркування. Списання штрафних балів не передбачене — одразу буде накладатися грошовий штраф. Саме цей режим є новелою закону №5364.

Відповідає власник авто

При фіксації порушень в автоматичному режимі та в режимі фотозйомки не буде особистого спілкування поліцейського з порушником, а покараний заочно буде власник авто.

Як захистити свої права власнику авто

Звісно, багато людей буде стикатися із ситуацією, коли людина, яка давно продала свій автомобіль, наприклад, за довіреністю, може почати отримувати "листи щастя" за "того хлопця". Можна буде лише уявити ступінь обурення цієї людини.

Насправді ж причин для надмірного хвилювання нема. Можна вибрати два варіанти поведінки.

Перший — пасивний. У разі несплати штрафів протягом 30 днів відповідна постанова буде спрямована до виконавчої служби для примусового виконання. Далі транспортний засіб буде заарештовано і затримано на першому ж із 70 постів поліції, обладнаних радаром "Рубіж" або його аналогом.

Для повернення автомобіля необхідно буде погасити усі штрафи в подвійному розмірі. Це змушений буде робити водій, який користується автомобілем. При цьому стрес для нього буде гарантований, запланована поїздка зірветься, фінансові втрати та втрати часу матимуть серйозний виховний ефект.

Другий — активний. Розшукати користувача і попередити його про необхідність сплатити штраф, а також попросити його переоформити авто на себе або внести відомості про належного користувача до реєстру власників транспортних засобів.

Якщо це не працює, є ще один варіант — крайній захід — звернутися до нотаріуса і скасувати видану раніше довіреність, а потім надати до поліції або найближчого сервісного центру МВС заяву про втрату номерних знаків "свого" автомобіля. Номерні знаки потраплять до бази розшуку і на найближчому посту поліції автомобіль буде затриманий.

Право володіння, користування і розпорядження транспортним засобом у такому випадку повернуть офіційному власнику, прізвище якого надруковане у технічному паспорті. Без згоди власника повернути право на авто користувачу буде складно. Доведеться домовлятися з власником або подавати позов до суду.

Як захистити свої права невласнику

Як бачимо, водій-невласник може втратити свої права на автомобіль, тож йому слід подбати про завчасне переоформлення права власності на себе. Якщо цей варіант не підходить, необхідно розшукати власника і за його згодою внести відомості про себе як про належного користувача до реєстру власників.

Закон передбачає створення сайту з інформацією про всі випадки заочного притягнення до відповідальності. На ньому можна буде ознайомитися з постановою про притягнення до відповідальності, матеріалами фіксації обставин порушення, квитанцією з реквізитами для сплати штрафу.

Планується, що ключем доступу до цього електронного кабінету власника чи користувача відповідного транспортного засобу буде збіг державного номера автомобіля та номера свідоцтва про його реєстрацію — технічного паспорта.

Крім цього, власнику і невласнику авто необхідно звернутися до сервісних центрів МВС і надати номер телефону або адресу електронної пошти для отримання безкоштовних повідомлень про випадки фіксації правопорушень в автоматичному режимі та режимі фотозйомки.

Про евакуацію

Зараз евакуація можлива у випадку, якщо автомобіль "суттєво перешкоджає дорожньому руху". Рішення про "суттєво" чи "несуттєво" ухвалює поліцейський.

Закон, яки зараз на підписі у президента, затверджує 17 конкретних випадків евакуації. Ніяких оціночних суджень при встановленні наявності підстав для евакуації більше не буде. Крім поліцейських, право проводити евакуацію отримають інспектори з паркування, а обставини евакуації будуть обов'язково фіксуватися на фото чи відео.

Про парковки

Паркувальних майданчиків у великих містах не вистачає. Транспортна інфраструктура нерозвинена, коштів на побудову паркінгів у державному та місцевих бюджетах нема. Автомобілі, залишені під знаком "зупинка заборонена", ускладнюють і без того непросту ситуацію із заторами.

Залучити інвестиційні кошти на серйозні проекти до ухвалення закону було неможливо — був відсутній механізм повернення коштів. В автомобілістів не було ніякого сенсу користуватися платними паркувальними майданчиками, адже можна було безкарно залишити автомобіль під знаком "зупинка заборонена".

Притягнути до відповідальності за неоплату послуг платного паркування у правій смузі проїзної частини теж майже неможливо — у паркувальників нема повноважень перевіряти посвідчення водія для оформлення протоколу.

Про майже повну відсутність відповідальності за порушення правил паркування свідчить хоча б той факт, що в середньому у 2016 році сумарно у всіх населених пунктах України за відповідною статтею КУАП притягалося в середньому менше одного порушника на день, штрафів надходило менше 51 грн на день.

Не краща ситуація і з притягненням до відповідальності за порушення правил зупинки та стоянки. Поліцейському для оформлення необхідно дочекатися водія для перевірки його посвідчення і технічного паспорта. Водій же може просто почекати, коли поліцейські поїдуть на інший виклик.

В усьому цивілізованому світі ніхто не чекає водія на місці правопорушення — відповідні матеріали надсилаються на адресу власника транспортного засобу. Цей передовий досвід і використано при розробці паркувальної реформи.

Про оплату парковки

Можна сперечатися щодо того, наскільки сумлінно водії оплачують парковку, але до місцевих бюджетів надходять мінімальні кошти. Комунальні підприємства, на балансі яких перебувають паркувальні майданчики, хронічно збиткові.

Корупція на парковках вигідна і паркувальнику, і водію. Вони домовляються про сплату водієм 25-60% реальної вартості, але в кишеню паркувальнику і без жодних чеків і талонів. Неможливість побороти тіньовій обіг коштів підтверджує сумний досвід Києва, влада якого змушена була відмовитися від пакувальників.

Про автоматизацію контролю оплати паркування

Саме автоматизація контролю оплати за паркування є інструментом, що дозволить побороти людський фактор у цій сфері, відійти від готівкового розрахунку і спрямувати весь обсяг сплачених коштів до місцевих бюджетів.

Закон №5364 надає право містам впроваджувати Автоматизовану систему контролю оплати паркування — АСКОП. Вона буде акумулювати інформацію про надходження оплати за паркування будь-яким зручним для водіїв способом та автоматично зафіксує наявність чи відсутність оплати в системі в момент перевірки інспектором з паркування у режимі фотозйомки або відеозапису.

Перелік додаткових мобільних сервісів, що надаватиме АСКОП водіям, встановлюватиме місцева влада. Це може бути онлайн-інформування про наявність вільних паркомісць, їх вартість, відстань до найближчого паркінгу.

Окремі міста оберуть мінімальний функціонал системи, лише контроль оплати, а міста-мільйонники зможуть впроваджувати більш комфортні та якісні аналоги.

Про інспекторів з паркування

Вони не будуть "хлопцями в помаранчевих жилетах" із сумним іміджем вимагачів коштів, ліквідованих мером Києва. Це будуть посадові особи виконавчих органів місцевих рад. Їх правовий статус визначатиме закон "Про службу в органах місцевого самоврядування" з обов'язковим конкурсним набором на роботу.

Вимоги щодо освітнього, кваліфікаційного рівня інспекторів з паркування встановлюватиме місцева влада, яка політично відповідатиме за якість їх роботи.

Впроваджується також окрема стаття про відповідальність інспекторів за отримання від водіїв грошей як плати за паркування або оплати штрафів за порушення правил паркування. Мінімальний штраф для інспектора за такі дії становитиме 850 грн і 1 700 грн при повторному порушенні.

Про штрафи

Штрафи для водіїв не збільшуються, проте з'явиться можливість оплачувати їх з 50-відсотковою знижкою. У разі фіксації порушень в автоматичному режимі буде діяти один десятиденний пільговий період, коли при сплаті 50% накладеного штрафу адміністративне стягнення вважатиметься повністю погашеним.

При фіксації порушень у режимі фотозйомки чи відеозапису таких пільгових десятиденних періодів буде два. Перший — з дня вчинення порушення правил зупинки, стоянки або паркування, другий — з дня набрання постановою про адміністративне правопорушення чинності.

При фіксації порушень в режимі фотозйомки чи відеозапису поліцейський або інспектор з паркування буде зобов'язаний надрукувати та залишити на лобовому склі копію постанови про адміністративне правопорушення.

У разі неможливості з технічних причин зайти в реєстр власників транспортних засобів на місці вчинення правопорушення і встановити власника авто, під "двірниками" буде залишатися повідомлення, яке міститиме всі відомості, що й постанова, крім прізвища особи, яка притягається до відповідальності.

Штраф за порушення правил паркування встановлюється у 20-кратному розмірі вартості однієї години користування тим платним майданчиком, на якому відбулося порушення. Таким чином, санкція за несплату паркування у Києві зменшиться до 50-100 грн при оплаті штрафу протягом десяти днів.

Натомість міста з величезним дефіцитом паркувальних місць отримають важелі використання передового європейського досвіду для зменшення кількості легкових авто, що паркуються в центрі. При нинішніх єдиних в Україні штрафах за порушення правил паркування, 136-204 грн, застосування гнучкої тарифної політики для регулювання навантаження на інфраструктуру було б неможливим.

Про механізми невідворотності відповідальності

Ніщо так не провокує порушення будь-яких правил, як відсутність відповідальності. Для реалізації принципу невідворотності покарання передбачене закриття кількох "шпарин" з уникнення від сплати штрафу шляхом обману або махінацій.

Відтепер надання власником копії договору оренди, лізингу, найму автомобіля після фіксації правопорушення в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки чи відеозапису не буде підставою для звільнення власника від відповідальності.

При перегляді справи ні у поліцейських, ні в інспекторів з паркування не буде можливості виявити фіктивність таких договорів, укладених "заднім числом", у тому числі з "липовими" користувачами — нерезидентами або особами, що не мають жодного майна, на яке може бути накладене стягнення в Україні.

Щодо лізингових та орендних авто в користуванні водіїв-невласників відомості про фактичного користувача повинні бути внесені до реєстру МВС.

Якщо автомобіль перебуває у користуванні кількох осіб, передбачена можливість оплати штрафу не лише особою, яка зазначена у постанові, а будь-якою особою з внесенням змін до постанови щодо суб'єкта правопорушення за заявою фактичного порушника і надання ним квитанції про сплату штрафу.

Важливою новелою закону стало врегулювання питання набрання чинності постановою про притягнення до адміністративної відповідальності, яка надсилатиметься рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Відтепер у разі відмови порушника від її отримання, що за правилами пошти мусить бути підтверджено підписом самого порушника, постанова все одно почне діяти у день повернення поштового відправлення з відміткою про невручення.

При цьому працівником пошти постанова буде доставлена за адресою, зазначеною у реєстрі власників транспортних засобів. У разі відсутності порушника чи повнолітнього члена сім'ї або у разі їх усної відмови від отримання листа до поштової скриньки порушника буде вкладене повідомлення про необхідність забрати відправлення у поштовому відділенні протягом місяця.

Лише після цього строку і за умови подальшого ігнорування порушником письмових запрошень отримати відправлення на пошті воно буде повернуте до органу стягнення з позначкою про невручення.

Водії-власники, які порушують закон "Про дорожній рух" і не перереєстровують свої авто протягом десяти діб після зміни місця проживання, зможуть використати інструменти безкоштовного отримання інформації про "заочне" притягнення до відповідальності за допомогою смс або електронної пошти.

Про автомобілі на "євробляхах"

Встановлено два способи стягнення штрафів для таких авто.

Якщо зареєстрований іноземною державою автомобіль ввіз в Україну громадянин України — резидент, то штраф за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки, буде надіслано на його адресу в Україні. У разі несплати штраф буде стягнуто у примусовому порядку.

Якщо ж транспортний засіб ввіз іноземець-нерезидент, постанова про адміністративне правопорушення буде вручена йому прикордонниками при виїзді з України. У разі відмови виконати накладене стягнення іноземцю буде заборонено подальший в'їзд до України.

Звичайно, щодо значної частини машин з єврономерами механізм "заочного" притягнення до відповідальності, на жаль, не запрацює. Ця проблема може бути вирішена шляхом ухвалення інших законодавчих актів.

Основний інструмент — створення стаціонарних контрольних пунктів за участю поліцейських і митників, адже тут має місце порушення насамперед норм Митного кодексу. Він встановлює, що тимчасово ввезені для особистих потреб авто можуть використовуватися в Україні лише громадянами, які їх ввезли.

Про транспортні засоби на окупованій території

Головна проблема з такими автомобілями полягає в тому, що "Укрпошта" на цих територіях не працює. Це створює перепони для набрання чинності постановою про притягнення порушників до адміністративної відповідальності.

Разом з тим, враховуючи набуття чинності законом №5364 лише через півроку після його публікації, є ідеї, як таку "шпарину" закрити.

Про автомобілі-двійники

У разі отримання штрафів за правопорушення, вчинені на таких автомобілях, власники транспортних засобів зможуть оскаржити постанови у судовому порядку. При отриманні штрафу із зображенням "чужої машини зі своїми номерами" власник повинен подати до поліції заяву про розшук і затримання такого авто.

За такою заявою на першому ж посту поліції двійника буде викрито, що також стане переконливим доказом для скасування постанови про безпідставне притягнення до відповідальності власника "автомобіля-недвійника". Отже, закон №5364 може стати дієвим інструментом виявлення таких машин.

Чи скасує відповідальність власників авто Конституційний суд

Деякі правозахисники наголошують на неконституційності окремих норм закону з огляду на їх невідповідність статтям 61 (юридична відповідальність індивідуальна) та 62 (презумпція невинуватості) Конституції. За словами правозахисників, аналогічні норми Конституційний суд раніше вже скасував.

На це слід зазначити, що презумпція невинуватості стосується лише вчинення злочину, а не адміністративного правопорушення. Допустимість такої правової позиції в окремих випадках підтверджує Європейський суд з прав людини.

Не суперечить закон і статті 61 Конституції щодо індивідуального характеру юридичної відповідальності. Не зовсім коректно обґрунтовувати цей принцип необхідністю "врахування майнового стану порушника та ступеня його вини".

Зміст "індивідуальності" полягає у тому, що до відповідальності повинна бути притягнута конкретна особа, а не організація чи група осіб.

Висновки

Сподіватися на скасування "заочного" притягнення до відповідальності власника авто, яке діє в усіх країнах ЄС, США і Канаді, на нашу думку, безперспективно.

Закон спрямований не на "заробляння коштів", а на наведення порядку на дорогах країни: зменшення заторів, поліпшення екологічної ситуації у великих містах, спрямування сплачених за паркування коштів на розбудову транспортної та паркувальної інфраструктури, зменшення тяжких наслідків ДТП.

Обов'язкова фото-відео-фіксація порушень не лише дисциплінуватиме водіїв, поліцейських та інспекторів з паркування, а й полегшить для автомобілістів оскарження будь-яких спірних і непереконливих матеріалів у судовому порядку.