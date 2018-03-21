Что значит получить «пожизненно» в Швейцарии?

Суд над преступником, совершившим жестокое убийство семьи из четырех человек, стал в Швейцарии поводом для очередного раунда общественных дебатов о мерах уголовного преследования особо тяжких преступлений. На прошлой неделе подошло к концу громкое дело Томаса Н., которого приговорили к «пожизненному» заключению за убийство четырех человек. Что это означает на практике и почему такое заключение зачастую вовсе не равноценно реальному пребыванию в тюрьме «до конца жизни»?

После Второй мировой войны многие страны Западной Европы, в том числе и Швейцария, исключили из своих УК такую меру, как реальное пожизненное заключение по примеру США, где человека вполне могут приговорить к лишению свободы на 100 и даже больше лет. Это значит, что, сколько бы преступнику ни было лет на момент оглашения приговора, в Соединенных Штатах он реально проведет за тюремными стенами всю оставшуюся жизнь.

Швейцарская юридическая система отличается от американской и европейской. УК страны предусматривает за особо тяжкие преступления (убийство, геноцид) наказание в виде дословного пожизненного лишения свободы. Однако в повседневной жизни эта норма почти не применяется. Любое наказание от 10 лет здесь уже считается «пожизненным», а преступник, чтобы он ни совершил, может уже через 10-15 лет выйти по УДО.

Четырехкратное убийство в Рупперсвиле

На прошлой неделе в Швейцарии завершился процесс над так называемым «убийцей из Руперсвиля» (города в кантоне Аргау). В декабре 2015 года он проник в дом, где проживала незнакомая ему семья, взял ее в заложники, а затем убил всех ее членов. Преступник действовал крайне жестоко: он совершил сексуальное насилие над 13-летним мальчиком, а затем перерезал горло ему и всем остальным членам семьи. Прокурор требовал от суда приговорить Томаса Н. к «пожизненному» содержанию под стражей.

Суд проходил весьма противоречиво и даже сумбурно, поскольку два эксперта-психиатра высказали мнение, что преступник может пройти курс медицинско-психиатрической терапии и снова стать нормальным членом общества и навсегда удалять его из социума – это чрезмерная мера. Сам преступник тоже заявил на суде, что считает себя педофилом, способным, однако, пройти курс лечения и исправиться. Такого рода дискуссии стали поводом для нового раунда дебатов о том, какие меры наказания в Швейцарии должны назначаться по тем или иным уголовным делам?

Итак, проблема заключается в следующем: поскольку буквально пожизненного срока в Швейцарии нет, то преступник, отбыв назначенный ему срок наказания и «искупив вину», может выйти на свободу, все еще представляя, одновременно, объективную опасность для общества. Гарантии, что он не совершит новые преступления, не может дать никто. Как быть в этой ситуации?

Трагическим прецедентом в истории швейцарского правосудия является дело Эриха Хауэрта (Erich Hauert). В 1983 году он был приговорен к швейцарскому «пожизненному» заключению за одиннадцать изнасилований и два убийства на сексуальной почве. Несколько лет спустя условия его заключения были смягчены, что привело к фатальным последствиям: получив в 1993 году отпуск из тюрьмы на волю без сопровождения, он изнасиловал и убил молодую женщину.

Швейцарцы – за заключение до конца жизни

В феврале 1996 года еще один преступник-рецидивист изнасиловал 13-летнюю девочку. Затем он попытался задушить ее и она выжила только потому, что притворилась мертвой. После этого мать и крестная девочки запустили народную законодательную инициативу, которая предлагала преступников, совершивших тяжкие насильственные преступления, в том числе и на сексуально-педофильской почве, оставлять за решеткой действительно до конца жизни. В 2004 году, вопреки рекомендациям правительства, парламента и экспертов-юристов, граждане Швейцарии «Инициативу о пожизненной изоляции («Verwahrung») лиц, совершивших тяжкие насильственные преступления», все-таки одобрили.

Два режима содержания под стражей

Сегодня в Швейцарии законодательством теоретически предусмотрены два режима, две возможности содержания особо опасных преступников изолированными в тюрьме даже после того, как те отбыли назначенное им первичное наказание, что делает эти режимы похожими на фактическое пожизненное заключение — но только похожими.

— «Регулярная изоляция» («normale Verwahrung»): если суд квалифицирует преступника, даже после отбытия им своего срока лишения свободы, в качестве потенциального общественно-опасного рецидивиста, то тогда он может быть помещен на неопределенный срок в «изоляцию». При этом преступник будет регулярно проходить процедуру экспертной оценки своего состояния, и он может быть освобожден по УДО в случае, если есть полная уверенность в том, что на свободе он больше не войдет в конфликт с законом.

— «Пожизненная изоляция» («lebenslange Verwahrung»): если данное лицо совершило тяжкое и/или особо тяжкое преступление, если в наличии имеется значительный риск рецидива и если преступник считается неисправимым и не терапируемым, что должно быть подтверждено двумя независимыми друг от друга экспертами, то тогда суд может вынести решение о «пожизненной изоляции» без права на экспертизу и на пересмотр приговора. Вариант освобождения из-под стражи может быть рассмотрен только в случае появления новых научных методов терапии, гарантирующих, что данное лицо больше не будет представлять собой опасности для общества.

Федеральный суд отменяет все действительно пожизненные приговоры

На практике, однако, в Швейцарии если и применяется, то только «регулярная изоляция». Высшая швейцарская судебная инстанция, Федеральный суд в Лозанне, до сих пор отменял все приговоры, предусматривавшие действительно пожизненное лишение свободы путем содержания в тюрьме. В настоящее время всего лишь один преступник в Швейцарии сидит в буквальном смысле до конца жизни, согласно духу и букве упомянутой «Инициативы о пожизненной изоляции («Verwahrung») лиц, совершивших тяжкие насильственные преступления». Недавно он обратился в Федеральный суд с апелляцией.

Сейчас в Швейцарии власти предпочитают быть может быть даже излишне бдительными. На притяжении последних 14-ти лет в среднем по УДО из тюрем выходили только 2% осужденных из числа тех, кто отвечал критериям условно-досрочного освобождения. Таким образом, лица, совершившие особо тяжкие преступления и склонные к рецидиву, фактически всегда остаются за решеткой фактически на всю оставшуюся жизнь в режиме «регулярной изоляции». Что касается Томаса Н., то он был приговорен к 10 годам как раз с последующей такой «регулярной изоляцией», что в целом и дает основания полагать, что в тюрьме он проведет довольно много времени. Но вот действительно пожизненным в строго уголовно-процессуальном смысле это заключение не является.

Автор: Сибилла Бондольфи (Sibilla Bondolfi); SWI Swissinfo

Перевод с немецкого языка и адаптация: Людмила Клот