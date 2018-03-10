Виселяють з квартири? За що можете позбутись майна?

Тема виселення з житла викликає неабиякий інтерес в суспільстві, оскільки зачіпає невід’ємне право людини і громадянина...У 2016 році вперше в Україні за борги продали квартиру. Після продажу квартири частина грошей йде на покриття заборгованості, залишок віддають власнику. Тож перед тим, як взяти кредит під заставу квартири чи роками «махнути рукою» на комунальні платежі, тричі подумайте та зважте всі «за» та «проти».

Тема виселення з житла викликає неабиякий інтерес в суспільстві, оскільки зачіпає невід’ємне право людини і громадянина, яке надано Конституцією України (стаття 47), де передбачено, що «ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше, як на підставі закону за рішенням суду». Однак статтею 109 Житлового кодексу Української РСР (чинний) також визначено, що виселення із займаного житлового приміщення допускається в адміністративному порядку з санкції прокурора лише осіб, які самоправно зайняли житлове приміщення або проживають у будинках, що загрожують обвалом.

Виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) Законом України «Про виконавче провадження» покладено на Державну виконавчу службу, відповідно до положень якого державний виконавець здійснює заходи щодо своєчасного і повного виконання рішення у спосіб і порядок, що визначені виконавчим документом.

Після прийняття на виконання виконавчого документа, згідно з яким необхідно виселити боржника, державний виконавець не пізніше наступного робочого дня виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. Копія даної постанови не пізніше наступного робочого дня з дня її винесення надсилається сторонам для ознайомлення.

Відповідно до ч. 6 ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження», за рішенням немайнового характеру виконавець у постанові про відкриття виконавчого провадження зазначає про необхідність виконання боржником рішення протягом 10 робочих днів (крім рішень, що підлягають негайному виконанню).

Державний виконавець наступного робочого дня після закінчення вищевказаного строку, перевіряє виконання боржником рішення про його виселення. У разі невиконання боржником рішення про його виселення самостійно державний виконавець виконує його примусово.

Відповідно до законодавства України виселення полягає у звільненні приміщення, зазначеного у виконавчому документі, від боржника, його майна, домашніх тварин та у забороні боржнику користуватися цим приміщенням. Особливістю при виконані рішень даної категорії є те, що примусовому виселенню підлягають лише ті, особи, що зазначені у виконавчому документі.

Слід також знати, що між органами державної виконавчої служби та органами внутрішніх справ України встановлено порядок взаємодії при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), що затверджений спільним наказом.

Згідно ч. 4 ст. 66 Закону України «Про виконавче провадження», примусове виселення здійснюється у присутності понятих за участю працівників поліції.

Також відповідно до Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, поліцейські залучаються державними, приватними виконавцями для забезпечення публічної безпеки і порядку, запобігання, припинення кримінальних та адміністративних правопорушень, ужиття заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю державних, приватних виконавців, фізичних осіб, що виникли при проведенні виконавчих дій у випадку примусового виселення боржника.

Крім того, законодавством чітко визначено, що відсутність боржника, який був належним чином повідомлений про час і місце здійснення примусового виселення, не є перешкодою для виконання виконавчого документа. Це правило однаковою мірою застосовується до боржника — фізичної та боржника — юридичної особи. Якщо виселення здійснюється за відсутності особи, яка підлягає виселенню, то державний виконавець зобов’язаний провести опис майна боржника. Після чого описане майно передається на відповідальне зберігання стягувачу або іншій особі визначеною державним виконавцем.

Про виселення боржника з приміщення складається відповідний акт, який підписується особами, що брали участь у виконавчому провадженні. Після чого державний виконавець виносить постанову про закінчення виконавчого провадження.

У разі якщо особа самостійно вселилася у приміщення, з якого вона була примусово виселена, повторне її виселення може бути здійснено державним виконавцем на підставі ухвали суду, який прийняв рішення про виселення.

В такому разі виконавче провадження підлягає поновленню за постановою державного виконавця.

Виселення боржника відбувається виключно з дотриманням вимог статті 47 Конституції України на підставі відповідного рішення суду та дотриманням Закону України «Про виконавче провадження».

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