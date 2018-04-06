Защита прав потребителей: дело об испорченной «стиралке»

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Не стоит разделять права человека на «высокие» и «низкие»: например, думать, что свобода совести — это да, ценность! А права потребителей — так, шкурный обывательский интерес. Подумайте лучше о том, что, отстаивая свои потребительские интересы, мы учимся бороться за свои права в целом. И надо сказать, что украинское законодательство, начиная с закона о правах потребителя, очень неплохо защищает интересы армии покупателей и пользователей услуг, то есть наши с вами права. Однако бывают случаи, когда человек «прокалывается» на элементарных вещах, и тогда закон, увы, уже не на его стороне.
Такие случаи тем более необходимо разбирать: ведь куда лучше учиться на чужих ошибках, чем на собственных, пишет издание «Ракурс».
А теперь перейдем к конкретной истории. Два года назад житель одного крупного промышленного города в центре Украины решил сделать себе и своей семье роскошный новогодний подарок — стиральную машину. Выбирал, сравнивал и наконец остановился на польской модели, с вертикальной загрузкой. Сейчас такая машина стоит около 10 000 грн, а два года назад она обошлась покупателю в 6000. К тому же мужчина решил сэкономить на погрузке и отвезти покупку домой самостоятельно, на своей машине (это немаловажная деталь!). Стиралка была в заводской упаковке, одна из стенок коробки затянута прозрачным полиэтиленом, через который было видно новенькую белую боковую панель. И продавец посоветовал не вскрывать заводскую упаковку: мол, так удобнее будет везти. Но вскоре покупатель вернулся в сетевой супермаркет электроники и привез с собой свежую покупку. По его словам, распаковав дома машинку, он увидел, что верхняя крышка треснута, а боковые панели погнуты и ободраны. А на стиральную машину была годовая гарантия, и вообще — либо, мол, меняйте агрегат, либо возвращайте деньги. «Раз есть гарантия, — возразили продавцы,— значит, везите ее в сервисный центр, пускай там составляют акт». Машину отвезли в центр, и через день там был составлен акт, в котором описывались все эти дефекты, как сказано в документе, «возникшие, возможно, от механического воздействия». Пока машина стояла в сервисном центре, мужчина несколько раз обращался в супермаркет, требуя поменять товар или вернуть деньги. В конце концов, по его словам, продавцы обязаны были проверить машину еще в магазине и если что — поменять ее. А они заморочили ему голову и всучили негодный товар. Походы в супермаркет электроники ничего не дали, и тогда обиженный покупатель обратился в суд с требованием вернуть ему деньги, заплаченные за стиральную машину, плюс 1700 грн морального ущерба. Районный суд эти требования удовлетворил частично, постановив, что общество с ограниченной ответственностью, которому принадлежит супермаркет, должно вернуть деньги за товар полностью, а вот сумма морального ущерба была снижена до 500 грн. Плюс ООО должно было покрыть судебные издержки. Свое решение суд мотивировал тем, что продавец согласно условиям гарантийного обслуживания обязан был принять от покупателя товар и проверить его в сервисном центре, который устанавливает и устраняет недостатки и дефекты в течение двух недель после продажи. И поэтому требования истца суд счел правильными. Но покупателю злополучного новогоднего подарка рано было радоваться. Хозяева супермаркета подали апелляцию в областной суд, и тот отменил решение районного и вынес новое, отказав в удовлетворении исковых требований. Областной суд ссылался на то, что продавец выполнил требования действующего законодательства и передал покупателю качественный товар. С момента передачи товара в собственность покупателю риск повреждений стал «головной болью» покупателя. Хозяин покалеченной стиралки подал кассационную жалобу в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Суд первой инстанции установил, что дефекты были выявлены прямо в день покупки и обнаружены непосредственно после того, как товар был доставлен домой, при снятии заводской упаковки, говорилось в жалобе. А значит, дефекты возникли до того, как товар был передан покупателю. Письменных доказательств того, что машина была осмотрена, продавец не предоставил. Покупатель должен всего лишь подтвердить, что товар дефектный, а уж доказывать причины возникновения этих дефектов должен продавец. Общество с ограниченной ответственностью в свою очередь заявило, что злополучную машину покупатель увез сам, а вечером притащил ее назад помятой, с треснувшей верхней панелью, после чего они отправили покупателя в сервисный центр. А что касается требований закона о передаче качественного товара, то есть свидетельские показания двух сотрудников супермаркета, которые лично проверили машину перед выдачей ее покупателю. Высшая судебная инстанция отказала покупателю в иске, и остался он у разбитого корыта, то есть при своей разбитой стиральной машинке. А могло ли дело повернуться по-другому? «В Гражданском кодексе купле-продаже посвящена целая глава, 54-я, — говорит юрист Тамара Левченко. — Там есть момент, касающийся рисков случайного повреждения или уничтожения товара — ст. 668. В момент покупки право собственности переходит от продавца к покупателю, и после этого риск повреждения тоже становится ответственностью покупателя. В этой истории вполне могло получиться так, что человек забрал машину, сам привез домой, выгрузил и, например, случайно уронил. Стиралка помялась, и он быстро повез ее снова в супермаркет, надеясь обменять на целую или вернуть деньги. Вы спросите: а если она действительно была испорчена с самого начала? Так вот, доказывать это, все по тому же Гражданскому кодексу, должен покупатель. Если он докажет, что товар был поврежден еще до момента покупки, то за эти повреждения действительно отвечает продавец. Поэтому я бы посоветовала покупателям внимательно проверять товар перед покупкой, а продавцам (и в частности, продавцам дорогой бытовой техники) — фиксировать то, что товар непосредственно перед продажей был в полном порядке». От себя добавлю, что обычно, если продавцы дорожат своей репутацией и подозревают, что товар был некачественным, они меняют его без проблем. А судя по некоторым деталям этой истории (например, по тому, как упорно сражался супермаркет за ничтожную, по меркам крупного предприятия, сумму в 6000 грн), то боролся он, скорее всего, и вправду за свою репутацию. Так что не исключено, что покупатель на самом деле уронил свой новогодний подарок по дороге. …Но если со стиральной машиной все более-менее понятно — ее можно уронить, но в целом это предмет устойчивый и малоподвижный, — то как быть, например, с некачественной обувью? Скажем, купили вы дорогие ботинки, а у них возьми да отвались подошва на третий день. Можно ли доказать, что вашей вины в этом нет, и вернуть деньги? Можно, но это довольно сложная процедура и тема отдельного разговора. Автор: Людмила ЗАГЛАДА; Ракурс
А теперь перейдем к конкретной истории. Два года назад житель одного крупного промышленного города в центре Украины решил сделать себе и своей семье роскошный новогодний подарок — стиральную машину. Выбирал, сравнивал и наконец остановился на польской модели, с вертикальной загрузкой. Сейчас такая машина стоит около 10 000 грн, а два года назад она обошлась покупателю в 6000. К тому же мужчина решил сэкономить на погрузке и отвезти покупку домой самостоятельно, на своей машине (это немаловажная деталь!). Стиралка была в заводской упаковке, одна из стенок коробки затянута прозрачным полиэтиленом, через который было видно новенькую белую боковую панель. И продавец посоветовал не вскрывать заводскую упаковку: мол, так удобнее будет везти.
Но вскоре покупатель вернулся в сетевой супермаркет электроники и привез с собой свежую покупку. По его словам, распаковав дома машинку, он увидел, что верхняя крышка треснута, а боковые панели погнуты и ободраны. А на стиральную машину была годовая гарантия, и вообще — либо, мол, меняйте агрегат, либо возвращайте деньги. «Раз есть гарантия, — возразили продавцы,— значит, везите ее в сервисный центр, пускай там составляют акт». Машину отвезли в центр, и через день там был составлен акт, в котором описывались все эти дефекты, как сказано в документе, «возникшие, возможно, от механического воздействия».
Пока машина стояла в сервисном центре, мужчина несколько раз обращался в супермаркет, требуя поменять товар или вернуть деньги. В конце концов, по его словам, продавцы обязаны были проверить машину еще в магазине и если что — поменять ее. А они заморочили ему голову и всучили негодный товар.
Походы в супермаркет электроники ничего не дали, и тогда обиженный покупатель обратился в суд с требованием вернуть ему деньги, заплаченные за стиральную машину, плюс 1700 грн морального ущерба. Районный суд эти требования удовлетворил частично, постановив, что общество с ограниченной ответственностью, которому принадлежит супермаркет, должно вернуть деньги за товар полностью, а вот сумма морального ущерба была снижена до 500 грн. Плюс ООО должно было покрыть судебные издержки. Свое решение суд мотивировал тем, что продавец согласно условиям гарантийного обслуживания обязан был принять от покупателя товар и проверить его в сервисном центре, который устанавливает и устраняет недостатки и дефекты в течение двух недель после продажи. И поэтому требования истца суд счел правильными.
Но покупателю злополучного новогоднего подарка рано было радоваться. Хозяева супермаркета подали апелляцию в областной суд, и тот отменил решение районного и вынес новое, отказав в удовлетворении исковых требований. Областной суд ссылался на то, что продавец выполнил требования действующего законодательства и передал покупателю качественный товар. С момента передачи товара в собственность покупателю риск повреждений стал «головной болью» покупателя.
Хозяин покалеченной стиралки подал кассационную жалобу в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Суд первой инстанции установил, что дефекты были выявлены прямо в день покупки и обнаружены непосредственно после того, как товар был доставлен домой, при снятии заводской упаковки, говорилось в жалобе. А значит, дефекты возникли до того, как товар был передан покупателю. Письменных доказательств того, что машина была осмотрена, продавец не предоставил. Покупатель должен всего лишь подтвердить, что товар дефектный, а уж доказывать причины возникновения этих дефектов должен продавец.
Общество с ограниченной ответственностью в свою очередь заявило, что злополучную машину покупатель увез сам, а вечером притащил ее назад помятой, с треснувшей верхней панелью, после чего они отправили покупателя в сервисный центр. А что касается требований закона о передаче качественного товара, то есть свидетельские показания двух сотрудников супермаркета, которые лично проверили машину перед выдачей ее покупателю.
Высшая судебная инстанция отказала покупателю в иске, и остался он у разбитого корыта, то есть при своей разбитой стиральной машинке.
А могло ли дело повернуться по-другому?
«В Гражданском кодексе купле-продаже посвящена целая глава, 54-я, — говорит юрист Тамара Левченко. — Там есть момент, касающийся рисков случайного повреждения или уничтожения товара — ст. 668. В момент покупки право собственности переходит от продавца к покупателю, и после этого риск повреждения тоже становится ответственностью покупателя. В этой истории вполне могло получиться так, что человек забрал машину, сам привез домой, выгрузил и, например, случайно уронил. Стиралка помялась, и он быстро повез ее снова в супермаркет, надеясь обменять на целую или вернуть деньги. Вы спросите: а если она действительно была испорчена с самого начала? Так вот, доказывать это, все по тому же Гражданскому кодексу, должен покупатель. Если он докажет, что товар был поврежден еще до момента покупки, то за эти повреждения действительно отвечает продавец. Поэтому я бы посоветовала покупателям внимательно проверять товар перед покупкой, а продавцам (и в частности, продавцам дорогой бытовой техники) — фиксировать то, что товар непосредственно перед продажей был в полном порядке».
От себя добавлю, что обычно, если продавцы дорожат своей репутацией и подозревают, что товар был некачественным, они меняют его без проблем. А судя по некоторым деталям этой истории (например, по тому, как упорно сражался супермаркет за ничтожную, по меркам крупного предприятия, сумму в 6000 грн), то боролся он, скорее всего, и вправду за свою репутацию. Так что не исключено, что покупатель на самом деле уронил свой новогодний подарок по дороге.
…Но если со стиральной машиной все более-менее понятно — ее можно уронить, но в целом это предмет устойчивый и малоподвижный, — то как быть, например, с некачественной обувью? Скажем, купили вы дорогие ботинки, а у них возьми да отвались подошва на третий день. Можно ли доказать, что вашей вины в этом нет, и вернуть деньги? Можно, но это довольно сложная процедура и тема отдельного разговора.
Автор: Людмила ЗАГЛАДА; Ракурс
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