Зарубежный опыт: провокация преступления - как это делается в США

В США стараются придерживаться определенных границ. Агент не должен слишком уж входить в роль, занявшись организацией преступной деятельности, чтобы не вовлекать в нее невиновных лиц, которые не стали бы совершать преступлениебез соответствующей активности агентов. Для разрешения этой проблемы предусмотрено право обвиняемого ссылаться на провокацию со стороны правоохранительных органов в рамках своей защиты. К провокации преступления с целью его раскрытия в США существует два подхода.

В продолжение оживленной общественной дискуссии по поводу того, где проходит граница допустимого, когда речь идет о провокации преступления сотрудниками правоохранительных органов, издание «Ракурс» предлагает читателям ознакомиться с подходами, практикуемыми в США.

В деле, связанном с обвинением в детской порнографии, правоохранители более двух лет (!) уговаривали того, кто впоследствии стал обвиняемым, заказать неприличные картинки.