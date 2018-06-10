Приемлемость и достаточность доказательств вины: судебная практика

Виновность может быть доказана с помощью неопровержимых и согласованных презумпций. В 2006 году в ходе досудебного следствия выяснилось, что некое лицо в 1981 году в неустановленном месте приобрело огнестрельное оружие, которое впоследствии незаконно хранило в своем доме...

Обстоятельства дела №140/2840/14-к В 2006 году в ходе досудебного следствия выяснилось, что некое лицо в 1981 году в неустановленном месте приобрело огнестрельное оружие, которое впоследствии незаконно хранило в своем доме. В судебном заседании подсудимый своей вины не признал, заявив, что дом, в котором нашли оружие, принадлежит его сестре, а в 2005-2007 годах в нем проживала семья, с которой у подсудимого сложились неприязненные отношения. Кроме того, по его словам, дело в отношении него сфабриковали сотрудники милиции, которые, помимо прочего, заставляли его подписывать чистые листы бумаги. Однако на тот момент у суда были достаточные основания полагать, что в ходе заседания вина подсудимого была полностью доказана. Так, свидетели (бывшие жильцы упомянутого дома) рассказали, что, когда они съезжали, подсудимый пытался выяснить, куда делось его оружие, и обвинил их в том, что они не убрали за собой и забрали его вещи. Когда квартиранты вернулись, чтобы убрать в доме, то под столом в мешке обнаружили обрез, о чем сразу сообщили его владельцу. Также сотрудник РОВД сообщил, что встретил подсудимого в райотделе и тот объяснил ему, что у него дома нашли «какую-то железяку». Позже судебная баллистическая экспертиза установила, что ею оказалось нестандартное нарезное огнестрельное оружие, пригодное к стрельбе. Решение судов первой и апелляционной инстанций «Оценивая утверждение подсудимого, что он не совершал инкриминируемого ему преступления, суд делает вывод, что эти показания направлены на избежание уголовной ответственности, считает их ложными и не принимает во внимание. Кроме того, данные утверждения противоречат другим доказательствам, которые суд принимает во внимание и считает их допустимыми, достоверными и подтверждающими вину в совершении вышеуказанного преступления, они положены в основу обвинения», — констатировал судья Немировского районного суда Винницкой области Сергей Науменко. Таким образом, 16 февраля 2016 года суд первой инстанции признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК. Позже, 8 ноября 2016 года, Апелляционный суд Винницкой области оставил приговор в силе. Позиция Верховного Суда Изучив материалы дела, коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда (судьи С. Кравченко, Н. Билык и А. Емец), пришла к выводу, что суды предыдущих инстанций признали осужденного виновным на основании показаний свидетелей, данных протокола осмотра места происшествия и заключений экспертиз. При этом сам подсудимый всячески отрицал свою вину и утверждал, что к приобретению и хранению оружия никакого отношения не имеет, а показания свидетелей, которые не были непосредственными очевидцами событий, по мнению суда, не подтверждают виновность лица в совершении инкриминируемого ему преступления. Вместе с тем, ссылаясь на показания свидетелей — сотрудников РОВД, суд не учел требования ч.7 ст. 97 УПК, согласно которым допустимыми доказательствами не могут быть признаны показания с чужих слов, если они даются следователем, прокурором или сотрудником оперативного подразделения. Более того, суд должен исследовать доказательства непосредственно и не вправе обосновывать судебные решения показаниями, предоставленными следователю, прокурору или же ссылаться на них. Также обвинение не могло основываться на показаниях свидетелей-квартирантов ввиду того, что они находились в неприязненных отношениях с обвиняемым и, следовательно, могли его оклеветать. «Учитывая изложенное, коллегия судей пришла к выводу, что сторона обвинения не доказала вне разумного сомнения виновности осужденного, поскольку каких-либо надлежащих объективных доказательств его причастности к приобретению в 1981 году и хранению до 25 августа 2008-го без предусмотренного законом разрешения огнестрельного оружия досудебным расследованием не получено, а выводы судов первой и апелляционной инстанций основываются фактически на предположениях и недостаточных доказательствах», — отмечается в постановлении КУС ВС. Таким образом, резюмировал суд, нарушения требований УПК, допущенные судами нижестоящих инстанций, препятствовали принятию законного и обоснованного решения. Кроме того, со дня событий, о которых идет речь в приговоре, прошло около 10 лет и установить новые факты, свидетельствующие о виновности осужденного, уже не представляется возможным. Потому приговор суда первой инстанции и определение апелляционного суда подлежат отмене, а уголовное дело должно быть закрыто. Автор: Ольга Туева; Судово-юридична газета