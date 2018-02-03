Четыре мифа о пальмовом масле

Пальмовое масло получают из плодов масличной пальмы и используют для приготовления пищи во всем мире. Однако его производство может наносить ущерб экологии, и поэтому в западных странах стали появляться товары с пометкой «без пальмового масла». E yfc такая пометка тоже появилась, но по другой причине.

У нас популярны страшилки про пальмовое масло: от журналистов, депутатов и даже представителей пищевой промышленности можно услышать, что пальмовое масло не переваривается и не выводится из организма, мешает детям усваивать кальций, вредит сосудам и даже вызывает рак. Разбиралисьс этими мифами по отдельности в издании N+1.

Плоды масличной пальмы

«Не переваривается»

Пальмовое масло, как и любое другое масло или жир, распадается в кишечнике на глицерин и жирные кислоты. «Если человек здоров и его поджелудочная железа производит достаточно липазы, переваривание и всасывание приближается к 100 процентам, — говорит гастроэнтеролог Алексей Парамонов. — Если липазы мало, лишнее масло выйдет с калом. Примером масел, которые не всасываются в кишечнике, могут служить разве что вазелиновое и машинное. Но они и маслами-то называются только из-за внешнего сходства, химически являясь углеводородами. Природа не предполагала, что мы станем глотать продукты переработки нефти, и предусмотрела ферменты только для масел и жиров растительного и животного происхождения».

«Ухудшает качество детского питания»

Вредно ли детям есть смеси с пальмовым маслом? В детское питание добавляют не само масло, а выделенную из него пальмитиновую кислоту, и делают это, чтобы воспроизвести состав грудного человеческого молока, где эта кислота также присутствует. Существуют исследования, демонстрирующие, что смесь с пальмитиновой кислотой из пальмового масла усваивается хуже, чем детское питание без нее. Кислота из пальмового масла образует с кальцием нерастворимые соединения, которые выводятся из организма ребенка с каловыми массами. С другой стороны, есть работы, в которых сравнивают, сколько кальция усваивают дети, питаясь грудным молоком, детским питанием с пальмовым маслом и без. И грудное молоко проигрывает, оставаясь при этом лучшей едой для младенцев. Таким образом, говорить о том, что пальмитиновая кислота ухудшает качество детского питания, неправильно.

«Вызывает сердечно-сосудистые заболевания и рак»

Пальмовое масло, молочный жир, говяжье и свиное сало, кокосовое масло, а также гидрогенизированные и частично гидрогенизированные масла (растительные масла, которые перевели из жидкого состояния в твердое) относятся к твердым жирам. Самое вредное, что может быть в твердых жирах, — трансжиры, именно они наносят существенный вредздоровью, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых и онкологический заболеваний. Трансжиры есть в мясных и молочных продуктах, гидрогенизированных маслах. Например, в 100 граммах сливочного масла содержится 1,5 грамма трансжиров, в 100 граммах мягкого маргарина — 7,4 грамма, а в 100 граммах твердого (его чаще используют в пищевой промышленности) — целых 20 грамм. А вот в пальмовом масле трансжиров нет. Оно, как мясные и молочные продукты, содержит насыщенные жиры. Насыщенные жиры долгое время считались почти столь же вредными для сердечно-сосудистой системы, как трансжиры, но новые данные говорят о том, что умеренное употребление насыщенных жиров на риск развития ишемической болезни сердца существенно не влияет, хотя и повышает уровень холестерина.

В СМИ можно встретить информацию о том, что пальмовое масло обладает канцерогенным действием, но его связь с онкологическими заболеваниями не установлена. Обзор исследований, вышедший в 2013 году, показал, что публикации на эту тему немногочисленны, а доказательства противоречивы.

«Отличается низким качеством»

Еще один миф: якобы в Россию везут техническое пальмовое масло, а его качество никто не контролирует. К реальному положению дел эти слова не имеют никакого отношения. Качество поставляемого в Россию пальмового масла контролирует Таможенный союз, и он не допускает продукт к использованию в пищевой промышленности, если превышены предельно допустимые нормы по токсическим элементам, радионуклидам, плесеням, дрожжам и т. д. Для этого существуют специальные регламенты.

А вот следующее положение уже не миф:

Вредит окружающей среде

Российские СМИ редко вспоминают о том, что производство пальмового масла связано с серьезной угрозой экологии. Чтобы расширить плантации под масличные пальмы, в Южной Азии уничтожают тропические леса, которые являются домом для исчезающих видов животных, например орангутанов и суматранских тигров. Люди тоже страдают по вине недобросовестных производителей. В Индонезии, расчищая новые лесные территории, фермеры сожгли деревья и осушили болота на месте торфяников, что в итоге привело к ужасным пожарам на островах Суматра, Борнео и Ява.

Автор: Марианна Мирзоян, N+1