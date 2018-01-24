Россия, Сомали, Ливия, Сирия, Йемен, и еще 6 стран куда украинцам ехать не рекомендуется

В ночь на 20 января террористы группировки «Талибан» напали на гостиницу«Интерконтиненталь» в Кабуле, Афганистан. По информации посла Украины в Таджикистане и Афганистане Виктора Никитюка, подтверждена гибель семи граждан Украины. По его словам, все они в Кабуле находились в силу трудовой деятельности — работали в в афганской авиакомпании Kam Air.

Однако, на сегодняшний день есть ряд стран, в которые Министерство иностранных дел не рекомендует ехать даже в качестве туристов.

В первую очередь — в Египет в силу того, что в конце прошлого года парламент этой страны продлил на три месяца чрезвычайное положение. В МИД Украины настоятельно не рекомендуют в эти месяцы посещать Египет без экстренной необходимости. Так, на территории этой страны произошла существенная активизация радикальных террористических группировок, в том числе и ИГИЛ, которые все чаще устраивают теракты, направленные против гражданских лиц.

Тем украинцам, которые уже находятся в Египте, в ведомстве рекомендуют учесть ряд советов, а именно: не посещать север и центральную часть Синайского полуострова, регионы пустыни на запад от долины реки Нил, сохранять бдительность, посещая северное побережье Египта, столицу, туристические места в долине Нила, курорты на побережье Красного моря и в южной части Синайского полуострова. Туристам в курортных местах в ведомстве рекомендуют не только быть внимательными, но и не покидать пределы зоны отдыха, которая находится под охраной.

Особенно внимательными стоит быть во время религиозных праздников, в частности воздерживаться от посещения религиозных святынь, отмечают в министерстве.

Также в консульской службе не советуют посещать Северо-Западную и Юго-Западную провинции Камеруна, в том числе города Баменда и Буеа. Опасность представляет рост террористической угрозы и обострение противостояния правительственных сил и сепаратистских группировок в Республике. Посещать другие провинции Камеруна в МИДе рекомендуют только в случае крайней необходимости, учитывая случаи похищения людей и совершения террористических актов группировкой «Боко Харам».

С осторожностью туристам следует вести себя и при посещении Ирана, предупреждают в министерстве. В частности, стоит избегать мест массового скопления людей, митингов, манифестаций и мест религиозного культа, выполнять все рекомендации или требования сил безопасности и местной власти, быть готовыми к проверке документов или к личному контролю со стороны правоохранительных органов. Такие рекомендации связаны с протестными акциями в стране (в частности в городах Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Табриз, Решт, Исфаган, Хамадан, Сари, Кучан, Сабзевар, Хорамабад, Ахваз).

Кроме того, на днях госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц призвал украинцев не ехать еще в пять опасных стран — Ливию, Сирию, Йемен, Сомали и Россию.

«Еще раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливия, Сирия, Йемен, Сомали, Россия. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хотя и делают невозможное», — написал он в Twitter.

Фото: pixabay.com

Еще в ряде стран в ведомстве не рекомендуют ехать из-за эпидемиологической ситуации. Так, в Замбии, в частности в столице городе Лусака, зафиксирована вспышка холеры. В Южно-Африканской республике отмечено распространение инфекционного заболевания листериоз. Так, с декабря 2017 года в ЮАР зафиксировано 748 случаев этого заболевания, 67 из которых — с летальным исходом. В МИДе туристам, планирующим поездку в эту страну, рекомендуют внимательно отнестись к рекомендациям местной власти и медицинских служб.

Фото: pixabay.com

Сложная эпидситуация и в Анголе, на севере которой, в частности в провинции Уиже, произошла вспышка холеры и малярии. Так, с конца декабря 2017 года там зафиксировали 374 случая холеры (9 с летальным исходом) и 350 случаев малярии (7 с летальным исходом). В связи с этим до нормализации ситуации в МИД Украины не рекомендуют туристам посещать эту провинцию. Тем, кто уже находится в Анголе, в ведомстве советуют проявлять особое внимание и соблюдать рекомендации местных властей и медиков. При обнаружении симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачам.

Напомним, что среди жертв теракта в Кабуле пятеро мужчин и две женщины. Установлены личности пятерых из них, над идентификацией двух тел еще работают.

Источник: REALIST.ONLINE