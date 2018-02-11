Новый вид мошенничества? Знакомишься с девушкой, «идешь в кино», остаешься без денег

Минчанин Никита познакомился с Александрой (все имена изменены) на одном из сервисов знакомств. Сначала ребята переписывались в сети, а потом решили встретиться. В реальности парень девушку так и не увидел, зато, сам того не желая, лишился 136 рублей. Сумма небольшая, но уж очень филигранно ее «увели». Попахивает новым видом мошенничества.

А может, на самом деле все это лишь череда случайностей и совпадений? И вообще, при чем здесь кино?

Робкое знакомство

Вы не подумайте — Никита парень хороший. Перед тем как общаться с Александрой, он тщательно изучил страницу девушки в соцсети. В общем, сделал все, как детей сызмальства учат мамки. Подозрений не возникло, так как аккаунт вроде бы не какая-нибудь однодневка, отыскались даже публикации за 2014 год.

В общем, завязалась нежная переписка, которая на второй день, казалось, была готова перекинуться в мир реальный. С романтикой, цветами, а там, кто знает, может, и с чем более серьезным. Александра с ходу предложила сходить в новый кинотеатр модного формата. Приходишь в такую уютную комнату со своей половинкой или четвертинкой, а там — большой телевизор, вино, кальян, суши и диван для удобного возлежания. Заплатить за все добро надо 68 рублей, но ведь и перечень услуг солидный, чай, не сельпо какое.

Никита предложение изучил. Кинотеатр солидный, называется Newline Cinema и, если верить дешевой, сделанной на коленке страничке, оказывает синематографические услуги по всей России, в Казахстане и вот даже добрался до Беларуси. Александра заверила, что ее подруга недавно посещала заведение и осталась в полном восторге.

Дорого, но красавица дороже

В предвкушении восторга Никита принял волевое решение — дорого, но, в принципе, условия интересные. Оплатить билет можно только онлайн. Что ж, берем карту, заполняем нужные поля, в уме держим восхитительный образ Александры.

Скриншоты переписки Никиты со «службой техподдержки»

Скриншоты переписки Никиты со «службой техподдержки»

«При оплате произошла какая-то ошибка: с карты деньги списались, а код брони не пришел», — предается воспоминаниям Никита. О, на сайте Newline Cinema есть чат поддержки! Там пояснили, что все дело в технической ошибке. Мол, извините, оплатите еще раз и получите VIP-комнату, а первый платеж вернут. Внезапно дала о себе знать и Александра, которая поспешила сообщить, что аналогичная история произошла с ее друзьями и в итоге все вышло лучше некуда.

Никита второй раз оплатил 68 рублей и даже получил на электронную почту код брони на сеанс. Бинго! Хотя нет… «К назначенному времени девушка не появилась, а по указанному адресу кинокомнаты не оказалось. Было принято решение идти в Ленинское РУВД писать заявление».

«Теперь я знаменитость или что?»

Так что это за Newline Cinema и побывала ли хоть на каком-нибудь сеансе Александра? Мы связались с девушкой или тем, кто ведет аккаунт от ее имени. «Одного парня отшила, который подумал, что я шлюха, и теперь я знаменитость или что? Хватит мне уже писать!.. О чем речь идет, не знаю. У меня много занятого времени, работа и учеба. С вами я ничего обсуждать не собираюсь», — поведала Александра свою историю боли и обид.

Любопытно, что сайт Newline Cinema перестал открываться вскоре после того, как сообщение журналиста Onliner.by прочитала Александра. Мы, однако, успели выяснить, что сайт хостится в Германии, однако владельцы ресурса, судя по всему, находятся в Украине.

На сайте Newline Cinema указано, что в Минске кинотеатр якобы расположен на улице Ленина, 27. Оказалось, что по этому адресу находится ТЦ «Ленинград», представители которого ничего не слышали о приватном кинотеатре. Еще один адрес указывал на обычный жилой дом в Гродно, где, возможно, и проводят частные киносеансы, но вряд ли под брендом Newline Cinema. Третий адрес указывает на гомельский ТЦ «Секрет», в котором нам пояснили: «На данный момент никакого кинотеатра в ТРЦ „Секрет“ нет. Раньше был только 5D-кинотеатр от детского развлекательного центра».

Никита свои деньги вряд ли вернет. Парень, впрочем, хочет не столько этого, сколько предупредить других любителей сетевых знакомств и приватных кинотеатров.

Выполняем пожелание Никиты и предупреждаем: не все приватные кинотеатры одинаково полезны. Вот несколько простых, но действенных советов, которые помогут сберечь 100—200 рублей:

О том, что речь идет о «разводе», который давно известен в России, стало ясно буквально через пару минут поиска в сети. Отсюда вывод: прежде чем отдавать деньги за «новую» услугу, остудите голову и изучите информацию в интернете. Знакомства в сети — это хорошо. Но все же лучше для начала встретиться в реальности, после чего решать, куда вместе пойти и на что тратить деньги. Если вы мужик, то можете попробовать настоять на своем варианте времяпрепровождения. Не получилось? Тогда еще раз смотрите пункт 1.

Дополнено. По словам Никиты, на данный момент милиция проводит проверку. Выяснилось, что в Беларуси девушки с указанными на страничке в соцсети данными не существует. «Также совершили звонок в банк, объяснили, что последние две оплаты — это мошенники. Однако в банке сообщили, что транзакцию ни приостановить, ни отменить не могут — нет оснований. Хотя обращались в тот же день через пару часов. На тот момент транзакция была еще не завершена», — добавил парень.

Автор: Константин Сидорович; tech.onliner.by