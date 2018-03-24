Угон автомобиля со стоянки: пока машина на платной охраняемой стоянке, не выбрасывайте чеки

Кражи автомобилей всегда были одними из самых «проблемных» преступлений. Только в прошлом году в Украине было угнано более 6000 машин: в среднем новый угон происходит каждые 45 минут. Но самое печальное то, что по данным, которые варьируются в зависимости от региона, владельцам возвращают в лучшем случае каждый четвертый, а в худшем — каждый десятый автомобиль.

Такая статистика вполне объяснима: раньше краденые авто переправляли преимущественно за границу (чаще всего — в Россию или Молдову). Сейчас же к ним добавилась огромная «теневая зона» — оккупированные Восток и Крым, где краденое авто никто не отыщет. Одним словом, если вашу машину украли, то шансы ее вернуть, увы, невелики, отмечает здание «Ракурс».

Та же полицейская статистика утверждает, что чаще всего автомобили воруют со стоянок возле крупных супермаркетов, из дворов и… с охраняемых платных стоянок. Так как же быть, если вы оставили машину под присмотром, да еще и заплатили за это? Есть ли шанс в случае чего требовать компенсации?

Вот история, произошедшая в Чернигове чуть меньше года назад. Ситуация печальная, но обыденная: поставив поздно вечером на охраняемую стоянку, принадлежащую публичному акционерному обществу, машину (не какую-нибудь, а Lexus премиум-класса!), утром хозяин не обнаружил ее. («Хозяином» я назвала его для удобства, на самом деле автомобиль был оформлен на другого человека, а ездил он на нем по доверенности.) Итак, машины нет, возбуждено уголовное дело, в ходе расследования выяснилось, что авто «проспали» охранники платной автостоянки. А что дальше?

А дальше хозяин (напоминаю — не владелец по документам, а реальный пользователь) обратился в суд с требованием взыскать с предприятия, которому принадлежала автостоянка, ни много ни мало — 1 млн 140 тыс. 828 грн, и плюс к этому еще 50 тыс. грн морального ущерба. С первой суммой районный суд согласился, а вот моральный ущерб — это уже лишнее.

Однако владелец автостоянки такому решению не обрадовался (шутка ли, больше миллиона!) и подал апелляцию в областной суд. Но от этого выиграл немного: суд лишь слегка пересмотрел сумму ущерба и постановил, что вместе с судебными издержками с предприятия необходимо взыскать 1 млн 059 тыс. 386 грн 12 коп., другими словами — на 80 тыс. грн меньше. Однако такое решение владельцев автостоянки не обрадовало, и они пошли дальше — подали кассационную жалобу в Верховный суд.

Суть ее коротко можно изложить в трех пунктах. Суды первой и апелляционной инстанций сделали неправильные выводы касательно договора о хранении автомобиля — раз. Два — машина истцу не принадлежала, он катался на ней по доверенности, поэтому нечего ему требовать компенсацию. И три — выводы экспертизы неправильные, слишком много заломил истец за украденный лексус.

По первому пункту Верховный суд принял такое решение: у истца был пропуск на платную охраняемую автостоянку. И когда он оставлял вечером машину, то заплатил положенные 8 грн и получил чек. Поэтому «письменная форма договора считается соблюденной, если принятие вещи на хранение засвидетельствовано распиской, квитанцией или другим документом, подписанным хранителем». В данном случае это был чек на 8 грн.

Пункт второй — «он не владелец». Здесь Верховный суд сослался на ст. 950 Гражданского кодекса, согласно которой ответчик несет ответственность за утрату принятого на хранение автомобиля перед истцом как человеком, отдавшим вещь на хранение. А п. 1 ч. 1 ст. 951 того же Гражданского кодекса предусматривает, что ущерб, который был нанесен утратой вещи, отданной на хранение, хранитель компенсирует этому человеку — поклажедателю — в размере ее стоимости. Машину отдавал на стоянку водитель? Пропуск на стоянку был на имя водителя? Чек получал водитель? Значит, и компенсировать стоимость машины владельцы автостоянки должны водителю, который на законных основаниях пользовался автомобилем.

Что же касается стоимости авто, то тут вопрос технический. Первая экспертиза оценила его в 1 млн 140 тыс. грн с хвостом. Вторая (ее назначили, к слову, по ходатайству представителей акционерного общества) оценила пропавший Lexus чуть — тысяч на сто без малого! — дешевле. Согласно средней рыночной стоимости автомобиля такого класса и с таким пробегом.

Таким образом Верховный суд меньше месяца назад постановил оставить без удовлетворения кассационную жалобу публичного акционерного общества и возобновить исполнение решения апелляционного суда Черниговской области.

Что касается юридических советов, которые можно дать по этому делу, то они просты: пока машина на платной охраняемой стоянке, не выбрасывайте чеки!

А что касается практических советов по «антиугонным» мероприятиям, то поговорив там-сям со сведущими людьми (давним знакомым с «разборки» и одним автомастером) и почитав статьи, в которых анализируется полицейская статистика (где крадут, когда, какие марки предпочитают преступники), я сделала для себя довольно неутешительные выводы.

Итак, наличие заводской и даже дополнительной сигнализации — ерунда, профессионалы блокируют их легко и быстро. А как же домашние средства? Например, у нас была такая здоровенная стальная штуковина, похожая на изогнутый буквой «зю» лом, которая блокировала педали и запиралась устрашающим амбарным замком. Оказывается, с такими прибамбасами воры тоже успешно справляются. Но!

При угоне машины очень важен фактор времени, обычно профессиональные угонщики не тратят на автомобиль больше десяти минут. Поэтому стальная дура, с которой приходится повозиться, вполне может спасти машину. Но это — «противоугонка для бедных».

Из дорогих, но эффективных средств очень хвалят блокировку бензонасоса. Я честно пыталась разобраться в технических тонкостях этих девайсов, но поняла одно: снабженный подобным устройством автомобиль глохнет, не проехав и ста метров. И стоит такое удовольствие от 10 тыс. и выше. Впрочем, опытные автоворы обычно получают «заказ» на автомобиль определенной марки. Найдя подходящие объекты, изучают их. И вполне могут угнать машину даже с заблокированным бензонасосом, принеся собственный бензобак и быстро присоединив его к двигателю.

Ну а если несчастье все-таки произошло, хорошо бы, помимо обращения в полицию, зарегистрировать данные на автомобиль на специализированных сайтах.

Автор: Людмила ЗАГЛАДА, Ракурс