Защита прав потребителей: дело об испорченной «стиралке»

Не стоит разделять права человека на «высокие» и «низкие»: например, думать, что свобода совести — это да, ценность! А права потребителей — так, шкурный обывательский интерес. Подумайте лучше о том, что, отстаивая свои потребительские интересы, мы учимся бороться за свои права в целом. И надо сказать, что украинское законодательство, начиная с закона о правах потребителя, очень неплохо защищает интересы армии покупателей и пользователей услуг, то есть наши с вами права. Однако бывают случаи, когда человек «прокалывается» на элементарных вещах, и тогда закон, увы, уже не на его стороне.

Такие случаи тем более необходимо разбирать: ведь куда лучше учиться на чужих ошибках, чем на собственных, пишет издание «Ракурс».